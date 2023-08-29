Low-code指标是指用于评估AppMaster等low-code平台的有效性、效率和整体价值的各种关键绩效指标 (KPI) 和衡量标准。这些指标提供了有关开发过程、应用程序性能和最终用户体验的宝贵见解。了解和分析low-code指标使组织和开发人员能够优化其应用程序开发流程、减少开发时间并提高所构建应用程序的质量。

low-code指标最重要的方面之一是减少开发时间。这通常是通过测量开发周期持续时间来衡量的，这样可以识别开发过程中的瓶颈和低效率。研究表明，与传统编码方法相比， low-code平台可以将开发过程加快 10 倍。例如，就AppMaster而言，客户可以在修改蓝图后 30 秒内生成新的应用程序集，从而有效消除与增量代码更改相关的技术债务。

成本效率是另一个关键的low-code指标。采用low-code平台通常可以最大限度地减少对高技能软件开发人员的需求并加快项目时间表，从而显着降低整个开发过程的成本。通过使用单一工具促进 Web、移动和后端应用程序的创建， AppMaster等平台可以使从小企业到大型企业的各种客户的开发过程成本效益提高 3 倍。

应用程序性能也是一个重要的low-code指标，可以通过多种方式进行衡量。一个例子是分析服务器响应时间，这对于确保最佳的最终用户体验至关重要。 AppMaster生成的应用程序是用 Go (golang) 构建的后端应用程序，由于其无状态特性，可以在高负载和企业用例中展现出令人印象深刻的可扩展性。另一个性能指标是资源使用情况，它测量 CPU、内存和存储消耗，有助于优化应用程序以获得更好的用户体验。

可用性和可维护性是另外两个low-code指标，通常与整体应用程序的成功相关。 low-code平台应该允许生成用户友好且易于维护的应用程序。就AppMaster而言，其可视化设计的组件提供了对应用程序结构的清晰理解，并能够以最小的努力进行持续维护和应用程序更新。此外， AppMaster针对移动应用程序的服务器驱动方法允许客户更新应用程序 UI、逻辑和 API 密钥，而无需向应用程序商店提交新版本，从而确保无缝的可用性和可维护性。

集成功能代表了low-code指标的另一个重要方面。成功的low-code平台应该轻松有效地与现有系统和外部服务集成，例如数据库、API endpoints和第三方平台。 AppMaster支持与任何兼容PostgreSQL的数据库作为主数据库集成，确保与广泛的数据存储解决方案兼容。

最后，安全性和合规性标准是企业在选择low-code平台时必须考虑的重要low-code指标。生成的应用程序应遵循行业最佳的安全实践，并且平台应支持法规遵从性所需的准则。 AppMaster生成的应用程序遵循安全编码实践，并且该平台可以根据特定的安全要求进行定制，为客户构建符合适当标准和法规的应用程序奠定了基础。

总之， low-code指标是一套全面的衡量标准和 KPI，用于评估与AppMaster等low-code平台相关的开发流程、效率、性能和价值。通过了解low-code指标的各个方面，例如开发时间、成本效率、应用程序性能、可用​​性、可维护性、集成能力和安全标准，组织可以选择和优化最能满足其需求和要求的low-code解决方案。这确保了成功交付可扩展的高性能应用程序，同时最大限度地减少时间、精力和技术债务。