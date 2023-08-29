Düşük kodlu yatırım getirisi karşılaştırmaları

Low-code yatırım getirisi kıyaslamaları veya low-code geliştirme platformları için Yatırım Getirisi kıyaslamaları, AppMaster gibi low-code geliştirme platformlarının kullanılmasından elde edilen verimliliği, maliyet etkinliğini ve üretkenliği değerlendirmek için kullanılan temel performans göstergelerini ifade eder. Bu kıyaslamalar, kuruluşların gelişmiş çeviklik, ölçeklenebilirlik ve yazılım çözümlerinin birlikte çalışabilirliği gibi geliştirme sürecinde kazanılan değeri değerlendirmesine yardımcı olur. İşletmeler, low-code ROI kıyaslamalarını analiz ederek, low-code bir yaklaşımı benimseyip benimsemeyecekleri konusunda bilinçli kararlar alabilir ve kendi özel ihtiyaçlarına en uygun olanı seçmek için low-code platformları stratejik olarak karşılaştırabilir.

Forrester Research tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, low-code yaklaşımını benimseyen kuruluşlar, geliştirme süresinde %80'e varan azalma, uygulama güncelleme sürelerinde %79'a varan azalma ve uygulama kusurlarının sayısında %50'ye varan azalma yaşadı. Bu iyileştirmeler, low-code geliştirme süreci aracılığıyla elde edilen genel yatırım getirisi üzerinde önemli bir olumlu etki yaratabilir. low-code yatırım getirisi ölçütlerini daha iyi anlamak için zaman, maliyet, kalite ve kaynaklar dahil olmak üzere çeşitli temel boyutları incelemek önemlidir.

Zaman: Zaman tasarrufu, low-code platformların sunduğu en belirgin avantajlardan biridir. low-code geliştirmeyi benimsemek, hızlı prototip oluşturma, test etme ve devreye alma olanağı sağlayarak uygulama dağıtımını hızlandırır. AppMaster gibi low-code platformlar sayesinde uygulama oluşturma ve güncelleme süresi, geleneksel kodlama yöntemlerine kıyasla önemli ölçüde azalır. Örneğin, AppMaster kullanarak minimum uygulanabilir bir ürün (MVP) geliştirmek için gereken süre iki hafta kadar kısa olabilir; bu, geleneksel geliştirme yaklaşımları için genellikle gereken birkaç ay ile tam bir tezat oluşturur. Bu kısaltılmış teslimat süresi, pazara daha hızlı ulaşma, iş değerinin daha hızlı gerçekleştirilmesi ve daha iyi rekabet avantajı anlamına gelir.

Maliyet: Maliyet verimliliği low-code yatırım getirisi değerlendirmesi için bir başka kritik kriterdir. low-code platformlar, özel BT kaynaklarına ve beceri setlerine olan ihtiyacı azaltarak geliştirme maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir. Gartner'ın araştırmasına göre low-code bir platform kullanmak, uygulama geliştirme maliyetini %50'ye kadar azaltabilir. AppMaster gibi bir platformla, programcı olmayan biri bile tamamen işlevsel uygulamalar oluşturabilir, bu da işçilik maliyetlerinin düşmesine ve pahalı yazılım geliştirme için dış kaynak kullanımına veya şirket içi geliştiricilerin işe alınmasına olan bağımlılığın azalmasına yol açar. Buna ek olarak, low-code platformlar, doğal kullanım kolaylığı ve esneklikleri sayesinde uygulama bakımı ve güncelleme yükünü hafifletebilir.

Kalite: low-code platformlar kullanılarak geliştirilen uygulamaların kalitesi, yatırım getirisinin değerlendirilmesinde bir diğer önemli kriterdir. AppMaster gibi Low-code platformlar, insan hatası olasılığını en aza indirerek tutarlı, güvenilir kod üreterek yazılım kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olur, daha iyi performans, güvenlik ve sürdürülebilirlik sağlar. Ayrıca, low-code platformlar, geliştirme sürecini kolaylaştırarak geliştiricilerin uygulamanın işlevselliğini ve kullanıcı deneyimini mükemmelleştirmeye odaklanmasını sağlar ve sonuçta son kullanıcı memnuniyetini ve benimseme oranlarını artırır.

Kaynaklar: Kaynak optimizasyonu, low-code ROI kıyaslamalarının önemli bir yönüdür. low-code platformlar, hızlı geliştirme ve devreye alma olanağı sağlayarak, BT ekiplerinin kaynakları daha etkili bir şekilde tahsis etmesine ve yüksek öncelikli projelere odaklanmasına olanak tanıyarak genel operasyonel verimliliği artırır. AppMaster gibi low-code platformların kullanılması, teknik olmayan personelin bile uygulama geliştirme sürecine katkıda bulunabilmesi nedeniyle kapsamlı eğitim ve beceri geliştirme ihtiyacını en aza indirebilir. Teknolojinin bu demokratikleşmesi, işletmelere mevcut iş gücünü en üst düzeye çıkarma ve yüksek vasıflı BT uzmanlarına olan genel talebi azaltma gücü veriyor.

Sonuç olarak, low-code yatırım getirisi kıyaslamaları, kuruluşların low-code geliştirme platformlarını benimsemenin faydalarını ve risklerini değerlendirmesine yardımcı olur. İşletmeler, zaman tasarrufu, maliyet verimliliği, uygulama kalitesi ve kaynak optimizasyonu gibi temel performans göstergelerinin karşılaştırılması yoluyla, low-code geliştirme yaklaşımının uygulanmasından elde edilen değeri belirleyebilir ve ihtiyaçlarına en uygun platformu seçebilir. AppMaster, bu kriterleri vurgulayan, kaliteden veya ölçeklenebilirlikten ödün vermeden hızlı yazılım geliştirme için kullanımı kolay ve uygun maliyetli bir çözüm sunan no-code bir platformun başlıca örneğidir. Kuruluşlar, AppMaster gibi low-code bir platformu benimseyerek, uygulama geliştirme süreçlerinde önemli iyileştirmeler deneyimleyebilir ve sonuçta giderek dijitalleşen bir dünyada iş büyümelerini ve rekabet güçlerini artırabilirler.