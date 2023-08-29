Az kodlu kullanıcı geri bildirimi

Yazılım geliştirme bağlamında ve özellikle AppMaster gibi low-code platformlarla ilgili olarak Low-code kullanıcı geri bildirimi, müşteri ve son kullanıcı deneyimlerinin, gözlemlerinin ve önerilerinin yakalandığı, incelendiği ve potansiyel olarak dahil edildiği süreci ifade eder. low-code araçlar ve metodolojiler kullanılarak oluşturulan uygulamaların tasarımı, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi. Bu işbirliğine dayalı geri bildirim yaklaşımı, geliştirilen uygulamaların kullanıcı ihtiyaçları, beklentileri ve kullanılabilirlik gereksinimleriyle uyumlu olmasını sağlamak ve sonuçta yazılımın başarılı bir şekilde benimsenmesine ve kullanılmasına yol açmak için hayati öneme sahiptir.

Low-code platformlar, her boyuttaki işletmenin uygulama geliştirme sürecini hızlandırırken ilgili maliyetleri ve teknik karmaşıklıkları en aza indirmenin yollarını aramasıyla son yıllarda hızla ilgi görmeye başladı. Gartner'a göre, low-code low-code pazarının 2020 ile 2025 arasında %28,1'lik bileşik yıllık büyüme oranında (CAGR) büyümesi bekleniyor. Benimsemedeki bu artış, geliştiricilerin ve vatandaş geliştiricilerin temel iş gereksinimlerine odaklanması ve minimum düzeyde elle kodlama ve teknik uzmanlık gerektirerek uygulamaları hızlı bir şekilde prototiplemesi, oluşturması ve dağıtması.

AppMaster gibi low-code platformların önemli bir avantajı, geleneksel programlama yaklaşımlarına kıyasla çok daha kolay ve verimli bir şekilde uygulamaların kullanıcı geri bildirimlerine yanıt olarak gelişmesine ve uyarlanmasına olanak tanıyan doğal esneklikleri ve uyarlanabilirlikleridir. low-code uygulama geliştirme sürecinin görsel olarak yönlendirildiği ve hızlı yinelemeye yönelik olduğu göz önüne alındığında, kullanıcı geri bildirimlerinin dahil edilmesi yalnızca daha basit olmakla kalmaz, aynı zamanda sonraki uygulama yinelemelerine daha etkili bir şekilde entegre edilir.

low-code kullanıcı geri bildirimlerini yakalamanın çok sayıda yöntemi vardır; bunlar arasında şunlar yer alır:

Kullanıcılarla doğrudan iletişim (örneğin, e-postalar, kullanıcı görüşmeleri ve odak grupları)

Uygulama içi geri bildirim araçları (örneğin, açılır anketler veya uygulamanın içine yerleştirilmiş geri bildirim formları)

Hata raporlama ve sorun izleme sistemleri (örneğin, low-code platformla senkronize edilmişse Jira ve GitHub)

platformla senkronize edilmişse Jira ve GitHub) Kullanılabilirlik testleri, erişilebilirlik testleri ve gerçek dünya senaryo testlerini içeren testler

Veri analizi (örneğin, kullanım istatistikleri, performans ölçümleri ve kullanıcı etkileşim modelleri)

Kullanıcı geri bildirimi alındıktan sonra ilgili içgörülerin analiz edilmesi, önceliklendirilmesi ve uygulama geliştirme sürecine dahil edilmesi önemlidir. Hayati konuların ve iyileştirme fırsatlarının eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürülmesi ve uygun geliştirme ekibi üyelerine atanması gerekir. Ek olarak, geri bildirimin, uygulamanın işlevselliğine ve kullanılabilirliğine nihai olarak yansıtıldığından emin olmak için sistematik olarak takip edilmesi ve izlenmesi gerekir.

Low-code kullanıcı geri bildirimi, potansiyel teknik borcun ele alınmasında ve azaltılmasında da kritik bir rol oynar. Teknik borç, yazılım geliştirmede kısa vadeli çözümler veya geçici çözümler uygulandığında ortaya çıkar ve bu da uzun vadeli sorunlara veya verimsizliklere yol açabilir. low-code platformlarda, gereksinimler ve geri bildirimler değişikliklerin gerekli olduğunu gösterdiğinde uygulamaların sıfırdan yenilenmesiyle teknik borç önemli ölçüde azaltılabilir.

low-code kullanıcı geri bildiriminin başarılı bir şekilde dahil edilmesine bir örnek, bir mobil uygulamanın beta testçilerinin ekranlar arasında gezinmede zorluklar bildirdiği ve bu durumun gezinme akışında bir iyileşme olduğunu öne süren bir durum olabilir. Bu geri bildirime yanıt olarak geliştirme ekibi, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için uygulamanın tasarımını AppMaster platformunda ayarlayabilir. Platformun esnekliği nedeniyle ekip, değişiklikleri hızlı bir şekilde uygulayabilir ve uygulamanın güncellenmiş bir sürümünü yayınlayabilir, böylece kullanıcı geri bildirimlerini hızlı ve verimli bir şekilde karşılayabilir.

Özetle, low-code kullanıcı geri bildirimi, AppMaster gibi low-code platformlar kullanılarak geliştirilen uygulamaların kalitesini ve kullanılabilirliğini önemli ölçüde artırabilen paha biçilmez bir kaynaktır. Kullanıcı geri bildirimlerinin sistematik olarak elde edilmesi, analiz edilmesi ve geliştirme ve yineleme sürecine dahil edilmesi, kuruluşların teknik borcu en aza indirirken ve yazılımın başarılı bir şekilde benimsenmesini teşvik ederken kullanıcı beklentileri ve ihtiyaçları ile uyumlu uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. low-code uygulama geliştirmenin sayısız avantajı, kullanıcı geri bildirimlerine verimli bir şekilde uyum sağlama yeteneğiyle birleştiğinde, AppMaster gibi platformları uygun maliyetli, esnek ve verimli uygulama geliştirme çözümleri arayan işletmeler için güçlü bir seçim haline getiriyor.