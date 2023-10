В контексте реляционных баз данных термин «Объединение» относится к операции над набором, используемой для объединения наборов результатов двух или более запросов SELECT в один набор результатов, эффективно объединяя данные, полученные из нескольких таблиц или запросов. Работа Союза придерживается определенных правил и принципов, обеспечивающих согласованность и целостность объединенных данных. Понимание концепции Union и ее правильного использования жизненно важно для эффективных запросов и извлечения данных в системах реляционных баз данных, особенно при работе со сложными моделями данных и логикой приложения.

В AppMaster, мощной платформе no-code, пользователи могут легко включать операции Union и другие концепции реляционных баз данных в свои модели данных, бизнес-процессы и API. Это не только повышает общую эффективность и производительность создаваемых приложений, но также дает пользователям возможность создавать полностью интерактивные, масштабируемые и настраиваемые решения, соответствующие различным бизнес-требованиям и сценариям использования.

Первичную концепцию операции объединения можно объяснить с помощью теории множеств, согласно которой объединение двух или более наборов включает в себя все элементы, присутствующие в любом из наборов, но без каких-либо дубликатов. Аналогичным образом, применительно к реляционным базам данных операция Union берет наборы результатов из отдельных запросов SELECT и объединяет их в один, устраняя при этом дубликаты. Конечным результатом является единый набор результатов, содержащий уникальные записи из обоих исходных запросов.

При использовании операции Union в реляционных базах данных важно придерживаться следующих правил:

Совместимость столбцов. Запросы SELECT, участвующие в объединении, должны иметь одинаковое количество столбцов, а соответствующие столбцы в каждом запросе должны иметь совместимые типы данных, то есть при необходимости они должны быть неявно преобразованы в общий тип данных.

Запросы SELECT, участвующие в объединении, должны иметь одинаковое количество столбцов, а соответствующие столбцы в каждом запросе должны иметь совместимые типы данных, то есть при необходимости они должны быть неявно преобразованы в общий тип данных. Псевдонимы столбцов. В целях согласованности и читаемости рекомендуется назначать правильные псевдонимы столбцам в объединенном наборе результатов, особенно если имена столбцов в исходных запросах различаются.

В целях согласованности и читаемости рекомендуется назначать правильные псевдонимы столбцам в объединенном наборе результатов, особенно если имена столбцов в исходных запросах различаются. Сортировка и упорядочение. Если окончательный набор результатов необходимо отсортировать или упорядочить, предложение ORDER BY следует использовать после последнего запроса SELECT в операции Union для консолидированной сортировки или упорядочивания всех наборов результатов.

Операция Union имеет два варианта: UNION и UNION ALL . Основное различие между ними заключается в способе обработки дубликатов:

UNION: удаляет дубликаты из объединенного набора результатов, возвращая только уникальные записи. Этот вариант требует дополнительной обработки для выявления и удаления дубликатов, что потенциально влияет на производительность запроса, особенно для больших наборов результатов.

удаляет дубликаты из объединенного набора результатов, возвращая только уникальные записи. Этот вариант требует дополнительной обработки для выявления и удаления дубликатов, что потенциально влияет на производительность запроса, особенно для больших наборов результатов. UNION ALL: сохраняет все записи из наборов результатов, включая дубликаты. Поскольку для удаления дубликатов не требуется никакой дополнительной обработки, производительность обычно выше по сравнению со стандартным вариантом UNION. Этот вариант подходит, когда желательны дубликаты или когда точно известно, что объединенные наборы результатов не будут содержать повторяющиеся записи.

Вот пример, иллюстрирующий использование операции Union в реляционной базе данных:

Рассмотрим две таблицы с именами « employees и contractors , каждая из которых содержит информацию о штатных сотрудниках и работниках, работающих по контракту, соответственно. Обе таблицы имеют схожие столбцы, такие как id , first_name , last_name и email . Чтобы получить список всех уникальных адресов электронной почты как сотрудников, так и подрядчиков, можно использовать операцию UNION следующим образом:

SELECT id, first_name, last_name, email FROM employees UNION SELECT id, first_name, last_name, email FROM contractors ORDER BY last_name, first_name;

В этом примере возвращается единый набор результатов, содержащий уникальные адреса электронной почты как сотрудников, так и подрядчиков, отсортированный по фамилии и имени.

В заключение отметим, что операция Union — ценный инструмент для получения и объединения данных из нескольких таблиц или запросов в реляционных базах данных. Понимая и правильно реализуя работу Union, пользователи no-code платформы AppMaster могут использовать ее преимущества для создания надежных, масштабируемых и эффективных приложений, обеспечивая оптимальное управление, поиск и обработку данных.