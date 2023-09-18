İlişkisel veritabanları bağlamında bölümleme, büyük bir veritabanı tablosunu bölümler veya yığınlar olarak adlandırılan daha küçük ve daha yönetilebilir parçalara bölme işlemini ifade eder. Her bölüm ayrı olarak depolanır ve diğerlerinden bağımsız olarak bakımı yapılabilir; bu da sorgu performansını, veritabanı yönetimini ve genel sistem verimliliğini artırmaya yardımcı olur. Bu teknik, daha hızlı sorgu yürütme, verimli veri organizasyonu, optimize edilmiş güncelleme ve silme süreçleri ve kolaylaştırılmış veritabanı bakım görevleri gibi çok sayıda avantaj sunar.

Bölümlendirmedeki anahtar kavram, verilerin bölümler arasında nasıl dağıtılacağını belirleyen bir sütun veya sütun kümesi olan bölümleme anahtarıdır. Bölümleme anahtarının seçimi, bölümleme stratejisi ve sistemin genel performansı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Yaygın bölümleme yöntemleri arasında aralık bölümleme, karma bölümleme, liste bölümleme ve bileşik bölümleme bulunur.

Aralık bölümleme, bölümleme anahtarı için belirli bir değer aralığına dayalı olarak verileri bölümlere ayırmayı içerir. Her bölüm, bölümlerin anahtar değerlerinin o belirli aralığa düştüğü kayıtları depolar. Örneğin, satış verilerini içeren büyük bir tablo 'tarih' sütununa göre bölümlere ayrılabilir ve her bölüm belirli bir aya veya yıla ait satış verilerini tutar. Bu yaklaşım, belirli bir zaman aralığına ait kayıtların verimli bir şekilde alınmasına olanak tanır ve özellikle zamana dayalı verilere sahip sistemlerde sorgu performansını artırabilir.

Karma bölümleme, bölümleme anahtarının karma değerine göre kayıtları bölümlere atamak için bir karma işlevi kullanır. Bu yöntem, verilerin tüm bölümlere eşit şekilde dağıtılmasını ve dengeli sistem performansının sağlanmasını amaçlamaktadır. Karma bölümleme, verileri birden fazla depolama aygıtına ve yüksek kullanılabilirliğe sahip sistemlere eşit şekilde dağıtmak için özellikle kullanışlıdır.

Liste bölümleme, bölümleme anahtarı için önceden tanımlanmış bir değer listesine dayalı olarak kayıtları bölümlere ayırır. Her bölüm, açıkça o bölüme ait olan bölümleme anahtarı değerlerine sahip kayıtları depolar. Örneğin, müşteri verilerini içeren bir tablo, 'ülke' sütununa göre, her ülke için ayrı bölümlerle bölümlendirilebilir. Bu yöntem, belirli değerlere yönelik verilerin hedefli olarak alınmasını sağlayarak sorgu performansının iyileştirilmesini sağlar.

Bileşik bölümleme, bölümleme yöntemlerinin bir kombinasyonunu kullanır. Örneğin, birincil bölümleme anahtarı için aralık bölümlemeyi ve ikincil bölümleme anahtarı için karma bölümlemeyi kullanabilirsiniz. Bu yaklaşım, daha karmaşık bölümleme şemalarına izin verir ve akıllıca kullanıldığında en iyi performansı sağlayabilir.

Bölümleme yalnızca performans iyileştirmeleri sağlamakla kalmaz, aynı zamanda veritabanı yönetimi görevlerini de basitleştirir. Örneğin, bölümlendirmeyi kullanarak yedekleme ve geri yükleme işlemleri için harcanan süreyi azaltabilir, ayrıca dizin yeniden oluşturma ve verileri yeniden düzenleme görevlerinin etkisini en aza indirebilirsiniz. Bölümlendirme ayrıca, diğer bölümleri çevrimiçi ve erişilebilir tutarken ayrı bölümlerin yedeklenmesine, geri yüklenmesine veya yeniden düzenlenmesine izin vererek veri kullanılabilirliğini de artırabilir.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code platform olan AppMaster, bölümlenmiş veritabanlarını kolayca oluşturmanız ve yönetmeniz için araçlar sağlanır. AppMaster görsel olarak veri modelleri (veritabanı şeması) oluşturmanıza ve birincil veri deposu olarak PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla çalışabilen arka uç uygulamaları oluşturmanıza olanak tanır.

Üstelik AppMaster, sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için otomatik olarak havalı (açık API) belgeler oluşturarak bölümlenmiş veritabanlarınızın verimli bir şekilde yönetilmesini, optimize edilmesini ve her zaman güncel olmasını sağlar. AppMaster güçlü araç ve özellikleriyle birleştirilmiş bölümleme yeteneklerinden yararlanarak web, mobil ve arka uç uygulamalarındaki ilişkisel veritabanlarınızın ölçeklenebilirliğini, performansını ve yönetim kolaylığını önemli ölçüde artırabilirsiniz.