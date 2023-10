ในบริบทของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คำว่า Union หมายถึงการดำเนินการชุดที่ใช้รวมชุดผลลัพธ์ของการสืบค้น SELECT ตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไปเข้าไว้ในชุดผลลัพธ์ชุดเดียว เป็นการผสานข้อมูลที่ดึงมาจากตารางหรือแบบสอบถามหลายรายการอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานของสหภาพจะปฏิบัติตามกฎและหลักการบางประการเพื่อให้มั่นใจถึงความสอดคล้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่รวมกัน การทำความเข้าใจแนวคิดของ Union และการใช้งานที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสืบค้นและการเรียกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำงานกับโมเดลข้อมูลที่ซับซ้อนและตรรกะของแอปพลิเคชัน

ที่ AppMaster ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม no-code อันทรงพลัง ผู้ใช้สามารถรวมการดำเนินงานของ Union และแนวคิดฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์อื่นๆ เข้ากับโมเดลข้อมูล กระบวนการทางธุรกิจ และ API ของตนได้อย่างง่ายดาย สิ่งนี้ไม่เพียงปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิภาพโดยรวมของแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้น แต่ยังให้อำนาจแก่ผู้ใช้ในการสร้างโซลูชันแบบโต้ตอบ ปรับขนาดได้ และปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและกรณีการใช้งานที่หลากหลาย

แนวคิดหลักเบื้องหลังการดำเนินการของสหภาพสามารถอธิบายได้ผ่านทฤษฎีเซต โดยที่การรวมของชุดสองชุดขึ้นไปประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งหมดที่มีอยู่ในชุดใดชุดหนึ่ง แต่ไม่มีชุดใดที่ซ้ำกัน ในทำนองเดียวกัน เมื่อนำไปใช้กับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การดำเนินการ Union จะนำชุดผลลัพธ์จากเคียวรี SELECT ที่แยกจากกัน และรวมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อกำจัดรายการที่ซ้ำกันในกระบวนการ ผลลัพธ์สุดท้ายคือชุดผลลัพธ์แบบรวมชุดเดียวซึ่งประกอบด้วยบันทึกที่ไม่ซ้ำจากทั้งการสืบค้นดั้งเดิม

เมื่อใช้การดำเนินการ Union ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้:

ความเข้ากันได้ของคอลัมน์: แบบสอบถาม SELECT ที่เกี่ยวข้องกับ Union จะต้องมีจำนวนคอลัมน์เท่ากัน และคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละแบบสอบถามควรมีประเภทข้อมูลที่เข้ากันได้ ซึ่งหมายความว่าควรจะแปลงเป็นประเภทข้อมูลทั่วไปโดยปริยายได้ หากจำเป็น

เพื่อความสอดคล้องและเพื่อให้อ่านง่าย ขอแนะนำให้กำหนดนามแฝงที่เหมาะสมสำหรับคอลัมน์ในชุดผลลัพธ์แบบรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากชื่อคอลัมน์ในการสืบค้นดั้งเดิมแตกต่างกัน การเรียงลำดับและการเรียงลำดับ: หากจำเป็นต้องเรียงลำดับหรือเรียงลำดับชุดผลลัพธ์สุดท้าย ควรใช้ส่วนคำสั่ง ORDER BY หลังแบบสอบถาม SELECT สุดท้ายภายในการดำเนินการ Union สำหรับการเรียงลำดับแบบรวมหรือการจัดลำดับในชุดผลลัพธ์ทั้งหมด

การดำเนินการของ Union มีสองรูปแบบ ได้แก่ UNION และ UNION ALL ความแตกต่างหลักระหว่างทั้งสองอยู่ในวิธีจัดการรายการที่ซ้ำกัน:

UNION: กำจัดรายการที่ซ้ำกันออกจากชุดผลลัพธ์ที่รวมกัน โดยส่งคืนเฉพาะระเบียนที่ไม่ซ้ำเท่านั้น ตัวแปรนี้ต้องการการประมวลผลเพิ่มเติมเพื่อระบุและลบรายการที่ซ้ำกัน ดังนั้นจึงอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการค้นหา โดยเฉพาะชุดผลลัพธ์ขนาดใหญ่

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการใช้การดำเนินการ Union ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์:

พิจารณาตารางสองตารางชื่อ employees และ contractors โดยแต่ละตารางประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานเต็มเวลาและพนักงานตามสัญญา ตามลำดับ ทั้งสองตารางมีคอลัมน์ที่คล้ายกัน เช่น id , first_name , last_name และ email หากต้องการดึงรายการที่อยู่อีเมลที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมดของทั้งพนักงานและผู้รับเหมา การดำเนินการ UNION สามารถใช้ได้ดังนี้:

SELECT id, first_name, last_name, email FROM employees UNION SELECT id, first_name, last_name, email FROM contractors ORDER BY last_name, first_name;

ในตัวอย่างนี้ ชุดผลลัพธ์แบบรวมชุดเดียวซึ่งประกอบด้วยที่อยู่อีเมลที่ไม่ซ้ำกันของทั้งพนักงานและผู้รับเหมาจะถูกส่งคืน โดยจัดเรียงตามนามสกุลและชื่อ

โดยสรุป การดำเนินการของ Union เป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าในการดึงและรวมข้อมูลจากหลายตารางหรือการสืบค้นในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ด้วยการทำความเข้าใจและนำการดำเนินงานของ Union ไปใช้อย่างถูกต้อง ผู้ใช้แพลตฟอร์ม AppMaster no-code จะสามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มนี้เพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่แข็งแกร่ง ปรับขนาดได้ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจถึงการจัดการ การดึงข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลที่เหมาะสมที่สุด