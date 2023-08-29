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Метрики с низким кодом

29, авг. 2023

Метрики Low-code относятся к различным ключевым показателям производительности (KPI) и измерениям, используемым при оценке эффективности, результативности и общей ценности платформы low-code такой как AppMaster. Эти метрики дают ценную информацию о процессе разработки, производительности приложений и опыте конечных пользователей. Понимание и анализ метрик low-code позволяет организациям и разработчикам оптимизировать процессы разработки приложений, сократить время разработки и повысить качество создаваемых приложений.

Одним из наиболее важных аспектов метрик low-code является сокращение времени разработки. Обычно это измеряется путем измерения продолжительности цикла разработки, что позволяет выявить узкие места и неэффективность процесса разработки. Исследования показали, что платформы low-code могут ускорить процесс разработки до 10 раз по сравнению с традиционными методами кодирования. Например, в случае с AppMaster клиенты могут создавать новые наборы приложений менее чем за 30 секунд после изменения их чертежей, что эффективно устраняет техническую задолженность, связанную с дополнительными изменениями кода.

Экономическая эффективность — еще один важный показатель low-code. Внедрение платформ low-code часто приводит к значительному сокращению затрат в общем процессе разработки за счет сведения к минимуму потребности в высококвалифицированных разработчиках программного обеспечения и ускорения сроков реализации проекта. Упрощая создание веб-, мобильных и серверных приложений с помощью одного инструмента, такие платформы, как AppMaster, могут сделать процесс разработки в 3 раза более экономичным для различных клиентов, от малого бизнеса до крупных предприятий.

Производительность приложений также является важнейшим показателем low-code, который можно измерить разными способами. Одним из примеров является анализ времени отклика сервера, которое имеет решающее значение для обеспечения оптимального взаимодействия с конечными пользователями. Приложения, созданные AppMaster и созданные на Go (golang) для серверных приложений, могут демонстрировать впечатляющую масштабируемость для сценариев использования с высокой нагрузкой и корпоративного использования благодаря своей природе без сохранения состояния. Еще одним показателем производительности является использование ресурсов, которое измеряет потребление процессора, памяти и хранилища и помогает оптимизировать приложение для лучшего взаимодействия с пользователем.

Удобство использования и удобство обслуживания — это еще два показателя low-code, которые часто коррелируют с общим успехом приложения. Платформа low-code должна позволять создавать приложения, которые одновременно удобны для пользователя и легко обслуживаются. В случае с AppMaster его визуально разработанные компоненты обеспечивают четкое понимание структуры приложения и позволяют осуществлять постоянное обслуживание и обновления приложения с минимальными усилиями. Кроме того, серверный подход AppMaster к мобильным приложениям позволяет клиентам обновлять пользовательский интерфейс приложения, логику и ключи API без отправки новых версий в магазины приложений, обеспечивая удобство использования и обслуживания.

Возможности интеграции представляют собой еще один важный аспект метрик low-code. Успешные платформы low-code должны легко и эффективно интегрироваться с существующими системами и внешними сервисами, такими как базы данных, endpoints API и сторонние платформы. AppMaster поддерживает интеграцию с любой базой данных, совместимой с PostgreSQL, в качестве основной базы данных, обеспечивая совместимость с широким спектром решений для хранения данных.

Наконец, стандарты безопасности и соответствия требованиям являются важнейшими показателями low-code, которые предприятия должны учитывать при выборе платформы low-code. Создаваемые приложения должны соответствовать лучшим отраслевым практикам безопасности, а платформа должна поддерживать рекомендации, необходимые для соответствия нормативным требованиям. Приложения, созданные AppMaster соответствуют практикам безопасного кодирования, а платформа позволяет настраивать их на основе конкретных требований безопасности, предоставляя клиентам основу для создания приложений, соответствующих соответствующим стандартам и правилам.

В заключение отметим, что метрики low-code — это комплексный набор измерений и ключевых показателей эффективности, которые оценивают процесс разработки, эффективность, производительность и ценность, связанные с платформами low-code такими как AppMaster. Понимая различные аспекты показателей low-code, таких как время разработки, экономическая эффективность, производительность приложений, удобство использования, ремонтопригодность, возможности интеграции и стандарты безопасности, организации могут выбирать и оптимизировать решения low-code, которые лучше всего соответствуют их потребностям и требованиям. . Это обеспечивает успешную доставку масштабируемых высокопроизводительных приложений при минимизации времени, усилий и технического долга.

Изучите больше терминов:
Бессерверная технология с низким кодом Будущие перспективы Low-code Контейнеризация с низким уровнем кода Низкая безопасность Низкие зарплаты Партнерство с низким уровнем кода Платформа разработки с низким кодом (LCDP) Простая оркестровка Путь успеха с низким кодом Редактор с низким кодом Рекомендации по использованию low-code Среда с низким уровнем кода Стандарты Low-code Темы с низким кодом Торговая площадка с низким кодом Управление версиями с минимальным кодом

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