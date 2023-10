관계형 데이터베이스의 맥락에서 Union이라는 용어는 두 개 이상의 SELECT 쿼리 결과 집합을 단일 결과 집합으로 결합하여 여러 테이블이나 쿼리에서 검색된 데이터를 효과적으로 병합하는 데 사용되는 집합 작업을 의미합니다. Union 운영은 결합된 데이터의 일관성과 무결성을 보장하기 위해 특정 규칙과 원칙을 준수합니다. Union의 개념과 적절한 사용법을 이해하는 것은 특히 복잡한 데이터 모델 및 애플리케이션 로직을 사용할 때 관계형 데이터베이스 시스템에서 효율적인 쿼리 및 데이터 검색에 필수적입니다.

합집합 연산의 기본 개념은 집합 이론을 통해 설명할 수 있습니다. 여기서 두 개 이상의 집합의 합집합은 임의의 집합에 존재하지만 중복되지 않는 모든 요소로 구성됩니다. 마찬가지로, 관계형 데이터베이스에 적용할 때 Union 작업은 별도의 SELECT 쿼리에서 결과 집합을 가져와 하나로 결합하여 프로세스에서 중복을 제거합니다. 최종 결과는 두 원본 쿼리의 고유한 레코드를 포함하는 단일 통합 결과 집합입니다.

관계형 데이터베이스에서 Union 연산을 사용할 때는 다음 규칙을 준수하는 것이 중요합니다.

열 호환성: Union에 포함된 SELECT 쿼리는 동일한 수의 열을 가져야 하며 각 쿼리의 해당 열은 호환 가능한 데이터 유형을 가져야 합니다. 즉, 필요한 경우 암시적으로 공통 데이터 유형으로 변환할 수 있어야 합니다.

열 별칭: 일관성과 가독성을 위해 특히 원래 쿼리의 열 이름이 다른 경우 결합된 결과 집합의 열에 적절한 별칭을 할당하는 것이 좋습니다.

정렬 및 정렬: 최종 결과 집합을 정렬하거나 정렬해야 하는 경우 모든 결과 집합에 대한 통합 정렬 또는 정렬을 위해 Union 작업 내의 마지막 SELECT 쿼리 후에 ORDER BY 절을 사용해야 합니다.

Union 연산에는 UNION 과 UNION ALL 이라는 두 가지 변형이 있습니다. 둘 사이의 주요 차이점은 중복 항목을 처리하는 방식에 있습니다.

UNION: 결합된 결과 집합에서 중복을 제거하고 고유한 레코드만 반환합니다. 이 변형에는 중복 항목을 식별하고 제거하기 위한 추가 처리가 필요하므로 특히 대규모 결과 집합의 경우 쿼리 성능에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

UNION ALL: 중복을 포함하여 결과 세트의 모든 레코드를 유지합니다. 중복을 제거하기 위해 추가 처리가 필요하지 않으므로 일반적으로 표준 UNION 변형에 비해 성능이 더 빠릅니다. 이 옵션은 중복이 바람직하거나 결합된 결과 집합에 중복 레코드가 포함되지 않을 것이 확실한 경우에 적합합니다.

다음은 관계형 데이터베이스에서 Union 연산의 사용을 설명하는 예입니다.

각각 정규직 employees 과 계약직 직원에 대한 정보가 포함된 직원 및 contractors 라는 두 테이블을 생각해 보세요. 두 테이블 모두 id , first_name , last_name 및 email 과 같은 유사한 열을 가지고 있습니다. 직원과 계약자 모두의 모든 고유 이메일 주소 목록을 검색하려면 다음과 같이 UNION 작업을 사용할 수 있습니다.

SELECT id, first_name, last_name, email FROM employees UNION SELECT id, first_name, last_name, email FROM contractors ORDER BY last_name, first_name;

이 예에서는 직원과 계약자 모두의 고유한 이메일 주소가 포함된 단일 통합 결과 집합이 성과 이름을 기준으로 정렬되어 반환됩니다.

결론적으로 Union 작업은 관계형 데이터베이스의 여러 테이블이나 쿼리에서 데이터를 검색하고 결합하는 데 유용한 도구입니다.