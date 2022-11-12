Serbest çalışan bir yazılım geliştiricisi olmak için sabırsızlanıyor musunuz? EVET ise, bu makale nihai rehberiniz olabilir. Zamandan önce yazılım geliştirme ekipleri, yalnızca ofis ortamında 9'dan 5'e kadar geleneksel bir iş gibi yapılabilecek tam zamanlı bir işi düşünme eğilimindeydi. Ama işler değişiyor; Gelişen dünya ile birlikte, hemen hemen her iş artık bazı durumlarda serbest olarak adlandırılabilecek daha çok uzak bir konuma doğru ilerliyor.

Yazılım geliştirme profesyonelleri endüstrisindeki büyük silahlar da hareket ediyor ve kendi alanlarının rahatlığında yazılım geliştirme veya uygulama geliştirme için esnek serbest zamanlamaları tercih ediyor. Bunu yapmak iki yönlü bir faydadır. Bu, esnek zamanlamalar üzerinde çalışmak, proje bazlı ödemeler almak, her yerden, her yerde çalışmak ve gerektiğinde ara vermek için serbest çalışan bir yazılım geliştiricisine fayda sağlar.

Bir Bilgi Teknolojisi - Yazılım geliştirmeye istekli bir BT şirketi, aynı zamanda, en iyi yazılım mühendislerine ödeme yapmak ve son teslim tarihleri söz konusu olduğunda daha iyi üretkenlik ve çıktı elde etmek yerine, genellikle birini işe almaları gerektiğinden, serbest geliştiricileri işe almaktan da yararlanır. Yazılım geliştirici olarak bir BT (bilgi teknolojisi) şirketi ile çalışıyor olsanız bile, hayatınızı kolaylaştıracağı için serbest yazılım geliştirmeye geçmeyi deneyin.

Serbest çalışan bir yazılım geliştiricisi ne yapar?

Serbest yazılım geliştiricileri, web sitelerinin, uygulamaların ve bilgisayar yazılım sistemlerinin çalışmasını desteklemek için istihdam edilir. Programlama dillerini veya no-code gibi AppMaster bir platform kullanarak uygulamaların "arka ucunu" veya web uygulamasını veya mobil uygulamayı geliştirirler. Bu, bu uzmanların, uygulamaların çalışmasını sağlayan ve kolaylaştıran temel mekanizmaları oluşturduğunu gösterir. Bunlar, bağımsız yazılım geliştiricileri veya yazılım mühendisleri için tipik görevlerdir:

Uygulama geliştirme

Yazılım sistem tasarımları

Müşteriler için yazılım yükseltmelerini önermek ve uygulamak

Kodlu veya kodsuz yaklaşımla web sayfaları veya no-code oluşturma

oluşturma İhtiyaçlarını belirlemek için müşterilerle etkileşim kurmak

Kişisel bir portföy veya web geliştirme sürdürmek.

Veritabanı geliştirme

Serbest yazılım geliştiricileri nerede çalışabilir?

Çeşitli sektörlerden işletmeler, projeleri tamamlamak ve yazılım mühendisliği sorunlarını çözmek için yazılım mühendisleri tutar. Çoğu bağımsız yazılım geliştiricisi projeler üstlenir ve bir şirkete bir uygulamayla ilgili yazılım mühendisliği sorunlarını çözmede veya bir müşteri için bir uygulama oluşturmada yardımcı olabilir. Serbest yazılım geliştiricileri bağımsız ve sıklıkla mesafeli işler yaparlar. Birçok bağımsız müteahhit evden çalışıyor, ancak bazıları hala geçimini sağlarken seyahat etmek için uzaktan çalışmanın esnekliğini kullanıyor.

Yazılım geliştirme için nasıl serbest meslek sahibi olunur?

Serbest çalışan olarak çalışmak ilginç olabilir. Her profesyonelin benzersiz bir serbest kariyer yolu olabilir ve büyük ölçüde bireye bağlı olduğu için çeşitli şekillerde başarılı projeler bulabilir. Ancak, yazılım geliştirme uzmanları için tam donanımlı bir yazılım mühendisi olarak kendiniz için nasıl çalışacağınızı geniş bir şekilde anlamak için aşağıdaki önlemlere uymaya çalışın:

Bir beceri öğrenin

Serbest yazılım geliştiricisi veya tam donanımlı yazılım mühendisi olarak çalışıyorsanız, sizi diğer bağımsız yüklenicilerden ayırabilecek özel bir yetenek faydalıdır. Bir programlama dilinde sertifika almayı veya uygulama hata ayıklama gibi belirli bir iş koluna odaklanmayı düşünün. Bunu yaparak, işletmelerin bir serbest çalışanda sıklıkla değer verdiği özel uzmanlık geliştirebilirsiniz. Bu farklılaşma, işverenler tarafından web geliştirme becerileri aramalarında karşınıza çıkabileceğinden sizi bulmanızı kolaylaştırır.

Kural koymak

Serbest çalışan olarak kendinize sınırlar koymak çok önemlidir. İş hayatınız için bir yapı oluşturmak, iyi çalışma alışkanlıklarının zirvesinde kalmanıza yardımcı olabilir. Aşağıdakiler gibi pratik unsurlara karar verin:

Çalışma Saatleri: Her gün çalışacağınız saatlere karar verin. Tutarlı olmak önemlidir, böylece diğerleri o zamanlarda müsait olduğunuza güvenebilir.

Sorumluluklar: Serbest çalışan bir yazılım geliştiricisi olarak sorumluluklarınızın neler olduğunu ana hatlarıyla belirtin. Bu, odaklanmanıza yardımcı olacak ve diğer projelerle çakışmayı önleyecektir.

Son Tarihler: Projeleriniz için son tarihler belirleyin ve bunlara bağlı kaldığınızdan emin olun. Bu, müşterilerinizle olumlu bir itibarın korunmasına yardımcı olacaktır.

Molalar: Mola verin! İşinize kapılmak kolaydır, ancak ara sıra bacaklarınızı esnetmek ve kafanızı boşaltmak için bilgisayar ekranından uzaklaşmak önemlidir.

İletişim Yöntemleri: Müşterilerle veya ekip üyeleriyle çalışırken en sık kullanacağınız iletişim araçlarını seçin. Bu, e-posta, anlık mesajlaşma veya video konferans yazılımı olabilir.

İş İstihdam

Tercih ettiğiniz iş yerini seçmek için çaba gösterin. Bazı bağımsız müteahhitler, kişisel ve iş hayatlarını ayırmaya yardımcı olmak için bir ev ofisi kurar.

Müşteriler

Çalışırken en rahat hissettiğiniz müşterileri düşünün. Örneğin, yalnızca küçük işletmelerden görevler almak veya yemek hizmeti sektörü uygulamalarına odaklanmak isteyebilirsiniz.

birkaç müşteri

İş yükünüzle ilgili yeteneklerinizi anlamak çok önemlidir. Aynı anda kaç tane proje yapabileceğinizi bulmaya çalışın ve müşteri kabul ederken bu sayıyı aklınızda bulundurun.

Hizmet seviyeleri

Hangi hizmetleri sağlayacağınıza ve bunları nasıl sağlayacağınıza karar verin. Örneğin, müşteriler için yenilerini geliştirmek ve tasarlamak yerine yalnızca mevcut en iyi yazılım mühendisleriyle çalışmak isteyebilir veya yalnızca işletmelere danışmak için erişilebilir olmak isteyebilirsiniz.

Portföy oluşturun

Müşteri bulmak için çevrimiçi bir portföyünüz olsaydı yardımcı olurdu. Portföyünüze profesyonel referanslar ve çalışma örnekleri eklediğinizden emin olun. Bu, müşterilerinize becerilerinizi ve uzmanlık derecenizi netleştirir ve sizi işe almalarını etkileyebilir. Web sitenizde sergilemek için iş fırsatlarınıza ve uygulamalarınıza portföyünüze bir bağlantı eklemeyi düşünün.

Oranlarınızı ayarlayın

İşiniz için ne kadar ücret alacağınıza karar verirken birkaç kriteri göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Önce proje başına mı yoksa saat başına mı faturalandırmak istediğinize karar verin. Mesleki becerileriniz için sizi adil bir şekilde telafi eden ve kendinizi desteklemenizi sağlayan bir hizmet ücreti seçmek çok önemlidir. İşte düşünmeniz gereken bazı şeyler:

Deneyim seviyesi

Daha fazla deneyime sahip profesyoneller, zanaatlarını geliştirmek için daha fazla zaman harcadıkları ve potansiyel olarak daha kaliteli işlere yol açtıkları için sıklıkla daha fazla ücret alırlar.

Zaman

Bir görev uzun sürerse, zamanınızı adil bir şekilde telafi edecek kadar ücret almalısınız.

Mali yükümlülükler

Oranlarınızı seçerken, finansal yükümlülüklerinizi göz önünde bulundurmayı unutmayın. Bu, bu yükümlülükleri yerine getirebileceğinizi ve rahatça yaşayabileceğinizi garanti eder.

Teçhizat

İşiniz için bilgisayar gibi herhangi bir özel ekipman kullanıyorsanız, fiyatlarınız zaman içinde satın aldığınız ekipman maliyetini yansıtmalı ve yeterli şekilde karşılamalıdır.

Market değeri

Makul bir ücreti daha iyi anlamak için diğer serbest yazılım geliştiricilerinin fiyatlarına bakmayı deneyin.

Kitle seçin

Hangi müşteriler için çalışmayı tercih edeceğinizi öğrenin. Bu, becerilerinizi kime pazarladığınızı etkileyebilir. Hedef pazarınızı seçerken fiyatlandırmanızı göz önünde bulundurmanız avantajlıdır. Bu, ücretlerinizi ödemeye daha istekli olabilecek müşteriler ile ödeme yapamayacak müşteriler arasında ayrım yapabilmeniz içindir. Müşteri elde etmek için tazminatınızdan ödün vermek yerine, fiyatlarınızı ödeyen müşterileri hedeflemek çok önemlidir.

Becerilerinizi sergileyin

Kimin için çalışmak istediğinize karar verdikten sonra uzmanlığınızı satmaya çalışın. Kişisel reklam satın alabilir, bağımsız yükleniciler için ağ oluşturma web sitelerine katılabilir veya ilan edilen işlere başvurabilirsiniz. Yeteneklerinizi pazarlamak, serbest çalışan bir yazılım geliştiricisi olarak iş fırsatlarınızın en önemli yönlerinden biridir. Bunu başarmak için her iş gününe biraz zaman ayırmaya çalışın.

Müşteri seçin

Hizmet etmeyi seçtiğiniz müşterilere güvendiğinizden emin olun. Kimin için çalışacağınızı seçerken, kendiniz için belirlediğiniz yönergeleri aklınızda tutmaya çalışın. Freelance olarak birçok göreve başvurabilseniz bile işverenler de size yaklaşabilir. Bu olduğunda, işverenle mesleki uyumluluğunuzu sorun.

Sözleşme yapmak

Bir proje üzerinde çalışmaya başlamadan önce, gönüllü olmayı ve bir iş sözleşmesi taslağı hazırlamayı kabul ettiniz. Bu, serbest çalışan olarak kuruluşla yaptığınız sözleşmeli çalışmanız için resmi olarak kılavuzların oluşturulmasına yardımcı olur. Bu sözleşmeler sıklıkla firmadan alacağınız maaşı, görevinizi ve şirketle olan ittifakınızın süresini detaylandırır. Müşteriye, serbest çalışanlar için standart bir sözleşmeleri olup olmadığını sorun. Bir iş sözleşmesi için çevrimiçi şablonlar bulabilirsiniz.

Yeni beceriler öğren

Profesyonel serbest yazılım geliştiricisi olarak yeni becerilere ve yeteneklere ayak uydurmaya çalışın. Bu, daha fazla nitelik kazanmayı veya özgeçmişinizi sürekli olarak güncellemeyi gerektirebilir. Sık sık yeni serbest yazılım geliştirme işleri bulabilir ve beceri setinizi genişleterek kariyerinizi ilerletebilirsiniz.

Uzmanlığınızı tanımlayın

Serbest yazılım geliştiricileri, çok çeşitli farklı uzmanlıklar arasından seçim yapabilir. Seçimlerinizden herhangi biri veya aşağıdakiler gibi becerilerinize ve uzmanlığınıza göre olabilirsiniz:

Ön uç geliştirici

Arka uç geliştirici

Java

CSS

Python

Javascript

PHP

HTML

SQL

Veya diğer popüler programlama dilleri.

Portföy geliştirin

Çevrimiçi bir portföy oluşturmak, başarılı serbest istihdam projeleri ve serbest çalışan bir yazılım geliştiricisi veya yazılım mühendisi olarak kariyer yolunuz için kritik bir adım olacaktır. Serbest çalışan bir yazılım geliştiricisi veya yazılım mühendisi için hizmet arayan potansiyel müşterilerle güvenilirliğiniz, portföyünüzün kalitesi ile artacaktır. Ancak böyle bir portföy oluşturmak karmaşık olabilir. Sıfırdan başlıyorsanız bir proje mühendisliği portföyü oluşturmayı düşünün. Web geliştirme, bir uygulama, bazı yazılım mühendisliği, GitHub sakladığınız bazı kodlar vb.

Yardımcı olacak kendi başınıza bir şeyler yaratın ve bunu portföyünüz için temel olarak kullanın. Ücretsiz veya çok daha düşük bir ücret karşılığında kabul edebileceğiniz iş olanaklarını keşfetmek için ağınızı kullanabilirsiniz. Bunu yapmak özgeçmişinizi geliştirebilir ve referanslar ve paha biçilmez profesyonel deneyim toplayabilir.

Bu erken istihdam için, ödeme almak her zaman tercih edilir. Yazılım geliştirme veya web geliştirme alanı, serbest çalışma için rekabetçi bir ortamdır. En az bir veya iki işe başlamak için bazı başlangıç çalışmaları yapmanız yardımcı olacaktır. Bundan sonra yeteneklerinizi gösterebilecek ve çok daha fazla müzakere gücüne sahip olacaksınız.

Hizmetleriniz için oranlarınızı belirleyin

Serbest yazılım geliştiricileri, müşterileri üç şekilde faturalandırabilir. Gibi:

Saat başı

Saatlik şarj, bir işte çıkmaza girerseniz sizi korumada avantajlara sahiptir. Dezavantajı, yüksek bir saatlik ücret talep edemezseniz, hızlı çalışmaya meyilliyseniz, kendinize düşük ödeme yapabilirsiniz.

Proje başına

Çoğu zaman, proje bazlı faturalandırma herkese yarar sağlar. Bir iş teklifi yaparsın. Pazarlık yapıp fiyata karar vermelisiniz. İşiniz bitti. Sana ödendi. Avantajı, daha hızlı daha fazla para kazanmanızdır. Dezavantajı ise, bir proje uzarsa veya bir şeyler ters giderse, yatırım zamanınız gelirinizden daha ağır basar.

Değere dayalı fiyat

Müşterinizin bu projeden ne kadar değer alacağına siz karar verirsiniz. Bu meblağdan belirli bir paya dayalı olarak projeyi sunuyorsunuz. Bu fiyat modeli daha az tipiktir ve yeni serbest çalışanlar için uygulanması daha zor olabilir. Ancak, doğru bir şekilde yapma konusunda iyi bilgi ve deneyime sahip olmak, gelirinizi önemli ölçüde artırabilir.

İlk müşterinizi nasıl bulmak istediğinize karar verin

İlk müşterinizi bulmak, serbest çalışan bir yazılım geliştiricisi veya yazılım mühendisi için en zor görevdir. Ancak bu düşünülebilir ve oraya ulaşmak için kullanabileceğiniz birçok farklı yol da var. İlk müşterinizi bulmak ve ilk ücretli işinizi güvenceye almak için aşağıdaki dört olasılık veya stratejiden birini seçebilirsiniz:

Bireysel Ağ

Yerel ağ oluşturma etkinlikleri ve iş toplantıları, ağınızı oluşturmanıza ve çeşitli olası işverenlerle bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir. Ya da sosyal medyanızdaki farklı serbest çalışma gruplarına veya sayfalarına katılabilir ve oradan da müşteri edinebilir veya çalışabilirsiniz.

Serbest çalışma platformu

Serbest çalışan bir yazılım mühendisi olarak, birkaç mükemmel serbest çalışan sitesini kullanabilirsiniz. Şimdi, bu platformların her birinin zorlukları ve kısıtlamaları olduğunu unutmayın. Ve bazıları muhtemelen sizin için diğerlerinden daha etkili olacaktır. Bununla birlikte, genel olarak, güçlü bir iş ahlakına sahipseniz, iyi iletişim becerileriniz varsa ve iş bulma ve potansiyel müşterileri kazanma konusunda yetenekliyseniz, bu konularda başarılı olabilirsiniz. Ayrıca referanslar ve tavsiyeler konusunda yardımcı olabilirler. Ek olarak, faturalandırmayı basitleştirirler. Serbest yazılım geliştirme profesyonellerinize başladığınızda, şu önemli oyunculara bakın ve bunları test edin:

Upwork

Freelance platformlar alanında Upwork oldukça önemli bir katılımcı. Ek olarak, forumda birçok müşterisi ve konser fırsatı var.

Freelance platformlar alanında oldukça önemli bir katılımcı. Ek olarak, forumda birçok müşterisi ve konser fırsatı var. Fiverr

Kendinizi Fiverr yazılım geliştirme de dahil olmak üzere hemen hemen her alanda serbest çalışan veya satıcı olarak ayarlayabilirsiniz.

Kendinizi yazılım geliştirme de dahil olmak üzere hemen hemen her alanda serbest çalışan veya satıcı olarak ayarlayabilirsiniz. Freelancer

Freelancer bir profil oluşturabilir, yeteneklerinize uygun görevleri arayabilir ve teklif verebilirsiniz. Ardından, işleri tamamlayıp kazandıktan sonra ödeme alırsınız.

bir profil oluşturabilir, yeteneklerinize uygun görevleri arayabilir ve teklif verebilirsiniz. Ardından, işleri tamamlayıp kazandıktan sonra ödeme alırsınız. Toptal

En büyük, en yaygın iş, tasarım ve teknik yetenek ağı bu platformda bulunabilir.

no-code bir geliştirici olmak neden daha iyi bir fikir?

Kodsuz bir geliştirici olmanın geleneksel bir no-code geliştirici olmaktan daha iyi bir fikir olmasının birkaç nedeni vardır. İlk olarak, no-code geliştirme platformları, öğrenmesi zor olabilen kodlama dillerinden çok daha kullanıcı dostudur. Bu, teknik bilgisi olmayan kişilerin kodlamayı öğrenmek zorunda kalmadan uygulamalar oluşturmasını ve düzenlemesini kolaylaştırır. İkincisi, no-code geliştirme platformları, kodlama dillerinden çok daha hızlı uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır. Bunun nedeni, no-code gerektirmeyen geliştirme platformlarının, uygulamanızı oluşturmak için kullanabileceğiniz önceden oluşturulmuş özellikler ve işlevlerle birlikte gelmesidir. Bu, zaman alıcı olabilen bu özellikleri oluşturmak için zaman harcamanıza gerek olmadığı anlamına gelir.

Son olarak, no-code geliştirme platformları genellikle kodlama dillerinden daha ucuzdur. Bunun nedeni, no-code içermeyen geliştirme platformlarının, bunları kullanmak için herhangi bir özel yazılım veya araç satın almanızı gerektirmemesidir. Bu, uzun vadede size çok para kazandırabilir. Genel olarak, kodsuz bir geliştirici olmanın, kodlama dilleri kullanan geleneksel bir no-code geliştiricisi olmaktan daha iyi bir fikir olmasının birkaç nedeni vardır. no-code geliştirme platformlarının kullanımı daha kolaydır, uygulama oluşturması daha hızlıdır ve genellikle daha ucuzdur. Bu nedenle, bir yazılım geliştiricisi olmak istiyorsanız, no-code geliştirme platformlarını denemenizi tavsiye ederim.

no-code geliştirici olmanın artıları

Kariyerinizi kodsuz bir no-code mühendisi veya serbest çalışan bir yazılım geliştiricisi olarak veya biri olarak hareket ettirmenin birçok faydası vardır. En önemli avantajlardan bazıları şunlardır:

Verimliliği artırın

Serbest çalışan bir yazılım geliştiricisi veya yazılım mühendisi olmak ve özellikle no-code gibi AppMaster bir platformu tercih ederseniz, geliştirici olarak genel üretkenliğiniz artacaktır. Geleneksel bir programlama yöntemi çok zaman ve çaba gerektirir. Öte yandan, no-code gibi AppMaster bir platform, zamandan tasarruf etmek için kolay uygulama geliştirme için drag-and-drop yaklaşımı üzerinde çalışır. Daha fazla proje üstlenebilir ve daha fazla para kazanabilirsiniz.

Giriş kolaylığı

No-code geliştiriciler, daha geleneksel meslektaşlarına göre bir dizi avantajdan yararlanır. Belki de en belirgin faydası giriş kolaylığıdır; Programlama bilgisi gerekmediğinden, temel bilgisayar becerilerine sahip herkes no-code bir geliştirici olabilir. Bu erişilebilirlik, kodsuz geliştirmeyi, no-code geliştirmek isteyen ancak bir programlama dili öğrenmek için zamanı veya eğilimi olmayanlar için çekici bir seçenek haline getirir. Ek olarak, no-code geliştirme, geleneksel geliştirmeden daha az zaman ve çaba gerektirir; çoğu no-code platform, kullanıcı dostu ve sezgisel olacak şekilde tasarlanmıştır; bu, minimum eğitimle çalışmaya başlayabileceğiniz anlamına gelir. Bu, karmaşık kodlama dillerini öğrenmek zorunda kalmadan hızlı ve kolay bir şekilde yazılım oluşturmak isteyenler için no-code geliştirmeyi ideal bir seçenek haline getirir.

AppMaster platformu, farklı teknik altyapı seviyeleri için yeni bir kodsuz no-code eğitim kursu başlattı. Uygulamalarınızı oluşturmanıza yardımcı olacak daha derin bir geliştirme bilgisinin yanı sıra uç noktalarda ve veritabanları oluşturmanın temellerinde uzmanlaşarak sıfırdan başlayabilirsiniz.

Alt çizgi

Kodsuz serbest çalışan bir no-code geliştiricisi veya yazılım mühendisi olmak verimli olabilir, çünkü mevcut piyasa perspektifinden serbest çalışan geliştiricilere ve programcılara olan ihtiyaç zaten çok yüksektir. Kariyerlerinde sürekli verimlilik ve bilgi arayışında olan yenilikçi bireyler için tercih edilen bir seçenektir. Ancak, no-code gerektirmeyen serbest çalışan bir yazılım geliştiricisi veya yazılım mühendisi olmak zorlu olabilir ve AppMaster ile sizin için daha kolay hale gelebilir. Zamandan ve paradan tasarruf etmek için çevrimiçi kaynaklarımızla eğitim alın.