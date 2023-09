Les métriques Low-code font référence aux divers indicateurs de performance clés (KPI) et mesures utilisés pour évaluer l'efficacité, l'efficience et la valeur globale d'une plate-forme low-code telle AppMaster. Ces mesures fournissent des informations précieuses sur le processus de développement, les performances des applications et l'expérience de l'utilisateur final. Comprendre et analyser les métriques low-code permet aux organisations et aux développeurs d'optimiser leurs processus de développement d'applications, de réduire le temps de développement et d'améliorer la qualité des applications créées.

L’un des aspects les plus importants des métriques low-code est la réduction du temps de développement. Ceci est généralement évalué par la mesure de la durée du cycle de développement, qui permet d'identifier les goulots d'étranglement et les inefficacités dans le processus de développement. Des recherches ont démontré que les plateformes low-code peuvent accélérer le processus de développement jusqu'à 10 fois par rapport aux méthodes de codage traditionnelles. Par exemple, dans le cas d' AppMaster, les clients peuvent générer de nouveaux ensembles d'applications en moins de 30 secondes après avoir modifié leurs plans, éliminant ainsi efficacement la dette technique associée aux modifications incrémentielles du code.

La rentabilité est une autre mesure critique low-code. L'adoption de plates-formes low-code entraîne souvent des réductions significatives des coûts dans le processus de développement global en minimisant le besoin de développeurs de logiciels hautement qualifiés et en accélérant les délais de projet. En facilitant la création d'applications Web, mobiles et back-end avec un seul outil, des plates-formes telles AppMaster peuvent rendre le processus de développement 3 fois plus rentable pour divers clients, allant des petites entreprises aux grandes entreprises.

Les performances des applications constituent également une mesure low-code cruciale qui peut être évaluée de plusieurs manières. Un exemple est l’analyse des temps de réponse des serveurs, qui sont essentiels pour garantir une expérience optimale à l’utilisateur final. Les applications générées par AppMaster, construites en Go (golang) pour les applications backend, peuvent présenter une évolutivité impressionnante pour les cas d'utilisation à forte charge et en entreprise en raison de leur nature sans état. Un autre indicateur de performance est l'utilisation des ressources, qui mesure la consommation du processeur, de la mémoire et du stockage et aide à optimiser l'application pour une meilleure expérience utilisateur.

La convivialité et la maintenabilité sont deux autres mesures low-code qui sont souvent corrélées au succès global des applications. Une plateforme low-code doit permettre de générer des applications à la fois conviviales et faciles à maintenir. Dans le cas d' AppMaster, ses composants visuellement conçus fournissent une compréhension claire de la structure de l'application et permettent la maintenance continue et les mises à jour des applications avec un minimum d'effort. De plus, l'approche serveur d' AppMaster pour les applications mobiles permet aux clients de mettre à jour l'interface utilisateur, la logique et les clés API des applications sans soumettre de nouvelles versions aux magasins d'applications, garantissant ainsi une convivialité et une maintenabilité transparentes.

Les capacités d’intégration représentent un autre aspect essentiel des métriques low-code. Les plates-formes low-code efficaces doivent s'intégrer facilement et efficacement aux systèmes existants et aux services externes, tels que les bases de données, endpoints d'API et les plates-formes tierces. AppMaster prend en charge l'intégration avec n'importe quelle base de données compatible PostgreSQL en tant que base de données principale, garantissant ainsi la compatibilité avec une large gamme de solutions de stockage de données.

Enfin, les normes de sécurité et de conformité sont des indicateurs low-code cruciaux que les entreprises doivent prendre en compte lors du choix d’une plateforme low-code. Les applications générées doivent adhérer aux meilleures pratiques de sécurité du secteur et la plate-forme doit prendre en charge les directives nécessaires à la conformité réglementaire. Les applications générées par AppMaster suivent des pratiques de codage sécurisées, et la plateforme permet une personnalisation basée sur des exigences de sécurité spécifiques, fournissant ainsi aux clients une base pour créer des applications conformes aux normes et réglementations appropriées.

En conclusion, les métriques low-code sont un ensemble complet de mesures et de KPI qui évaluent le processus de développement, l'efficacité, les performances et la valeur associés aux plateformes low-code comme AppMaster. En comprenant les différents aspects des mesures low-code, tels que le temps de développement, la rentabilité, les performances des applications, la convivialité, la maintenabilité, les capacités d'intégration et les normes de sécurité, les organisations peuvent choisir et optimiser les solutions low-code qui répondent le mieux à leurs besoins et exigences. . Cela garantit la livraison réussie d’applications évolutives et hautes performances tout en minimisant le temps, les efforts et la dette technique.