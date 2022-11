Kijk je ernaar uit om freelance software ontwikkelaar te worden? Zo JA, dan kan dit artikel je ultieme gids zijn. Voorheen werd software ontwikkeling alleen beschouwd als een full-time baan die kan worden uitgevoerd als een traditionele 9 tot 5 baan op kantoor. Maar de zaken veranderen; met de opkomende wereld beweegt bijna elke baan zich nu in de richting van een functie op afstand, die in sommige gevallen eerder freelance kan worden genoemd.

De grote jongens in de sector van de software-ontwikkeling bewegen zich ook en geven de voorkeur aan flexibele freelance werktijden voor software- of app-ontwikkeling in het comfort van hun eigen ruimte. Dit is een voordeel in twee richtingen. Zo kan een freelance software ontwikkelaar op flexibele tijden werken, op projectbasis worden betaald, overal vandaan werken en pauze nemen wanneer dat nodig is.

Ook een IT-bedrijf dat zich richt op softwareontwikkeling heeft baat bij het inhuren van freelance ontwikkelaars omdat ze vaak iemand moeten inhuren in plaats van top software engineers te betalen en een betere productiviteit en output krijgen als het gaat om deadlines. Ook als u als softwareontwikkelaar werkzaam bent geweest bij een IT-bedrijf (informatietechnologie) kunt u proberen over te stappen op freelance softwareontwikkeling, omdat dit uw leven gemakkelijker maakt.

Wat doet een freelance software ontwikkelaar?

Freelance softwareontwikkelaars worden ingezet om de werking van websites, apps en computersoftwaresystemen te ondersteunen. Zij ontwikkelen de "achterkant" van toepassingen, of de webapplicatie of mobiele app, met behulp van programmeertalen of een no-code platform zoals AppMaster. Dat betekent dat deze specialisten de onderliggende mechanismen creëren die de werking van toepassingen mogelijk maken en vergemakkelijken. Dit zijn typische taken voor zelfstandige softwareontwikkelaars of software-ingenieurs:

Applicatie ontwikkeling

Ontwerpen van softwaresystemen

Adviseren en implementeren van software upgrades voor klanten

Maken van webpagina's of apps met code of go no-code aanpak

aanpak Interactie met klanten om hun behoeften te achterhalen

Het onderhouden van een persoonlijke portfolio of webontwikkeling.

Database ontwikkeling

Waar kunnen freelance software ontwikkelaars werken?

Bedrijven uit verschillende bedrijfstakken huren software engineers in om projecten te voltooien en software engineering problemen op te lossen. De meeste onafhankelijke software ontwikkelaars nemen projecten aan en kunnen een bedrijf helpen bij het oplossen van software engineering problemen met een app of het maken van een app voor een klant. Freelance softwareontwikkelaars doen onafhankelijk en vaak op afstand werk. Veel onafhankelijke contractanten werken vanuit huis, maar sommigen gebruiken de flexibiliteit van werk op afstand om te reizen en toch hun brood te verdienen.

Hoe word je freelancer voor software ontwikkeling

Werken als freelancer kan interessant zijn. Elke professional kan een uniek freelance carrièrepad hebben en succesvolle projecten vinden op tal van manieren, omdat het sterk afhangt van het individu. Probeer je echter aan de volgende maatregelen te houden voor een breed begrip van hoe je voor jezelf kunt werken als full-stack software engineer voor software ontwikkeling professionals:

Leer een vaardigheid

Een gespecialiseerd talent dat u kan onderscheiden van andere onafhankelijke contractanten is gunstig als u werkt als freelance softwareontwikkelaar of full-stack software engineer. Overweeg om gecertificeerd te zijn in een programmeertaal of u te richten op een bepaalde lijn van werk, zoals het debuggen van applicaties. Zo kun je specifieke expertise ontwikkelen die bedrijven vaak waarderen in een freelancer. Deze differentiatie maakt u gemakkelijker te vinden, omdat u wellicht naar voren komt in zoekopdrachten van werkgevers naar vaardigheden op het gebied van webontwikkeling.

Stel regels

Het is cruciaal om grenzen te stellen voor jezelf als freelancer. Het opzetten van een structuur voor je werkleven kan je helpen om goede werkgewoonten aan te houden. Bepaal praktische elementen zoals:

Werktijden: Bepaal de uren die je elke dag zult werken. Het is belangrijk om consequent te zijn, zodat anderen erop kunnen rekenen dat je op die tijden beschikbaar bent.

Verantwoordelijkheden: Schets wat je verantwoordelijkheden zijn als freelancer software ontwikkelaar. Dit zal je helpen gefocust te blijven en overlapping met andere projecten te voorkomen.

Deadlines: Stel vervaldata vast voor je projecten en zorg ervoor dat je je daaraan houdt. Dit zal helpen om een positieve reputatie bij uw klanten te behouden.

Pauzes: Neem pauzes! Het is gemakkelijk om op te gaan in je werk, maar het is belangrijk om af en toe even weg te gaan van het computerscherm om je benen te strekken en je hoofd leeg te maken.

Communicatiemethoden: Kies de communicatiemiddelen die je het vaakst zult gebruiken als je met klanten of teamleden werkt. Dit kan e-mail, instant messaging of software voor videoconferenties zijn.

Werkgelegenheid

Doe moeite om de werkplek van uw voorkeur te kiezen. Sommige onafhankelijke aannemers richten een kantoor aan huis in om hun persoonlijke en zakelijke leven te scheiden.

Klanten

Denk na over de klanten waarbij je je het prettigst voelt om mee te werken. Misschien wil je bijvoorbeeld alleen opdrachten aannemen van kleinere bedrijven of je concentreren op toepassingen voor de voedingssector.

Verschillende klanten

Inzicht in je talenten met betrekking tot je werklast is cruciaal. Probeer erachter te komen hoeveel projecten u tegelijkertijd kunt doen, en houd dit aantal in gedachten terwijl u klanten accepteert.

Serviceniveaus

Bepaal welke diensten u gaat leveren en hoe u ze gaat leveren. Misschien wil je bijvoorbeeld alleen werken met reeds bestaande top software engineers in plaats van nieuwe te ontwikkelen en engineeren voor klanten, of misschien wil je alleen bereikbaar zijn voor consulting met bedrijven.

Maak een portfolio

Het zou helpen als je een online portfolio hebt om klanten te vinden. Zorg ervoor dat je professionele referenties en voorbeelden van je werk in je portfolio opneemt. Dit verduidelijkt uw vaardigheden en mate van expertise aan klanten en kan hen beïnvloeden om u in dienst te nemen. Overweeg een link naar uw portfolio op te nemen in uw vacatures en sollicitaties om het op uw website te laten zien.

Bepaal uw tarieven

Het is cruciaal om verschillende criteria te overwegen wanneer je beslist hoeveel je voor je werk in rekening brengt. Beslis eerst of je per project of per uur wilt factureren. Het kiezen van een tarief dat u eerlijk compenseert voor uw professionele vaardigheden en waarmee u uzelf kunt onderhouden is cruciaal. Hier zijn enkele dingen om over na te denken:

Mate van ervaring

Professionals met meer ervaring brengen vaak meer in rekening omdat ze meer tijd hebben geïnvesteerd in het aanscherpen van hun vak, wat kan leiden tot werk van betere kwaliteit.

Tijd

Je moet genoeg in rekening brengen om je tijd eerlijk te compenseren als een taak veel tijd in beslag neemt.

Financiële verplichtingen

Denk bij het kiezen van uw tarieven ook aan uw financiële verplichtingen. Dat garandeert dat u deze verplichtingen aankunt en comfortabel kunt leven.

Materiaal

Uw tarieven moeten de kosten van uw materiaalaankopen weerspiegelen en adequaat dekken als u gespecialiseerde apparatuur gebruikt voor uw werk, zoals een computer.

Marktwaarde

Om meer inzicht te krijgen in een redelijk tarief, kunt u proberen de prijzen van andere freelance softwareontwikkelaars op te zoeken.

Selecteer publiek

Zoek uit voor welke klanten u het liefst zou werken. Dat kan van invloed zijn op aan wie u uw vaardigheden op de markt brengt. Het is voordelig om uw prijsstelling te overwegen bij het kiezen van uw doelgroep. Dat is zodat u onderscheid kunt maken tussen klanten die misschien meer bereid zijn om uw kosten te betalen en degenen die dat misschien niet kunnen. In plaats van uw vergoeding in gevaar te brengen om klanten te verkrijgen, is het cruciaal dat u zich richt op klanten die uw tarieven betalen.

Laat uw vaardigheden zien

Probeer uw expertise te verkopen zodra u besluit voor wie u wilt werken. U kunt persoonlijke reclame kopen, lid worden van netwerkwebsites voor zelfstandige aannemers, of solliciteren op de geplaatste vacatures. Marketing van uw vaardigheden is een van de belangrijkste aspecten van uw kansen op werk als freelance software ontwikkelaar. Probeer elke werkdag wat tijd uit te trekken om dit te doen.

Klant selecteren

Zorg ervoor dat je vertrouwen hebt in de klanten die je selecteert om te bedienen. Probeer bij de keuze voor wie je gaat werken de richtlijnen die je voor jezelf hebt opgesteld in gedachten te houden. Ook al kun je als freelancer op veel opdrachten solliciteren, werkgevers kunnen je ook benaderen. Wanneer dit gebeurt, vraag dan naar je professionele compatibiliteit met de werkgever.

Maak een contract

Voordat je aan een project begint, heb je afgesproken om als freelancer een arbeidsovereenkomst op te stellen. Dit helpt bij het formeel vastleggen van de richtlijnen voor uw contractwerk met de organisatie als freelancer. In deze contracten worden vaak uw vergoeding van het bedrijf, uw taak en de duur van uw samenwerking met het bedrijf gedetailleerd beschreven. Vraag de klant of ze een standaard contract hebben voor freelancers. U kunt online sjablonen vinden voor een arbeidscontract.

Leer nieuwe vaardigheden

Probeer als professionele freelance softwareontwikkelaar nieuwe vaardigheden en bekwaamheden bij te houden. Dat kan inhouden dat je meer kwalificaties verdient of je cv consequent bijwerkt. U kunt vaak nieuwe freelance software ontwikkeling optredens vinden en uw carrière bevorderen door het uitbreiden van uw vaardigheden.

Bepaal je specialiteit

Freelance software ontwikkelaars kunnen kiezen uit een breed scala aan verschillende expertises. U kunt elk van uw keuzes of volgens uw vaardigheden en specialiteit, zoals:

Front-end ontwikkelaar

Back-end ontwikkelaar

Java

CSS

Python

Javascript

PHP

HTML

SQL

Of andere populaire programmeertalen.

Ontwikkel een portfolio

Het opbouwen van een online portfolio is een kritische opstap naar succesvolle freelance werkgelegenheidsprojecten en je carrièrepad als freelance software ontwikkelaar of software engineer. Uw geloofwaardigheid bij potentiële klanten die diensten zoeken voor een freelance software ontwikkelaar of software engineer zal toenemen met de kwaliteit van uw portfolio. Maar het maken van zo'n portfolio kan ingewikkeld zijn. Overweeg het maken van een project engineering portfolio als je vanaf nul begint. Webontwikkeling, een app, wat software engineering, wat code die je opslaat op GitHub, enz.

Maak zelf iets waar je wat aan hebt, en gebruik dat als basis voor je portfolio. Je kunt je netwerk gebruiken om vacatures te ontdekken die je gratis of tegen een sterk gereduceerde vergoeding kunt aannemen. Zo kun je je cv verbeteren en referenties en onbetaalbare beroepservaring verzamelen.

Voor dit vroege werk heeft betaald krijgen altijd de voorkeur. Het gebied van software- of webontwikkeling is een concurrerende omgeving voor freelancen. Het zal helpen als je in het begin wat werk verzet om een start te maken voor ten minste één of twee klussen. Daarna kun je je capaciteiten aantonen en heb je veel meer onderhandelingskracht.

Bepaal je tarieven voor je diensten

Freelance softwareontwikkelaars kunnen klanten op drie manieren factureren. Zoals:

Per uur

Per uur factureren heeft voordelen omdat het je beschermt als je vastloopt in een klus. Het nadeel is dat als je geen hoog uurtarief kunt eisen, je jezelf kunt onderbetalen als je de neiging hebt om snel te werken.

Per project

Meestal heeft iedereen baat bij facturering per project. Je maakt een job pitch. U onderhandelt en beslist over de prijs. Uw werk is klaar. Het wordt aan u betaald. Het voordeel is dat je sneller meer geld verdient. Het nadeel is dat als een project aansleept of er iets misgaat, uw tijdsinvestering groter is dan uw inkomen.

Prijs op basis van waarde

U bepaalt hoeveel waarde uw klant uit dit project haalt. U biedt het project aan op basis van een bepaald deel van dat bedrag. Dit prijsmodel is minder typisch en kan moeilijker uit te voeren zijn voor nieuwe freelancers. Als je echter goede kennis en ervaring hebt om het correct uit te voeren, kan je inkomen aanzienlijk stijgen.

Beslis hoe je je eerste klant wilt vinden

Je eerste klant vinden is de moeilijkste taak voor een freelance software ontwikkelaar of software engineer. Maar dat is denkbaar, en er zijn veel verschillende routes die je kunt nemen om daar ook te komen. Om je eerste klant te vinden en je eerste betalende opdracht binnen te halen, kun je kiezen uit de volgende vier mogelijkheden of strategieën:

Individueel netwerken

Lokale netwerkevenementen en zakelijke bijeenkomsten kunnen je helpen je netwerk op te bouwen en in contact te komen met verschillende mogelijke werkgevers. Of je kunt je aansluiten bij verschillende freelance groepen of pagina's op je sociale media en wellicht krijg je daar ook klanten of werk vandaan.

Freelancing platform

Als freelance software engineer kun je gebruik maken van verschillende uitstekende freelancer sites. Nu, vergeet niet dat elk van deze platforms zijn moeilijkheden en beperkingen heeft. En sommige zullen waarschijnlijk beter voor je werken dan andere. Maar in het algemeen kun je het er goed doen als je een sterke werkethiek hebt, goede communicatievaardigheden, en bedreven bent in het aanbieden van opdrachten en het overtuigen van potentiële klanten. Ze kunnen ook helpen met getuigenissen en aanbevelingen. Bovendien maken ze facturering eenvoudig. Als u begint met uw freelance softwareontwikkeling, bekijk en test dan deze grote spelers:

Upwork

Op het gebied van freelance platforms is Upwork een vrij belangrijke deelnemer. Bovendien hebben ze veel klanten en mogelijkheden voor optredens op het forum.

Fiverr

Op Fiverr kunt u zich als freelancer of verkoper vestigen op vrijwel elk gebied, inclusief softwareontwikkeling.

Op Fiverr kunt u zich als freelancer of verkoper vestigen op vrijwel elk gebied, inclusief softwareontwikkeling.

Op kunt u zich als freelancer of verkoper vestigen op vrijwel elk gebied, inclusief softwareontwikkeling. Freelancer

U kunt een profiel aanmaken op Freelancer , zoeken naar opdrachten die bij uw talenten passen en offertes indienen. Vervolgens ontvangt u betaling na het voltooien en winnen van opdrachten.

Toptal

Het grootste, meest verspreide netwerk van zakelijk, ontwerp- en technisch talent is te vinden op dit platform.

Het grootste, meest verspreide netwerk van zakelijk, ontwerp- en technisch talent is te vinden op dit platform.

Waarom is een no-code ontwikkelaar een beter idee?

Er zijn een paar redenen waarom een no-code ontwikkelaar een beter idee is dan een traditionele software ontwikkelaar. Ten eerste zijn no-code ontwikkelingsplatforms veel gebruiksvriendelijker dan coderingstalen, die moeilijk te leren kunnen zijn. Dit maakt het gemakkelijker voor niet-technische mensen om applicaties te maken en te bewerken zonder te hoeven leren coderen. Ten tweede kunt u met no-code ontwikkelplatforms veel sneller toepassingen maken dan met codetalen. Dit komt omdat no-code ontwikkelingsplatforms worden geleverd met vooraf gebouwde functies en functies die u kunt gebruiken om uw toepassing te maken. Dit betekent dat u geen tijd hoeft te besteden aan het bouwen van deze functies, wat tijdrovend kan zijn.

Ten slotte zijn no-code ontwikkelingsplatforms vaak goedkoper dan codeertalen. Dit komt omdat no-code ontwikkelingsplatforms niet vereisen dat u speciale software of tools aanschaft om ze te gebruiken. Dit kan u op lange termijn veel geld besparen. In het algemeen zijn er een aantal redenen waarom een no-code ontwikkelaar een beter idee is dan een traditionele software ontwikkelaar die codeertalen gebruikt. no-code ontwikkelingsplatforms zijn gemakkelijker te gebruiken, sneller om applicaties mee te bouwen, en vaak ook goedkoper. Dus als je softwareontwikkelaar wilt worden, raad ik je aan om no-code ontwikkelplatforms eens te proberen.

Voordelen van een no-code ontwikkelaar

Er zijn heel wat voordelen verbonden aan een carrière als no-code software engineer of freelance software ontwikkelaar. Hieronder volgen enkele van de topvoordelen:

Verhoogde productiviteit

Als freelance softwareontwikkelaar of software-ingenieur, en vooral als u kiest voor een no-code platform zoals AppMaster, wordt uw totale productiviteit als ontwikkelaar verhoogd. Een traditionele programmeermethode vergt veel tijd en inspanning. Aan de andere kant werkt een no-code platform zoals AppMaster op de drag-and-drop aanpak voor eenvoudige app-ontwikkeling om tijd te besparen. U kunt meer projecten aannemen en meer geld verdienen.

Gemakkelijke toegang

No-code Ontwikkelaars genieten een aantal voordelen ten opzichte van hun meer traditionele tegenhangers. Misschien wel het meest voor de hand liggende voordeel is het gemak van toegang; omdat er geen programmeerkennis vereist is, kan iedereen met basis computervaardigheden een no-code ontwikkelaar worden. Deze toegankelijkheid maakt no-code ontwikkeling een aantrekkelijke optie voor degenen die software willen ontwikkelen maar geen tijd of zin hebben om een programmeertaal te leren. Bovendien vereist no-code ontwikkeling minder tijd en moeite dan traditionele ontwikkeling; de meeste no-code platforms zijn ontworpen om gebruiksvriendelijk en intuïtief te zijn, wat betekent dat u met minimale training aan de slag kunt. Dit maakt no-code ontwikkeling een ideale optie voor degenen die snel en gemakkelijk software willen maken zonder ingewikkelde codeertalen te hoeven leren.

Het AppMaster platform heeft een nieuwe no-code ontwikkelingstraining gelanceerd voor verschillende niveaus van technische achtergrond. U kunt vanaf nul beginnen met het beheersen van endpoints en de basis van het bouwen van databases, maar ook met een diepere kennis van ontwikkeling die u zal helpen bij het maken van uw applicaties.

De basis

Een no-code freelance software ontwikkelaar of software engineer zijn kan vruchtbaar zijn omdat, vanuit het huidige marktperspectief, de behoefte aan freelance ontwikkelaars en programmeurs al zeer hoog is. Het is een aantrekkelijke optie voor innovatieve individuen die voortdurend op zoek zijn naar productiviteit en kennis in hun carrière. Echter, een no-code freelance software ontwikkelaar of software engineer zijn kan een uitdaging zijn en kan gemakkelijker worden voor u met AppMaster. Laat u informeren met onze online hulpmiddelen om tijd en geld te besparen.