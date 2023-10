Nel contesto dei database relazionali, il termine Unione si riferisce a un'operazione sugli insiemi utilizzata per combinare i set di risultati di due o più query SELECT in un unico set di risultati, unendo in modo efficace i dati recuperati da più tabelle o query. L'attività dell'Unione aderisce a determinate regole e principi per garantire la coerenza e l'integrità dei dati combinati. Comprendere il concetto di Unione e il suo utilizzo corretto è vitale per un'interrogazione e un recupero dei dati efficienti nei sistemi di database relazionali, in particolare quando si lavora con modelli di dati e logica applicativa complessi.

Su AppMaster, la potente piattaforma no-code, gli utenti possono facilmente incorporare operazioni di unione e altri concetti di database relazionali nei propri modelli di dati, processi aziendali e API. Ciò non solo migliora l'efficienza e le prestazioni complessive delle applicazioni generate, ma consente anche agli utenti di creare soluzioni completamente interattive, scalabili e personalizzabili che soddisfano vari requisiti aziendali e casi d'uso.

Il concetto principale dietro l'operazione Unione può essere spiegato attraverso la teoria degli insiemi, dove l'unione di due o più insiemi comprende tutti gli elementi presenti in uno qualsiasi degli insiemi, ma senza duplicati. Allo stesso modo, quando applicata ai database relazionali, l'operazione Union prende set di risultati da query SELECT separate e li combina in uno solo, eliminando i duplicati nel processo. Il risultato finale è un singolo set di risultati unificato contenente record univoci di entrambe le query originali.

Quando si utilizza l'operazione Unione nei database relazionali, è importante rispettare le seguenti regole:

Compatibilità delle colonne: le query SELECT coinvolte nell'unione devono avere lo stesso numero di colonne e le colonne corrispondenti in ciascuna query dovrebbero avere tipi di dati compatibili, il che significa che dovrebbero essere implicitamente convertibili in un tipo di dati comune, se necessario.

le query SELECT coinvolte nell'unione devono avere lo stesso numero di colonne e le colonne corrispondenti in ciascuna query dovrebbero avere tipi di dati compatibili, il che significa che dovrebbero essere implicitamente convertibili in un tipo di dati comune, se necessario. Aliasing delle colonne: per motivi di coerenza e leggibilità, si consiglia di assegnare alias appropriati per le colonne nel set di risultati combinato, in particolare se i nomi delle colonne nelle query originali sono diversi.

per motivi di coerenza e leggibilità, si consiglia di assegnare alias appropriati per le colonne nel set di risultati combinato, in particolare se i nomi delle colonne nelle query originali sono diversi. Ordinamento e ordinamento: se il set di risultati finale deve essere ordinato o ordinato, la clausola ORDER BY deve essere utilizzata dopo l'ultima query SELECT all'interno dell'operazione Union per un ordinamento consolidato o un ordinamento tra tutti i set di risultati.

L'operazione Union ha due varianti, vale a dire UNION e UNION ALL . La differenza principale tra i due risiede nel modo in cui vengono gestiti i duplicati:

UNIONE: elimina i duplicati dal set di risultati combinato, restituendo solo record univoci. Questa variante richiede un'ulteriore elaborazione per identificare e rimuovere i duplicati, con un potenziale impatto sulle prestazioni della query, soprattutto per set di risultati di grandi dimensioni.

elimina i duplicati dal set di risultati combinato, restituendo solo record univoci. Questa variante richiede un'ulteriore elaborazione per identificare e rimuovere i duplicati, con un potenziale impatto sulle prestazioni della query, soprattutto per set di risultati di grandi dimensioni. UNION ALL: conserva tutti i record dei set di risultati, inclusi i duplicati. Poiché non è necessaria alcuna elaborazione aggiuntiva per rimuovere i duplicati, le prestazioni sono generalmente più veloci rispetto alla variante UNION standard. Questa opzione è adatta quando sono desiderabili i duplicati o quando è certo che i set di risultati combinati non conterranno record duplicati.

Ecco un esempio per illustrare l'uso dell'operazione Union in un database relazionale:

Consideriamo due tabelle denominate employees e contractors , ciascuna contenente informazioni rispettivamente sui dipendenti a tempo pieno e sui lavoratori a contratto. Entrambe le tabelle hanno colonne simili come id , first_name , last_name e email . Per recuperare un elenco di tutti gli indirizzi email univoci sia dei dipendenti che dei collaboratori esterni, è possibile utilizzare un'operazione UNION come segue:

SELECT id, first_name, last_name, email FROM employees UNION SELECT id, first_name, last_name, email FROM contractors ORDER BY last_name, first_name;

In questo esempio, viene restituito un singolo set di risultati unificato contenente indirizzi e-mail univoci sia dei dipendenti che dei collaboratori esterni, ordinati per cognome e nome.

In conclusione, l'operazione Unione è uno strumento prezioso per recuperare e combinare dati da più tabelle o query in database relazionali. Comprendendo e implementando correttamente il funzionamento dell'Unione, gli utenti della piattaforma no-code AppMaster possono sfruttarne i vantaggi per creare applicazioni robuste, scalabili ed efficienti, garantendo gestione, recupero ed elaborazione ottimali dei dati.