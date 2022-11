Scrum zapewnia Agile mechanizm rozwoju produktu dla różnych osób lub zespołów do współpracy nad konkretnym projektem. Chociaż zasady Scrum mogą być stosowane w różnych kontekstach, podstawową domeną działania tej metodologii jest tworzenie oprogramowania. Poznajmy korzyści Scruma dla organizacji oraz podstawowy framework scrumowy, który napędza cały proces.

Co to jest Scrum?

Scrum projekt jest Agile ramą dla wytwarzania produktów, zwłaszcza rozwoju oprogramowania. Koncentruje się na jasnych instrukcjach, agresywnych terminach i ciągłym włączaniu informacji zwrotnych do procesu w celu ukończenia produktu końcowego.

Jest to szybki, elastyczny, adaptacyjny i skuteczny proces zmierzający do dobrze zdefiniowanego celu, który obejmuje maksymalną ilość informacji zwrotnych, dzięki czemu cały proces pozostaje na dobrej drodze. W tym samym czasie, zawiera on również backlog produktu, aby pomóc zespołowi deweloperskiemu w płynięciu i przeglądaniu pomysłów z większą łatwością. W procesie Scrum, ostateczne działania muszą zostać zakończone w określonym czasie. Okresy te są znane jako sprinty i są ważną częścią metodologii scrum.

Krótka historia Scrum

Historia projektu Scrum liczy sobie zaledwie kilka dekad. Rozpoczęta w 1986 roku, Harvard Business Review (HBR) opublikował artykuł zatytułowany "The New Product Development Game", wyjaśniający mechanizm, którym kierują się firmy takie jak Honda i Canon przy tworzeniu produktów.

Na podstawie tematów poruszanych w tym artykule powstało wiele koncepcji wykorzystywanych w metodyce Scrum. Jeff Sutherland stworzył obecne ramy Scrum dla procesu rozwoju oprogramowania w 1993 roku. Od tego czasu różne branże przyjęły ten proces, aby stworzyć zwinność zespołu i produkt skoncentrowany na kliencie.

Scrum artefakty

Scrum Artefakty dostarczają szczegółów na temat tego, jak różne etapy procesu będą wykonywane. Działają jak narzędzie, dzięki któremu cały proces jest bardziej zarządzalny. Artefakty Scrum są punktem odniesienia dla oceny, dostosowania i utrzymania przejrzystości w tworzeniu oprogramowania. Zespół scrumowy definiuje artefakty dla konkretnego projektu. Zazwyczaj w każdym projekcie mają zastosowanie trzy główne artefakty scrumowe, które dają wgląd w wydajność.

Należą do nich:

Backlog produktu (Product Backlog)

Backlog produktu składa się ze zmian wymaganych w istniejącym produkcie. W szczególności w przypadku rozwoju oprogramowania, poprawki błędów, dodatki do funkcji, poprawa szybkości i inne niezbędne zadania, które należy wykonać w celu poprawy produktu końcowego. Zawsze pozostaje żywy i ewoluuje z powodu ciągłych aktualizacji włączonych do procesu. Źródłem backlogu produktu jest często wkład użytkowników lub informacje zebrane w fazie testów - oprócz analizy konkurencji i ogólnego środowiska biznesowego.

Backlog sprintu

Backlog sprintu można określić jako kolejny etap artefaktów scrumowych, w którym informacje lub zadania z backlogów produktowych są wybierane do realizacji w określonych ramach czasowych, zwanych sprintem. Kiedy backlog sprintu jest ukończony, cele są ustalone dla następnego cyklu doskonalenia; nie ma żadnych dodatków do ukończonych celów. Jednakże, działania potrzebne do osiągnięcia tych celów mogą być w pewnym stopniu zmienione, gdy rozpocznie się właściwa praca nad rozwojem oprogramowania.

Przyrost produktu

Jest to jeden z artefaktów Scrum, który wyznacza koniec sprintu, gdzie produkty są wyróżnione w zależności od definicji wykonania ustalonej na wcześniejszych etapach. Potencjalnie rozsądny artefakt scrumowy przyrostu produktu musi wskazywać na poprawę w czasie rzeczywistym zamiast naprawiania drobnych błędów. Pod koniec każdego sprintu na liście musi znajdować się przynajmniej jeden przyrost.

Scrum metodologia i proces

Scrum metodyka jest ewolucją procesu zwinnego, która dzieli działania związane ze zwinnym procesem wytwarzania oprogramowania na mniejsze i tymczasowe fazy, sprinty. Proces ma określony punkt wyjścia i jasny zestaw celów, który zapewnia dostarczalność projektu. Jest jednak miejsce na ciągłą naukę i ewolucję. Rzeczy, których zespół scrumowy nie jest świadomy na początku, zwykle dowiaduje się ostatecznie w trakcie realizacji projektu.

Korzyści wynikające z zasad Scrum

Poniżej przedstawiamy główne korzyści płynące z metodyki scrum oraz mechanizm, dzięki któremu działa zespół Scrum:

Praca zespołowa

Podczas stosowania zasad scrum, można spodziewać się lepszej pracy zespołowej. Dzieje się tak dlatego, że opis zadań jest przejrzysty, przy czym ustalony jest prosty proces realizacji zadań związanych z tworzeniem oprogramowania. Poza tym, dzięki przyjęciu tego mechanizmu, ustala się jasną linię komunikacji między zespołami programistów lub poszczególnymi członkami.

Elastyczne podejście

Scrum wymaga od programistów i zespołów programistycznych pracujących nad projektem modyfikowania definicji pojęć w zależności od etapów rozwoju. Poza tym, backlog produktu pozwala zespołom scrumowym nadawać priorytety zadaniom, zanim zostaną one dodane do fazy sprintu. Tak więc, dopóki zadania nie zostaną dodane do fazy sprintu, są elastyczne.

Zmniejszenie ryzyka

Przyjęcie metodyki scrum znacznie zmniejsza ryzyko w procesie. W ramach procesu tworzenia oprogramowania istnieją konkretne terminy z predefiniowanymi produktami. Tak więc szanse na zejście z toru lub odejście od celów są ograniczone.

Włączenie ciągłej informacji zwrotnej

Ponieważ cały proces rozwoju jest podzielony na mniejsze sprinty, w których uwzględniane są nowe informacje zwrotne, zapewnia to dostarczenie wysokiej jakości wyników i mniejszą liczbę przeróbek.

Wyższy ROI

Zwrot z inwestycji, którego można oczekiwać od projektów tworzonych przy użyciu frameworka Scrum jest wyższy, ponieważ włączanie informacji zwrotnych pozwala zespołom scrumowym zrozumieć, na co jest zapotrzebowanie. Poza tym, dzięki temu frameworkowi popełnia się mniej błędów, co prowadzi do obniżenia kosztów. Wszystko to odzwierciedla się w wyższej ROI.

Scrum ceremonie lub wydarzenia

Sekwencyjne lub powtarzające się zadania, których wykonania oczekuje się od zespołu deweloperskiego, są znane jako ceremonie lub wydarzenia. Chociaż ceremonie te są niezbędne w ramach scrum, można je dostosować do potrzeb projektu i wymagań zespołu programistów. Nie wszystkie zespoły programistyczne przestrzegają ceremonii w każdym sprincie.

Oto kilka istotnych ceremonii scrumowych; możesz być ich częścią przez kilka sprintów, zanim ostatecznie zdecydujesz, czy te wydarzenia będą częścią przyszłych sprintów.

Sprint Backlog Grooming

Jednym z krytycznych wydarzeń często rozważanych w Scrum jest to, że właściciel produktu musi utrzymywać backlog sprintu i posuwać się naprzód z propozycjami, które zostały zaakceptowane przez wszystkich interesariuszy lub zgadzają się z ogólnymi celami rozwoju oprogramowania ustalonymi. Spotkanie przeznaczone do tego celu to spotkanie dotyczące backlogu sprintu.

Spotkanie planowania sprintu

Spotkanie planowania sprintu to kolejne główne wydarzenie wykonywane przez zespoły scrumowe. W tym procesie planowane są szczegóły sprintu. Spotkania sprintu, za które często odpowiada scrum master, przydzielają zadania każdemu członkowi zespołu i wyjaśniają wszelkie niejasności.

Codzienne Scrum lub Stand-upy

Możesz zdecydować się na te spotkania lub nie. Ale to wydarzenie ma na celu wyjaśnienie planu działania na następne 24 godziny w oparciu o planowanie sprintu. Spotkania te są szybkie i często przeprowadzane rano, aby odpowiedzieć na konkretne pytania i wyjaśnić codzienne zadania dotyczące tworzenia oprogramowania.

Przegląd sprintu

Po zakończeniu sprintu, członkowie zespołu programistów oceniają sprint i działania wykonane podczas niego. Mówiąc najprościej, przeprowadzany jest przegląd sprintu. Celem tego wydarzenia jest podjęcie decyzji, czy dany przyrost powinien zostać wydany i czy jest zgodny z planem sprintu. Wszyscy członkowie mogą wrzucać sugestie, ale autorytetem w podejmowaniu decyzji jest właściciel projektu.

Retrospektywa Sprintu

To wydarzenie przedstawia ogólny pogląd na sprint, włączając w to rzeczy, które zadziałały i te, które nie zadziałały, włączając w to techniki, role i relacje. Celem retrospektywy sprintu w metodyce scrum jest stworzenie lepszego środowiska współpracy, które może poprawić ducha zespołu i pomóc w generowaniu lepszych wyników projektu. Właściciel produktu i scrum master odgrywają ważną rolę podczas tego procesu.

Trzy istotne role dla sukcesu Scrum

Trzy wyróżniające się role prowadzą cały proces: scrum master, właściciel produktu i zespół.

Źródło obrazu: scrum .org/AutorJasper Alblas

Scrum Mistrz

Mistrz scruma jest odpowiedzialny za definiowanie celów i utrzymywanie aktualności Scrum. Pracuje jako trener lub przewodnik w stosunku do swojego zespołu. Innym zadaniem jest pomoc całemu zespołowi w zarządzaniu sprawami i utrzymaniu płynności projektu od planowania sprintu do jego zakończenia. Organizuje on również wymagane zasoby do realizacji celu i utrzymuje wysoki poziom.

Właściciel produktu

Właściciel produktu zajmuje się częścią wykonawczą. Ta rola jest również przedstawicielem interesariuszy pracujących nad projektem i jest odpowiedzialna za priorytetyzację backlogu produktu dla lepszych wyników i maksymalizacji ROI. Jako właściciel produktu, osoba ta musi być ekspertem w zakresie działań biznesowych i mieć jasność co do celów, które mają być osiągnięte.

Scrum Zespoły

Zespół scrumowy jest w tym modelu obiektem wykonawczym. To oni wykonują instrukcje i produkują wyniki. Często zespół scrumowy pracuje w grupie 5-7 osób. W idealnej sytuacji zespół scrumowy musi być kolokowany i dobrze skomunikowany.

W tak małym zespole osoby o zróżnicowanych zdolnościach są częścią projektu scrumowego. Pomagają one w wzajemnym szkoleniu, aby zmniejszyć wąskie gardła. Zbiorowa odpowiedzialność i indywidualna elastyczność sprawiają, że zespół scrumowy jest charakterystyczny.

Scrum, Kanban, oraz Agile

Scrum, Kanban, i Agile są często używane jako terminy zamienne. Ale tak nie jest w rzeczywistości. Scrum framework i Kanban to Agile frameworki, które opierają się na zwinnym tworzeniu oprogramowania, gdzie elastyczność w procesie jest głównym motywem do osiągnięcia celu końcowego.

Oba frameworki, tj. Kanban i Scrum, wierzą w podział głównych zadań na mniejsze czynności i włączenie członków zespołu w celu wygenerowania najlepszych wyników. W przypadku Scrum, odbywa się to poprzez planowanie sprintu, podczas gdy w Kanban pomaga w tym etap wejściowy. Jednak w Scrum, mniejsze sprinty są częścią ram agile. Natomiast w Kanban nie ma czegoś takiego i jest to proces ciągły.

Dlaczego powinieneś wybrać Scrum?

Jeśli jesteś sceptycznie nastawiony do rozważenia metodologii Scrum do prowadzenia swoich projektów, oto kilka powodów, dla których powinieneś ją wybrać. Projekt Scrum jest łatwy do zrozumienia. Po zrozumieniu, role (scrum master, właściciel produktu, zespół deweloperski), artefakty i zdarzenia mogą być łatwo zastosowane w projekcie scrumowym.

Poza tym, role i zadania do wykonania przez każdego członka zespołu są jasne, co zapewnia lepszą współpracę i jasność celów. Przejrzystość i zbiorowa własność to obie korzyści, które można osiągnąć dzięki procesowi Scrum.

Co więcej, sprinty są działaniami o niewielkim czasie trwania z jasno określonym wynikiem końcowym. Pomaga to w utrzymaniu motywacji całego zespołu deweloperskiego do dalszej pracy i osiągnięcia większego celu. Należy pamiętać, że istnieje początkowa krzywa uczenia się przed uzyskaniem tych korzyści, ale korzyści długoterminowe są znacznie bardziej znaczące niż czas, który trzeba będzie poświęcić na opanowanie procesu scrum.

Podsumowując

Scrum Zasady mogą pomóc w procesach rozwoju oprogramowania. Zazwyczaj zespoły programistów znajdują aplikacje online, które zapewniają obiekt do tworzenia niestandardowego procesu scrum. AppMaster jest jednym z takich narzędzi, które mogą pomóc w rozwoju oprogramowania, znacznie zmniejszając czas wprowadzania na rynek, a także koszty rozwoju i koszty utrzymania.