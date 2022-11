Scrum fornisce un Agile fornisce un meccanismo di sviluppo del prodotto che consente a diversi individui o team di collaborare a un particolare progetto. Sebbene i principi di Scrum possano essere utilizzati in diversi contesti, il campo di applicazione principale di questa metodologia è lo sviluppo del software. Esploriamo i vantaggi di Scrum per l'organizzazione e il framework di base di Scrum, che guida l'intero processo.

Che cos'è Scrum?

Scrum Il progetto è un framework di Agile per la produzione di prodotti, in particolare per lo sviluppo di software. Si concentra su istruzioni chiare, scadenze aggressive e sull'incorporazione costante di feedback nel processo per il completamento del prodotto finale.

Si tratta di un processo rapido, flessibile, adattivo ed efficace verso un obiettivo ben definito, che prevede il massimo feedback, in modo che l'intero processo rimanga in linea. Allo stesso tempo, incorpora anche il backlog del prodotto, per aiutare il team di sviluppo a fluttuare e a scremare le idee con maggiore facilità. Nel processo Scrum, le attività definitive devono essere completate nel periodo predefinito. Questi periodi sono noti come sprint e sono una parte importante della metodologia scrum.

Una breve storia di Scrum

La storia del progetto Scrum risale a pochi decenni fa. Nel 1986, Harvard Business Review (HBR) pubblicò un articolo intitolato "The New Product Development Game", che spiegava il meccanismo seguito da aziende come Honda e Canon per lo sviluppo dei prodotti.

Sulla base degli argomenti trattati in questo articolo, sono stati sviluppati molti concetti utilizzati nella metodologia Scrum. Jeff Sutherland ha creato l'attuale struttura Scrum per il processo di sviluppo del software nel 1993. Da allora, diversi settori industriali hanno adottato questo processo per creare agilità nel team e un prodotto incentrato sul cliente.

Scrum artefatti

Scrum Gli artefatti forniscono i dettagli su come verranno eseguite le diverse fasi del processo. Funzionano come uno strumento per rendere più gestibile l'intero processo. Gli artefatti di Scrum sono un punto di riferimento per valutare, adattare e mantenere la trasparenza nello sviluppo del software. Il team Scrum definisce gli artefatti per il progetto specifico. Di solito, in qualsiasi progetto si applicano tre principali artefatti di scrum che forniscono indicazioni sulle prestazioni.

Questi includono:

Backlog del prodotto

Il backlog di prodotto consiste nelle modifiche necessarie al prodotto esistente. In particolare, per lo sviluppo del software, le correzioni di bug, le aggiunte di funzionalità, il miglioramento della velocità e altri compiti necessari da completare per migliorare il prodotto finale. Rimane sempre vivo e in evoluzione a causa dei continui aggiornamenti incorporati nel processo. La fonte del backlog del prodotto è spesso l'input degli utenti o le informazioni raccolte nella fase di test, oltre all'analisi dei concorrenti e all'ambiente aziendale generale.

Backlog di sprint

Lo sprint backlog può essere definito come la fase successiva degli artefatti di Scrum, in cui le informazioni o le attività del product backlog vengono selezionate per essere soddisfatte in un determinato lasso di tempo, definito sprint. Una volta completato lo sprint backlog, i deliverable vengono stabiliti per il ciclo di miglioramento successivo; non vengono fatte aggiunte agli obiettivi finalizzati. Tuttavia, le attività necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati possono essere in parte modificate quando inizia il lavoro effettivo sullo sviluppo del software.

Incremento di prodotto

È uno degli artefatti di Scrum che segna la fine dello sprint, in cui i deliverable sono evidenziati in base alla definizione di done stabilita nelle fasi precedenti. L'artefatto di scrum product increment, potenzialmente ragionevole, deve indicare un miglioramento in tempo reale invece di correggere errori minori. Alla fine di ogni sprint, deve esserci almeno un incremento nell'elenco.

Scrum metodologia e processo

Scrum La metodologia è un'evoluzione del processo agile che divide le attività coinvolte in un processo di sviluppo software agile in fasi più piccole e temporanee, gli sprint. Il processo ha un punto di partenza definito e una serie di obiettivi chiari che garantiscono la realizzabilità del progetto. Tuttavia, c'è spazio per un apprendimento e un'evoluzione costanti. Le cose di cui il team Scrum non è consapevole all'inizio, di solito le impara nel corso del progetto.

Vantaggi dei principi di Scrum

Di seguito sono riportati i principali vantaggi della metodologia scrum e il meccanismo attraverso il quale il team Scrum lavora:

Lavoro di squadra

Utilizzando i principi di scrum, ci si può aspettare un migliore lavoro di squadra. Questo perché la descrizione dei compiti è trasparente, con un processo diretto stabilito per l'esecuzione dei compiti di sviluppo del software. Inoltre, adottando questo meccanismo, si stabilisce una linea chiara per la comunicazione tra i team di sviluppo software o i singoli membri.

Approccio flessibile

Scrum richiede che gli sviluppatori e i team di sviluppo software che lavorano al progetto modifichino le loro definizioni di concetti in base alle fasi di sviluppo. Inoltre, il product backlog permette ai team Scrum di dare priorità alle attività prima che vengano aggiunte alla fase di sprint. Quindi, finché i compiti non vengono aggiunti alla fase di sprint, sono flessibili.

Riduzione del rischio

L'adozione della metodologia scrum riduce notevolmente il rischio in un processo. Il processo di sviluppo del software prevede scadenze specifiche con risultati predefiniti. Pertanto, le possibilità di uscire dai binari o di allontanarsi dagli obiettivi sono limitate.

Incorporazione di feedback continui

Poiché l'intero processo di sviluppo è suddiviso in piccoli sprint in cui vengono incorporati nuovi feedback, si garantisce la consegna di risultati di qualità e una minore quantità di rilavorazioni.

Più alto ROI

Il ritorno sull'investimento che ci si può aspettare dai progetti creati con il framework Scrum è più alto, perché l'incorporazione del feedback permette ai team scrum di capire cosa viene richiesto. Inoltre, grazie a questo framework si commettono meno errori, con conseguente riduzione dei costi. Tutto ciò si riflette in un aumento di ROI.

Scrum cerimonie o eventi

Le attività sequenziali o ripetitive che un team di sviluppo deve eseguire sono note come cerimonie o eventi. Sebbene queste cerimonie siano essenziali per il framework Scrum, è possibile modificarle in base alle esigenze del progetto e ai requisiti del team di sviluppo. Non tutti i team di sviluppo software seguono le cerimonie in ogni sprint.

Ecco alcune cerimonie scrum di vitale importanza; potete parteciparvi per alcuni sprint prima di decidere se questi eventi faranno parte degli sprint futuri.

Preparazione del backlog di sprint

Un evento critico spesso considerato in Scrum è che il product owner deve mantenere il backlog dello sprint e procedere con i suggerimenti che sono stati accettati da tutti gli stakeholder o che sono in linea con gli obiettivi generali di sviluppo del software. L'incontro fissato a questo scopo è la riunione del backlog di sprint.

Riunione di pianificazione dello sprint

La riunione di pianificazione dello sprint è un altro evento principale svolto dai team Scrum. In questo processo vengono pianificati i dettagli dello sprint. Spesso di competenza dello scrum master, le riunioni di sprint assegnano i compiti a ogni membro del team e chiariscono qualsiasi confusione.

Scrum o stand-up giornalieri

Potreste scegliere o meno di partecipare a queste riunioni. Ma questo evento è pensato per chiarire il piano d'azione per le 24 ore successive, basato sulla pianificazione dello sprint. Queste riunioni sono rapide e spesso si svolgono al mattino per rispondere a domande specifiche e spiegare le attività quotidiane relative alle richieste di sviluppo del software.

Revisione dello sprint

Dopo il completamento dello sprint, i membri del team di sviluppo valutano lo sprint e le attività svolte durante lo stesso. In poche parole, viene condotta una revisione dello sprint. Lo scopo di questo evento è decidere se l'incremento deve essere rilasciato e se è conforme alla pianificazione dello sprint. Tutti i membri possono fornire suggerimenti, ma la decisione spetta al project owner.

Retrospettiva dello sprint

Questo evento presenta una visione complessiva dello sprint, comprese le cose che hanno funzionato e quelle che non hanno funzionato, incluse le tecniche, i ruoli e le relazioni. Lo scopo della retrospettiva di sprint nella metodologia scrum è quello di creare un ambiente collaborativo migliore che possa migliorare lo spirito di squadra e contribuire a generare migliori risultati del progetto. Il product owner e lo scrum master svolgono un ruolo importante durante il processo.

Tre ruoli essenziali per il successo di Scrum

I tre ruoli principali conducono l'intero processo: scrum master, product owner e team.

Fonte: scrum.org/AutoreJasper Alblas

Scrum Il master

Lo scrum master è responsabile della definizione degli obiettivi e di mantenere aggiornato il sito Scrum. Lavora come allenatore o guida del team. Un'altra responsabilità del ruolo è quella di aiutare l'intero team a gestire le cose e a mantenere il progetto fluido dalla pianificazione dello sprint alla fine. Inoltre, organizza le risorse necessarie per l'esecuzione dell'obiettivo e mantiene alto lo spirito.

Proprietario del prodotto

Il proprietario del prodotto gestisce la parte di esecuzione. Questo ruolo è anche il rappresentante degli stakeholder che lavorano al progetto ed è responsabile della prioritizzazione del backlog del prodotto per ottenere risultati migliori e massimizzare il ROI. In qualità di product owner, l'individuo deve essere esperto delle attività aziendali e avere chiari gli obiettivi da raggiungere.

Scrum Team

Lo scrum team è il fulcro esecutivo di questo modello. Sono coloro che portano avanti le istruzioni e producono risultati. Spesso lo scrum team lavora in un gruppo di 5-7 persone. Idealmente, il team scrum deve essere co-locato e ben collegato.

All'interno di un team così piccolo, persone con capacità diverse fanno parte del progetto scrum. Esse contribuiscono alla formazione reciproca per ridurre i colli di bottiglia. La responsabilità collettiva e la flessibilità individuale rendono il team scrum un elemento distintivo.

Scrum Kanban, e Agile

Scrum, Kanban e Agile sono spesso utilizzati come termini intercambiabili. Il framework Scrum e Kanban sono i framework Agile che si basano sullo sviluppo agile del software, dove la flessibilità del processo è il motivo principale per raggiungere l'obiettivo finale.

Entrambi i framework, ovvero Kanban e Scrum, credono nella suddivisione dei compiti principali in attività più piccole e nella partecipazione dei membri del team per generare i migliori risultati. Nel caso di Scrum, ciò avviene attraverso la pianificazione degli sprint, mentre in Kanban la fase di input aiuta a farlo. Tuttavia, in Scrum, gli sprint più piccoli fanno parte del framework agile. In Kanban, invece, non esiste una cosa del genere e si tratta di un processo continuo.

Perché scegliere Scrum?

Se siete scettici nel considerare la metodologia Scrum per portare avanti i vostri progetti, ecco alcuni motivi per cui dovreste sceglierla. Il progetto Scrum è facile da capire. Una volta compresi, i ruoli (scrum master, product owner, team di sviluppo), gli artefatti e gli eventi possono essere facilmente applicati al progetto scrum.

Inoltre, i ruoli e i compiti che ogni membro del team deve svolgere sono chiari, garantendo una migliore collaborazione e una maggiore chiarezza degli obiettivi. La trasparenza e l'appropriazione collettiva sono entrambi vantaggi che si possono ottenere attraverso il processo Scrum.

Inoltre, gli sprint sono attività di piccola durata con una chiara consegna. Questo aiuta a mantenere l'intero team di sviluppo motivato a continuare a lavorare e a raggiungere l'obiettivo più grande. Tenete presente che c'è una curva di apprendimento iniziale prima di poter ottenere questi benefici, ma i vantaggi a lungo termine sono molto più significativi del tempo che dovrete spendere per padroneggiare il processo scrum.

Riassumendo

Scrum I principi possono aiutare nei processi di sviluppo del software. Di solito, i team di sviluppo trovano applicazioni online che offrono la possibilità di creare un processo di scrum personalizzato. AppMaster è uno di questi strumenti che può aiutare lo sviluppo del software riducendo significativamente il time to market, i costi di sviluppo e di manutenzione.