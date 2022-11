Scrum bietet einen Agile Produktentwicklungsmechanismus für verschiedene Personen oder Teams, die an einem bestimmten Projekt zusammenarbeiten. Obwohl die Prinzipien von Scrum in verschiedenen Kontexten eingesetzt werden können, ist der Hauptanwendungsbereich dieser Methodik die Softwareentwicklung. Lassen Sie uns die Vorteile von Scrum für die Organisation und den grundlegenden Scrum-Rahmen, der den gesamten Prozess steuert, untersuchen.

Was ist Scrum?

Scrum Projekt ist ein Agile Rahmen für die Produktherstellung, insbesondere die Softwareentwicklung. Es konzentriert sich auf klare Anweisungen, aggressive Fristen und die ständige Einbeziehung von Feedback in den Prozess zur Fertigstellung des Endprodukts.

Es ist ein schneller, flexibler, anpassungsfähiger und effektiver Prozess zur Erreichung eines klar definierten Ziels, der ein Maximum an Rückmeldungen umfasst, damit der gesamte Prozess auf Kurs bleibt. Gleichzeitig beinhaltet er auch ein Produkt-Backlog, um dem Entwicklungsteam zu helfen, Ideen leichter zu überfliegen und zu durchforsten. Im Scrum Prozess müssen bestimmte Aktivitäten in einem vordefinierten Zeitraum abgeschlossen werden. Diese Zeiträume werden als Sprints bezeichnet und sind ein wichtiger Bestandteil der Scrum-Methodik.

Eine kurze Geschichte von Scrum

Die Geschichte des Projekts Scrum ist erst wenige Jahrzehnte alt. Bereits 1986 veröffentlichte die Harvard Business Review (HBR) einen Artikel mit dem Titel "The New Product Development Game", in dem der Mechanismus erläutert wurde, den Unternehmen wie Honda und Canon bei der Produktentwicklung anwenden.

Auf der Grundlage der in diesem Artikel diskutierten Themen wurden viele Konzepte entwickelt, die in der Methodik von Scrum verwendet werden. Jeff Sutherland schuf 1993 das aktuelle Scrum Framework für den Softwareentwicklungsprozess. Seitdem haben verschiedene Branchen diesen Prozess übernommen, um Teamflexibilität und ein kundenorientiertes Produkt zu schaffen.

Scrum Artefakte

Scrum Artefakte liefern die Details darüber, wie die verschiedenen Phasen des Prozesses ausgeführt werden. Sie wirken wie ein Werkzeug, das den gesamten Prozess überschaubarer macht. Die Scrum Artefakte sind ein Bezugspunkt für die Bewertung, Anpassung und Aufrechterhaltung der Transparenz in der Softwareentwicklung. Das Scrum-Team legt die Artefakte für das jeweilige Projekt fest. In der Regel sind drei wichtige Scrum-Artefakte in jedem Projekt anwendbar, die Aufschluss über die Leistung geben.

Dazu gehören:

Produkt-Backlog

Das Product Backlog besteht aus den erforderlichen Änderungen am bestehenden Produkt. Speziell für die Software-Entwicklung sind das Fehlerbehebungen, Funktionserweiterungen, Geschwindigkeitsverbesserungen und andere notwendige Aufgaben, die zur Verbesserung des Endprodukts durchgeführt werden müssen. Es bleibt immer lebendig und entwickelt sich weiter, da ständig Aktualisierungen in den Prozess integriert werden. Die Quelle des Product Backlogs sind oft die Eingaben der Benutzer oder die in der Testphase gesammelten Informationen - neben der Analyse der Wettbewerber und des allgemeinen Geschäftsumfelds.

Sprint Backlog

Das Sprint Backlog ist die nächste Stufe der Scrum-Artefakte, in der die Informationen oder Aufgaben aus den Produkt-Backlogs ausgewählt werden, um innerhalb eines bestimmten Zeitraums, dem Sprint, bearbeitet zu werden. Sobald das Sprint Backlog fertiggestellt ist, werden die Ergebnisse für den nächsten Verbesserungszyklus festgelegt; zu den endgültigen Zielen werden keine Ergänzungen vorgenommen. Die Aktivitäten, die zum Erreichen dieser festgelegten Ergebnisse erforderlich sind, können jedoch in gewissem Umfang geändert werden, wenn die eigentliche Arbeit an der Softwareentwicklung beginnt.

Produktinkrement

Dies ist eines der Scrum Artefakte, die das Ende des Sprints markieren, in dem die zu erbringenden Leistungen in Abhängigkeit von der Definition der Erledigung in den früheren Phasen hervorgehoben werden. Das potenziell sinnvolle Produktinkrement-Scrum-Artefakt muss eine Echtzeit-Verbesserung anzeigen, anstatt kleinere Fehler zu beheben. Am Ende eines jeden Sprints muss mindestens ein Inkrement in der Liste stehen.

Scrum Methodik & Prozess

Scrum Die Methodik ist eine Weiterentwicklung des agilen Prozesses, die die Aktivitäten in einem agilen Softwareentwicklungsprozess in kleinere und zeitlich begrenzte Phasen, die Sprints, unterteilt. Der Prozess hat einen eindeutigen Ausgangspunkt und eine klare Zielsetzung, die die Lieferfähigkeit des Projekts gewährleistet. Dennoch gibt es Raum für ständiges Lernen und Weiterentwicklung. Was dem Scrum-Team zu Beginn nicht bewusst ist, lernt es in der Regel im Laufe des Projekts.

Vorteile der Grundsätze von Scrum

Im Folgenden werden die wichtigsten Vorteile der Scrum-Methode und der Mechanismus, mit dem das Scrum Team arbeitet, beschrieben:

Teamarbeit

Bei der Anwendung der Scrum-Prinzipien können Sie eine bessere Teamarbeit erwarten. Das liegt daran, dass die Aufgabenbeschreibung transparent ist und ein unkomplizierter Prozess für die Ausführung der Softwareentwicklungsaufgaben festgelegt wurde. Außerdem wird durch die Anwendung dieses Mechanismus eine klare Linie für die Kommunikation zwischen den Softwareentwicklungsteams oder den einzelnen Mitgliedern festgelegt.

Flexibler Ansatz

Scrum erfordert, dass die Entwickler und die Softwareentwicklungsteams, die an dem Projekt arbeiten, ihre Definitionen von Konzepten je nach den Entwicklungsphasen ändern. Außerdem ermöglicht das Product Backlog den Scrum-Teams, die Aufgaben zu priorisieren, bevor sie in die Sprint-Phase aufgenommen werden. Solange die Aufgaben nicht in die Sprint-Phase aufgenommen werden, sind sie flexibel.

Verringerung des Risikos

Durch die Einführung der Scrum-Methodik wird das Risiko in einem Prozess erheblich reduziert. Im Rahmen des Softwareentwicklungsprozesses gibt es bestimmte Fristen mit vordefinierten Ergebnissen. Die Chancen, vom Weg abzukommen oder sich von den Zielen zu entfernen, sind also begrenzt.

Einbindung von kontinuierlichem Feedback

Da der gesamte Entwicklungsprozess in kleinere Sprints unterteilt ist, in die neue Rückmeldungen einfließen, wird sichergestellt, dass qualitativ hochwertige Ergebnisse geliefert werden und weniger Nacharbeit anfällt.

Höhere ROI

Der Return on Investment für Projekte, die mit dem Scrum Framework erstellt wurden, ist höher, da die Scrum-Teams durch die Einarbeitung von Feedback verstehen, was gefragt ist. Außerdem werden aufgrund des Frameworks weniger Fehler gemacht, was zu geringeren Kosten führt. All dies spiegelt sich in einer höheren ROI wider.

Scrum Zeremonien oder Ereignisse

Die sequenziellen oder sich wiederholenden Aufgaben, die ein Entwicklungsteam ausführen soll, werden als Zeremonien oder Ereignisse bezeichnet. Obwohl diese Zeremonien ein wesentlicher Bestandteil des Scrum-Frameworks sind, können Sie sie je nach Projektbedarf und Anforderungen des Entwicklungsteams anpassen. Nicht alle Softwareentwicklungsteams befolgen die Zeremonien in jedem Sprint.

Hier sind einige wichtige Scrum-Zeremonien, an denen Sie für einige Sprints teilnehmen können, bevor Sie endgültig entscheiden, ob diese Ereignisse Teil zukünftiger Sprints sein werden.

Sprint Backlog Grooming

Ein kritisches Ereignis, das oft in Scrum betrachtet wird, ist, dass der Product Owner das Sprint Backlog pflegen und mit den Vorschlägen vorankommen muss, die von allen Stakeholdern akzeptiert wurden oder mit den gesetzten Gesamtzielen der Softwareentwicklung übereinstimmen. Das zu diesem Zweck anberaumte Meeting ist das Sprint Backlog Meeting.

Sprint-Planungsmeeting

Ein Sprint Planning Meeting ist ein weiteres wichtiges Ereignis, das von Scrum-Teams durchgeführt wird. In diesem Prozess werden die Details des Sprints geplant. In den Sprint-Meetings, die oft in der Verantwortung des Scrum Masters liegen, werden jedem Teammitglied Aufgaben zugewiesen und Unklarheiten geklärt.

Tägliche Scrum oder Stand-ups

Sie können sich für diese Treffen entscheiden oder auch nicht. Diese Veranstaltung ist jedoch dazu gedacht, den Aktionsplan für die nächsten 24 Stunden auf der Grundlage der Sprint-Planung zu klären. Diese Besprechungen sind schnell und werden oft morgens durchgeführt, um spezifische Fragen zu beantworten und die täglichen Aufgaben in Bezug auf Softwareentwicklungsfragen zu erläutern.

Sprint-Review

Nach Abschluss des Sprints bewerten die Mitglieder des Entwicklungsteams den Sprint und die während des Sprints durchgeführten Aktivitäten. Einfach ausgedrückt, wird ein Sprint-Review durchgeführt. Der Zweck dieser Veranstaltung ist es, zu entscheiden, ob das Inkrement freigegeben werden sollte und mit der Sprintplanung übereinstimmt. Alle Mitglieder können Vorschläge einbringen, aber der Projektverantwortliche ist die Autorität, die die Entscheidung trifft.

Sprint-Retrospektive

Bei diesem Ereignis wird ein Gesamtüberblick über den Sprint gegeben, einschließlich der Dinge, die funktioniert haben, und derjenigen, die nicht funktioniert haben, einschließlich der Techniken, Rollen und Beziehungen. Der Zweck der Sprint-Retrospektive in der Scrum-Methodik besteht darin, eine bessere Umgebung für die Zusammenarbeit zu schaffen, die den Teamgeist verbessern und zu besseren Projektergebnissen führen kann. Der Product Owner und der Scrum Master spielen bei diesem Prozess eine wichtige Rolle.

Drei wesentliche Rollen für den Erfolg Scrum

Die drei wichtigsten Rollen leiten den gesamten Prozess: Scrum Master, Product Owner und das Team.

Bildquelle: scrum.org/AutorJasper Alblas

Scrum Master

Der Scrum Master ist dafür verantwortlich, Ziele zu definieren und die Scrum auf dem neuesten Stand zu halten. Er fungiert als Coach oder Führer für sein Team. Eine weitere Aufgabe ist es, dem gesamten Team zu helfen, die Dinge zu managen und das Projekt von der Sprintplanung bis zum Ende reibungslos zu gestalten. Er arrangiert auch die erforderlichen Ressourcen für die Ausführung des Ziels und hält die Stimmung hoch.

Produkteigentümer

Der Product Owner ist für die Ausführung des Projekts zuständig. Diese Rolle ist auch der Vertreter der Stakeholder, die an dem Projekt arbeiten, und ist für die Priorisierung des Product Backlogs für bessere Ergebnisse und die Maximierung des ROI verantwortlich. Als Product Owner muss die Person Experte für die Geschäftsaktivitäten sein und sich über die zu erreichenden Ziele im Klaren sein.

Scrum Teams

Das Scrum-Team ist der ausführende Schwerpunkt in diesem Modell. Sie sind diejenigen, die die Anweisungen ausführen und Ergebnisse erzielen. Häufig arbeitet das Scrum-Team in einer Gruppe von 5-7 Personen. Idealerweise sollte das Scrum-Team an einem Ort sitzen und gut vernetzt sein.

In einem solchen kleinen Team sind Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten Teil des Scrum-Projekts. Sie helfen sich gegenseitig beim Training, um Engpässe abzubauen. Die kollektive Verantwortung und die individuelle Flexibilität machen das Scrum-Team unverwechselbar.

Scrum, Kanban, und Agile

Scrum, Kanban, und Agile werden oft als austauschbare Begriffe verwendet. Das entspricht jedoch nicht der Realität. Scrum und Kanban sind die Agile Frameworks, die auf agile Softwareentwicklung setzen, bei der Flexibilität im Prozess das Hauptmotiv ist, um das Endziel zu erreichen.

Beide Frameworks, d. h. Kanban und Scrum, glauben an die Aufteilung der Hauptaufgaben in kleinere Aktivitäten und die Einbeziehung von Teammitgliedern, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Bei Scrum wird dies durch die Sprint-Planung erreicht, während bei Kanban die Eingabephase dabei hilft. In Scrum sind die kleineren Sprints jedoch Teil des agilen Rahmens. Bei Kanban gibt es so etwas nicht, und es ist ein fortlaufender Prozess.

Warum sollten Sie sich für Scrum entscheiden?

Wenn Sie skeptisch sind, ob Sie die Methodik Scrum für die Durchführung Ihrer Projekte in Betracht ziehen sollen, finden Sie hier einige Gründe, warum Sie sich für diese Methode entscheiden sollten. Das Projekt Scrum ist leicht zu verstehen. Einmal verstanden, können die Rollen (Scrum Master, Product Owner, Entwicklungsteam), Artefakte und Ereignisse leicht auf das Scrum-Projekt angewendet werden.

Außerdem sind die Rollen und die Aufgaben der einzelnen Teammitglieder klar, was eine bessere Zusammenarbeit und klare Ziele gewährleistet. Transparenz und kollektive Verantwortung sind beides Vorteile, die durch den Scrum Prozess erreicht werden können.

Außerdem handelt es sich bei den Sprints um Aktivitäten von geringer Dauer mit einer klaren Zielvorgabe. Dies trägt dazu bei, dass das gesamte Entwicklungsteam motiviert bleibt, weiterzuarbeiten und das größere Ziel zu erreichen. Bedenken Sie, dass es eine anfängliche Lernkurve gibt, bevor Sie diese Vorteile nutzen können, aber die langfristigen Vorteile sind viel bedeutender als die Zeit, die Sie aufwenden müssen, um den Scrum-Prozess zu beherrschen.

Resümee

Scrum Prinzipien können bei Softwareentwicklungsprozessen hilfreich sein. In der Regel finden die Entwicklungsteams Online-Anwendungen, die die Möglichkeit bieten, einen maßgeschneiderten Scrum-Prozess zu erstellen. AppMaster ist ein solches Tool, das die Softwareentwicklung unterstützen kann, indem es die Markteinführungszeit sowie die Entwicklungs- und Wartungskosten erheblich reduziert.