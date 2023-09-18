İlişkisel veritabanları bağlamında, Üçüncü Normal Form (3NF), bir veritabanındaki verilerin verimli bir şekilde düzenlenmesini ve normalleştirilmesini sağlayan önemli bir tasarım ilkesi ve veri modelleme standardıdır. Normalleştirme, veri fazlalığını ortadan kaldırarak ve veri bütünlüğünü geliştirerek bir veritabanını yapılandırma işlemidir. Farklı normalleştirme seviyelerini tanımlayan birkaç normal form (NF) vardır; 3NF, en yaygın kullanılan ve temel formlardan biridir ve artıklığı en aza indirgemek ile ilişkisel veritabanları için kullanım kolaylığını korumak arasında iyi bir denge sağlar.

Üçüncü Normal Form veya 3NF, ilk olarak 1971'de ilişkisel modelin öncüsü Edgar F. Codd tarafından tanıtıldı. Bu normal form iki temel prensibe dayanmaktadır: geçişli bağımlılıkların ortadan kaldırılması ve birincil olmayan her anahtar özelliğin tam olarak sağlanmasının sağlanması işlevsel olarak her ilişki için birincil anahtara bağımlıdır. Bir veritabanı tablosunun aşağıdaki üç kriteri karşılaması durumunda 3NF'de olduğu söylenir:

Tablo Birinci Normal Formu (1NF) takip etmektedir. Tablo İkinci Normal Formu (2NF) takip etmektedir. Anahtar olmayan nitelikler arasında geçişli bağımlılıklar yoktur.

Daha ayrıntılı açıklamak gerekirse, Birinci Normal Form (1NF), bir tablonun atomik değerler içermesi gerektiğini, her özelliğin bir küme veya liste yerine tek bir değer tutmasını zorunlu kılar ve böylece çok değerli nitelikleri yasaklar. Ayrıca her bir nitelik değerinin tek bir veri satırında benzersiz olması gerekir. Bu, veri tutarlılığını sağlar ve sorgulamayı basitleştirerek birden fazla satırdaki verilerle çalışmanın karmaşıklığını azaltır.

İkinci Normal Form (2NF), anahtar olmayan her özelliğin bir tablodaki birincil anahtarın tamamına tamamen bağımlı olması gerektiği kısıtlamasını ekleyerek 1NF'yi temel alır. Bu, artıklık ve kısmi bağımlılık sorunlarını doğrudan ele alarak veritabanındaki anormallik riskini en aza indirir. Bir tablonun 2NF'de olabilmesi için iki gereksinimi karşılaması gerekir: zaten 1NF'dedir ve öznitelikleri arasında hiçbir kısmi bağımlılık yoktur.

Son olarak Üçüncü Normal Form (3NF), anahtar olmayan nitelikler arasındaki geçişli bağımlılıkları ortadan kaldırarak normalleştirme sürecini bir adım daha ileri götürür. Bu, 3NF'ye bağlı bir tabloda, birincil anahtara bağımlı olan başka bir anahtar olmayan özniteliğe bağımlı olan anahtar olmayan herhangi bir özniteliğin olmaması gerektiği anlamına gelir. Basitçe söylemek gerekirse, birincil olmayan anahtar niteliklerinin tümü, diğer birincil olmayan anahtar nitelikleri aracılığıyla dolaylı olarak değil, doğrudan birincil anahtara bağlı olmalıdır. 3NF böylece sorgulama kolaylığını korurken ve verimli veritabanı yönetimini kolaylaştırırken artıklığın en aza indirilmesini sağlar.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik no-code bir platform olan AppMaster, veri depolama ve yönetim ihtiyaçları için büyük ölçüde ilişkisel veritabanlarına dayanır. Veri modelleme sürecinde 3NF'ye bağlı kalmak, AppMaster aracılığıyla geliştirilen uygulamaların verimliliğini, bütünlüğünü ve ölçeklenebilirliğini sağlamak açısından son derece önemlidir. AppMaster, 3NF ilkelerini takip ederek kullanıcıların uygulamalarını kendi özel ihtiyaçlarına göre geliştirmelerine olanak tanıyan yüksek performanslı ve güvenilir bir platform sağlayabilir.

Örnek:

Çalışanlar, departmanları ve departman konumları hakkında bilgi içeren bir veritabanı tablosu düşünün:

| Çalışan Kimliği | ÇalışanAdı | Departman Kimliği | DepartmanAdı | DepartmanKonum |

Bu tabloda birincil anahtar, ÇalışanKimliği ve DepartmanKimliği özniteliklerinden oluşur. Tablonun, kısmi bağımlılık (EmployeeName, EmployeeID'ye bağlıdır) ve geçişli bağımlılıklar (DepartmentName ve DepartmanKonumu, birincil anahtarın parçası olan Departman Kimliğine bağlıdır) dahil olmak üzere çeşitli bağımlılıkları vardır. Bu tablo 3NF'de değil.

Bu tabloyu 3NF'ye dönüştürmek için hem kısmi hem de geçişli bağımlılıkları ortadan kaldırmalıyız. Bu, verileri ayrı tablolara bölerek elde edilebilir:

| Çalışan Kimliği | ÇalışanAdı | Departman Kimliği |

Ve

| Departman Kimliği | DepartmanAdı | DepartmanKonum |

Yeni tablolar, 3NF'ye bağlı kalarak gereksiz veri içermez ve anormallik riskini en aza indirerek ilişkisel veritabanının genel veri bütünlüğünü ve verimliliğini artırır.

Sonuç olarak, Üçüncü Normal Form (3NF), ilişkisel veritabanları için önemli bir tasarım ilkesi ve veri modelleme standardı olup, verimli veri organizasyonu, minimum yedeklilik ve gelişmiş veri bütünlüğü sağlar. Veri tabanı tablolarını tasarlarken 3NF'ye bağlı kalarak AppMaster gibi platformlar, çeşitli web, mobil ve arka uç uygulamalarının geliştirilmesi ve dağıtımı için sağlam ve etkili bir temel sağlayabilir, bu da farklı sektörlerdeki her büyüklükteki müşteriler için verimliliğin artmasına ve maliyetlerin azalmasına neden olabilir.