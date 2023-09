Low-code Metriken beziehen sich auf die verschiedenen Key Performance Indicators (KPIs) und Messungen, die zur Bewertung und Bewertung der Effektivität, Effizienz und des Gesamtwerts einer low-code Plattform wie AppMaster verwendet werden. Diese Metriken bieten wertvolle Einblicke in den Entwicklungsprozess, die Anwendungsleistung und die Endbenutzererfahrung. Das Verstehen und Analysieren low-code Metriken ermöglicht es Unternehmen und Entwicklern, ihre Anwendungsentwicklungsprozesse zu optimieren, die Entwicklungszeit zu verkürzen und die Qualität der erstellten Anwendungen zu verbessern.

Einer der wichtigsten Aspekte von low-code Metriken ist die Reduzierung der Entwicklungszeit. Dies wird üblicherweise durch die Messung der Dauer des Entwicklungszyklus gemessen, was die Identifizierung von Engpässen und Ineffizienzen im Entwicklungsprozess ermöglicht. Untersuchungen haben gezeigt, dass low-code -Plattformen den Entwicklungsprozess im Vergleich zu herkömmlichen Codierungsmethoden um das Zehnfache beschleunigen können. Im Fall von AppMaster können Kunden beispielsweise in weniger als 30 Sekunden nach der Änderung ihrer Blaupausen neue Anwendungssätze generieren und so die mit inkrementellen Codeänderungen verbundenen technischen Schulden effektiv eliminieren.

Kosteneffizienz ist eine weitere wichtige Kennzahl low-code. Die Einführung von low-code Plattformen führt häufig zu erheblichen Kostensenkungen im gesamten Entwicklungsprozess, indem der Bedarf an hochqualifizierten Softwareentwicklern minimiert und die Projektzeitpläne beschleunigt werden. Durch die Erleichterung der Erstellung von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen mit einem einzigen Tool können Plattformen wie AppMaster den Entwicklungsprozess für verschiedene Kunden, von kleinen bis hin zu großen Unternehmen, um das Dreifache kostengünstiger machen.

Die Anwendungsleistung ist auch eine entscheidende low-code Metrik, die auf verschiedene Weise gemessen werden kann. Ein Beispiel ist die Analyse der Serverantwortzeiten, die für die Gewährleistung optimaler Endbenutzererlebnisse von entscheidender Bedeutung sind. Die von AppMaster generierten Anwendungen, die in Go (Golang) für Backend-Anwendungen erstellt wurden, können aufgrund ihrer zustandslosen Natur eine beeindruckende Skalierbarkeit für Hochlast- und Unternehmensanwendungsfälle aufweisen. Ein weiterer Leistungsindikator ist die Ressourcennutzung, die den CPU-, Arbeitsspeicher- und Speicherverbrauch misst und bei der Optimierung der App für ein besseres Benutzererlebnis hilft.

Benutzerfreundlichkeit und Wartbarkeit sind zwei weitere low-code Kennzahlen, die oft mit dem Gesamterfolg der Anwendung korrelieren. Eine low-code Plattform sollte die Generierung von Anwendungen ermöglichen, die sowohl benutzerfreundlich als auch leicht zu warten sind. Im Fall von AppMaster sorgen seine visuell gestalteten Komponenten für ein klares Verständnis der Anwendungsstruktur und ermöglichen die laufende Wartung und Anwendungsaktualisierungen mit minimalem Aufwand. Darüber hinaus ermöglicht der servergesteuerte Ansatz von AppMaster für mobile Anwendungen Kunden, die Benutzeroberfläche, Logik und API-Schlüssel von Anwendungen zu aktualisieren, ohne neue Versionen an App-Stores zu übermitteln, was eine nahtlose Benutzerfreundlichkeit und Wartbarkeit gewährleistet.

Integrationsfähigkeiten stellen einen weiteren wesentlichen Aspekt von low-code Metriken dar. Erfolgreiche low-code Plattformen sollten sich einfach und effektiv in bestehende Systeme und externe Dienste wie Datenbanken, API- endpoints und Plattformen von Drittanbietern integrieren lassen. AppMaster unterstützt die Integration mit jeder PostgreSQL-kompatiblen Datenbank als Primärdatenbank und gewährleistet so die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Datenspeicherlösungen.

Schließlich sind Sicherheits- und Compliance-Standards entscheidende low-code Kennzahlen, die Unternehmen bei der Auswahl einer low-code Plattform berücksichtigen müssen. Die generierten Anwendungen sollten den branchenweit besten Sicherheitspraktiken entsprechen und die Plattform sollte die für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erforderlichen Richtlinien unterstützen. Die von AppMaster generierten Anwendungen folgen sicheren Codierungspraktiken, und die Plattform ermöglicht eine Anpassung auf der Grundlage spezifischer Sicherheitsanforderungen und bietet Kunden eine Grundlage für die Erstellung von Anwendungen, die den entsprechenden Standards und Vorschriften entsprechen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass low-code Metriken ein umfassender Satz von Messungen und KPIs sind, die den Entwicklungsprozess, die Effizienz, die Leistung und den Wert bewerten, die mit low-code Plattformen wie AppMaster verbunden sind. Durch das Verständnis der verschiedenen Aspekte von low-code Metriken wie Entwicklungszeit, Kosteneffizienz, Anwendungsleistung, Benutzerfreundlichkeit, Wartbarkeit, Integrationsfähigkeiten und Sicherheitsstandards können Unternehmen die low-code Lösungen auswählen und optimieren, die ihren Bedürfnissen und Anforderungen am besten entsprechen . Dies stellt die erfolgreiche Bereitstellung skalierbarer Hochleistungsanwendungen sicher und minimiert gleichzeitig Zeit, Aufwand und technische Schulden.