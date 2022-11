Scrum fournit un Agile mécanisme de développement de produits permettant à différentes personnes ou équipes de collaborer sur un projet particulier. Bien que les principes de Scrum puissent être utilisés dans différents contextes, le principal domaine d'application de cette méthodologie est le développement de logiciels. Examinons les avantages de Scrum pour l'organisation et le cadre de base de Scrum, qui régit l'ensemble du processus.

Qu'est-ce que Scrum?

Scrum project est un cadre Agile pour la fabrication de produits, en particulier le développement de logiciels. Il met l'accent sur des instructions claires, des délais serrés et l'intégration constante d'un retour d'information dans le processus d'achèvement du produit final.

Il s'agit d'un processus rapide, flexible, adaptatif et efficace visant à atteindre un objectif bien défini, qui comprend un maximum de retour d'information, de sorte que l'ensemble du processus reste sur la bonne voie. Dans le même temps, il intègre également le backlog du produit pour aider l'équipe de développement à flotter et à parcourir les idées avec plus de facilité. Dans le processus Scrum, les activités définitives doivent être achevées dans la période prédéfinie. Ces périodes sont appelées sprints et constituent une partie importante de la méthodologie Scrum.

Un bref historique du projet Scrum

L'histoire du projet Scrum ne remonte qu'à quelques décennies. En 1986, la Harvard Business Review (HBR) a publié un article intitulé "The New Product Development Game" (le jeu du développement de nouveaux produits), expliquant le mécanisme suivi par des entreprises comme Honda et Canon pour le développement de produits.

Sur la base des sujets abordés dans cet article, de nombreux concepts utilisés dans la méthodologie Scrum ont été développés. Jeff Sutherland a créé le cadre actuel Scrum pour le processus de développement de logiciels en 1993. Depuis lors, différentes industries ont adopté ce processus pour créer une agilité d'équipe et un produit axé sur le client.

Scrum artefacts

Scrum Les artefacts fournissent les détails sur la façon dont les différentes étapes du processus seront exécutées. Ils fonctionnent comme un outil qui rend le processus complet plus facile à gérer. Les artefacts Scrum sont un point de référence pour évaluer, adapter et maintenir la transparence dans le développement de logiciels. L'équipe Scrum définit les artefacts pour un projet particulier. En général, trois artefacts majeurs sont applicables dans tout projet qui donne un aperçu de la performance.

Il s'agit de

Le backlog de produit

Le backlog du produit consiste en des changements requis dans le produit existant. Plus précisément, pour le développement de logiciels, il s'agit de corrections de bogues, d'ajouts de fonctionnalités, d'amélioration de la vitesse et d'autres tâches nécessaires à l'amélioration du produit final. Il reste toujours vivant et évolutif en raison des mises à jour constantes intégrées au processus. La source du backlog de produit est souvent la contribution des utilisateurs ou les informations recueillies lors de la phase de test, sans compter l'analyse de la concurrence et l'environnement commercial général.

Backlog de sprint

Vous pouvez vous référer au backlog de sprint comme l'étape suivante des artefacts scrum, où les informations ou les tâches des backlogs de produits sont sélectionnées pour être traitées dans un délai particulier, appelé sprint. Une fois le backlog de sprint terminé, les livrables sont fixés pour le prochain cycle d'amélioration ; aucun ajout n'est fait aux objectifs finalisés. Toutefois, les activités nécessaires pour atteindre ces résultats peuvent être modifiées dans une certaine mesure lorsque le travail réel de développement du logiciel commence.

Incrément de produit

Il s'agit de l'un des artefacts du site Scrum qui marque la fin du sprint, où les produits livrables sont mis en évidence en fonction de la définition de ce qui a été fait lors des étapes précédentes. L'artefact scrum d'incrément de produit potentiellement raisonnable doit indiquer une amélioration en temps réel plutôt que la correction d'erreurs mineures. À la fin de chaque sprint, il doit y avoir au moins un incrément dans la liste.

Scrum méthodologie et processus

Scrum La méthodologie est une évolution du processus agile qui divise les activités impliquées dans un processus de développement logiciel agile en phases plus petites et temporaires, les sprints. Le processus a un point de départ défini et un ensemble d'objectifs clairs qui garantissent la livrabilité du projet. Toutefois, il est possible d'apprendre et d'évoluer en permanence. Les choses dont l'équipe scrum n'est pas consciente au départ, elle finit généralement par les apprendre au fil du projet.

Avantages des principes de Scrum

Vous trouverez ci-dessous les principaux avantages de la méthodologie scrum et le mécanisme par lequel l'équipe Scrum travaille :

Travail d'équipe

En utilisant les principes de scrum, vous pouvez vous attendre à un meilleur travail d'équipe. En effet, la description des tâches est transparente, et un processus simple est établi pour l'exécution des tâches de développement de logiciels. En outre, l'adoption de ce mécanisme permet d'établir une ligne de communication claire entre les équipes de développement de logiciels ou les membres individuels.

L'approche flexible

Scrum exige que les développeurs et les équipes de développement logiciel travaillant sur le projet modifient leurs définitions des concepts en fonction des étapes du développement. En outre, le backlog de produit permet aux équipes de scrum de hiérarchiser les tâches avant de les ajouter à la phase de sprint. Ainsi, tant que les tâches ne sont pas ajoutées à la phase de sprint, elles sont flexibles.

Réduction des risques

L'adoption de la méthodologie Scrum réduit considérablement le risque dans un processus. Le processus de développement logiciel comporte des échéances spécifiques et des produits livrables prédéfinis. Ainsi, les risques de déraper ou de s'éloigner des objectifs sont limités.

Incorporation d'un retour d'information continu

Comme l'ensemble du processus de développement est divisé en petits sprints où les nouveaux commentaires sont incorporés, cela garantit la livraison de résultats de qualité et moins de retouches.

Plus haut ROI

Le retour sur investissement à attendre sur les projets créés avec le cadre Scrum est plus élevé car l'incorporation du feedback permet aux équipes scrum de comprendre ce qui est demandé. En outre, les erreurs sont moins nombreuses grâce à ce cadre, ce qui entraîne une réduction des coûts. Tout cela se traduit par une augmentation de ROI.

Scrum cérémonies ou événements

Les tâches séquentielles ou répétitives qu'une équipe de développement doit effectuer sont connues sous le nom de cérémonies ou d'événements. Bien que ces cérémonies soient essentielles au cadre scrum, vous pouvez les adapter en fonction des besoins de votre projet et des exigences de votre équipe de développement. Toutes les équipes de développement de logiciels ne suivent pas les cérémonies à chaque sprint.

Voici quelques cérémonies essentielles de scrum ; vous pouvez y participer pendant quelques sprints avant de décider définitivement si ces événements feront partie des prochains sprints.

Toilettage du backlog du sprint

Un événement critique souvent considéré dans Scrum est que le propriétaire du produit doit maintenir le backlog du sprint et aller de l'avant avec les suggestions qui ont été acceptées par toutes les parties prenantes ou qui s'alignent avec les objectifs globaux de développement du logiciel fixés. La réunion prévue à cet effet est la réunion de planification du sprint.

Réunion de planification du sprint

La réunion de planification du sprint est un autre événement principal réalisé par les équipes scrum. Au cours de ce processus, les détails du sprint sont planifiés. Souvent sous la responsabilité du scrum master, les réunions de sprint attribuent des tâches à chaque membre de l'équipe et clarifient toute confusion.

Scrum ou réunions quotidiennes

Vous pouvez opter ou non pour ces réunions. Mais cet événement est destiné à clarifier le plan d'action pour les 24 heures à venir sur la base de la planification du sprint. Ces réunions sont rapides et souvent organisées le matin pour répondre à des questions spécifiques et expliquer les tâches quotidiennes concernant les requêtes de développement de logiciels.

Revue du sprint

Après l'achèvement du sprint, les membres de l'équipe de développement évaluent le sprint et les activités réalisées pendant celui-ci. En termes simples, une revue de sprint est effectuée. L'objectif de cet événement est de décider si l'incrément doit être publié et s'il est conforme à la planification du sprint. Tous les membres peuvent faire des suggestions, mais le propriétaire du projet est l'autorité qui prend la décision.

Rétrospective du sprint

Cet événement présente une vue d'ensemble du sprint, y compris les choses qui ont fonctionné et celles qui n'ont pas fonctionné, y compris les techniques, les rôles et les relations. L'objectif de la rétrospective du sprint dans la méthodologie scrum est de créer un meilleur environnement de collaboration qui peut améliorer l'esprit d'équipe et aider à générer de meilleurs résultats pour le projet. Le propriétaire du produit et le scrum master jouent un rôle important au cours de ce processus.

Trois rôles essentiels pour le succès de Scrum

Les trois rôles essentiels conduisent l'ensemble du processus : le scrum master, le propriétaire du produit et l'équipe.

Image Source : scrum.org/AuthorJasper Alblas

Scrum Maître de mêlée

Le scrum master est chargé de définir les objectifs et de tenir à jour le site Scrum. Il travaille comme un coach ou un guide pour son équipe. Une autre de ses responsabilités est d'aider l'ensemble de l'équipe à gérer les choses et de veiller au bon déroulement du projet depuis la planification du sprint jusqu'à la fin. Il organise également les ressources nécessaires à l'exécution de l'objectif et maintient l'esprit d'équipe.

Propriétaire du produit

Le propriétaire du produit s'occupe de la partie exécution. Ce rôle est également le représentant des parties prenantes travaillant sur le projet et est responsable de la priorisation du backlog de produit pour de meilleurs résultats et la maximisation du ROI. En tant que propriétaire du produit, la personne doit être experte dans les activités commerciales et avoir une idée claire des objectifs à atteindre.

Scrum Équipes

L'équipe de mêlée est le point central de l'exécution dans ce modèle. Ce sont eux qui exécutent les instructions et produisent des résultats. Souvent, l'équipe de mêlée travaille dans un groupe de 5 à 7 personnes. Idéalement, l'équipe de mêlée doit être située au même endroit et bien connectée.

Au sein d'une telle petite équipe, des personnes aux capacités diverses font partie du projet scrum. Elles contribuent à la formation croisée des autres afin de réduire les goulots d'étranglement. La responsabilité collective et la flexibilité individuelle font la particularité de l'équipe scrum.

ScrumLes sites Kanban, et Agile

Scrum, Kanban, et Agile sont souvent utilisés comme des termes interchangeables. Mais ce n'est pas la réalité. Le cadre Scrum et Kanban sont les cadres Agile qui s'appuient sur le développement logiciel agile, où la flexibilité du processus est le principal motif pour atteindre l'objectif final.

Les deux cadres, c'est-à-dire Kanban et Scrum, croient en la division des tâches principales en activités plus petites et en l'implication des membres de l'équipe pour générer les meilleurs résultats. Pour Scrum, cela se fait par le biais de la planification de sprint, tandis que dans Kanban, l'étape d'entrée aide à le faire. Cependant, sur Scrum, les petits sprints font partie du cadre agile. Mais il n'y a rien de tel dans Kanban, et c'est un processus continu.

Pourquoi choisir Scrum?

Si vous êtes sceptique à l'idée de considérer la méthodologie Scrum pour mener à bien vos projets, voici quelques raisons pour lesquelles vous devriez la choisir. Le projet Scrum est facile à comprendre. Une fois compris, les rôles (scrum master, product owner, équipe de développement), les artefacts et les événements peuvent être facilement appliqués au projet scrum.

En outre, les rôles et les tâches à accomplir par chaque membre de l'équipe sont clairs, ce qui garantit une meilleure collaboration et la clarté des objectifs. La transparence et la propriété collective sont deux avantages qui peuvent être obtenus grâce au processus Scrum.

De plus, les sprints sont des activités de courte durée avec un livrable clair. N'oubliez pas qu'il y a une courbe d'apprentissage initiale avant de pouvoir bénéficier de ces avantages, mais les avantages à long terme sont beaucoup plus importants que le temps que vous devrez consacrer à la maîtrise du processus Scrum.

En résumé

Scrum Les principes peuvent être utiles dans les processus de développement de logiciels. Habituellement, les équipes de développement trouvent des applications en ligne qui permettent de créer un processus scrum personnalisé. AppMaster est l'un de ces outils qui peut aider au développement de logiciels en réduisant de manière significative le temps de mise sur le marché ainsi que les coûts de développement et de maintenance.