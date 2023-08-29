Az kodlu başlıklar

Low-code başlıklar, yazılım geliştirme bağlamında, low-code geliştirme platformları kullanan uygulamaların tasarımını, uygulanmasını ve bakımını içeren pozisyonları ve rolleri ifade eder. Bu platformlar, veritabanı şeması oluşturmak, kullanıcı arayüzleri (UI) tasarlamak ve minimum düzeyde veya hiç geleneksel programlama olmadan iş mantığı veya süreçleri oluşturmak için görsel, drag-and-drop araçları sağlayarak uygulama geliştirme sürecini hızlandırmayı ve basitleştirmeyi amaçlamaktadır. Low-code başlıklar, daha verimli ve uygun maliyetli geliştirme metodolojilerine yönelik artan talebi karşıladıkları için hızla genişleyen yazılım endüstrisinde önemli bir bileşendir.

Gartner'a göre, low-code uygulama geliştirme platformlarının 2024 yılına kadar tüm uygulama geliştirme faaliyetlerinin %65'inden fazlasını oluşturması bekleniyor low-code platformların yükselişi, işletmeler ihtiyaca uyum sağladıkça, low-code başlıkların çoğalmasını doğrudan etkiliyor. yazılım geliştirme için bu araçları kullanma konusunda uzmanlaşmış profesyoneller. Bazı yaygın low-code başlıklar arasında Low-code Geliştirici, Low-code Uygulama Mimarı, Low-code İş Analisti ve Low-code Platform Yöneticisi bulunur.

Low-code Geliştiriciler, belirli iş ihtiyaçlarını karşılayan uygulamaları tasarlamak, geliştirmek ve sürdürmek için low-code geliştirme platformlarını kullanmaktan sorumludur. Bu profesyoneller, veri modelleri, kullanıcı arayüzü öğeleri, API'ler ve iş süreçleri gibi çeşitli yazılım bileşenlerini, kapsamlı kod satırları yazmadan oluşturmak için platformların sağladığı görsel, drag-and-drop özelliklerinden yararlanır. Güçlü bir uygulama mimarisi anlayışıyla, geleneksel programlama yöntemlerine göre çok daha kısa sürede ölçeklenebilir, güvenli ve yüksek performanslı uygulamalar oluştururlar.

Low-code Uygulama Mimarları, genel uygulama yapısının tasarlanmasında, teknik gereksinimlerin tanımlanmasında ve uygulamanın low-code geliştirme platformunun öngördüğü en iyi uygulamalar kullanılarak oluşturulmasını sağlamada kritik bir rol oynar. Birden fazla platform hakkında kapsamlı bilgiye sahipler ve eldeki proje için en uygun araçlar konusunda bilinçli kararlar veriyorlar. Ek olarak, low-code Uygulama Mimarları, uygulamaları bir platformdan diğerine taşırken geçiş planlarının geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumludur.

Low-code İş Analistleri, iş ve BT ekipleri arasında bir köprü görevi görerek uygulamaların başarılı bir şekilde geliştirilmesi için gerekli olan iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırır. Karmaşık iş gereksinimlerini, geliştirme ekibi tarafından kolayca anlaşılabilecek teknik spesifikasyonlara dönüştürme konusunda yeteneklidirler. Low-code İş Analistleri aynı zamanda iş süreçlerini optimize etmede, kurumsal hedefleri daha iyi yerine getirmek için mevcut uygulamaları yinelemek ve geliştirmek amacıyla low-code geliştirme platformlarından yararlanmada da hayati öneme sahiptir.

Low-code Platform Yöneticileri low-code geliştirme platformunun günlük operasyonlarını yöneterek, platformun düzgün çalışmasını ve geliştiricilere erişilebilir olmasını sağlar. Platformun kurulumundan, konfigürasyonundan, bakımından ve performansının izlenmesinden sorumludurlar ve her türlü teknik sorunun giderilmesi ve çözülmesi için birincil iletişim noktası olarak hareket ederler. Ayrıca güvenlik önlemlerinin uygulanmasında, erişim kontrollerinin yönetilmesinde ve kurumsal politikalara ve sektördeki en iyi uygulamalara sıkı sıkıya bağlı kalınmasının sağlanmasında önemli bir rol oynarlar.

AppMaster, arka uç, web ve mobil uygulamaların hızlı bir şekilde geliştirilmesini sağlayan no-code bir platformdur. AppMaster kullanıcıları, görsel BP Designer, REST API ve WSS Endpoints aracılığıyla görsel olarak veri modelleri (veritabanı şeması), iş mantığı (İş Süreçleri diyoruz) oluşturabilir, drag-and-drop kullanarak UI bileşenlerini tasarlayabilir ve her bileşen için iş mantığını uygulayabilir. Web BP tasarımcısı. AppMaster, arka uç, web ve mobil uygulamalar için uygulamaların kaynak kodunu derleyip oluşturarak, çeşitli endüstriler ve işletme boyutları genelinde önemli ölçüde daha hızlı geliştirme sürelerine ve daha düşük maliyetlere olanak tanır.

AppMaster, belgeleri ve veritabanı şeması geçiş komut dosyalarını otomatik olarak oluşturur ve plan gereksinimlerindeki her değişiklikte sıfırdan uygulamalar oluşturarak teknik borçları ortadan kaldırır. Üstelik AppMaster uygulamaları Postgresql uyumlu tüm veritabanlarıyla çalışabilir, bu da onları oldukça çok yönlü hale getirir. Platformun Go (golang) ile oluşturulan arka uç uygulamaları, kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için olağanüstü ölçeklenebilirlik sergiliyor.

Low-code başlıklar, uygulama geliştirme sürecini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için AppMaster gibi low-code geliştirme platformlarından yararlandıkları için modern yazılım geliştirme ekipleri için paha biçilmez bir varlıktır. low-code uygulama geliştirmeye olan talep artmaya devam ettikçe, yazılım endüstrisinde low-code başlıkların önemi de artıyor.