Dalam konteks database relasional, istilah Persatuan mengacu pada operasi kumpulan yang digunakan untuk menggabungkan kumpulan hasil dari dua atau lebih kueri SELECT menjadi satu kumpulan hasil, yang secara efektif menggabungkan data yang diambil dari beberapa tabel atau kueri. Operasi Union mematuhi aturan dan prinsip tertentu untuk memastikan konsistensi dan integritas data gabungan. Memahami konsep Union dan penggunaannya yang tepat sangat penting untuk kueri dan pengambilan data yang efisien dalam sistem basis data relasional, khususnya ketika bekerja dengan model data dan logika aplikasi yang kompleks.

Di AppMaster, platform no-code yang kuat, pengguna dapat dengan mudah menggabungkan operasi Union dan konsep database relasional lainnya ke dalam model data, proses bisnis, dan API mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kinerja aplikasi yang dihasilkan secara keseluruhan, namun juga memberdayakan pengguna untuk menciptakan solusi yang sepenuhnya interaktif, terukur, dan dapat disesuaikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan bisnis dan kasus penggunaan.

Konsep utama di balik operasi Gabungan dapat dijelaskan melalui teori himpunan, yaitu Gabungan dua himpunan atau lebih terdiri dari semua elemen yang terdapat dalam himpunan mana pun, namun tanpa duplikat apa pun. Demikian pula, ketika diterapkan pada database relasional, operasi Union mengambil kumpulan hasil dari kueri SELECT terpisah dan menggabungkannya menjadi satu, menghilangkan duplikat dalam proses. Hasil akhirnya adalah satu kumpulan hasil terpadu yang berisi catatan unik dari kedua kueri asli.

Saat menggunakan operasi Union dalam database relasional, penting untuk mematuhi aturan berikut:

Kompatibilitas Kolom: Kueri SELECT yang terlibat dalam Persatuan harus memiliki jumlah kolom yang sama, dan kolom terkait di setiap kueri harus memiliki tipe data yang kompatibel, artinya kolom tersebut harus secara implisit dapat dikonversi ke tipe data umum jika diperlukan.

Aliasing Kolom: Untuk tujuan konsistensi dan keterbacaan, disarankan untuk menetapkan alias yang tepat untuk kolom dalam kumpulan hasil gabungan, terutama jika nama kolom dalam kueri asli berbeda.

Penyortiran & Pengurutan: Jika kumpulan hasil akhir perlu diurutkan atau diurutkan, klausa ORDER BY harus digunakan setelah kueri SELECT terakhir dalam operasi Gabungan untuk penyortiran atau pengurutan gabungan di semua kumpulan hasil.

Operasi Union mempunyai dua varian yaitu UNION dan UNION ALL . Perbedaan utama antara keduanya terletak pada cara penanganan duplikat:

UNION: Menghilangkan duplikat dari kumpulan hasil gabungan, hanya mengembalikan catatan unik. Varian ini memerlukan pemrosesan tambahan untuk mengidentifikasi dan menghapus duplikat, sehingga berpotensi memengaruhi performa kueri, terutama untuk kumpulan hasil yang besar.

UNION ALL: Menyimpan semua catatan dari kumpulan hasil, termasuk duplikat. Karena tidak diperlukan pemrosesan tambahan untuk menghapus duplikat, kinerja umumnya lebih cepat dibandingkan varian UNION standar. Opsi ini cocok ketika duplikat diinginkan, atau ketika dipastikan bahwa kumpulan hasil gabungan tidak akan berisi rekaman duplikat.

Berikut ini contoh untuk mengilustrasikan penggunaan operasi Union dalam database relasional:

Pertimbangkan dua tabel bernama employees dan contractors , masing-masing berisi informasi tentang karyawan tetap dan pekerja kontrak. Kedua tabel memiliki kolom serupa seperti id , first_name , last_name , dan email . Untuk mengambil daftar semua alamat email unik karyawan dan kontraktor, operasi UNION dapat digunakan sebagai berikut:

SELECT id, first_name, last_name, email FROM employees UNION SELECT id, first_name, last_name, email FROM contractors ORDER BY last_name, first_name;

Dalam contoh ini, satu kumpulan hasil terpadu yang berisi alamat email unik karyawan dan kontraktor dikembalikan, diurutkan berdasarkan nama belakang dan nama depan.

Kesimpulannya, operasi Union adalah alat yang berharga untuk mengambil dan menggabungkan data dari beberapa tabel atau kueri dalam database relasional. Dengan memahami dan menerapkan operasi Union dengan benar, pengguna platform no-code AppMaster dapat memanfaatkan manfaatnya untuk menciptakan aplikasi yang kuat, terukur, dan efisien, memastikan pengelolaan, pengambilan, dan pemrosesan data yang optimal.