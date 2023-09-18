İlişkisel veritabanları bağlamında, bir "Veri Ambarı", temel amacı çeşitli verileri desteklemek olan, bir kuruluş içindeki farklı kaynaklardan büyük miktarlarda yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri toplamak, depolamak ve yönetmek için özel olarak tasarlanmış büyük, merkezi bir depoyu ifade eder. Veri analitiği, raporlama ve karar verme gibi ilgili görevler.

Veri ambarları genellikle geleneksel ilişkisel veritabanlarına kıyasla farklı bir mimari kullanır ve yüksek hacimli, okuma yoğunluklu iş yükleri için optimize edilmiştir. Genellikle boyutlu veri modellemeyi ve müşteriler, ürünler ve işlemler gibi ticari varlıklar etrafında tabloların düzenlenmesini içeren yıldız ve kar tanesi şemaları kavramını kullanırlar, böylece verilere daha doğal bir görünüm sağlar ve daha verimli sorgulama ve analizleri kolaylaştırırlar.

Bir veri ambarının en önemli yönlerinden biri, operasyonel veritabanları, işlem sistemleri, harici veri beslemeleri ve diğer uygulamalar gibi farklı kaynaklardan gelen verileri entegre etme ve birleştirme yeteneğidir. ETL (Extract, Transform, Load) olarak bilinen bu süreç, kaynak sistemlerden verilerin çıkarılmasını, verilerin temizlenmesi, zenginleştirilmesi ve formatlanması için çeşitli dönüşümlerin uygulanmasını ve ardından veri ambarına yüklenmesini içerir. Bu entegrasyon sayesinde veri ambarları, kuruluş çapındaki verilerin tutarlı ve birleşik bir görünümünü sağlar; bu da karar alma sürecini kolaylaştırmaya ve iyileştirmeye yardımcı olur.

Bir veri ambarındaki veri yönetiminin ölçeği ve karmaşıklığı göz önüne alındığında, şirketler genellikle veri ambarlarını tasarlamak, oluşturmak ve sürdürmek için belirli metodolojileri ve araçları benimserler. Bazı popüler veri ambarı metodolojileri arasında Bill Inmon'un yukarıdan aşağıya yaklaşımı ve Ralph Kimball'un aşağıdan yukarıya yaklaşımı yer alır; bunlar, veri modellemeye, ETL süreçlerine ve veri ambarının genel mimarisine yaptıkları vurgu açısından farklılık gösterir. Ek olarak, ETL araçları (örn. Talend, Apache NiFi), veritabanı yönetim sistemleri (örn. Teradata, Snowflake, Amazon Redshift) ve veri ambarı geliştirmenin çeşitli aşamalarını kolaylaştırmak için çeşitli özel yazılım araçları, platformları ve çerçeveleri mevcuttur. raporlama ve analiz araçları (örn. Tableau, Power BI).

AppMaster no-code platform bağlamında, platformun veri modellerini (veritabanı şeması) ve iş süreçlerini görsel olarak tasarlamaya ve yönetmeye yönelik güçlü yetenekleri, veri ambarlarını oluşturmak ve sürdürmek isteyen kuruluşlar için özellikle yararlı olabilir. Geliştiriciler, AppMaster kullanarak kuruluşlarının özel ihtiyaçlarına ve gerekliliklerine göre uyarlanmış özel veri modelleri ve şema tasarımları oluşturabilir, böylece çeşitli boyutlar ve hiyerarşiler genelinde verilerini verimli bir şekilde organize edebilir, depolayabilir ve analiz edebilirler. Ayrıca AppMaster, uygulamalar için kaynak kodu oluşturarak ve kesintisiz bulut dağıtımını mümkün kılarak, veri ambarı uygulamalarının ölçeklenebilir olmasını ve büyük ve sürekli büyüyen veri hacimleriyle uğraşan modern kuruluşların temel gereksinimleri olan yüksek yüklü kullanım senaryolarına uygun olmasını sağlar. .

Veri ambarlarının sunduğu pek çok avantaja rağmen, bunların herkese uygun tek çözüm olmadığının anlaşılması önemlidir. Bir veri ambarının uygulanıp uygulanmayacağını değerlendirirken kuruluşların veri hacimleri, karmaşıklıkları ve desteklemeleri gereken analitik ve raporlama görevlerinin türleri gibi çeşitli faktörleri değerlendirmesi gerekir. Ayrıca bir veri ambarı oluşturmak, proje planlanırken dikkate alınması gereken zaman, kaynak ve altyapı açısından önemli yatırımlar gerektirebilir.

Özetle veri ambarı, kuruluşların farklı kaynaklardan gelen büyük miktarlardaki verileri yönetmesine, depolamasına ve analiz etmesine olanak tanıyan ve bilinçli karar vermeyi kolaylaştıran, amaca yönelik oluşturulmuş, merkezi bir veri deposudur. Veri ambarları, veri dönüştürme ve yükleme işlemlerini verimli bir şekilde yönetmek ve ayrıca hızlı sorgu yürütme ve veri analizine olanak tanıyan şema ve veritabanı mimarisini tasarlamak ve düzenlemek için özel teknikler ve metodolojiler kullanır. AppMaster no-code platform bağlamında kullanıcılar, kuruluşlarının ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ölçeklenebilir, yüksek performanslı veri ambarları oluşturmak ve sürdürmek için platformun güçlü veri modellemesinden, iş süreci yönetiminden ve dağıtım özelliklerinden yararlanabilir.