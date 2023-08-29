Az kodlu bilgi tabanı

low-code bilgi tabanı, kullanıcıların AppMaster gibi low-code geliştirme platformlarını anlamalarına, kullanmalarına ve bu platformlarda uzmanlaşmalarına yardımcı olmayı amaçlayan merkezi bir bilgi, kaynak ve belge deposudur. Bu bilgi tabanları genellikle yazılım geliştirme alanındaki alan uzmanları ve araştırmacılar tarafından derlenen çok sayıda uzman rehberliği, öğreticiler, en iyi uygulamalar, kullanım senaryosu örnekleri ve sorun giderme tavsiyelerini içerir.

Low-code geliştirme platformları, hem geliştiricilerin hem de geliştirici olmayanların minimum programlama bilgisiyle işlevsel ve tamamen özelleştirilmiş web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmasına olanak tanıdığından son yıllarda önemli bir popülerlik kazanmıştır. Forrester Research'e göre, low-code pazarın 2019'daki 6,5 milyar dolardan 2022'ye kadar yaklaşık 21,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Kullanıcı dostu uygulama geliştirmeye yönelik talepteki bu artışla birlikte, kapsamlı bir low-code bilgi tabanına duyulan ihtiyaç giderek daha önemli hale geliyor. aletler.

low-code bir bilgi tabanının amacı, teknik olmayan kullanıcılar için giriş engelini azaltmak ve vatandaş geliştiricilere karmaşık kodlama becerilerine ihtiyaç duymadan uygulamalar oluşturma olanağı sağlamaktır. Aynı zamanda deneyimli geliştiricilere platform yetenekleri, performansı optimize etme teknikleri ve diğer sistem ve hizmetlerle entegrasyon stratejileri hakkında ileri teknik bilgiler sağlamayı amaçlamaktadır. Böyle bir bilgi tabanı, yazılım geliştirmeye daha kapsayıcı ve etkili bir yaklaşımın teşvik edilmesi açısından çok değerlidir.

AppMaster, uygulama geliştirmeye yönelik güçlü, müşteri odaklı bir yaklaşıma sahip low-code bir platformun mükemmel bir örneğidir. Görsel kullanıcı arayüzü, kullanıcıların öğeleri ve bileşenleri drag-and-drop arayüzü aracılığıyla yöneterek karmaşık uygulamalar tasarlamasına ve uygulamasına olanak tanır. low-code yaklaşımının temel özellikleri şunları içerir:

Görsel tasarım: AppMaster görsel BP Tasarımcısı, kullanıcıların arka uç uygulamaları için veri modellerini ve iş mantığını tanımlamasına, web ve mobil uygulamaların görünümünü ve hissini kontrol etmesine ve birbirine bağlı süreçleri sezgisel ve erişilebilir bir şekilde tanımlamasına olanak tanır.

görsel BP Tasarımcısı, kullanıcıların arka uç uygulamaları için veri modellerini ve iş mantığını tanımlamasına, web ve mobil uygulamaların görünümünü ve hissini kontrol etmesine ve birbirine bağlı süreçleri sezgisel ve erişilebilir bir şekilde tanımlamasına olanak tanır. Otomatik kod oluşturma: AppMaster , Go, Vue3, Kotlin ve Swift'deki uygulamalar için otomatik olarak kaynak kodu oluşturarak optimum performans ve sürdürülebilirlik sağlar.

, Go, Vue3, Kotlin ve Swift'deki uygulamalar için otomatik olarak kaynak kodu oluşturarak optimum performans ve sürdürülebilirlik sağlar. Sorunsuz dağıtım: Bir uygulamayı yayınladıktan sonra AppMaster derleme, test etme, kapsayıcıya alma ve bulut dağıtımını yönetir. Bu kusursuz entegrasyon, manuel müdahale ihtiyacını en aza indirerek hataların kapsamını azaltır ve geliştirme sürecini kolaylaştırır.

derleme, test etme, kapsayıcıya alma ve bulut dağıtımını yönetir. Bu kusursuz entegrasyon, manuel müdahale ihtiyacını en aza indirerek hataların kapsamını azaltır ve geliştirme sürecini kolaylaştırır. Ölçeklenebilirlik ve genişletilebilirlik: AppMaster uygulamaları herhangi bir PostgreSQL uyumlu veritabanıyla çalışabilir ve olağanüstü ölçeklenebilirlik sergileyerek platformu yüksek yük ve kurumsal kullanım durumları için uygun hale getirir.

AppMaster güçlü yetenekleri göz önüne alındığında, kullanıcılarına göre uyarlanmış low-code bir bilgi tabanı, aşağıdakiler gibi çok çeşitli konuları kapsayacaktır:

AppMaster Başlarken : Platformda gezinmek, projeler oluşturmak ve mevcut özellikler ve işlevler hakkında bilgi edinmek için yeni başlayanlar için bir kılavuz.

Başlarken : Platformda gezinmek, projeler oluşturmak ve mevcut özellikler ve işlevler hakkında bilgi edinmek için yeni başlayanlar için bir kılavuz. Veri modelleri ve şema tasarımı: Veri tabanı şemalarının görsel olarak nasıl oluşturulacağı, veritabanı geçişlerinin nasıl yönetileceği ve verimli depolama ve alma sağlamak amacıyla verileri yapılandırmak için en iyi uygulamaların nasıl kullanılacağı hakkında ayrıntılar.

İş mantığı ve süreçleri: İş kurallarının ve doğrulamanın nasıl uygulanacağına, iş akışlarını modellemeye, görevleri otomatikleştirmeye ve harici API'ler ve hizmetlerle entegre etmeye ilişkin açıklama.

Kullanıcı arayüzü tasarımı: drag-and-drop arayüzünü kullanarak web ve mobil uygulamalar için duyarlı, erişilebilir ve kullanıcı dostu ön uç bileşenleri tasarlama konusunda rehberlik.

arayüzünü kullanarak web ve mobil uygulamalar için duyarlı, erişilebilir ve kullanıcı dostu ön uç bileşenleri tasarlama konusunda rehberlik. Uygulama testi ve dağıtımı: Bir uygulamayı test etme, olası sorunları çözme ve çözümü bulutta veya şirket içi ortamlara dağıtma konusunda izlenecek yol.

Performans ve ölçeklenebilirlik için en iyi uygulamalar: AppMaster uygulamalarının optimize edilmesine, darboğazların belirlenmesine ve artan kullanıcı yükü altında yüksek performans sağlamak için tekniklerin uygulanmasına ilişkin bilgiler.

uygulamalarının optimize edilmesine, darboğazların belirlenmesine ve artan kullanıcı yükü altında yüksek performans sağlamak için tekniklerin uygulanmasına ilişkin bilgiler. Gelişmiş özelleştirme ve genişletilebilirlik: Gelişmiş, zengin özelliklere sahip uygulamalar oluşturmak için AppMaster gelişmiş özelliklerinden, özelleştirme seçeneklerinden ve entegrasyon yeteneklerinden yararlanmaya ilişkin eğitimler ve örnekler.

gelişmiş özelliklerinden, özelleştirme seçeneklerinden ve entegrasyon yeteneklerinden yararlanmaya ilişkin eğitimler ve örnekler. Sorun giderme ve destek: Zorluklar veya sorularla karşılaştığınızda AppMaster ekibinden veya topluluğundan yardım istemeye ilişkin yaygın sorunlar, çözümler ve rehberlik.

low-code bir bilgi tabanı low-code metodolojilerin daha geniş çapta benimsenmesini teşvik ederek, tüm beceri seviyelerindeki geliştiriciler için erişilebilir ve uzman rehberlik sağlayarak ve işbirliğine dayalı, bilgi paylaşımlı bir ortamı teşvik ederek hem AppMaster kullanıcılarına hem de daha geniş yazılım geliştirme topluluğuna fayda sağlar. low-code hareket ivme kazanmaya devam ederken, kapsamlı ve sürekli olarak güncellenen bir bilgi tabanı, yeni nesil geliştiricilerin güçlendirilmesine hizmet edebilir; sonuçta yeniliği teşvik edebilir ve low-code geliştirme platformlarının tüm potansiyelini ortaya çıkarabilir.