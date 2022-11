Scrum fornece um Agile mecanismo de desenvolvimento de produtos para diferentes indivíduos ou equipas colaborarem num determinado projecto. Embora os princípios Scrum possam ser utilizados em diferentes contextos, o domínio primário para o funcionamento desta metodologia é o desenvolvimento de software. Vamos explorar os benefícios do Scrum para a organização e a estrutura básica do Scrum, que impulsiona todo o processo.

O que é Scrum?

Scrum é uma estrutura Agile para o fabrico de produtos, especialmente para o desenvolvimento de software. Centra-se em instruções claras, prazos agressivos, e incorporação constante de feedback no processo para a conclusão do produto final.

É um processo rápido, flexível, adaptável e eficaz para um objectivo bem definido, que engloba o máximo feedback, pelo que todo o processo permanece no bom caminho. Ao mesmo tempo, incorpora também o atraso do produto para ajudar a equipa de desenvolvimento a flutuar e folhear as ideias com maior facilidade. No processo Scrum, as actividades definitivas devem ser concluídas no período pré-definido. Estes períodos são conhecidos como sprints e são uma parte importante da metodologia scrum.

Uma breve história de Scrum

A história do projecto Scrum tem apenas algumas décadas. Iniciado em 1986, a Harvard Business Review (HBR) publicou um artigo intitulado "The New Product Development Game", explicando o mecanismo que empresas como a Honda e a Canon seguem para o desenvolvimento de produtos.

Com base nos tópicos discutidos neste artigo, muitos conceitos utilizados na metodologia Scrum foram desenvolvidos. Jeff Sutherland criou a actual estrutura Scrum para o processo de desenvolvimento de software em 1993. Desde então, diferentes indústrias adoptaram este processo para criar agilidade de equipa e um produto centrado no cliente.

Scrum artefactos

Scrum Os artefactos fornecem os detalhes sobre como as diferentes fases do processo serão executadas. Funciona como uma ferramenta para tornar o processo completo mais controlável. Os artefactos Scrum são um ponto de referência para avaliar, adaptar, e manter a transparência no desenvolvimento de software. A equipa scrum define os artefactos para o projecto específico. Normalmente, três grandes artefactos scrum são aplicáveis em qualquer projecto que dê uma visão do desempenho.

Estes incluem:

Backlog de produtos

O atraso do produto consiste nas alterações necessárias no produto existente. Especificamente para o desenvolvimento de software, correcção de bugs, adições de características, melhoria da velocidade, e outras tarefas necessárias a serem completadas para melhorar o produto final. Permanece sempre vivo e em evolução devido às constantes actualizações incorporadas no processo. A fonte de atraso do produto é frequentemente o input dos utilizadores ou a informação recolhida na fase de testes - para além da análise da concorrência e do ambiente geral de negócios.

Atraso de Sprint

Pode referir-se ao atraso do sprint como a fase seguinte dos artefactos de scrum, onde a informação ou as tarefas do atraso do produto são seleccionadas para serem atendidas dentro de um determinado período de tempo, referido como sprint. Uma vez concluído o atraso do sprint, os resultados são definidos para o próximo ciclo de melhoramento; não são feitos acréscimos aos objectivos finalizados. No entanto, as actividades necessárias para alcançar os resultados definidos podem ser alteradas até certo ponto quando o trabalho real começar no desenvolvimento do software.

Incremento do produto

Este é um dos artefactos Scrum que marca o fim do sprint, onde os resultados são destacados dependendo da definição de "feito" estabelecida nas fases iniciais. O artefacto de scrum de incremento de produto potencialmente razoável deve indicar uma melhoria em tempo real em vez de corrigir erros menores. No final de cada sprint, deve haver pelo menos um incremento na lista.

Scrum metodologia & processo

Scrum metodologia é uma evolução do processo ágil que divide as actividades envolvidas num processo de desenvolvimento de software ágil em fases mais pequenas e temporárias, os sprints. O processo tem um ponto de partida definido e um claro conjunto de objectivos que assegura a entregabilidade do projecto. Contudo, há espaço para uma aprendizagem e evolução constantes. As coisas de que a equipa scrum não tem conhecimento no início, normalmente aprendem eventualmente ao longo do projecto.

Benefícios dos princípios Scrum

Abaixo estão os principais benefícios da metodologia scrum e o mecanismo através do qual Scrum trabalha em equipa:

Trabalho de equipa

Ao utilizar os princípios do scrum, pode esperar um melhor trabalho de equipa. É porque a descrição das tarefas é transparente, com um processo simples estabelecido para a execução de tarefas de desenvolvimento de software. Além disso, é estabelecida uma linha clara para a comunicação entre as equipas de desenvolvimento de software ou os membros individuais, adoptando este mecanismo.

Abordagem flexível

Scrum exige que os programadores e as equipas de desenvolvimento de software que trabalham no projecto modifiquem as suas definições de conceitos de acordo com as fases de desenvolvimento. Além disso, o atraso do produto permite às equipas de scrum darem prioridade às tarefas antes de serem acrescentadas à fase de sprint. Assim, até as tarefas não serem adicionadas à fase de sprint, são flexíveis.

Redução do risco

A adopção da metodologia scrum reduz consideravelmente o risco de um processo. Existem prazos específicos com entregas pré-definidas no âmbito do processo de desenvolvimento de software. Assim, as hipóteses de sair da pista ou de se afastar dos objectivos são limitadas.

Incorporação de feedback contínuo

Como todo o processo de desenvolvimento está dividido em pequenos sprints onde são incorporadas novas reacções, assegura a entrega de resultados de qualidade e menor retrabalho.

Mais alto ROI

O retorno do investimento a esperar dos projectos criados com a estrutura Scrum é maior porque a incorporação de feedback permite às equipas scrum compreender o que é procurado. Além disso, são cometidos erros menores devido a este enquadramento, o que leva a custos mais baixos. Tudo isto se reflecte em ROI mais elevado.

Scrum cerimónias ou eventos

As tarefas sequenciais ou repetitivas que uma equipa de desenvolvimento deverá realizar são conhecidas como cerimónias ou eventos. Embora estas cerimónias sejam essenciais para a estrutura do scrum, pode ajustá-las de acordo com as necessidades do seu projecto e os requisitos da equipa de desenvolvimento. Nem todas as equipas de desenvolvimento de software seguem as cerimónias em cada sprint.

Aqui estão algumas cerimónias de scrum vitais; pode fazer parte delas durante alguns sprints antes de decidir finalmente se estes eventos farão parte de futuros sprints.

Sprint Backlog Grooming

Um acontecimento crítico frequentemente considerado em Scrum é que o proprietário do produto tem de manter o atraso do sprint e avançar com as sugestões que foram aceites por todas as partes interessadas ou alinhar-se com os objectivos globais de desenvolvimento de software estabelecidos. A reunião definida para este fim é a reunião de atraso do sprint.

Reunião de Planeamento de Sprint

Uma reunião de planeamento de sprint é outro evento principal realizado pelas equipas de scrum. Neste processo, os detalhes do sprint são planeados. Muitas vezes a responsabilidade do mestre de scrum, as reuniões de sprint atribuem tarefas a cada membro da equipa e esclarecem qualquer confusão.

Diariamente Scrum ou Stand-ups

Pode ou não optar por estas reuniões. Mas este evento foi concebido para clarificar o plano de acção para as próximas 24 horas, com base no planeamento de sprint. Estas reuniões são rápidas e frequentemente realizadas pela manhã para responder a perguntas específicas e explicar tarefas diárias relativas a questões de desenvolvimento de software.

Revisão de Sprint

Após a conclusão do sprint, os membros da equipa de desenvolvimento avaliam o sprint e as actividades realizadas durante o mesmo. Em termos simples, é realizada uma revisão do sprint. O objectivo deste evento é decidir se o incremento deve ser libertado e está de acordo com o planeamento do sprint. Todos os membros podem dar sugestões, mas o proprietário do projecto é a autoridade para tomar a decisão.

Retrospectiva de Sprint

Este evento apresenta uma visão global do sprint, incluindo as coisas que funcionaram e as que não funcionaram, incluindo as técnicas, os papéis e as relações. O objectivo da metodologia do sprint retrospectivo em scrum é criar um melhor ambiente de colaboração que possa melhorar o espírito de equipa e ajudar a gerar melhores resultados de projecto. O proprietário do produto e o mestre scrum desempenham um papel importante durante o processo.

Três papeis essenciais para o sucesso Scrum

Os três papéis proeminentes conduzem todo o processo: mestre do scrum, proprietário do produto, e a equipa.

Fonte de imagem: scrum.org/AutorJasper Alblas

Scrum Mestre

O scrum master é responsável por definir objectivos e manter o Scrum actualizado. Trabalham como treinador ou guia da sua equipa. Outra responsabilidade é ajudar toda a equipa a gerir as coisas e a manter o projecto em dia desde o planeamento do sprint até ao fim. Ele também organiza os recursos necessários para a execução do objectivo e para manter o espírito elevado.

Proprietário do produto

O proprietário do produto trata da parte da execução. Este papel é também o representante das partes interessadas que trabalham no projecto e é responsável por dar prioridade ao atraso do produto para melhores resultados e maximizar o ROI. Como proprietário do produto, o indivíduo deve ser o perito nas actividades comerciais e ser claro quanto aos objectivos a alcançar.

Scrum Equipas

A equipa scrum é o foco executório neste modelo. São eles que levam a cabo as instruções e produzem resultados. Muitas vezes a equipa scrum trabalha num grupo de 5-7 indivíduos. Idealmente, a equipa scrum deve ser co-localizada e bem ligada.

Dentro de uma equipa tão pequena, as pessoas com capacidades diversas fazem parte do projecto scrum. Ajudam-se mutuamente no treino cruzado para reduzir os estrangulamentos. A responsabilidade colectiva e a flexibilidade individual tornam a equipa scrum distinta.

Scrum Kanban, e Agile

Scrum, Kanban, e Agile são frequentemente utilizados como termos permutáveis. Mas não é essa a realidade. Scrum framework e Kanban são as frameworks Agile que dependem do desenvolvimento ágil de software, onde a flexibilidade no processo é o principal motivo para atingir o objectivo final.

Ambas as estruturas, ou seja, Kanban e Scrum, acreditam na divisão das tarefas principais em actividades mais pequenas e na inclusão de membros da equipa para gerar os melhores resultados. Para Scrum, isto é feito através do planeamento de sprint, enquanto na fase de entrada do Kanban ajuda a fazê-lo. No entanto, em Scrum, os sprints mais pequenos fazem parte do quadro ágil. Mas não existe tal coisa em Kanban, e é um processo contínuo.

Porque deve escolher Scrum?

Se está céptico em considerar a metodologia Scrum para levar por diante os seus projectos, aqui estão algumas razões pelas quais deve escolhê-la. O projecto Scrum é fácil de compreender. Uma vez entendidos, os papéis (mestre do scrum, proprietário do produto, equipa de desenvolvimento), artefactos e eventos podem ser facilmente aplicados ao projecto scrum.

Além disso, os papéis e as tarefas a realizar por cada membro da equipa são claros, assegurando uma melhor colaboração e clareza dos objectivos. A transparência e a propriedade colectiva são ambos benefícios que podem ser alcançados através do processo Scrum.

Além disso, os sprints são actividades de pequena duração com uma entrega clara. É importante ter em mente que existe uma curva de aprendizagem inicial antes de se poder obter estes benefícios, mas os benefícios a longo prazo são muito mais significativos do que o tempo que terá de gastar para dominar o processo de scrum.

Resumindo

Scrum Os princípios podem ajudar nos processos de desenvolvimento de software. Normalmente, as equipas de desenvolvimento encontram aplicações em linha que fornecem uma facilidade para criar um processo scrum personalizado. AppMaster é uma dessas ferramentas que pode ajudar no desenvolvimento de software, reduzindo significativamente o tempo de colocação no mercado, bem como os custos de desenvolvimento e manutenção.