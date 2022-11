Scrum biedt een Agile productontwikkelingsmechanisme voor verschillende individuen of teams om samen te werken aan een bepaald project. Hoewel de principes van Scrum in verschillende contexten kunnen worden gebruikt, is het primaire domein voor deze methodologie de ontwikkeling van software. Laten we de voordelen van Scrum voor de organisatie en het fundamentele scrum-raamwerk, dat het hele proces aanstuurt, verkennen.

Wat is Scrum?

Scrum project is een Agile kader voor de productie van producten, in het bijzonder voor de ontwikkeling van software. Het richt zich op duidelijke instructies, agressieve deadlines, en constante integratie van feedback in het proces voor de voltooiing van het eindproduct.

Het is een snel, flexibel, adaptief en effectief proces naar een welomschreven doel, dat maximale feedback omvat, zodat het hele proces op schema blijft. Tegelijkertijd bevat het ook een product backlog om het ontwikkelingsteam te helpen ideeën met meer gemak door te nemen. In het Scrum proces moeten definitieve activiteiten worden voltooid in de vooraf bepaalde periode. Deze periodes staan bekend als sprints en zijn een belangrijk onderdeel van de scrum-methode.

Een korte geschiedenis van Scrum

De geschiedenis van het Scrum project is slechts enkele decennia oud. Begonnen in 1986, publiceerde Harvard Business Review (HBR) een artikel getiteld "The New Product Development Game," waarin het mechanisme wordt uitgelegd dat bedrijven als Honda en Canon volgen voor productontwikkeling.

Op basis van de onderwerpen die in dit artikel werden besproken, werden veel concepten ontwikkeld die worden gebruikt in de Scrum methodologie. Jeff Sutherland creëerde het huidige Scrum raamwerk voor het softwareontwikkelingsproces in 1993. Sindsdien hebben verschillende industrieën dit proces overgenomen om teamflexibiliteit en een klantgericht product te creëren.

Scrum artefacten

Scrum artefacten geven de details over hoe de verschillende stadia van het proces worden uitgevoerd. Het werkt als een hulpmiddel om het volledige proces beter beheersbaar te maken. De Scrum artefacten zijn een referentiepunt voor het evalueren, aanpassen en transparant houden van de softwareontwikkeling. Het scrumteam definieert de artefacten voor het specifieke project. Gewoonlijk zijn drie belangrijke scrum-artefacten van toepassing op elk project dat inzicht geeft in de prestaties.

Deze omvatten:

Product Backlog

De product backlog bestaat uit de veranderingen die nodig zijn in het bestaande product. Specifiek voor de software ontwikkeling, bug fixes, feature toevoegingen, snelheidsverbetering, en andere noodzakelijke taken die moeten worden voltooid om het eindproduct te verbeteren. Het blijft altijd Live en evoluerend vanwege de constante upgrades opgenomen in het proces. De bron van de product backlog is vaak de input van de gebruikers of de informatie verzameld in de testfase, naast de analyse van de concurrent en de algemene bedrijfsomgeving.

Sprint backlog

U kunt naar de sprint backlog verwijzen als de volgende fase van de scrum artefacten, waar de informatie of de taken van de product backlogs worden geselecteerd om te worden verzorgd binnen een bepaald tijdsbestek, aangeduid als de sprint. Zodra de sprint backlog is voltooid, worden de deliverables vastgesteld voor de volgende verbeteringscyclus; er worden geen toevoegingen gedaan aan de definitieve doelen. De activiteiten die nodig zijn om die vastgestelde deliverables te bereiken, kunnen echter tot op zekere hoogte worden gewijzigd wanneer het eigenlijke werk aan de softwareontwikkeling begint.

Product Increment

Dit is een van de Scrum artefacten die het einde van de sprint markeert, waarbij de deliverables worden gemarkeerd afhankelijk van de definitie van gedaan in de eerdere stadia. Het potentieel redelijke product increment scrum artefact moet wijzen op real-time verbetering in plaats van het herstellen van kleine fouten. Tegen het einde van elke sprint moet er minstens één increment in de lijst staan.

Scrum methodologie & proces

Scrum methodologie is een evolutie van het agile proces dat de activiteiten in een agile softwareontwikkelingsproces verdeelt in kleinere en tijdelijke fasen, de sprints. Het proces heeft een duidelijk startpunt en een duidelijke reeks doelstellingen die de opleverbaarheid van het project garanderen. Er is echter ruimte voor voortdurend leren en evolutie. De dingen waarvan het scrumteam zich in het begin niet bewust is, leren ze uiteindelijk meestal tijdens het doorlopen van het project.

Voordelen van Scrum principes

Hieronder staan de belangrijkste voordelen van de scrum-methodologie en het mechanisme waarmee het Scrum team werkt:

Teamwerk

Wanneer u de scrum-principes gebruikt, kunt u beter teamwerk verwachten. Dat komt omdat de beschrijving van taken transparant is, met een rechtlijnig proces voor de uitvoering van softwareontwikkelingstaken. Bovendien wordt een duidelijke lijn uitgezet voor de communicatie tussen de softwareontwikkelteams of de individuele leden door dit mechanisme toe te passen.

Flexibele aanpak

Scrum vereist dat de ontwikkelaars en de softwareontwikkelingsteams die aan het project werken, hun definities van concepten aanpassen aan de ontwikkelingsfasen. Bovendien stelt de product backlog de scrumteams in staat taken te prioriteren voordat ze aan de sprintfase worden toegevoegd. Zolang de taken niet aan de sprintfase worden toegevoegd, zijn ze dus flexibel.

Vermindering van het risico

De toepassing van de scrum-methode vermindert het risico in een proces aanzienlijk. Er zijn specifieke deadlines met vooraf gedefinieerde deliverables binnen het softwareontwikkelingsproces. De kans om van het spoor af te raken of van de doelstellingen af te wijken is dus beperkt.

Integratie van continue feedback

Aangezien het hele ontwikkelingsproces is opgedeeld in kleinere sprints waarin nieuwe feedback wordt verwerkt, zorgt dit voor kwaliteitsvolle resultaten en minder herwerk.

Hoger ROI

De return on investment die u kunt verwachten van de projecten die met het Scrum framework zijn gemaakt, is hoger omdat de integratie van feedback de scrumteams in staat stelt te begrijpen waar vraag naar is. Bovendien worden er minder fouten gemaakt door dit framework, wat leidt tot lagere kosten. Dit alles vertaalt zich in hogere ROI.

Scrum ceremonies of evenementen

De opeenvolgende of repetitieve taken die een ontwikkelteam geacht wordt uit te voeren, staan bekend als ceremonies of events. Hoewel deze ceremonies essentieel zijn voor het scrum-raamwerk, kunt u ze aanpassen aan de behoeften van uw project en de eisen van uw ontwikkelteam. Niet alle softwareontwikkelteams volgen de ceremonies in elke sprint.

Hier zijn een paar essentiële scrum-ceremonies; u kunt er een paar sprints deel van uitmaken voordat u definitief beslist of deze evenementen deel zullen uitmaken van toekomstige sprints.

Sprint Backlog Grooming

Een kritische gebeurtenis die vaak in Scrum wordt beschouwd, is dat de producteigenaar de sprint backlog moet onderhouden en verder moet gaan met de suggesties die door alle belanghebbenden zijn geaccepteerd of die aansluiten bij de algemene doelstellingen van de softwareontwikkeling. De vergadering die voor dit doel wordt gehouden is de sprint backlog meeting.

Sprint Planning vergadering

Een sprintplanningsvergadering is een ander belangrijk evenement dat door de scrumteams wordt uitgevoerd. Hierin worden de details van de sprint gepland. Vaak de verantwoordelijkheid van de scrum master, sprint vergaderingen wijzen taken toe aan elk teamlid en verduidelijken eventuele verwarring.

Dagelijkse Scrum of stand-ups

U kunt al dan niet kiezen voor deze vergaderingen. Maar deze bijeenkomst is bedoeld om het actieplan voor de komende 24 uur te verduidelijken op basis van de sprintplanning. Deze vergaderingen zijn snel en worden vaak in de ochtend gehouden om specifieke vragen te beantwoorden en de dagelijkse taken met betrekking tot softwareontwikkeling uit te leggen.

Sprintbeoordeling

Na afloop van de sprint evalueren de leden van het ontwikkelingsteam de sprint en de tijdens de sprint uitgevoerde activiteiten. Eenvoudig gezegd wordt een sprint review uitgevoerd. Het doel van dit evenement is te beslissen of het increment moet worden vrijgegeven en in overeenstemming is met de sprintplanning. Alle leden kunnen suggesties inbrengen, maar de projecteigenaar is bevoegd om de beslissing te nemen.

Sprint Retrospective

Dit evenement geeft een algemeen beeld van de sprint, inclusief de dingen die werkten en de dingen die niet werkten, inclusief de technieken, rollen en relaties. Het doel van sprint retrospective in scrum methodologie is om een betere samenwerkingsomgeving te creëren die de teamgeest kan verbeteren en betere projectresultaten kan helpen genereren. De product owner en scrum master spelen een belangrijke rol tijdens het proces.

Drie essentiële rollen voor Scrum succes

De drie prominente rollen leiden het hele proces: scrum master, product owner en het team.

Afbeelding Bron: scrum.org

Scrum Master

De scrum master is verantwoordelijk voor het definiëren van doelen en het bijhouden van de Scrum. Ze werken als coach of gids voor hun team. Een andere rolverantwoordelijkheid is het helpen van het hele team bij het beheren van zaken en het soepel houden van het project vanaf de sprintplanning tot het einde. Hij regelt ook de benodigde middelen voor de uitvoering van het doel en houdt de spirit hoog.

Producteigenaar

De product owner zorgt voor de uitvoering. Deze rol is ook de vertegenwoordiger van de belanghebbenden die aan het project werken en is verantwoordelijk voor het prioriteren van de product backlog voor betere resultaten en het maximaliseren van de ROI. Als product owner moet het individu de expert zijn in de bedrijfsactiviteiten en duidelijk zijn over de te bereiken doelen.

Scrum Teams

Het scrumteam is de uitvoerende focus in dit model. Zij zijn degenen die de instructies uitvoeren en resultaten produceren. Vaak werkt het scrumteam in een groep van 5-7 personen. Idealiter is het scrumteam op dezelfde locatie gevestigd en goed verbonden.

Binnen zo'n klein team maken mensen met uiteenlopende capaciteiten deel uit van het scrumproject. Zij helpen elkaar te kruisen om de knelpunten te verminderen. De collectieve verantwoordelijkheid en de individuele flexibiliteit maken het scrumteam onderscheidend.

Scrum, Kanban, en Agile

Scrum, Kanban, en Agile worden vaak gebruikt als verwisselbare termen. Maar dat is niet de werkelijkheid. Scrum framework en Kanban zijn de Agile frameworks die uitgaan van agile softwareontwikkeling, waarbij flexibiliteit in het proces de belangrijkste drijfveer is om het einddoel te bereiken.

Beide raamwerken, Kanban en Scrum, geloven in het opdelen van de hoofdtaken in kleinere activiteiten en het betrekken van teamleden om de beste resultaten te genereren. Bij Scrum gebeurt dat via sprintplanning, terwijl bij Kanban de inputfase daarbij helpt. In Scrum maken de kleinere sprints echter deel uit van het agile framework. Maar in Kanban bestaat zoiets niet en is het een continu proces.

Waarom zou u kiezen voor Scrum?

Als u sceptisch bent over het overwegen van de Scrum methodologie om uw projecten uit te voeren, zijn hier enkele redenen waarom u ervoor zou moeten kiezen. Het Scrum project is gemakkelijk te begrijpen. Eenmaal begrepen, kunnen de rollen (scrum master, product owner, development team), artefacten en gebeurtenissen gemakkelijk worden toegepast op het scrum project.

Bovendien zijn de rollen en de door elk teamlid uit te voeren taken duidelijk, wat zorgt voor een betere samenwerking en duidelijkheid over de doelstellingen. Transparantie en collectief eigenaarschap zijn beide voordelen die kunnen worden bereikt via het Scrum proces.

Bovendien zijn de sprints activiteiten van beperkte duur met een duidelijk resultaat. Het helpt om het hele ontwikkelingsteam gemotiveerd te houden om door te werken en het grotere doel te bereiken. Denk eraan dat er een initiële leercurve is voordat u deze voordelen kunt krijgen, maar de voordelen op lange termijn zijn veel belangrijker dan de tijd die u moet besteden om het scrum-proces onder de knie te krijgen.

Samenvattend

Scrum Principes kunnen helpen bij softwareontwikkelingsprocessen. Meestal vinden de ontwikkelingsteams online toepassingen die een mogelijkheid bieden om een aangepast scrum-proces te creëren. AppMaster is zo'n hulpmiddel dat softwareontwikkeling kan helpen door de time-to-market en de ontwikkelings- en onderhoudskosten aanzienlijk te verminderen.