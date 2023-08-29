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Az kodlu özellikler

Ağu 29, 2023

Low-code özellikler, AppMaster gibi yazılım geliştirme platformlarında sağlanan ve manuel kodlama ihtiyacını en aza indirerek uygulamaları tasarlama, geliştirme ve sürdürme sürecini kolaylaştıran bir dizi işlevi ifade eder. Bu özellikler, yazılım uygulamalarının hızla genişlemesine ve gelişmesine olanak tanıyarak, farklı teknik geçmişe sahip kişilerin geliştirme sürecine aktif olarak katılmasını sağlar. Geliştiriciler, low-code özelliklerin yeteneklerinden yararlanarak operasyonel karmaşıklığı azaltabilir, genel verimliliği artırabilir ve yüksek kaliteli yazılım uygulamalarını çok daha hızlı bir şekilde sunabilir.

low-code özelliklerin temelinde, karmaşık kodları soyutlayarak ve yazılım bileşenlerini oluşturmak ve değiştirmek için sezgisel bir drag-and-drop ortamı sunarak geliştirme sürecini basitleştiren güçlü bir görsel arayüz bulunur. Bu tür bileşenler arasında veri modelleri, iş mantığı, kullanıcı arayüzleri (UI) ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) bulunur. Bu öğeleri görsel olarak yönetebilme yeteneği, yazılım mimarisini akıcı hale getirir, proje planlamayı kolaylaştırır ve insan hatasını en aza indirir.

Low-code özellikler, özelleştirilebilen ve birden fazla projede yeniden kullanılabilen çok sayıda önceden oluşturulmuş şablon ve bileşen sağlar. Bu modüler yaklaşım sayesinde geliştiriciler, hızlı bir şekilde sağlam, zengin özelliklere sahip uygulamalar oluşturmak için mevcut varlıklardan yararlanabilirler. Bu varlıklar yalnızca düğmeler ve formlar gibi temel kullanıcı arayüzü öğelerini değil aynı zamanda veri filtreleri, kimlik doğrulama mekanizmaları ve raporlama araçları gibi daha karmaşık yapı taşlarını da kapsar.

low-code özelliklerin bir diğer dikkate değer avantajı, popüler üçüncü taraf araç ve hizmetlerle kusursuz entegrasyondur. Bu, geliştiricilere veri depolama, ödeme işleme ve e-posta teslimi gibi temel işlevleri karmaşık kod yazmaya gerek kalmadan doğrudan uygulamalarına dahil etme esnekliği sağlar. Geliştiriciler bu entegrasyonlardan yararlanarak özel olarak oluşturulmuş bileşenlere olan bağımlılıklarını en aza indirebilir ve bunun yerine benzersiz iş değeri sunmaya odaklanabilirler.

Low-code özellikler, yinelemeli ve işbirliğine dayalı bir geliştirme sürecini kolaylaştırarak geliştiricilerin paydaşlarla eş zamanlı ve yakın koordinasyon içinde çalışmasına olanak tanır. Bu sürekli geri bildirim döngüsü, uygulamaların gelişen iş gereksinimlerini karşılamasını, son kullanıcı beklentileriyle uyumlu olmasını ve değişime yüksek düzeyde uyum sağlamasını sağlar. low-code platformlar genellikle oluşturulan görsel planlara dayanarak kaynak kodunu otomatik olarak oluşturduğundan, teknik borç birikmesi veya gelecekteki geliştirme döngüleri sırasında kapsamlı yeniden düzenleme ihtiyacı yoktur.

Üstelik low-code platformlar, otomatik test, sürüm kontrolü ve dağıtımı içeren sıkı bir geliştirme iş akışına sahiptir. Bu, geliştiricilere uygulamalarının istikrarlı, güvenli ve güvenilir olduğuna dair güvenin yanı sıra sıkı bir yazılım kalite güvencesi sunar. Sonuç olarak, low-code özellikler pazara sunma süresinin önemli ölçüde azalmasına katkıda bulunurken aynı zamanda geleneksel geliştirme metodolojileriyle ilişkili riskleri ve maliyetleri de en aza indirir.

Son araştırmalar, low-code özelliklerin üretkenlikte kayda değer bir artışa yol açabileceğini gösterdi; geliştiricilerin, geleneksel geliştirme süreçlerini kullanmaktan 10 kata kadar daha hızlı ve üç kat daha az maliyetle uygulamalar oluşturabildikleri bildirildi. Bu gelişmiş verimlilik yalnızca küçük işletmeler için değil, aynı zamanda sunucu arka uçlarını, web sitelerini, müşteri portallarını ve yerel mobil uygulamaları içeren kapsamlı yazılım çözümleri oluşturmak için low-code özelliklerin avantajlarından yararlanabilen büyük kuruluşlar için de avantajlıdır.

low-code özellikler sunan platformlara mükemmel bir örnek, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için tasarlanmış güçlü no-code bir araç olan AppMaster. AppMaster görsel arayüzü, kullanıcıların İş Süreci Tasarımcısı ve kullanıcı arayüzü bileşenleri aracılığıyla drag-and-drop web ve mobil tasarım araçları aracılığıyla veri modelleri, iş mantığı ve API'ler oluşturmasına olanak tanır. Müşteri uygulamanın tasarımından ve mantığından memnun kaldıktan sonra AppMaster otomatik olarak kaynak kodunu oluşturur, uygulamaları derler, testler yapar ve son ürünü 30 saniyeden kısa bir sürede buluta dağıtır.

AppMaster uygulamaları, arka uç bileşenleri için Go, web uygulamaları için Vue3 ve mobil uygulamalar için Kotlin, Jetpack Compose ve SwiftUI gibi çağdaş teknolojileri ve çerçeveleri kullanarak yazılım geliştirmedeki en iyi uygulamalara bağlı kalır. Bu, AppMaster tarafından oluşturulan uygulamaların yüksek performans, ölçeklenebilirlik ve uyarlanabilirlik sergilemesini sağlar. Oluşturulan uygulamalar aynı zamanda birincil veri deposu olarak PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla da sorunsuz bir şekilde çalışabilir.

Sonuç olarak, low-code özellikler, modern yazılım geliştirmede devrim niteliğinde bir değişimi temsil etmektedir. Bu özellikler, geleneksel yaklaşımlara erişilebilir, verimli ve uygun maliyetli bir alternatif sunarak kullanıcıların minimum kodlama uzmanlığıyla güçlü uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. AppMaster gibi platformlar low-code özelliklerin doğru şekilde uygulanmasının ortaya çıkarabileceği muazzam potansiyeli göstererek, işletmelerin gelişen gereksinimlerine yanıt veren kapsamlı yazılım çözümlerini tasarlamalarını, geliştirmelerini ve dağıtmalarını sağlar. Low-code özellikler, yazılım geliştirmenin geleceğinin temelini atarak ortamı inovasyonun geliştiği daha kapsayıcı ve dinamik bir ortama dönüştürdü.

Daha fazla terimi keşfedin:
Az kodlu akran incelemeleri Az kodlu araçlar ve teknolojiler Az kodlu dağıtım Az kodlu gelecek Az kodlu inovasyon Az kodlu kontrol paneli Az kodlu kullanıcı geri bildirimi Az kodlu ortak çalışma araçları Az kodlu standartlar Az kodlu örnek olay çalışmaları Az kodlu öğeler Düşük kod ayarları Düşük kod sınırlamaları Düşük kodlu birlikte çalışabilirlik Düşük kodlu teknik incelemeler Düşük kodlu yaşam döngüsü

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