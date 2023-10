रिलेशनल डेटाबेस के संदर्भ में, यूनियन शब्द एक सेट ऑपरेशन को संदर्भित करता है जिसका उपयोग दो या दो से अधिक SELECT प्रश्नों के परिणाम सेट को एक एकल परिणाम सेट में संयोजित करने के लिए किया जाता है, जो कई तालिकाओं या प्रश्नों से प्राप्त डेटा को प्रभावी ढंग से मर्ज करता है। संयुक्त डेटा की स्थिरता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए यूनियन ऑपरेशन कुछ नियमों और सिद्धांतों का पालन करता है। रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में कुशल क्वेरी और डेटा पुनर्प्राप्ति के लिए यूनियन की अवधारणा को समझना और इसका उचित उपयोग महत्वपूर्ण है, खासकर जटिल डेटा मॉडल और एप्लिकेशन लॉजिक के साथ काम करते समय।

यूनियन ऑपरेशन के पीछे की प्राथमिक अवधारणा को सेट सिद्धांत के माध्यम से समझाया जा सकता है, जहां दो या दो से अधिक सेटों के संघ में वे सभी तत्व शामिल होते हैं जो किसी भी सेट में मौजूद होते हैं, लेकिन बिना किसी डुप्लिकेट के। इसी तरह, जब रिलेशनल डेटाबेस पर लागू किया जाता है, तो यूनियन ऑपरेशन अलग-अलग SELECT क्वेरीज़ से परिणाम सेट लेता है और प्रक्रिया में डुप्लिकेट को खत्म करते हुए उन्हें एक में जोड़ता है। अंतिम परिणाम एक एकल, एकीकृत परिणाम सेट है जिसमें दोनों मूल प्रश्नों के अद्वितीय रिकॉर्ड शामिल हैं।

रिलेशनल डेटाबेस में यूनियन ऑपरेशन का उपयोग करते समय, निम्नलिखित नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है:

कॉलम संगतता: यूनियन में शामिल चयन प्रश्नों में समान संख्या में कॉलम होने चाहिए, और प्रत्येक क्वेरी में संबंधित कॉलम में संगत डेटा प्रकार होने चाहिए, जिसका अर्थ है कि यदि आवश्यक हो तो उन्हें एक सामान्य डेटा प्रकार में अंतर्निहित रूप से परिवर्तनीय होना चाहिए।

कॉलम उपनाम: स्थिरता और पठनीयता उद्देश्यों के लिए, संयुक्त परिणाम सेट में कॉलम के लिए उचित उपनाम निर्दिष्ट करने की अनुशंसा की जाती है, खासकर यदि मूल प्रश्नों में कॉलम नाम अलग-अलग हैं।

सॉर्टिंग और ऑर्डरिंग: यदि अंतिम परिणाम सेट को सॉर्ट या ऑर्डर करने की आवश्यकता है, तो सभी परिणाम सेटों में समेकित सॉर्टिंग या ऑर्डरिंग के लिए यूनियन ऑपरेशन के भीतर अंतिम चयन क्वेरी के बाद ऑर्डर बाय क्लॉज का उपयोग किया जाना चाहिए।

यूनियन ऑपरेशन के दो प्रकार हैं, अर्थात् यूनियन और यूनियन ऑल । दोनों के बीच प्राथमिक अंतर डुप्लिकेट को संभालने के तरीके में निहित है:

यूनियन: संयुक्त परिणाम सेट से डुप्लिकेट को हटा देता है, केवल अद्वितीय रिकॉर्ड लौटाता है। इस संस्करण को डुप्लिकेट की पहचान करने और हटाने के लिए अतिरिक्त प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है, इस प्रकार संभावित रूप से क्वेरी के प्रदर्शन पर असर पड़ता है, खासकर बड़े परिणाम सेट के लिए।

यूनियन ऑल: डुप्लिकेट सहित परिणाम सेट से सभी रिकॉर्ड बरकरार रखता है। चूंकि डुप्लिकेट को हटाने के लिए किसी अतिरिक्त प्रसंस्करण की आवश्यकता नहीं होती है, मानक यूनियन संस्करण की तुलना में प्रदर्शन आम तौर पर तेज़ होता है। यह विकल्प तब उपयुक्त होता है जब डुप्लिकेट वांछनीय हो, या जब यह निश्चित हो कि संयुक्त परिणाम सेट में डुप्लिकेट रिकॉर्ड नहीं होंगे।

रिलेशनल डेटाबेस में यूनियन ऑपरेशन के उपयोग को दर्शाने के लिए यहां एक उदाहरण दिया गया है:

employees और contractors नामक दो तालिकाओं पर विचार करें, जिनमें से प्रत्येक में क्रमशः पूर्णकालिक कर्मचारियों और अनुबंध श्रमिकों की जानकारी शामिल है। दोनों तालिकाओं में id , first_name , last_name और email जैसे समान कॉलम हैं। कर्मचारियों और ठेकेदारों दोनों के सभी अद्वितीय ईमेल पतों की सूची पुनः प्राप्त करने के लिए, यूनियन ऑपरेशन का उपयोग निम्नानुसार किया जा सकता है:

SELECT id, first_name, last_name, email FROM employees UNION SELECT id, first_name, last_name, email FROM contractors ORDER BY last_name, first_name;

इस उदाहरण में, कर्मचारियों और ठेकेदारों दोनों के अद्वितीय ईमेल पते वाला एक एकल, एकीकृत परिणाम सेट लौटाया जाता है, जिसे अंतिम नाम और प्रथम नाम के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है।

अंत में, रिलेशनल डेटाबेस में एकाधिक तालिकाओं या प्रश्नों से डेटा पुनर्प्राप्त करने और संयोजित करने के लिए यूनियन ऑपरेशन एक मूल्यवान उपकरण है। यूनियन ऑपरेशन को सही ढंग से समझने और कार्यान्वित करने से, AppMaster no-code प्लेटफ़ॉर्म के उपयोगकर्ता इष्टतम डेटा प्रबंधन, पुनर्प्राप्ति और प्रसंस्करण सुनिश्चित करते हुए मजबूत, स्केलेबल और कुशल एप्लिकेशन बनाने के लिए इसके लाभों का लाभ उठा सकते हैं।