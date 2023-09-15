İlişkisel veritabanları bağlamında, Kendi Kendine Katılma, bir tabloyu kendisiyle birleştirmeyi içeren, genellikle aynı tablodaki satırlar arasındaki hiyerarşik, özyinelemeli veya karmaşık ilişkileri içeren sorguları yanıtlamak için yürütülen özel bir SQL sorgu işlemi türüdür. Bu işlem özellikle ağaç yapıları, organizasyon şemaları veya tablodaki bir satırın tablonun içindeki bir veya daha fazla satırla ilişkili olabildiği ilişkilerin çıkarılmasını gerektiren herhangi bir veri gösterimi ile çalışırken yararlı olabilir.

Kendi Kendine Katılmalar, INNER JOIN, OUTER JOIN veya CROSS JOIN gibi, öncelikli olarak belirli içgörüler elde etmek için iki veya daha fazla farklı tabloyu birleştirmeye odaklanan diğer birleştirme türlerinden farklı olarak, Kendi Kendine Katılmalar, tabloyu incelemek için daha incelikli bir yaklaşım sağlaması açısından benzersizdir. Veriler tek bir tabloda mevcut. Geliştiriciler, Self-Join'i kullanarak, hiyerarşik verilerle uğraşırken ebeveyn-çocuk ilişkileri veya kardeş ilişkileri gibi paylaşılan veya eşleşen sütun değerlerine dayalı olarak satırlar arasındaki içsel ilişkileri ortaya çıkaran anlayışlı sorgular oluşturabilir.

Kendi Kendine Katılma işlemini gerçekleştirmek için geliştiriciler, birleştirilen tablodaki yinelenen sütun adları arasındaki belirsizliğin ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla genellikle bir tablo takma adı kullanır. Örneğin, Çalışan Kimliği, Adı, Soyadı ve Yönetici Kimliği gibi sütunları içeren bir Çalışan tablosunda, burada Yönetici Kimliği, Çalışan Kimliğine başvuran bir yabancı anahtardır, bir Kendi Kendine Katılma sorgusu, ilgili yöneticileriyle birlikte çalışanların bir listesini almak için tasarlanabilir. SQL sorgusu, Çalışan tablosunu çalışan için 'e' ve yönetici için 'm' gibi iki farklı takma adla iki kez kullanır ve karışıklığı önlemek için SELECT yan tümcesinde sütun adlarını açıkça belirtir.

AppMaster no-code platformu, kullanıcıların manuel kodlamaya ihtiyaç duymadan kendi veritabanı uygulamalarında Kendi Kendine Katılmaları modellemesi, tasarlaması ve dağıtması için kusursuz bir yol sunar. Platformun sezgisel arayüzü, kullanıcıların İş Süreci (BP) Tasarımcısını kullanarak veri modellerini (veritabanı şeması) ve iş mantığını görsel olarak oluşturmasına olanak tanır. AppMaster yapılandırıldıktan sonra isteğe bağlı olarak yerel Go (golang) arka uç uygulamaları, Vue3 ön uç web uygulamaları ve Android için Kotlin/ Jetpack Compose veya iOS için SwiftUI mobil uygulamaları oluşturarak kullanıcıların uygulamalarında yapılan değişiklikleri hızlı ve verimli bir şekilde yaymasına olanak tanır.

AppMaster teknik borcu ortadan kaldıran gerçek dünya uygulamaları üreten güçlü teknoloji yığını, kullanıcıların Kendi Kendine Katılma sorgularını tutarlı, güvenilir ve ölçeklenebilir bir mimari içinde dağıtabilmesini sağlar. Platformun PostgreSQL ilişkisel veritabanı motorlarıyla uyumluluğu, performans veya işlevsellikten ödün vermeden mevcut veritabanlarıyla entegrasyonu kolaylaştırdığından ek çok yönlülük sunar.

Self-Joins'in AppMaster odaklı uygulamalara dahil edilmesi, kullanıcıların tek bir tablo içinde gizlenmiş hayati veri ilişkilerini modellemesine ve çıkarmasına olanak tanır. Bu, organizasyon yapıları, coğrafi konumlar veya ürün kategorileri gibi çok sayıda alandan gelen verileri analiz etmek için çok sayıda olasılık sağlayabilir ve bu da son kullanıcılar için uygulama deneyimini artıracaktır. Karmaşık veri ilişkilerinin ve hiyerarşik yapıların bol olduğu tedarik zinciri yönetimi, sağlık hizmetleri veya finans gibi belirli endüstrilerde, Kendi Kendine Katılma işlemlerini gerçekleştirme yeteneği, karar alma ve analizin optimize edilmesi için vazgeçilmez hale gelir.

Özetle, Kendi Kendine Katılma, tabloyu kendisiyle birleştirerek tek bir tablodaki satırlar arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmaya odaklanan gelişmiş bir SQL sorgu işlemidir. Tablo takma adlarını ve uygun sütun referanslarını kullanarak, Kendi Kendine Katılmalar karmaşık, hiyerarşik ilişkileri etkili bir şekilde ortaya çıkarabilir ve geliştiricilere, uygulamalarının genel işlevselliğini ve yanıt verebilirliğini etkileyen temel bilgileri sağlayabilir. AppMaster no-code platformu, acemi geliştiricilerin bile uygulamalarında Kendi Kendine Katılma işlemlerinin gücünden yararlanmasına olanak tanıyarak, birden fazla kullanım durumu ve sektördeki karmaşık veri ilişkileriyle başa çıkabilen ölçeklenebilir, güvenilir ve verimli uygulamalar oluşturmalarına olanak tanır. .