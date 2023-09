Wskaźniki o niskim kodzie

Metryki Low-code odnoszą się do różnych kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i miar wykorzystywanych do oceny i oceny efektywności, wydajności i ogólnej wartości platformy low-code takiej jak AppMaster. Metryki te zapewniają cenny wgląd w proces programowania, wydajność aplikacji i wrażenia użytkownika końcowego. Zrozumienie i przeanalizowanie wskaźników low-code umożliwia organizacjom i programistom optymalizację procesów tworzenia aplikacji, skrócenie czasu programowania i poprawę jakości budowanych aplikacji.

Jednym z najważniejszych aspektów metryk low-code jest skrócenie czasu programowania. Zwykle mierzy się to poprzez pomiar czasu trwania cyklu rozwojowego, co pozwala na identyfikację wąskich gardeł i nieefektywności w procesie rozwoju. Badania wykazały, że platformy low-code mogą przyspieszyć proces programowania nawet 10 razy w porównaniu z tradycyjnymi metodami kodowania. Na przykład w przypadku AppMaster klienci mogą generować nowe zestawy aplikacji w czasie krótszym niż 30 sekund po modyfikacji swoich planów, skutecznie eliminując dług techniczny związany z przyrostowymi zmianami kodu.

Efektywność kosztowa to kolejny krytyczny wskaźnik low-code. Przyjęcie platform low-code często prowadzi do znacznych redukcji kosztów w całym procesie rozwoju poprzez minimalizację zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych programistów i skrócenie terminów realizacji projektów. Ułatwiając tworzenie aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych za pomocą jednego narzędzia, platformy takie jak AppMaster mogą sprawić, że proces programowania będzie 3 razy bardziej opłacalny dla różnych klientów, od małych firm po duże przedsiębiorstwa.

Wydajność aplikacji jest również kluczową metryką low-code, którą można mierzyć na wiele sposobów. Jednym z przykładów jest analiza czasów reakcji serwerów, które mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia optymalnej obsługi użytkownika końcowego. Aplikacje wygenerowane przez AppMaster, wbudowane w Go (golang) dla aplikacji zaplecza, mogą wykazywać imponującą skalowalność w przypadku zastosowań wymagających dużego obciążenia i zastosowań korporacyjnych ze względu na ich bezstanowy charakter. Innym wskaźnikiem wydajności jest wykorzystanie zasobów, które mierzy zużycie procesora, pamięci i pamięci masowej oraz pomaga w optymalizacji aplikacji pod kątem lepszego doświadczenia użytkownika.

Użyteczność i łatwość konserwacji to dwa kolejne wskaźniki low-code, które często są skorelowane z ogólnym sukcesem aplikacji. Platforma low-code powinna umożliwiać generowanie aplikacji, które są zarówno przyjazne dla użytkownika, jak i łatwe w utrzymaniu. W przypadku AppMaster jego wizualnie zaprojektowane komponenty zapewniają jasne zrozumienie struktury aplikacji i umożliwiają bieżącą konserwację i aktualizacje aplikacji przy minimalnym wysiłku. Co więcej, podejście AppMaster do aplikacji mobilnych oparte na serwerze pozwala klientom aktualizować interfejs użytkownika, logikę i klucze API aplikacji bez przesyłania nowych wersji do sklepów z aplikacjami, zapewniając bezproblemową użyteczność i łatwość konserwacji.

Możliwości integracji stanowią kolejny istotny aspekt metryk o low-code. Skuteczne platformy low-code powinny łatwo i skutecznie integrować się z istniejącymi systemami i usługami zewnętrznymi, takimi jak bazy danych, endpoints API i platformy stron trzecich. AppMaster obsługuje integrację z dowolną bazą danych kompatybilną z PostgreSQL jako podstawową bazę danych, zapewniając kompatybilność z szeroką gamą rozwiązań do przechowywania danych.

Wreszcie, standardy bezpieczeństwa i zgodności to kluczowe wskaźniki low-code, które firmy muszą wziąć pod uwagę przy wyborze platformy low-code. Wygenerowane aplikacje powinny być zgodne z najlepszymi w branży praktykami bezpieczeństwa, a platforma powinna wspierać wytyczne niezbędne do zapewnienia zgodności z przepisami. Aplikacje generowane przez AppMaster są zgodne z praktykami bezpiecznego kodowania, a platforma umożliwia dostosowywanie w oparciu o określone wymagania bezpieczeństwa, zapewniając klientom podstawę do tworzenia aplikacji zgodnych z odpowiednimi standardami i przepisami.

Podsumowując, metryki low-code to kompleksowy zestaw pomiarów i wskaźników KPI, które oceniają proces programowania, efektywność, wydajność i wartość związaną z platformami low-code takimi jak AppMaster. Rozumiejąc różne aspekty wskaźników low-code, takie jak czas programowania, efektywność kosztowa, wydajność aplikacji, użyteczność, łatwość konserwacji, możliwości integracji i standardy bezpieczeństwa, organizacje mogą wybrać i zoptymalizować rozwiązania low-code, które najlepiej spełniają ich potrzeby i wymagania . Zapewnia to pomyślne dostarczanie skalowalnych i wydajnych aplikacji, minimalizując jednocześnie czas, wysiłek i dług techniczny.