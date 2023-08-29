Az kodlu araçlar ve teknolojiler

Low-code araçlar ve teknolojiler, uygulamaları oluşturmak ve dağıtmak için gereken manuel kodlama miktarını önemli ölçüde azaltmayı amaçlayan yazılım geliştirmeye yönelik modern bir yaklaşımı ifade eder. Bu araçlar, hem profesyonel geliştiricilerin hem de genellikle yurttaş geliştiriciler olarak adlandırılan teknik olmayan kullanıcıların özel yazılımları, web ve mobil uygulamaları ve arka uç sistemlerini verimli bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyan kullanıcı dostu, görsel bir geliştirme deneyimi sağlar. low-code hareket, çeviklik, işbirliği ve sürekli iyileştirme ilkelerine dayanır ve çok çeşitli işletme ve sektörlerde dijital dönüşümü hızlandırır.

Yazılıma olan talebin artması ve bu talebi karşılayacak profesyonel geliştiricilerin bulunmaması nedeniyle, low-code pazar son yıllarda hızlı bir büyüme yaşadı. Gartner tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünya çapında low-code geliştirme teknolojisi pazarının, 2020'ye kıyasla %22,6 artışla 2021'de 13,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Forrester Research ayrıca low-code platformlara yönelik toplam pazarın bileşik bir oranda büyüyeceğini öngörüyor. Önümüzdeki beş yılda yıllık büyüme oranı (CAGR) %28,6 olacak.

Low-code araçlar ve teknolojiler, geleneksel geliştirme yöntemlerine göre birçok önemli avantaj sunar. Manuel kodlamayı görsel, drag-and-drop tasarımlı arayüzler ve yeniden kullanılabilir bileşenlerle değiştiren low-code platformlar, uygulamaları oluşturmak ve sürdürmek için gereken zamanı ve kaynakları büyük ölçüde azaltır. Bu, kuruluşların çözümleri daha hızlı sunmasına, değişen iş gereksinimlerine daha etkili yanıt vermesine ve teknik borç riskini azaltmasına olanak tanır. Buna ek olarak, low-code yaklaşım, yazılım geliştirmeyi demokratikleştirerek teknik olmayan kullanıcıların sürece katılmasına ve benzersiz ihtiyaçlarını karşılayan özelleştirilmiş çözümler oluşturmak için profesyonel geliştiricilerle işbirliği yapmasına olanak tanır.

low-code platformların en dikkate değer örneklerinden biri, arka uç, web ve mobil uygulama geliştirme için tasarlanmış güçlü no-code bir araç olan AppMaster. Diğer no-code ve low-code araçlar mevcut olsa da AppMaster, kapsamlı, entegre geliştirme ortamı (IDE) ve son teknoloji özellikleri nedeniyle öne çıkıyor. AppMaster ile müşteriler görsel olarak veri modelleri (veritabanı şeması) oluşturabilir, İş Süreci (BP) tasarımcısını kullanarak iş mantığını tasarlayabilir ve REST API ve WSS endpoints tanımlayabilir. Platform ayrıca kullanıcıların drag-and-drop işlevini kullanarak etkileşimli web ve mobil uygulama kullanıcı arayüzleri oluşturmalarına ve Web ve Mobil BP tasarımcılarıyla bireysel bileşenler için iş mantığı oluşturmalarına olanak tanır.

Bir AppMaster uygulaması dağıtıma hazır olduğunda, müşterilerin platformun otomatik olarak kaynak kodu oluşturmasını, uygulamayı derleyip test etmesini, docker konteynerlerinde (yalnızca arka uç) paketlemesini ve buluta dağıtmasını sağlamak için 'Yayınla' düğmesine basması yeterlidir. Oluşturulan arka uç uygulamaları Go (golang), web uygulamaları Vue3 çerçevesini ve JavaScript/TypeScript'i kullanır ve mobil uygulamalar, Kotlin, Android için Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI temel alan AppMaster sunucu odaklı çerçeveye dayanır. Bu sunucu odaklı yaklaşım, müşterilerin mobil uygulamalarını uygulama mağazalarına yeni sürümler göndermeden güncellemelerine olanak tanıyarak ek kolaylık ve esneklik sağlıyor.

AppMaster uygulamaları, birincil veritabanı olarak Postgresql uyumlu herhangi bir veritabanıyla uyumludur ve Go ile oluşturulan derlenmiş, durum bilgisi olmayan arka uç uygulamalarının kullanımı, AppMaster uygulamalarının kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için olağanüstü ölçeklenebilirlik elde etmesine olanak tanır. Ayrıca platform, sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için otomatik olarak havalı (açık API) belgeler oluşturarak, uygulama gereksinimleri değiştikçe belgelerin güncel kalmasını sağlar.

Kuruluşlar, AppMaster gibi low-code araçlar ve teknolojiler kullanarak geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandırabilir, maliyetleri azaltabilir ve teknik borcu ortadan kaldırabilir. low-code hareketi, küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar geniş bir müşteri yelpazesine, özel ihtiyaçlarını karşılayan yüksek kaliteli, ölçeklenebilir yazılım çözümlerini verimli bir şekilde oluşturma olanağı sağlar. low-code pazarın sürekli büyümesi ve yazılıma olan talebin artmasıyla birlikte, low-code platformların uygulama geliştirmenin geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynayacağı açıktır.