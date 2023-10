রিলেশনাল ডাটাবেসের প্রেক্ষাপটে, ইউনিয়ন শব্দটি একটি সেট অপারেশনকে বোঝায় যা দুই বা ততোধিক SELECT কোয়েরির ফলাফল সেটকে একক ফলাফল সেটে একত্রিত করতে ব্যবহৃত হয়, কার্যকরভাবে একাধিক টেবিল বা কোয়েরি থেকে প্রাপ্ত ডেটাকে একত্রিত করে। মিলিত ডেটার সামঞ্জস্য ও অখণ্ডতা নিশ্চিত করতে ইউনিয়ন অপারেশন কিছু নিয়ম ও নীতি মেনে চলে। সম্পর্কীয় ডাটাবেস সিস্টেমে দক্ষ অনুসন্ধান এবং ডেটা পুনরুদ্ধারের জন্য ইউনিয়নের ধারণা এবং এর সঠিক ব্যবহার বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত যখন জটিল ডেটা মডেল এবং অ্যাপ্লিকেশন লজিকের সাথে কাজ করা হয়।

AppMaster, শক্তিশালী no-code প্ল্যাটফর্ম, ব্যবহারকারীরা সহজেই ইউনিয়ন অপারেশন এবং অন্যান্য রিলেশনাল ডাটাবেস ধারণাগুলি তাদের ডেটা মডেল, ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া এবং API-এ অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। এটি শুধুমাত্র উত্পন্ন অ্যাপ্লিকেশনগুলির সামগ্রিক দক্ষতা এবং কার্যকারিতা উন্নত করে না বরং ব্যবহারকারীদের সম্পূর্ণরূপে ইন্টারেক্টিভ, স্কেলযোগ্য এবং কাস্টমাইজযোগ্য সমাধান তৈরি করার ক্ষমতা দেয় যা বিভিন্ন ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূরণ করে।

ইউনিয়ন ক্রিয়াকলাপের পিছনে প্রাথমিক ধারণাটি সেট তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যেখানে দুই বা ততোধিক সেটের ইউনিয়ন এমন সমস্ত উপাদান নিয়ে গঠিত যা যেকোনও সেটে উপস্থিত থাকে, কিন্তু কোনো সদৃশ ছাড়াই। একইভাবে, রিলেশনাল ডাটাবেসে প্রয়োগ করা হলে, ইউনিয়ন অপারেশন পৃথক SELECT কোয়েরি থেকে ফলাফলের সেট নেয় এবং সেগুলিকে একত্রিত করে, প্রক্রিয়ায় সদৃশগুলি বাদ দেয়। চূড়ান্ত ফলাফল হল একটি একক, সমন্বিত ফলাফলের সেট যাতে উভয় মূল প্রশ্নের অনন্য রেকর্ড থাকে।

রিলেশনাল ডাটাবেসে ইউনিয়ন অপারেশন ব্যবহার করার সময়, নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মেনে চলা গুরুত্বপূর্ণ:

কলাম সামঞ্জস্যতা: ইউনিয়নের সাথে জড়িত SELECT কোয়েরিগুলিতে অবশ্যই একই সংখ্যক কলাম থাকতে হবে এবং প্রতিটি ক্যোয়ারীতে সংশ্লিষ্ট কলামগুলিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ ডেটা টাইপ থাকা উচিত, যার অর্থ প্রয়োজন হলে সেগুলিকে একটি সাধারণ ডেটা টাইপে অন্তর্নিহিতভাবে রূপান্তর করা উচিত।

ইউনিয়নের সাথে জড়িত SELECT কোয়েরিগুলিতে অবশ্যই একই সংখ্যক কলাম থাকতে হবে এবং প্রতিটি ক্যোয়ারীতে সংশ্লিষ্ট কলামগুলিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ ডেটা টাইপ থাকা উচিত, যার অর্থ প্রয়োজন হলে সেগুলিকে একটি সাধারণ ডেটা টাইপে অন্তর্নিহিতভাবে রূপান্তর করা উচিত। কলাম উপনামকরণ: সামঞ্জস্য এবং পঠনযোগ্যতার উদ্দেশ্যে, সম্মিলিত ফলাফল সেটে কলামগুলির জন্য যথাযথ উপনাম বরাদ্দ করার সুপারিশ করা হয়, বিশেষ করে যদি মূল প্রশ্নের কলামের নামগুলি ভিন্ন হয়৷

সামঞ্জস্য এবং পঠনযোগ্যতার উদ্দেশ্যে, সম্মিলিত ফলাফল সেটে কলামগুলির জন্য যথাযথ উপনাম বরাদ্দ করার সুপারিশ করা হয়, বিশেষ করে যদি মূল প্রশ্নের কলামের নামগুলি ভিন্ন হয়৷ বাছাই এবং ক্রম: যদি চূড়ান্ত ফলাফলের সেটটি সাজানো বা অর্ডার করার প্রয়োজন হয়, তাহলে ORDER BY ধারাটি ইউনিয়ন অপারেশনের মধ্যে শেষ SELECT কোয়েরির পরে সমস্ত ফলাফল সেট জুড়ে একত্রিত বাছাই বা ক্রম করার জন্য ব্যবহার করা উচিত।

ইউনিয়ন অপারেশনের দুটি রূপ রয়েছে, যথা UNION এবং UNION ALL । দুটির মধ্যে প্রাথমিক পার্থক্য হল যেভাবে সদৃশগুলি পরিচালনা করা হয়:

UNION: সম্মিলিত ফলাফল সেট থেকে সদৃশ বাদ দেয়, শুধুমাত্র অনন্য রেকর্ড ফিরিয়ে দেয়। এই বৈকল্পিকটির সদৃশ সনাক্তকরণ এবং অপসারণের জন্য অতিরিক্ত প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজন, এইভাবে সম্ভাব্যভাবে প্রশ্নের কার্যকারিতা প্রভাবিত করে, বিশেষ করে বড় ফলাফল সেটগুলির জন্য।

সম্মিলিত ফলাফল সেট থেকে সদৃশ বাদ দেয়, শুধুমাত্র অনন্য রেকর্ড ফিরিয়ে দেয়। এই বৈকল্পিকটির সদৃশ সনাক্তকরণ এবং অপসারণের জন্য অতিরিক্ত প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজন, এইভাবে সম্ভাব্যভাবে প্রশ্নের কার্যকারিতা প্রভাবিত করে, বিশেষ করে বড় ফলাফল সেটগুলির জন্য। UNION ALL: নকল সহ ফলাফল সেট থেকে সমস্ত রেকর্ড ধরে রাখে। যেহেতু ডুপ্লিকেট অপসারণের জন্য কোনো অতিরিক্ত প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজন নেই, তাই কর্মক্ষমতা সাধারণত UNION ভেরিয়েন্টের তুলনায় দ্রুততর হয়। এই বিকল্পটি উপযুক্ত যখন ডুপ্লিকেট পছন্দসই হয়, অথবা যখন নিশ্চিত হয় যে সম্মিলিত ফলাফলের সেটে নকল রেকর্ড থাকবে না।

রিলেশনাল ডাটাবেসে ইউনিয়ন অপারেশনের ব্যবহার ব্যাখ্যা করার জন্য এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া হল:

employees এবং contractors নামের দুটি টেবিল বিবেচনা করুন, প্রতিটিতে যথাক্রমে পূর্ণ-সময়ের কর্মচারী এবং চুক্তি কর্মীদের তথ্য রয়েছে। উভয় টেবিলে একই ধরনের কলাম যেমন id , first_name , last_name , এবং email আছে। কর্মচারী এবং ঠিকাদার উভয়ের অনন্য ইমেল ঠিকানাগুলির একটি তালিকা পুনরুদ্ধার করতে, একটি UNION অপারেশন নিম্নলিখিত হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে:

SELECT id, first_name, last_name, email FROM employees UNION SELECT id, first_name, last_name, email FROM contractors ORDER BY last_name, first_name;

এই উদাহরণে, কর্মচারী এবং ঠিকাদার উভয়ের অনন্য ইমেল ঠিকানা সম্বলিত একটি একক, ইউনিফাইড ফলাফল সেট ফেরত দেওয়া হয়, শেষ নাম এবং প্রথম নাম অনুসারে সাজানো।

উপসংহারে, ইউনিয়ন অপারেশনটি রিলেশনাল ডাটাবেসে একাধিক টেবিল বা কোয়েরি থেকে ডেটা পুনরুদ্ধার এবং একত্রিত করার জন্য একটি মূল্যবান হাতিয়ার। ইউনিয়ন ক্রিয়াকলাপটি সঠিকভাবে বোঝার এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে, AppMaster no-code প্ল্যাটফর্মের ব্যবহারকারীরা সর্বোত্তম ডেটা ব্যবস্থাপনা, পুনরুদ্ধার এবং প্রক্রিয়াকরণ নিশ্চিত করে শক্তিশালী, মাপযোগ্য এবং দক্ষ অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে এর সুবিধাগুলি ব্যবহার করতে পারে।