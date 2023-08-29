Az kodlu metrikler

Low-code metrikler, AppMaster gibi low-code bir platformun etkinliğini, verimliliğini ve genel değerini değerlendirmek ve değerlendirmek için kullanılan çeşitli temel performans göstergelerini (KPI'ler) ve ölçümleri ifade eder. Bu ölçümler geliştirme süreci, uygulama performansı ve son kullanıcı deneyimi hakkında değerli bilgiler sağlar. low-code metrikleri anlamak ve analiz etmek, kuruluşların ve geliştiricilerin uygulama geliştirme süreçlerini optimize etmelerine, geliştirme süresini kısaltmalarına ve oluşturulan uygulamaların kalitesini artırmalarına olanak tanır.

low-code metriklerin en önemli yönlerinden biri geliştirme süresinin kısaltılmasıdır. Bu genellikle geliştirme sürecindeki darboğazların ve verimsizliklerin belirlenmesine olanak tanıyan geliştirme döngüsü süresinin ölçülmesiyle ölçülür. Araştırmalar, low-code platformların, geleneksel kodlama yöntemleriyle karşılaştırıldığında geliştirme sürecini 10 kata kadar hızlandırabildiğini gösterdi. Örneğin, AppMaster durumunda müşteriler, planlarını değiştirdikten sonra 30 saniyeden daha kısa bir sürede yeni uygulama setleri oluşturabilir, böylece artımlı kod değişiklikleriyle ilişkili teknik borçlar etkili bir şekilde ortadan kaldırılabilir.

Maliyet verimliliği bir diğer kritik low-code ölçümdür. low-code platformların benimsenmesi, yüksek vasıflı yazılım geliştiricilere olan ihtiyacı en aza indirerek ve proje zaman çizelgelerini hızlandırarak genel geliştirme sürecinde genellikle önemli maliyet düşüşlerine yol açar. AppMaster gibi platformlar, web, mobil ve arka uç uygulamalarının tek bir araçla oluşturulmasını kolaylaştırarak, küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar çeşitli müşteriler için geliştirme sürecini 3 kat daha uygun maliyetli hale getirebilir.

Uygulama performansı aynı zamanda birden fazla yolla ölçülebilen çok önemli bir low-code ölçümdür. Bunun bir örneği, optimum son kullanıcı deneyimlerini sağlamak için kritik olan sunucu yanıt sürelerinin analizidir. AppMaster arka uç uygulamaları için Go'da (golang) yerleşik olarak oluşturduğu uygulamalar, durum bilgisi olmayan doğaları nedeniyle yüksek yük ve kurumsal kullanım durumları için etkileyici ölçeklenebilirlik sergileyebilir. Diğer bir performans göstergesi ise CPU, bellek ve depolama tüketimini ölçen ve uygulamanın daha iyi kullanıcı deneyimleri için optimize edilmesine yardımcı olan kaynak kullanımıdır.

Kullanılabilirlik ve sürdürülebilirlik, genellikle genel uygulama başarısıyla ilişkilendirilen iki low-code ölçümdür. low-code bir platform, hem kullanıcı dostu hem de bakımı kolay uygulamaların oluşturulmasına olanak sağlamalıdır. AppMaster durumunda, görsel olarak tasarlanmış bileşenleri, uygulama yapısının net bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve minimum çabayla devam eden bakım ve uygulama güncellemelerine olanak tanır. Ayrıca, AppMaster mobil uygulamalara yönelik sunucu odaklı yaklaşımı, müşterilerin uygulama kullanıcı arayüzünü, mantığını ve API anahtarlarını uygulama mağazalarına yeni sürümler göndermeden güncellemelerine olanak tanıyarak kusursuz kullanılabilirlik ve sürdürülebilirlik sağlar.

Entegrasyon yetenekleri, low-code metriklerin bir başka önemli yönünü temsil eder. Başarılı low-code platformlar, mevcut sistemlerle ve veritabanları, API endpoints ve üçüncü taraf platformlar gibi harici hizmetlerle kolay ve etkili bir şekilde entegre olmalıdır. AppMaster birincil veritabanı olarak PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla entegrasyonu destekleyerek çok çeşitli veri depolama çözümleriyle uyumluluğu garanti eder.

Son olarak, güvenlik ve uyumluluk standartları, işletmelerin low-code bir platform seçerken dikkate alması gereken önemli low-code ölçümlerdir. Oluşturulan uygulamalar sektördeki en iyi güvenlik uygulamalarına uygun olmalı ve platform, mevzuat uyumluluğu için gereken yönergeleri desteklemelidir. AppMaster oluşturduğu uygulamalar güvenli kodlama uygulamalarını takip eder ve platform, belirli güvenlik gereksinimlerine göre özelleştirmeye olanak tanıyarak müşterilere uygun standartlara ve düzenlemelere uygun uygulamalar oluşturmaları için bir temel sağlar.

Sonuç olarak, low-code metrikler, AppMaster gibi low-code platformlarla ilişkili geliştirme sürecini, verimliliği, performansı ve değeri değerlendiren kapsamlı bir ölçümler ve KPI kümesidir. Kuruluşlar, geliştirme süresi, maliyet verimliliği, uygulama performansı, kullanılabilirlik, bakım yapılabilirlik, entegrasyon yetenekleri ve güvenlik standartları gibi low-code metriklerin çeşitli yönlerini anlayarak, ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini en iyi karşılayan low-code çözümleri seçebilir ve optimize edebilir. . Bu, zaman, çaba ve teknik borcu en aza indirirken ölçeklenebilir, yüksek performanslı uygulamaların başarılı bir şekilde sunulmasını sağlar.