Düşük kodlu ittifaklar

Low-code ittifaklar low-code geliştirme ekosistemlerinin genel olarak benimsenmesini, entegrasyonunu ve uygulanmasını desteklemek için bir araya gelen kuruluşlar, teknoloji satıcıları ve hizmet sağlayıcıları içeren stratejik ortaklıkları ifade eder. Bu ittifaklar, müşterilere sağlam, ölçeklenebilir ve çevik çözümler sunmak için verimli işbirliğini teşvik ederek ve birbirlerinin benzersiz güçlerinden yararlanarak sinerji yaratmaya çalışıyor. AppMaster no-code platform gibi Low-code platformlar, işletmelerin minimum manuel kodlamayla yazılım uygulamaları oluşturmasına olanak tanır ve uygulama geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandırır.

low-code geliştirme kavramı, dijital dönüşüm girişimlerine yönelik artan ihtiyaç ve çeşitli sektörlerde yazılım uygulamalarına yönelik giderek artan talep ile desteklenmektedir. Gartner'a göre low-code uygulama platformu pazarının 2021'de %23 büyüyerek 13,8 milyar dolarlık bir sektöre ulaşması bekleniyor. Bu büyüme, yazılım geliştirme ortamını şekillendirmede low-code ittifakların önemini vurgulamaktadır.

low-code ittifakların temel hedefleri şunlardır:

Üyeler arasında ortak gelişmeyi ve ortak yeniliği kolaylaştırın. Teknoloji sağlayıcıları ve hizmet ortaklarını, uçtan uca low-code çözümler sunmaya yönelik ortak bir vizyona yönlendirin. Kolaylaştırılmış uygulama sunumu ve desteği sayesinde müşteri deneyimini ve memnuniyetini artırın. Uygulama geliştirme yaşam döngüsünün farklı aşamalarında standartlaştırılmış araçlar ve metodolojiler aracılığıyla önemli ölçüde maliyet ve zaman tasarrufu sağlayın. Yazılım geliştirme sürecini, vatandaş geliştiriciler de dahil olmak üzere daha geniş bir profesyonel yelpazesinin erişimine açık hale getirerek demokratikleştirin.

Low-code ittifaklar, şirketleri tamamlayıcı hizmetlerle bir araya getirerek müşterilere çeşitli yeteneklere basitleştirilmiş erişim sunar. Bir ittifak aşağıdakiler arasındaki ortaklıkları içerebilir:

Sektörler arası uygulamaların oluşturulmasına yönelik Low-code platform sağlayıcıları ve bağımsız yazılım satıcıları (ISV'ler).

platform sağlayıcıları ve bağımsız yazılım satıcıları (ISV'ler). Mevcut ekosistemler içerisinde kusursuz teknoloji entegrasyonu için Low-code platform sağlayıcıları ve sistem entegratörleri (SI'ler).

platform sağlayıcıları ve sistem entegratörleri (SI'ler). Özelleştirilmiş veya sektöre özel çözümler için teknoloji sağlayıcıları ve sektör odaklı hizmet ortakları.

İşletmelerin dijital dönüşüm yolculuğunda ilerlemelerine yardımcı olacak danışmanlık firmaları ve low-code platform sağlayıcıları.

AppMaster no-code platformu low-code ittifaklardan yararlanabilecek low-code bir çözüm örneğidir. Platform, küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar geniş bir müşteri yelpazesine, uygulamaları kolaylıkla ve verimli bir şekilde oluşturma olanağı sağlıyor. Web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmak için entegre bir ortam sunan AppMaster, geleneksel yöntemlere kıyasla 10 kat daha hızlı ve 3 kat daha düşük maliyetle uygulama geliştirme olanağı sağlar.

low-code ittifaklar aracılığıyla AppMaster ile işbirliği yapan şirketler, çok sayıda iş gereksinimini ve kullanım senaryosunu karşılayan uygulamalar tasarlamak için ileri teknolojilerinden yararlanabilirler. Üstelik AppMaster gereksinimler değiştiğinde uygulamaları yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırma yaklaşımı, müşterilere her zaman güncel, temiz ve sürdürülebilir bir uygulama güvencesi sağlar.

Sonuç olarak, low-code ittifaklar, yazılım geliştirme ortamında devrim yaratma potansiyeline sahip stratejik ortaklıklardır. low-code çözümlere yönelik ortak bir vizyonu paylaşan çeşitli organizasyonları, satıcıları ve hizmet sağlayıcıları bir araya getiren low-code ittifaklar, dijital dönüşümü katalize edebilir ve çevik, ölçeklenebilir ve verimli yazılım uygulamaları arayışlarında işletmeleri destekleyebilir. low-code paradigması ivme kazanmaya devam ettikçe, bu tür ittifaklar sektörün gidişatını şekillendirmede hayati bir rol oynayacak ve AppMaster gibi platformlar, low-code ekosisteminin ayrılmaz bileşenleri olarak hizmet vermeye devam edecek.