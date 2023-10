Dans le contexte des bases de données relationnelles, le terme Union fait référence à une opération d'ensemble utilisée pour combiner les ensembles de résultats de deux ou plusieurs requêtes SELECT en un seul ensemble de résultats, fusionnant ainsi les données extraites de plusieurs tables ou requêtes. Les opérations de l'Union adhèrent à certaines règles et principes pour garantir la cohérence et l'intégrité des données combinées. Comprendre le concept d'Union et son utilisation appropriée est essentiel pour une interrogation et une récupération de données efficaces dans les systèmes de bases de données relationnelles, en particulier lorsque vous travaillez avec des modèles de données et une logique d'application complexes.

Chez AppMaster, la puissante plateforme no-code, les utilisateurs peuvent facilement intégrer les opérations d'Union et d'autres concepts de bases de données relationnelles dans leurs modèles de données, processus métier et API. Cela améliore non seulement l'efficacité et les performances globales des applications générées, mais permet également aux utilisateurs de créer des solutions entièrement interactives, évolutives et personnalisables qui répondent à diverses exigences commerciales et cas d'utilisation.

Le concept principal derrière l'opération Union peut être expliqué par la théorie des ensembles, où l'Union de deux ensembles ou plus comprend tous les éléments présents dans l'un des ensembles, mais sans aucun doublon. De même, lorsqu'elle est appliquée à des bases de données relationnelles, l'opération Union prend des ensembles de résultats de requêtes SELECT distinctes et les combine en un seul, éliminant ainsi les doublons dans le processus. Le résultat final est un jeu de résultats unique et unifié contenant des enregistrements uniques issus des deux requêtes d'origine.

Lors de l'utilisation de l'opération Union dans des bases de données relationnelles, il est important de respecter les règles suivantes :

Compatibilité des colonnes : les requêtes SELECT impliquées dans l'Union doivent avoir le même nombre de colonnes, et les colonnes correspondantes dans chaque requête doivent avoir des types de données compatibles, ce qui signifie qu'elles doivent être implicitement convertibles en un type de données commun si nécessaire.

Alias ​​de colonnes : à des fins de cohérence et de lisibilité, il est recommandé d'attribuer des alias appropriés aux colonnes du jeu de résultats combiné, en particulier si les noms de colonnes dans les requêtes d'origine sont différents.

Tri et classement : si l'ensemble de résultats final doit être trié ou ordonné, la clause ORDER BY doit être utilisée après la dernière requête SELECT au sein de l'opération Union pour un tri ou un classement consolidé sur tous les ensembles de résultats.

L'opération Union comporte deux variantes, à savoir UNION et UNION ALL . La principale différence entre les deux réside dans la manière dont les doublons sont gérés :

UNION : élimine les doublons de l'ensemble de résultats combiné, en renvoyant uniquement les enregistrements uniques. Cette variante nécessite un traitement supplémentaire pour identifier et supprimer les doublons, ce qui peut avoir un impact sur les performances de la requête, en particulier pour les grands ensembles de résultats.

UNION ALL : conserve tous les enregistrements des jeux de résultats, y compris les doublons. Comme aucun traitement supplémentaire n'est requis pour supprimer les doublons, les performances sont généralement plus rapides que celles de la variante UNION standard. Cette option convient lorsque les doublons sont souhaitables ou lorsqu'il est certain que les ensembles de résultats combinés ne contiendront pas d'enregistrements en double.

Voici un exemple pour illustrer l’utilisation de l’opération Union dans une base de données relationnelle :

Considérons deux tableaux nommés employees et contractors , chacun contenant respectivement des informations sur les employés à temps plein et les contractuels. Les deux tables ont des colonnes similaires telles que id , first_name , last_name et email . Pour récupérer une liste de toutes les adresses e-mail uniques des employés et des sous-traitants, une opération UNION peut être utilisée comme suit :

SELECT id, first_name, last_name, email FROM employees UNION SELECT id, first_name, last_name, email FROM contractors ORDER BY last_name, first_name;

Dans cet exemple, un ensemble de résultats unique et unifié contenant les adresses e-mail uniques des employés et des sous-traitants est renvoyé, trié par nom et prénom.

En conclusion, l'opération Union est un outil précieux pour récupérer et combiner des données de plusieurs tables ou requêtes dans des bases de données relationnelles. En comprenant et en mettant en œuvre correctement le fonctionnement de l'Union, les utilisateurs de la plateforme no-code AppMaster peuvent tirer parti de ses avantages pour créer des applications robustes, évolutives et efficaces, garantissant une gestion, une récupération et un traitement optimaux des données.