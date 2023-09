Le metriche Low-code si riferiscono ai vari indicatori chiave di prestazione (KPI) e alle misurazioni utilizzate per valutare l'efficacia, l'efficienza e il valore complessivo di una piattaforma low-code come AppMaster. Questi parametri forniscono informazioni preziose sul processo di sviluppo, sulle prestazioni delle applicazioni e sull'esperienza dell'utente finale. Comprendere e analizzare le metriche low-code consente alle organizzazioni e agli sviluppatori di ottimizzare i processi di sviluppo delle applicazioni, ridurre i tempi di sviluppo e migliorare la qualità delle applicazioni create.

Uno degli aspetti più importanti delle metriche low-code è la riduzione dei tempi di sviluppo. Questo viene comunemente misurato attraverso la misurazione della durata del ciclo di sviluppo, che consente di identificare i colli di bottiglia e le inefficienze nel processo di sviluppo. La ricerca ha dimostrato che le piattaforme low-code possono accelerare il processo di sviluppo fino a 10 volte rispetto ai metodi di codifica tradizionali. Ad esempio, nel caso di AppMaster, i clienti possono generare nuovi set di applicazioni in meno di 30 secondi dopo aver modificato i loro progetti, eliminando di fatto il debito tecnico associato alle modifiche incrementali del codice.

L’efficienza dei costi è un altro parametro fondamentale low-code. L'adozione di piattaforme low-code spesso porta a significative riduzioni dei costi nel processo di sviluppo complessivo riducendo al minimo la necessità di sviluppatori software altamente qualificati e accelerando le tempistiche del progetto. Facilitando la creazione di applicazioni web, mobili e backend con un unico strumento, piattaforme come AppMaster possono rendere il processo di sviluppo 3 volte più conveniente per vari clienti, dalle piccole imprese alle grandi imprese.

Anche le prestazioni delle applicazioni sono un parametro cruciale low-code che può essere misurato in diversi modi. Un esempio è l'analisi dei tempi di risposta del server, che sono fondamentali per garantire esperienze ottimali all'utente finale. Le applicazioni generate da AppMaster, realizzate in Go (golang) per le applicazioni backend, possono mostrare una scalabilità impressionante per casi d'uso aziendali e ad alto carico grazie alla loro natura stateless. Un altro indicatore di prestazioni è l'utilizzo delle risorse, che misura il consumo di CPU, memoria e spazio di archiviazione e aiuta a ottimizzare l'app per una migliore esperienza utente.

Usabilità e manutenibilità sono altri due parametri low-code spesso correlati al successo complessivo dell'applicazione. Una piattaforma low-code dovrebbe consentire la generazione di applicazioni che siano allo stesso tempo user-friendly e facilmente gestibili. Nel caso di AppMaster, i suoi componenti progettati visivamente forniscono una chiara comprensione della struttura dell'applicazione e consentono la manutenzione continua e gli aggiornamenti dell'applicazione con il minimo sforzo. Inoltre, l'approccio server-driven di AppMaster per le applicazioni mobili consente ai clienti di aggiornare l'interfaccia utente, la logica e le chiavi API dell'applicazione senza inviare nuove versioni agli app store, garantendo usabilità e manutenibilità senza soluzione di continuità.

Le capacità di integrazione rappresentano un altro aspetto essenziale delle metriche low-code. Le piattaforme low-code di successo dovrebbero integrarsi in modo semplice ed efficace con i sistemi esistenti e i servizi esterni, come database, endpoints API e piattaforme di terze parti. AppMaster supporta l'integrazione con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL come database primario, garantendo la compatibilità con un'ampia gamma di soluzioni di archiviazione dei dati.

Infine, gli standard di sicurezza e conformità sono parametri cruciali low-code che le aziende devono considerare quando scelgono una piattaforma low-code. Le applicazioni generate dovrebbero aderire alle migliori pratiche di sicurezza del settore e la piattaforma dovrebbe supportare le linee guida necessarie per la conformità normativa. Le applicazioni generate da AppMaster seguono pratiche di codifica sicure e la piattaforma consente la personalizzazione in base a requisiti di sicurezza specifici, fornendo ai clienti una base per la creazione di applicazioni che aderiscono agli standard e alle normative appropriati.

In conclusione, le metriche low-code sono un insieme completo di misurazioni e KPI che valutano il processo di sviluppo, l'efficienza, le prestazioni e il valore associati alle piattaforme low-code come AppMaster. Comprendendo i vari aspetti delle metriche low-code, come tempi di sviluppo, efficienza dei costi, prestazioni delle applicazioni, usabilità, manutenibilità, capacità di integrazione e standard di sicurezza, le organizzazioni possono scegliere e ottimizzare le soluzioni low-code che meglio soddisfano le loro esigenze e requisiti. . Ciò garantisce la fornitura di successo di applicazioni scalabili e ad alte prestazioni riducendo al minimo tempo, impegno e debito tecnico.