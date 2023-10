Trong ngữ cảnh cơ sở dữ liệu quan hệ, thuật ngữ Union đề cập đến một thao tác tập hợp được sử dụng để kết hợp các tập hợp kết quả của hai hoặc nhiều truy vấn SELECT thành một tập kết quả duy nhất, hợp nhất hiệu quả dữ liệu được truy xuất từ ​​nhiều bảng hoặc truy vấn. Hoạt động của Liên minh tuân thủ các quy tắc và nguyên tắc nhất định để đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn của dữ liệu kết hợp. Hiểu khái niệm về Union và cách sử dụng hợp lý của nó là rất quan trọng để truy vấn và truy xuất dữ liệu hiệu quả trong các hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ, đặc biệt khi làm việc với các mô hình dữ liệu phức tạp và logic ứng dụng.

Tại AppMaster, nền tảng no-code mạnh mẽ, người dùng có thể dễ dàng kết hợp các hoạt động của Union và các khái niệm cơ sở dữ liệu quan hệ khác vào mô hình dữ liệu, quy trình kinh doanh và API của họ. Điều này không chỉ cải thiện hiệu quả và hiệu suất tổng thể của các ứng dụng được tạo mà còn trao quyền cho người dùng tạo ra các giải pháp tương tác đầy đủ, có thể mở rộng và tùy chỉnh nhằm đáp ứng các yêu cầu kinh doanh và trường hợp sử dụng khác nhau.

Khái niệm cơ bản đằng sau phép toán Hợp nhất có thể được giải thích thông qua lý thuyết tập hợp, trong đó Hợp của hai hoặc nhiều tập hợp bao gồm tất cả các phần tử có trong bất kỳ tập hợp nào nhưng không có bất kỳ bản sao nào. Tương tự, khi áp dụng cho cơ sở dữ liệu quan hệ, thao tác Union lấy các tập hợp kết quả từ các truy vấn SELECT riêng biệt và kết hợp chúng thành một, loại bỏ sự trùng lặp trong quy trình. Kết quả cuối cùng là một tập kết quả thống nhất, duy nhất chứa các bản ghi duy nhất từ ​​cả hai truy vấn ban đầu.

Khi sử dụng thao tác Union trong cơ sở dữ liệu quan hệ, điều quan trọng là phải tuân thủ các quy tắc sau:

Khả năng tương thích của cột: Các truy vấn CHỌN liên quan đến Liên minh phải có cùng số cột và các cột tương ứng trong mỗi truy vấn phải có kiểu dữ liệu tương thích, nghĩa là chúng phải được chuyển đổi hoàn toàn thành kiểu dữ liệu chung nếu cần.

Các truy vấn CHỌN liên quan đến Liên minh phải có cùng số cột và các cột tương ứng trong mỗi truy vấn phải có kiểu dữ liệu tương thích, nghĩa là chúng phải được chuyển đổi hoàn toàn thành kiểu dữ liệu chung nếu cần. Bí danh Cột: Vì mục đích nhất quán và dễ đọc, nên gán bí danh thích hợp cho các cột trong tập kết quả kết hợp, đặc biệt nếu tên cột trong truy vấn ban đầu khác nhau.

Vì mục đích nhất quán và dễ đọc, nên gán bí danh thích hợp cho các cột trong tập kết quả kết hợp, đặc biệt nếu tên cột trong truy vấn ban đầu khác nhau. Sắp xếp & Thứ tự: Nếu tập kết quả cuối cùng cần được sắp xếp hoặc sắp xếp, mệnh đề ORDER BY nên được sử dụng sau truy vấn SELECT cuối cùng trong thao tác Union để sắp xếp hoặc sắp xếp hợp nhất trên tất cả các tập hợp kết quả.

Hoạt động của Union có hai biến thể là UNION và UNION ALL . Sự khác biệt chính giữa hai điều này nằm ở cách xử lý các bản sao:

UNION: Loại bỏ các bản sao khỏi tập kết quả tổng hợp, chỉ trả về các bản ghi duy nhất. Biến thể này yêu cầu xử lý bổ sung để xác định và loại bỏ các bản sao, do đó có khả năng ảnh hưởng đến hiệu suất của truy vấn, đặc biệt đối với các tập hợp kết quả lớn.

Loại bỏ các bản sao khỏi tập kết quả tổng hợp, chỉ trả về các bản ghi duy nhất. Biến thể này yêu cầu xử lý bổ sung để xác định và loại bỏ các bản sao, do đó có khả năng ảnh hưởng đến hiệu suất của truy vấn, đặc biệt đối với các tập hợp kết quả lớn. UNION ALL: Giữ lại tất cả các bản ghi từ tập hợp kết quả, bao gồm cả các bản sao. Vì không cần xử lý bổ sung để loại bỏ trùng lặp nên hiệu suất thường nhanh hơn so với biến thể UNION tiêu chuẩn. Tùy chọn này phù hợp khi muốn có bản sao hoặc khi chắc chắn rằng tập kết quả kết hợp sẽ không chứa bản ghi trùng lặp.

Dưới đây là một ví dụ minh họa việc sử dụng thao tác Union trong cơ sở dữ liệu quan hệ:

Hãy xem xét hai bảng có tên là employees và contractors , mỗi bảng chứa thông tin tương ứng về nhân viên toàn thời gian và nhân viên hợp đồng. Cả hai bảng đều có các cột tương tự nhau như id , first_name , last_name và email . Để truy xuất danh sách tất cả các địa chỉ email duy nhất của cả nhân viên và nhà thầu, thao tác UNION có thể được sử dụng như sau:

SELECT id, first_name, last_name, email FROM employees UNION SELECT id, first_name, last_name, email FROM contractors ORDER BY last_name, first_name;

Trong ví dụ này, một tập hợp kết quả thống nhất duy nhất chứa địa chỉ email duy nhất của cả nhân viên và nhà thầu sẽ được trả về, được sắp xếp theo họ và tên.

Tóm lại, hoạt động Union là một công cụ có giá trị để truy xuất và kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng hoặc truy vấn trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Bằng cách hiểu và triển khai chính xác hoạt động của Union, người dùng nền tảng no-code AppMaster có thể tận dụng lợi ích của nó để tạo ra các ứng dụng mạnh mẽ, có thể mở rộng và hiệu quả, đảm bảo quản lý, truy xuất và xử lý dữ liệu tối ưu.