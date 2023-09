Métricas de baixo código

As métricas Low-code referem-se aos vários indicadores-chave de desempenho (KPIs) e medições utilizadas na avaliação e avaliação da eficácia, eficiência e valor geral de uma plataforma low-code como o AppMaster. Essas métricas fornecem informações valiosas sobre o processo de desenvolvimento, o desempenho do aplicativo e a experiência do usuário final. Compreender e analisar métricas low-code permite que organizações e desenvolvedores otimizem seus processos de desenvolvimento de aplicativos, reduzam o tempo de desenvolvimento e melhorem a qualidade dos aplicativos criados.

Um dos aspectos mais importantes das métricas low-code é a redução no tempo de desenvolvimento. Isto é normalmente medido através da medição da duração do ciclo de desenvolvimento, o que permite a identificação de estrangulamentos e ineficiências no processo de desenvolvimento. A pesquisa demonstrou que as plataformas low-code podem acelerar o processo de desenvolvimento em até 10 vezes quando comparadas aos métodos de codificação tradicionais. Por exemplo, no caso do AppMaster, os clientes podem gerar novos conjuntos de aplicativos em menos de 30 segundos após modificarem seus blueprints, eliminando efetivamente o débito técnico associado a alterações incrementais de código.

A eficiência de custos é outra métrica crítica low-code. A adoção de plataformas low-code muitas vezes leva a reduções significativas de custos no processo geral de desenvolvimento, minimizando a necessidade de desenvolvedores de software altamente qualificados e acelerando os cronogramas dos projetos. Ao facilitar a criação de aplicativos web, móveis e back-end com uma única ferramenta, plataformas como o AppMaster podem tornar o processo de desenvolvimento 3 vezes mais econômico para diversos clientes, desde pequenas empresas até grandes empresas.

O desempenho do aplicativo também é uma métrica crucial low-code que pode ser avaliada de várias maneiras. Um exemplo é a análise dos tempos de resposta do servidor, que são essenciais para garantir experiências ideais ao usuário final. Os aplicativos gerados pelo AppMaster, construídos em Go (golang) para aplicativos de back-end, podem exibir escalabilidade impressionante para casos de uso corporativo e de alta carga devido à sua natureza sem estado. Outro indicador de desempenho é o uso de recursos, que mede o consumo de CPU, memória e armazenamento e ajuda a otimizar o aplicativo para melhores experiências do usuário.

Usabilidade e capacidade de manutenção são mais duas métricas low-code que geralmente estão correlacionadas ao sucesso geral do aplicativo. Uma plataforma low-code deve permitir a geração de aplicativos que sejam fáceis de usar e de fácil manutenção. No caso do AppMaster, seus componentes visualmente projetados fornecem uma compreensão clara da estrutura do aplicativo e permitem a manutenção contínua e atualizações do aplicativo com o mínimo de esforço. Além disso, a abordagem orientada ao servidor do AppMaster para aplicativos móveis permite que os clientes atualizem a interface do usuário, a lógica e as chaves de API do aplicativo sem enviar novas versões às lojas de aplicativos, garantindo usabilidade e manutenção perfeitas.

Os recursos de integração representam outro aspecto essencial das métricas low-code. Plataformas low-code bem-sucedidas devem integrar-se de maneira fácil e eficaz aos sistemas existentes e serviços externos, como bancos de dados, endpoints de API e plataformas de terceiros. AppMaster suporta integração com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como banco de dados primário, garantindo compatibilidade com uma ampla gama de soluções de armazenamento de dados.

Por fim, os padrões de segurança e conformidade são métricas cruciais low-code que as empresas devem considerar ao escolher uma plataforma low-code. Os aplicativos gerados devem aderir às melhores práticas de segurança do setor e a plataforma deve dar suporte às diretrizes necessárias para a conformidade regulatória. Os aplicativos gerados pelo AppMaster seguem práticas de codificação seguras, e a plataforma permite a personalização com base em requisitos de segurança específicos, fornecendo aos clientes uma base para a construção de aplicativos que aderem aos padrões e regulamentos apropriados.

Concluindo, as métricas low-code são um conjunto abrangente de medidas e KPIs que avaliam o processo de desenvolvimento, a eficiência, o desempenho e o valor associado a plataformas low-code como AppMaster. Ao compreender os vários aspectos das métricas de low-code, como tempo de desenvolvimento, eficiência de custos, desempenho de aplicativos, usabilidade, capacidade de manutenção, capacidades de integração e padrões de segurança, as organizações podem escolher e otimizar as soluções low-code que melhor atendem às suas necessidades e requisitos. . Isso garante a entrega bem-sucedida de aplicativos escalonáveis ​​e de alto desempenho, ao mesmo tempo que minimiza o tempo, o esforço e o débito técnico.