Está ansioso por se tornar um programador de software freelance? Se SIM, este artigo pode ser o seu guia definitivo. Antes do tempo, as equipas de desenvolvimento de software tendiam apenas a considerar um trabalho a tempo inteiro que poderia ser feito como um trabalho tradicional de 9 a 5 no ambiente de escritório. Mas as coisas estão a mudar; com o mundo emergente, quase todos os trabalhos estão agora a caminhar para uma posição remota, podendo antes ser referidos como freelance em alguns casos.

As grandes armas da indústria de desenvolvimento de software também estão a mover-se e preferem horários flexíveis para o desenvolvimento de software ou desenvolvimento de aplicações no conforto do seu próprio espaço. Fazer isto é um benefício de duas vias. Este benefício beneficia um programador de software freelance para trabalhar em timings flexíveis, obter pagamentos por projecto, trabalhar de qualquer lugar, em qualquer lugar e fazer uma pausa quando necessário.

Uma empresa de tecnologia da informação - uma empresa de TI disposta ao desenvolvimento de software também beneficia da contratação de programadores freelance porque muitas vezes precisam de contratar alguém em vez de pagar aos melhores engenheiros de software e obter melhor produtividade e rendimento quando se trata de prazos. Mesmo que tenha estado a trabalhar com uma empresa de TI (tecnologia da informação) como programador de software, tente mudar para o desenvolvimento de software freelance, pois isto facilitará a sua vida.

O que faz um programador de software freelancer?

Os criadores de software freelance são contratados para apoiar a operação de websites, aplicações e sistemas de software informático. Desenvolvem o "back end" de aplicações, ou a aplicação web ou a aplicação móvel, utilizando linguagens de programação ou uma no-code plataforma como AppMaster. Isto indica que estes especialistas criam os mecanismos subjacentes que permitem e facilitam o funcionamento das aplicações. Estes são deveres típicos dos programadores de software independentes ou dos engenheiros de software:

Desenvolvimento de aplicações

Desenhos de sistemas de software

Aconselhamento e implementação de actualizações de software para clientes

Fazer páginas web ou aplicações com código ou ir no-code abordagem

abordagem Interagir com os clientes para determinar as suas necessidades

Manutenção de um portfólio pessoal ou desenvolvimento web.

Desenvolvimento de bases de dados

Onde podem trabalhar os programadores de software freelance?

As empresas de várias indústrias contratam engenheiros de software para completar projectos e resolver problemas de engenharia de software. A maioria dos programadores de software independentes assumem projectos e podem ajudar uma empresa na resolução de problemas de engenharia de software com uma aplicação ou na criação de uma aplicação para um cliente. Os programadores de software freelance fazem trabalho independente e frequentemente distante. Muitos contratantes independentes trabalham a partir de casa, mas alguns utilizam a flexibilidade do trabalho remoto para viajar enquanto ainda ganham a vida.

Como tornar-se um freelancer para o desenvolvimento de software

Trabalhar como freelancer pode ser interessante. Cada profissional pode ter uma carreira de freelancer única e encontrar projectos de sucesso de inúmeras maneiras, porque depende muito do indivíduo. No entanto, tente aderir às seguintes medidas para uma ampla compreensão de como trabalhar para si próprio como um engenheiro de software para profissionais de desenvolvimento de software:

Aprenda uma habilidade

Um talento especializado que o pode diferenciar de outros contratantes independentes é benéfico se trabalhar como programador de software freelance ou engenheiro de software full-stack. Considere ser certificado numa linguagem de programação ou concentrar-se numa determinada linha de trabalho, tal como a depuração de aplicações. Ao fazer isto, pode desenvolver conhecimentos específicos que as empresas valorizam frequentemente num freelancer. Esta diferenciação torna-o mais simples de encontrar, uma vez que pode surgir em pesquisas de competências de desenvolvimento web por parte dos empregadores.

Estabelecer regras

É crucial estabelecer limites para si próprio como freelancer. Estabelecer uma estrutura para a sua vida profissional pode ajudá-lo a manter-se no topo dos bons hábitos de trabalho. Decida sobre elementos práticos como:

Horas de trabalho: Decida as horas que irá trabalhar todos os dias. É importante ser consistente para que outros possam contar com a sua disponibilidade durante esses horários.

Responsabilidades: Esboce quais são as suas responsabilidades como programador de software freelancer. Isto irá ajudá-lo a manter-se concentrado e evitar a sobreposição com outros projectos.

Prazos: Defina as datas de vencimento para os seus projectos e certifique-se de os cumprir. Isto irá ajudar a manter uma reputação positiva junto dos seus clientes.

Intervalos: Faça pausas! É fácil ficar preso ao seu trabalho, mas é importante afastar-se ocasionalmente do ecrã do computador para esticar as pernas e limpar a cabeça.

Métodos de comunicação: Escolha as ferramentas de comunicação que irá utilizar com mais frequência quando trabalhar com clientes ou membros da equipa. Isto pode ser e-mail, mensagens instantâneas, ou software de videoconferência.

Emprego de trabalho

Faça um esforço para escolher o seu local de trabalho preferido. Alguns empreiteiros independentes estabelecem um escritório em casa para ajudar a separar a sua vida pessoal da vida empresarial.

Clientes

Pense nos clientes com quem se sente mais à vontade para trabalhar. Por exemplo, talvez deseje apenas assumir tarefas de pequenas empresas ou concentrar-se em aplicações para o sector dos serviços alimentares.

Vários clientes

Compreender os seus talentos no que diz respeito à sua carga de trabalho é crucial. Tente descobrir quantos projectos pode fazer ao mesmo tempo, e tenha este número em mente ao aceitar clientes.

Níveis de serviço

Decida que serviços irá prestar e como os irá prestar. Por exemplo, poderá querer trabalhar apenas com engenheiros de software de topo já existentes em vez de desenvolver e conceber novos para os clientes, ou poderá querer apenas estar acessível para consulta com empresas.

Criar um portfólio

Ajudaria se tivesse uma carteira online para encontrar clientes. Certifique-se de incluir referências profissionais e amostras do seu trabalho na sua carteira. Isto clarifica as suas competências e grau de especialização aos clientes e pode influenciá-los a empregá-lo. Considere incluir um link para a sua carteira nas suas oportunidades de emprego e candidaturas para a mostrar no seu website.

Fixe os seus preços

É crucial considerar vários critérios ao decidir quanto cobrar pelo seu trabalho. Decidir primeiro se quer cobrar por projecto ou por hora. É fundamental seleccionar uma taxa de serviço que o compense de forma justa pelas suas competências profissionais e lhe permita apoiar-se a si próprio. Aqui estão algumas coisas em que deve pensar:

Nível de experiência

Os profissionais com maior experiência cobram frequentemente mais porque investiram mais tempo no aperfeiçoamento do seu ofício, o que pode levar a um trabalho de melhor qualidade.

Tempo

Deve cobrar o suficiente para compensar razoavelmente o seu tempo, se uma tarefa demorar muito tempo.

Obrigações financeiras

Ao escolher as suas tarifas, não se lembre de considerar as suas obrigações financeiras. Isso garante-lhe que pode lidar com essas obrigações e viver confortavelmente.

Equipamento

Os seus preços devem reflectir e cobrir adequadamente o custo das suas compras de equipamento ao longo do tempo, se utilizar qualquer equipamento especializado para o seu trabalho, tal como um computador.

Valor de mercado

Para compreender melhor uma taxa razoável, tente consultar os preços de outros criadores de software freelance.

Seleccionar o público

Descubra para que clientes prefere trabalhar. Isso pode influenciar para quem comercializa as suas competências. É vantajoso considerar os seus preços ao escolher o seu mercado-alvo. Isto é, para que possa distinguir entre clientes que podem estar mais dispostos a pagar os seus encargos e aqueles que podem não ser capazes de o fazer. Em vez de comprometer a sua compensação para obter clientes, é crucial visar os clientes que pagam as suas tarifas.

Mostre as suas capacidades

Tente vender a sua perícia quando decidir para quem quer trabalhar. Pode comprar publicidade pessoal, aderir a websites de rede para contratantes independentes, ou candidatar-se aos postos de trabalho publicados. A comercialização das suas capacidades é um dos aspectos mais importantes das suas oportunidades de trabalho como programador de software freelance. Tente atribuir algum tempo a cada dia de trabalho para o conseguir.

Seleccione o cliente

Certifique-se de que tem confiança nos clientes que selecciona para servir. Ao escolher para quem trabalhar, tente ter em mente as directrizes que estabeleceu para si próprio. Mesmo que se possa candidatar a muitas tarefas como freelancer, os empregadores podem também aproximar-se de si. Quando isto ocorrer, pergunte sobre a sua compatibilidade profissional com o empregador.

Faça um contrato

Antes de começar a trabalhar num projecto, concordou em ser voluntário e tentar redigir um contrato de trabalho. Isto ajuda a estabelecer formalmente as directrizes para o seu trabalho contratual com a organização como freelancer. Estes contratos detalham frequentemente a sua remuneração por parte da empresa, a sua tarefa e a duração da sua aliança com a empresa. Pergunte ao cliente se este tem um contrato padrão para freelancers. Pode encontrar modelos online para um contrato de trabalho.

Aprenda novas competências

Tentar acompanhar as novas competências e capacidades como desenvolvedor profissional de software freelance. Isso pode implicar a obtenção de mais qualificações ou a actualização consistente do seu currículo. Pode frequentemente encontrar novos trabalhos de desenvolvimento de software freelance e fazer avançar a sua carreira, expandindo o seu conjunto de competências.

Defina a sua especialidade

Os programadores de software freelance podem escolher entre uma vasta gama de conhecimentos distintos. Pode ser qualquer uma das suas escolhas ou de acordo com as suas competências e especialidade, como por exemplo:

Desenvolvedor de software freelance

Desenvolvedorback-end

Java

CSS

Python

Javascript

PHP

HTML

SQL

Ou qualquer outra linguagem de programação popular.

Desenvolver uma carteira

A construção de uma carteira online será uma etapa fundamental para projectos de emprego freelance bem sucedidos e para o seu percurso profissional como programador ou engenheiro de software freelance. A sua credibilidade junto de potenciais clientes que procuram serviços para um programador ou engenheiro de software freelancer aumentará com a qualidade da sua carteira. Mas criar uma tal carteira pode ser complicado. Pense em criar uma carteira de engenharia de projectos se está a começar do zero. Desenvolvimento Web, uma aplicação, alguma engenharia de software, algum código que armazena em GitHub, etc.

Crie algo por si próprio que será útil, e use-o como base para o seu portefólio. Pode utilizar a sua rede para descobrir possibilidades de trabalho que pode aceitar gratuitamente ou a uma taxa muito reduzida. Fazendo isto, pode melhorar o seu currículo e reunir referências e experiência profissional inestimável.

Para este emprego precoce, é sempre preferível ser pago. O campo do desenvolvimento de software ou desenvolvimento web é um ambiente competitivo para freelancer. Ajudará se colocar algum trabalho inicial para obter um começo para pelo menos um ou dois empregos. Depois disso, será capaz de demonstrar as suas capacidades e ter muito mais poder de negociação.

Determine as suas tarifas para os seus serviços

Os programadores de software freelance podem facturar aos clientes de três maneiras. Como por exemplo:

Por hora

A cobrança horária tem vantagens em protegê-lo se ficar atolado num trabalho. A desvantagem é que se não se pode exigir uma taxa horária elevada, pode-se pagar menos se se tender a trabalhar rapidamente.

Por projecto

Na maioria das vezes, a facturação baseada em projectos beneficia toda a gente. Faz-se um trabalho de campo. Deve negociar e decidir sobre o preço. O seu trabalho está feito. É pago a si. A vantagem é que ganha mais dinheiro mais rapidamente. O inconveniente é que se um projecto se arrastar ou algo correr mal, o seu investimento de tempo supera o seu rendimento.

Preço baseado no valor

Decide quanto valor o seu cliente irá receber deste projecto. Oferece o projecto com base numa parte específica dessa soma. Este modelo de preço é menos típico e pode ser mais difícil de executar para os novos freelancers. No entanto, ter bons conhecimentos e experiência em fazê-lo correctamente pode aumentar significativamente os seus rendimentos.

Decida como pretende encontrar o seu primeiro cliente

Encontrar o seu primeiro cliente é a tarefa mais difícil para um programador ou engenheiro de software freelance. Mas isso é concebível, e há muitos caminhos que pode seguir para lá chegar também. Para encontrar o seu primeiro cliente e assegurar o seu primeiro trabalho de pagamento, pode escolher entre as quatro possibilidades ou estratégias seguintes:

Trabalho em rede individual

Eventos e reuniões de negócios locais em rede podem ajudá-lo a construir a sua rede e a ligar-se a vários empregadores possíveis. Ou pode juntar-se a diferentes grupos ou páginas freelance nas suas redes sociais e pode obter clientes ou trabalhar a partir daí também.

Plataforma de freelancer

Como engenheiro de software freelance, pode utilizar vários sites excelentes de freelancer. Agora, lembre-se que cada uma destas plataformas tem as suas dificuldades e restrições. E algumas delas irão provavelmente funcionar para si mais eficazmente do que outras. No entanto, em geral, pode sair-se bem com elas se tiver uma ética de trabalho forte, capacidades de comunicação decentes, e se for competente em trabalhos de pitching e na conquista de potenciais clientes. Podem também ajudar com testemunhos e recomendações. Além disso, tornam a facturação simples. Ao iniciar os seus profissionais de desenvolvimento de software freelance, observe e teste estes grandes jogadores:

Upwork

No campo das plataformas freelancer, Upwork é um participante bastante significativo. Além disso, têm muitos clientes e oportunidades de emprego no fórum.

No campo das plataformas freelancer, é um participante bastante significativo. Além disso, têm muitos clientes e oportunidades de emprego no fórum. Fiverr

Pode instalar-se como freelancer ou vendedor em Fiverr em praticamente qualquer campo, incluindo o desenvolvimento de software.

Pode instalar-se como freelancer ou vendedor em em praticamente qualquer campo, incluindo o desenvolvimento de software. Freelancer

Pode criar um perfil em Freelancer , procurar tarefas que correspondam aos seus talentos, e submeter propostas. Depois, recebe o pagamento após completar e ganhar trabalhos.

Pode criar um perfil em , procurar tarefas que correspondam aos seus talentos, e submeter propostas. Depois, recebe o pagamento após completar e ganhar trabalhos. Toptal

A maior e mais dispersa rede de negócios, design, e talento técnico pode ser encontrada nesta plataforma.

Porque é que tornar-se um desenvolvedor no-code é uma ideia melhor?

Há algumas razões pelas quais tornar-se um programador no-code é uma ideia melhor do que ser um programador de software tradicional. Em primeiro lugar, as plataformas de desenvolvimento no-code são muito mais fáceis de utilizar do que as linguagens de codificação, que podem ser difíceis de aprender. Isto facilita às pessoas não técnicas a criação e edição de aplicações sem ter de aprender a codificar. Segundo, no-code as plataformas de desenvolvimento permitem criar aplicações muito mais rapidamente do que as linguagens de codificação. Isto porque as plataformas de desenvolvimento no-code vêm com funcionalidades e funções pré-criadas que pode utilizar para criar a sua aplicação. Isto significa que não tem de passar tempo a construir estas funcionalidades, o que pode consumir muito tempo.

Finalmente, as plataformas de desenvolvimento no-code são frequentemente mais baratas do que as linguagens de codificação. Isto porque as plataformas de desenvolvimento no-code não exigem a aquisição de qualquer software ou ferramentas especiais para a sua utilização. Isto pode poupar-lhe muito dinheiro a longo prazo. Em geral, há uma série de razões pelas quais tornar-se um programador no-code é uma ideia melhor do que ser um programador de software tradicional que utiliza linguagens de codificação. no-code plataformas de desenvolvimento são mais fáceis de utilizar, mais rápidas de construir aplicações com, e muitas vezes também mais baratas. Assim, se pretende tornar-se um programador de software, recomendo que se experimente no-code plataformas de desenvolvimento.

Vantagens de ser um programador no-code

Há muitos benefícios em mudar a sua carreira como engenheiro de software no-code ou como programador de software freelancer ou ser um deles. Seguem-se alguns dos principais benefícios:

Aumentar a produtividade

Sendo um programador ou engenheiro de software freelance, e especialmente se optar por uma plataforma no-code como AppMaster, a sua produtividade global como programador será aumentada. Um método de programação tradicional requer muito tempo e esforço. Por outro lado, uma plataforma no-code como AppMaster funciona na drag-and-drop para facilitar o desenvolvimento de aplicações para poupar tempo. Pode assumir mais projectos e ganhar mais dinheiro.

Facilidade de entrada

No-code os criadores gozam de uma série de vantagens sobre os seus homólogos mais tradicionais. Talvez o benefício mais óbvio seja a facilidade de entrada; como não é necessário qualquer conhecimento de programação, qualquer pessoa com conhecimentos básicos de informática pode tornar-se um programador no-code. Esta acessibilidade torna o desenvolvimento no-code uma opção atractiva para quem quer desenvolver software mas não tem tempo ou inclinação para aprender uma linguagem de programação. Além disso, o desenvolvimento de no-code requer menos tempo e esforço do que o desenvolvimento tradicional; a maioria das plataformas no-code são concebidas para serem de fácil utilização e intuitivas, o que significa que se pode pôr a funcionar com o mínimo de formação. Isto torna o desenvolvimento no-code uma opção ideal para aqueles que querem criar software rápida e facilmente sem ter de aprender linguagens de codificação complexas.

A plataforma AppMaster lançou um novo curso de formação de desenvolvimentono-code para diferentes níveis de formação técnica. Pode começar do zero, dominando os pontos finais e os fundamentos da construção de bases de dados, bem como um conhecimento mais profundo do desenvolvimento que o ajudará a criar as suas aplicações.

O resultado final

Ser um programador ou engenheiro de software freelance no-code pode ser frutuoso, uma vez que, da perspectiva actual do mercado, a necessidade de programadores e programadores freelance já é muito elevada. É uma opção desejável para indivíduos inovadores que procuram constantemente produtividade e conhecimento nas suas carreiras. Contudo, ser um programador ou engenheiro de software freelance no-code pode ser um desafio e pode tornar-se mais fácil para si com AppMaster. Informe-se com os nossos recursos online para poupar tempo e dinheiro.