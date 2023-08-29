مقاييس منخفضة الكود

تشير مقاييس Low-code إلى مؤشرات الأداء الرئيسية المختلفة (KPIs) والقياسات المستخدمة في تقييم وتقدير الفعالية والكفاءة والقيمة الإجمالية للنظام الأساسي low-code مثل AppMaster. توفر هذه المقاييس معلومات قيمة حول عملية التطوير وأداء التطبيق وتجربة المستخدم النهائي. إن فهم وتحليل مقاييس التعليمات low-code يمكّن المؤسسات والمطورين من تحسين عمليات تطوير التطبيقات الخاصة بهم، وتقليل وقت التطوير، وتحسين جودة التطبيقات المبنية.

أحد أهم جوانب مقاييس low-code هو تقليل وقت التطوير. يتم قياس ذلك عادةً من خلال قياس مدة دورة التطوير، مما يسمح بتحديد الاختناقات وأوجه القصور في عملية التطوير. أثبتت الأبحاث أن الأنظمة الأساسية low-code يمكنها تسريع عملية التطوير بما يصل إلى 10 مرات مقارنة بطرق الترميز التقليدية. على سبيل المثال، في حالة AppMaster ، يمكن للعملاء إنشاء مجموعات جديدة من التطبيقات في أقل من 30 ثانية بعد تعديل مخططاتهم، مما يؤدي بشكل فعال إلى التخلص من الديون الفنية المرتبطة بتغييرات التعليمات البرمجية المتزايدة.

تعد كفاءة التكلفة مقياسًا مهمًا آخر low-code. غالبًا ما يؤدي اعتماد الأنظمة الأساسية low-code إلى تخفيضات كبيرة في تكلفة عملية التطوير الشاملة من خلال تقليل الحاجة إلى مطوري البرامج ذوي المهارات العالية وتسريع الجداول الزمنية للمشروع. من خلال تسهيل إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية باستخدام أداة واحدة، يمكن لمنصات مثل AppMaster أن تجعل عملية التطوير أكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاثة أضعاف لمختلف العملاء، بدءًا من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة.

يعد أداء التطبيق أيضًا مقياسًا مهمًا low-code ويمكن قياسه بطرق متعددة. أحد الأمثلة على ذلك هو تحليل أوقات استجابة الخادم، والتي تعد ضرورية لضمان تجارب المستخدم النهائي المثالية. يمكن لتطبيقات AppMaster التي تم إنشاؤها، والمدمجة في Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، أن تعرض قابلية تطوير مذهلة لحالات الاستخدام ذات التحميل العالي وحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات نظرًا لطبيعتها عديمة الحالة. مؤشر الأداء الآخر هو استخدام الموارد، والذي يقيس استهلاك وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والتخزين، ويساعد في تحسين التطبيق للحصول على تجارب أفضل للمستخدم.

تعد سهولة الاستخدام وقابلية الصيانة من المقاييس الأخرى low-code والتي غالبًا ما ترتبط بنجاح التطبيق بشكل عام. يجب أن تسمح المنصة low-code بإنشاء تطبيقات سهلة الاستخدام ويمكن صيانتها بسهولة. في حالة AppMaster ، توفر مكوناته المصممة بشكل مرئي فهمًا واضحًا لبنية التطبيق وتمكين الصيانة المستمرة وتحديثات التطبيق بأقل جهد. علاوة على ذلك، يتيح نهج AppMaster القائم على الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول للعملاء تحديث واجهة مستخدم التطبيق والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات دون إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات، مما يضمن سهولة الاستخدام وقابلية الصيانة.

تمثل قدرات التكامل جانبًا أساسيًا آخر من مقاييس low-code. يجب أن تتكامل الأنظمة الأساسية الناجحة ذات low-code بسهولة وفعالية مع الأنظمة الحالية والخدمات الخارجية، مثل قواعد البيانات endpoints برمجة التطبيقات ومنصات الطرف الثالث. يدعم AppMaster التكامل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية، مما يضمن التوافق مع مجموعة واسعة من حلول تخزين البيانات.

وأخيرًا، تعد معايير الأمان والامتثال مقاييس مهمة ذات تعليمات low-code يجب على الشركات مراعاتها عند اختيار نظام low-code. يجب أن تلتزم التطبيقات التي تم إنشاؤها بأفضل الممارسات الأمنية في الصناعة، ويجب أن يدعم النظام الأساسي المبادئ التوجيهية اللازمة للامتثال التنظيمي. تتبع تطبيقات AppMaster التي تم إنشاؤها ممارسات ترميز آمنة، ويتيح النظام الأساسي التخصيص بناءً على متطلبات أمنية محددة، مما يوفر للعملاء أساسًا لبناء التطبيقات التي تلتزم بالمعايير واللوائح المناسبة.

في الختام، تعد مقاييس low-code مجموعة شاملة من القياسات ومؤشرات الأداء الرئيسية التي تقيم عملية التطوير والكفاءة والأداء والقيمة المرتبطة بالمنصات low-code مثل AppMaster. من خلال فهم الجوانب المختلفة لمقاييس low-code ، مثل وقت التطوير، وكفاءة التكلفة، وأداء التطبيقات، وسهولة الاستخدام، وقابلية الصيانة، وقدرات التكامل، ومعايير الأمان، يمكن للمؤسسات اختيار وتحسين الحلول low-code التي تلبي احتياجاتها ومتطلباتها على أفضل وجه. . ويضمن ذلك التسليم الناجح للتطبيقات القابلة للتطوير وعالية الأداء مع تقليل الوقت والجهد والديون الفنية.