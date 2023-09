Low-code statistieken verwijzen naar de verschillende Key Performance Indicators (KPI's) en metingen die worden gebruikt bij het evalueren en beoordelen van de effectiviteit, efficiëntie en algehele waarde van een low-code -platform zoals AppMaster. Deze statistieken bieden waardevol inzicht in het ontwikkelingsproces, de applicatieprestaties en de eindgebruikerservaring. Door het begrijpen en analyseren van low-code -metrieken kunnen organisaties en ontwikkelaars hun applicatieontwikkelingsprocessen optimaliseren, de ontwikkeltijd verkorten en de kwaliteit van de gebouwde applicaties verbeteren.

Een van de belangrijkste aspecten van low-code metrics is de verkorting van de ontwikkeltijd. Dit wordt gewoonlijk gemeten door het meten van de duur van de ontwikkelingscyclus, waardoor knelpunten en inefficiënties in het ontwikkelingsproces kunnen worden geïdentificeerd. Onderzoek heeft aangetoond dat low-code platforms het ontwikkelingsproces tot tien keer kunnen versnellen in vergelijking met traditionele codeermethoden. In het geval van AppMaster kunnen klanten bijvoorbeeld nieuwe sets applicaties genereren in minder dan 30 seconden na het wijzigen van hun blauwdrukken, waardoor de technische schulden die gepaard gaan met incrementele codewijzigingen effectief worden geëlimineerd.

Kostenefficiëntie is een andere cruciale low-code -metriek. De adoptie van low-code platforms leidt vaak tot aanzienlijke kostenbesparingen in het algehele ontwikkelingsproces door de behoefte aan hooggekwalificeerde softwareontwikkelaars te minimaliseren en de projecttijdlijnen te versnellen. Door het creëren van web-, mobiele en backend-applicaties met één enkele tool te vergemakkelijken, kunnen platforms zoals AppMaster het ontwikkelingsproces drie keer kosteneffectiever maken voor verschillende klanten, variërend van kleine bedrijven tot grote ondernemingen.

Applicatieprestaties zijn ook een cruciale low-code -metriek die op meerdere manieren kan worden gemeten. Een voorbeeld is het analyseren van de reactietijden van servers, die van cruciaal belang zijn voor het garanderen van een optimale eindgebruikerservaring. De door AppMaster gegenereerde applicaties, gebouwd in Go (golang) voor backend-applicaties, kunnen een indrukwekkende schaalbaarheid vertonen voor gebruiksscenario's met hoge belasting en bedrijfsgebruik vanwege hun staatloze karakter. Een andere prestatie-indicator is het bronnengebruik, dat het CPU-, geheugen- en opslagverbruik meet en helpt bij het optimaliseren van de app voor betere gebruikerservaringen.

Gebruiksvriendelijkheid en onderhoudbaarheid zijn nog twee low-code statistieken die vaak gecorreleerd zijn met het algemene succes van applicaties. Een low-code platform moet het mogelijk maken om applicaties te genereren die zowel gebruiksvriendelijk als gemakkelijk te onderhouden zijn. In het geval van AppMaster bieden de visueel ontworpen componenten een duidelijk inzicht in de applicatiestructuur en maken ze doorlopend onderhoud en applicatie-updates met minimale inspanning mogelijk. Bovendien stelt de servergestuurde aanpak van AppMaster voor mobiele applicaties klanten in staat de gebruikersinterface, logica en API-sleutels van applicaties bij te werken zonder nieuwe versies in de appstores in te dienen, waardoor naadloze bruikbaarheid en onderhoudbaarheid wordt gegarandeerd.

Integratiemogelijkheden vertegenwoordigen een ander essentieel aspect van low-code -metrieken. Succesvolle low-code platforms moeten eenvoudig en effectief kunnen worden geïntegreerd met bestaande systemen en externe services, zoals databases, API- endpoints en platforms van derden. AppMaster ondersteunt integratie met elke PostgreSQL-compatibele database als primaire database, waardoor compatibiliteit met een breed scala aan oplossingen voor gegevensopslag wordt gegarandeerd.

Ten slotte zijn beveiligings- en compliancestandaarden cruciale low-code metrieken waarmee bedrijven rekening moeten houden bij het kiezen van een low-code platform. De gegenereerde applicaties moeten voldoen aan de beste beveiligingspraktijken in de sector, en het platform moet de richtlijnen ondersteunen die nodig zijn voor naleving van de regelgeving. De door AppMaster gegenereerde applicaties volgen veilige coderingspraktijken, en het platform maakt maatwerk mogelijk op basis van specifieke beveiligingsvereisten, waardoor klanten een basis krijgen voor het bouwen van applicaties die voldoen aan de juiste normen en voorschriften.

Kortom, low-code metrieken zijn een uitgebreide reeks metingen en KPI's die het ontwikkelingsproces, de efficiëntie, de prestaties en de waarde evalueren die gepaard gaan met low-code -platforms zoals AppMaster. Door inzicht te krijgen in de verschillende aspecten van low-code -metrieken, zoals ontwikkelingstijd, kostenefficiëntie, applicatieprestaties, bruikbaarheid, onderhoudbaarheid, integratiemogelijkheden en beveiligingsstandaarden, kunnen organisaties de low-code -oplossingen kiezen en optimaliseren die het beste aansluiten bij hun behoeften en eisen. . Dit garandeert de succesvolle levering van schaalbare, krachtige applicaties, terwijl de tijd, moeite en technische schulden worden geminimaliseerd.