Az kodlu şampiyonlar

Low-code şampiyonlar, verimli ve uygun maliyetli bir şekilde yenilikçi, yüksek kaliteli yazılım uygulamaları oluşturmak için low-code geliştirme platformlarının uygulanmasında, benimsenmesinde ve etkili kullanımında uzmanlaşan bireylerden, ekiplerden ve kuruluşlardan oluşan seçilmiş bir gruptur. . Bu şampiyonlar low-code teknolojinin endüstriler arasında yaygın şekilde benimsenmesini teşvik etmede ve yönlendirmede, geleneksel yazılım geliştirme uygulamalarının sınırlarını zorlamada ve low-code geliştirme metodolojilerine geçişi destekleyen gelişen bir ekosistem oluşturmada önemli bir rol oynamaktadır.

low-code geliştirme bağlamında, bir şampiyon, yalnızca AppMaster gibi low-code platformların gücünden yararlanmakla kalmayıp aynı zamanda kendi organizasyonlarındaki diğer kişileri ve daha geniş geliştirme topluluğunu low-code uygulanabilir bir platform olarak benimsemeleri konusunda etkileme becerisiyle tanımlanabilir. Geleneksel kodlama uygulamalarına alternatif. Düşünce liderleri, savunucular ve rol modelleri olarak hizmet ederler ve gerçek dünyadaki proje başarı öyküleri ve ölçülebilir sonuçlar aracılığıyla low-code somut faydalarını gösterirler.

Yazılım uygulamalarına olan talep katlanarak artmaya devam ederken IDC, 2024 yılına kadar tüm uygulama geliştirmenin neredeyse üçte ikisinin low-code veya no-code araçlar kullanılarak yapılacağını öngörüyor. Bu üstel büyüme, low-code geliştirmenin doğasında olan üretkenlik kazanımları, hızlı inovasyon ve pazara sunma süresine yönelik artan ihtiyaç ve vasıflı yazılım geliştiricilerinin süregelen eksikliği gibi çeşitli faktörlere bağlanabilir. Ortaya çıkan bu ortamda, low-code savunucuları low-code metodolojilerinin ve en iyi uygulamaların farkındalığını, kabulünü ve benimsenmesini artırmada etkili oluyor.

Low-code savunucuları, şirket içi geliştirme ekipleri, BT departmanları, iş kolu birimleri ve inovasyon laboratuvarları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli organizasyonel yapılarda bulunabilir. Ayrıca low-code çözümler ve hizmetlerde uzmanlaşmış bağımsız danışmanlar veya hizmet sağlayıcılar da olabilirler. Rolleri, uygulamalı geliştirme ve mimariden stratejik karar almaya, eğitime, koçluğa ve müjdeciliğe kadar çok çeşitli sorumlulukları kapsayabilir.

low-code geliştirmeyi başarılı bir şekilde benimseyen ve bundan yararlanan kuruluşlar, genellikle low-code savunucularını başarılarında önemli bir faktör olarak görüyor. Bu şampiyonlar, kuruluşun benzersiz ihtiyaçlarını, zorluklarını ve kısıtlamalarını derinlemesine anlıyor ve low-code çözümleri şirketin stratejik hedefleriyle etkili bir şekilde hizalayabiliyor, böylece maksimum yatırım getirisi ve uzun vadeli sürdürülebilirlik sağlıyor. Dikkate değer bir örnek, low-code platformlar kullanarak dijital dönüşüm ve süreç otomasyonundaki olağanüstü başarıları nedeniyle low-code bir lider olarak tanınan Birleşik Krallık'taki DVLA'dır (Sürücü ve Araç Lisanslama Ajansı).

low-code bir şampiyonun beceri setinin kritik bir unsuru, teknik yeterlilik ile iş alanına ilişkin derin bir anlayış, son kullanıcı gereksinimleri ve low-code mümkün olan sanatı birleştirme yeteneğidir. Bu benzersiz beceri karışımı, yalnızca yenilikçi uygulamalar yaratmalarına değil, aynı zamanda sürekli iyileştirme ve yenilik kültürünü teşvik ederek, işlevler ve düzeyler genelinde paydaşlarla etkili bir şekilde etkileşim kurmalarına ve işbirliği yapmalarına da olanak tanır.

AppMaster low-code şampiyonlara uzmanlıklarını göstermeleri ve kuruluşlarına ve müşterilerine önemli değer sunmaları için geniş fırsatlar sunan no-code güçlü bir platformdur. Platformun görsel veritabanı şeması oluşturma, iş süreci modelleme, REST API geliştirme ve web ve mobil uygulama tasarımı gibi kapsamlı yeteneklerinden yararlanarak şampiyonlar, mümkün olandan çok daha akıcı ve verimli bir şekilde karmaşık, ölçeklenebilir ve performanslı uygulamalar oluşturabilirler. Geleneksel kodlama yöntemlerini kullanarak.

Üstelik, AppMaster gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturma yeteneği, projelerin karmaşıklığı gelişip büyüse bile teknik borçlardan uzak kalmasını sağlar. Platformun endüstri standardında kaynak kodu üretmeye odaklanması, PostgreSQL tabanlı veritabanlarıyla geniş uyumluluk ve gösterişli belgeler ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları gibi gelişmiş özellikler sayesinde, low-code şampiyonları sağlamlıklarına, güvenliklerine tam bir güvenle uygulamalar oluşturabilirler. ve geleceğe hazırlık.

Özetle, low-code savunucuları, yazılım uygulamalarının tasarlanma, geliştirilme ve endüstriler genelinde dağıtılma biçiminde dönüştürücü değişime yön veren, büyüyen ve etkili bir kişi ve kuruluşlar grubudur. AppMaster gibi low-code platformlardan yararlanarak ve bunların benimsenmesini savunarak, yazılım geliştirme ortamı üzerinde önemli bir etki yaratıyorlar, zaman ve maliyet tasarruflarını kolaylaştırıyorlar, üretkenliği artırıyorlar ve sürekli gelişen iş ihtiyaçlarını karşılamak için çevik inovasyona olanak sağlıyorlar.