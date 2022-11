Czy czekasz na to, aby zostać freelancerem programistą? Jeśli tak, ten artykuł może być twój ostateczny przewodnik. Przed czasem zespoły rozwoju oprogramowania tylko miał tendencję do rozważenia w pełnym wymiarze czasu pracy, które mogą być wykonane jak tradycyjne 9 do 5 pracy w ustawieniu biurowym. Ale rzeczy się zmieniają; z powstającym światem, prawie każda praca jest teraz przejście do zdalnego stanowiska raczej może być określane jako freelance w niektórych przypadkach.

Wielkie pistolety w branży specjalistów ds. rozwoju oprogramowania również się przemieszczają i preferują elastyczne, freelancerskie terminy tworzenia oprogramowania lub rozwoju aplikacji w zaciszu własnej przestrzeni. Robiąc to jest dwukierunkowa korzyść. Ta korzyść freelance programista do pracy na elastyczne terminy, uzyskać płatności projektu, pracować z dowolnego miejsca, wszędzie i zrobić przerwę, gdy jest to potrzebne.

Technologia informacyjna - firma IT, która chce rozwijać oprogramowanie, również korzysta z zatrudniania freelancerów, ponieważ często muszą zatrudnić kogoś zamiast płacić najlepszym inżynierom oprogramowania i uzyskać lepszą produktywność i wydajność, gdy chodzi o terminy. Nawet jeśli pracowałeś w firmie IT (technologia informacyjna) jako programista oprogramowania, spróbuj przejść do freelancera rozwoju oprogramowania, ponieważ ułatwi to twoje życie.

Co robi niezależny twórca oprogramowania?

Programiści freelancerzy są zatrudniani do wspierania działania stron internetowych, aplikacji i systemów oprogramowania komputerowego. Tworzą oni "back end" aplikacji, czyli aplikację internetową lub mobilną, używając języków programowania lub platformy no-code platformy takiej jak AppMaster. To wskazuje, że ci specjaliści tworzą podstawowe mechanizmy, które umożliwiają i ułatwiają działanie aplikacji. Są to typowe obowiązki dla niezależnych programistów oprogramowania lub inżynierów oprogramowania:

Rozwój aplikacji

Projektowaniem systemów oprogramowania

Doradzaniem i wdrażaniem aktualizacji oprogramowania dla klientów

Tworzenie stron internetowych lub aplikacji za pomocą kodu lub podejścia go no-code

Interakcja z klientami w celu ustalenia ich potrzeb

Prowadzenie osobistego portfolio lub tworzenie stron internetowych.

Rozwój baz danych

Gdzie mogą pracować programiści freelancerzy?

Firmy z różnych branż zatrudniają inżynierów oprogramowania do realizacji projektów i rozwiązywania problemów związanych z inżynierią oprogramowania. Większość niezależnych programistów podejmuje się projektów i może pomagać firmie w rozwiązywaniu problemów z inżynierią oprogramowania w aplikacji lub tworzeniu aplikacji dla klienta. Freelance software developerzy robią niezależną i często odległą pracę. Wielu niezależnych wykonawców pracuje w domu, ale niektórzy wykorzystują elastyczność pracy zdalnej, aby podróżować, a jednocześnie zarabiać na życie.

Jak zostać freelancerem w dziedzinie rozwoju oprogramowania

Praca jako freelancer może być interesująca. Każdy profesjonalista może mieć unikalną ścieżkę kariery freelancera i znaleźć udane projekty na wiele sposobów, ponieważ w dużej mierze zależy to od jednostki. Jednak spróbuj przestrzegać następujących środków, aby uzyskać szerokie zrozumienie, jak pracować dla siebie jako inżynier oprogramowania full-stack dla profesjonalistów zajmujących się rozwojem oprogramowania:

Naucz się umiejętności

Specjalistyczny talent, który może ustawić cię od innych niezależnych wykonawców jest korzystne, jeśli pracujesz jako freelance programista lub inżynier oprogramowania full-stack. Rozważ bycie certyfikowanym w języku programowania lub skupienie się na konkretnej linii pracy, takiej jak debugowanie aplikacji. Robiąc to, możesz rozwinąć specyficzną wiedzę, którą firmy często cenią u freelancerów. To zróżnicowanie sprawi, że łatwiej będzie Cię znaleźć, ponieważ możesz pojawić się w wyszukiwaniach umiejętności tworzenia stron internetowych przez pracodawców.

Ustal zasady

Kluczowe jest ustalenie granic dla siebie jako freelancera. Ustalenie struktury swojego życia zawodowego może pomóc ci w utrzymaniu dobrych nawyków pracy. Zdecyduj o praktycznych elementach takich jak:

Godziny pracy: Zdecyduj o godzinach, w których będziesz pracować każdego dnia. Ważne jest, aby być konsekwentnym, aby inni mogli liczyć na to, że będziesz dostępny w tych godzinach.

Obowiązki: Nakreśl, jakie są twoje obowiązki jako freelancer software developer. To pomoże Ci się skupić i uniknąć nakładania się na inne projekty.

Terminy: Ustal terminy realizacji swoich projektów i upewnij się, że się ich trzymasz. Pomoże to utrzymać pozytywną reputację wśród klientów.

Przerwy: Rób przerwy! Łatwo jest się wciągnąć w pracę, ale ważne jest, aby od czasu do czasu odejść od ekranu komputera, aby rozprostować nogi i oczyścić głowę.

Metody komunikacji: Wybierz narzędzia komunikacji, których będziesz używać najczęściej podczas pracy z klientami lub członkami zespołu. Może to być e-mail, komunikator lub oprogramowanie do wideokonferencji.

Zatrudnienie w pracy

Postaraj się wybrać swoje preferowane miejsce pracy. Niektórzy niezależni wykonawcy zakładają domowe biuro, aby oddzielić życie osobiste od służbowego.

Klienci

Pomyśl o klientach, z którymi czujesz się najbardziej swobodnie pracując. Na przykład, możesz chcieć podjąć tylko zadania z mniejszych firm lub skupić się na aplikacjach dla sektora gastronomicznego.

Kilku klientów

Zrozumienie swoich talentów dotyczących obciążenia pracą jest kluczowe. Spróbuj dowiedzieć się, ile projektów możesz wykonać jednocześnie i pamiętaj o tej liczbie podczas przyjmowania klientów.

Poziom usług

Zdecyduj, jakie usługi będziesz świadczył i jak będziesz je świadczył. Na przykład, możesz chcieć pracować tylko z już istniejącymi najlepszymi inżynierami oprogramowania, a nie rozwijać i projektować nowe dla klientów, lub możesz chcieć być dostępny tylko do konsultacji z firmami.

Stwórz portfolio

Pomocne byłoby, gdybyś miał portfolio online, aby znaleźć klientów. Upewnij się, że zawierasz profesjonalne referencje i próbki swojej pracy w swoim portfolio. To wyjaśnia klientom Twoje umiejętności i stopień ekspertyzy i może wpłynąć na to, aby Cię zatrudnili. Rozważ umieszczenie linku do swojego portfolio w ofertach pracy i aplikacjach, aby zaprezentować je na swojej stronie internetowej.

Ustal swoje stawki

Kluczowe jest rozważenie kilku kryteriów przy podejmowaniu decyzji o tym, ile pobierać opłat za swoją pracę. Najpierw zdecyduj, czy chcesz wystawiać rachunki za projekt czy za godzinę. Wybór opłaty za usługę, która uczciwie wynagradza twoje umiejętności zawodowe i pozwala ci się utrzymać, jest krytyczny. Oto kilka rzeczy, które warto przemyśleć:

Poziom doświadczenia.

Profesjonaliści z większym doświadczeniem często pobierają wyższe opłaty, ponieważ zainwestowali więcej czasu w doskonalenie swojego rzemiosła, co potencjalnie prowadzi do lepszej jakości pracy.

Czas

Musisz pobierać opłatę wystarczającą, aby sprawiedliwie zrekompensować swój czas, jeśli zadanie zajmuje dużo czasu.

Zobowiązania finansowe

Wybierając swoje stawki, nie zapomnij wziąć pod uwagę swoich zobowiązań finansowych. To gwarantuje, że będziesz w stanie poradzić sobie z tymi zobowiązaniami i żyć wygodnie.

Sprzęt

Twoje stawki muszą odzwierciedlać i odpowiednio pokrywać koszty zakupu sprzętu w czasie, jeśli używasz do pracy jakiegoś specjalistycznego sprzętu, np. komputera.

Wartość rynkowa

Aby jeszcze bardziej zrozumieć rozsądną opłatę, spróbuj sprawdzić ceny innych freelancerów tworzących oprogramowanie.

Wybierz grupę odbiorców

Dowiedz się, dla jakich klientów wolałbyś pracować. To może wpłynąć na to, komu sprzedajesz swoje umiejętności. Korzystnie jest rozważyć swoje ceny przy wyborze rynku docelowego. To jest tak, że można odróżnić klientów, którzy mogą być bardziej skłonni do płacenia twoich opłat i tych, którzy mogą nie być w stanie. Zamiast narażać swoje wynagrodzenie, aby uzyskać klientów, ukierunkowanie na klientów, którzy płacą twoje stawki, jest kluczowe.

Pokaż swoje umiejętności

Spróbuj sprzedać swoje doświadczenie, gdy już zdecydujesz, dla kogo chcesz pracować. Możesz kupić osobistą reklamę, dołączyć do stron sieciowych dla niezależnych wykonawców lub ubiegać się o zamieszczone oferty pracy. Marketing swoich umiejętności jest jednym z najważniejszych aspektów możliwości pracy jako freelancer software developer. Postaraj się przeznaczyć trochę czasu każdego dnia pracy, aby to osiągnąć.

Wybierz klienta

Upewnij się, że masz zaufanie do klientów, których wybierzesz do obsługi. Wybierając dla kogo pracować, staraj się pamiętać o wytycznych, które sam sobie wyznaczyłeś. Nawet jeśli możesz ubiegać się o wiele zleceń jako freelancer, pracodawcy również mogą się do Ciebie zgłosić. Kiedy to nastąpi, zapytaj o swoją zawodową kompatybilność z pracodawcą.

Zawrzyj umowę

Przed rozpoczęciem pracy nad projektem zgodziłeś się na wolontariat i spróbuj sporządzić umowę o pracę. Pomaga to w formalnym ustaleniu wytycznych dotyczących Twojej pracy na kontrakcie z organizacją jako freelancer. Umowy te często wyszczególniają Twoje wynagrodzenie z firmy, Twoje zadanie i długość sojuszu z firmą. Zapytaj klienta, czy mają standardową umowę dla freelancerów. Możesz znaleźć online szablony umowy o pracę.

Ucz się nowych umiejętności

Staraj się nadążać za nowymi umiejęt nościami i zdolnościami jako profesjonalny freelancer programista. To może pociągać za sobą zdobywanie kolejnych kwalifikacji lub konsekwentne aktualizowanie swojego CV. Często można znaleźć nowe koncerty freelance rozwoju oprogramowania i postęp kariery poprzez rozszerzenie zestawu umiejętności.

Zdefiniuj swoją specjalizację

Programiści freelancerzy mogą wybierać z szerokiej gamy różnych specjalizacji. Możesz być dowolnym ze swoich wyborów lub według swoich umiejętności i specjalności, takich jak:

Front-end developer

Back-end deweloper

Java

CSS

Python

Javascript

PHP

HTML

SQL

Lub każdy inny popularny język programowania.

Opracuj portfolio

Budowanie portfolio online będzie krytycznym krokiem do udanych projektów freelance zatrudnienia i swojej ścieżki kariery jako freelancing software developer lub inżynier oprogramowania. Twoja wiarygodność z potencjalnymi klientami szukającymi usług dla freelancera programisty lub inżyniera oprogramowania wzrośnie wraz z jakością Twojego portfolio. Ale stworzenie takiego portfolio może być skomplikowane. Rozważ stworzenie portfolio inżynierii projektowej, jeśli zaczynasz od zera. Rozwój sieci, aplikacja, trochę inżynierii oprogramowania, jakiś kod, który przechowujesz na GitHub, itp.

Stwórz coś na własną rękę, co będzie przydatne i użyj tego jako podstawy swojego portfolio. Możesz wykorzystać swoją sieć do odkrycia możliwości pracy, które możesz przyjąć za darmo lub za znacznie obniżoną opłatą. Robiąc to możesz wzbogacić swoje CV i zebrać referencje oraz bezcenne doświadczenie zawodowe.

W przypadku tego wczesnego zatrudnienia, otrzymywanie wynagrodzenia jest zawsze preferowane. Dziedzina rozwoju oprogramowania lub tworzenia stron internetowych jest konkurencyjnym środowiskiem dla freelancingu. Pomoże to, jeśli włożysz trochę początkowej pracy, aby uzyskać początek dla co najmniej jednego lub dwóch miejsc pracy. Po tym, będziesz w stanie zademonstrować swoje umiejętności i mieć znacznie większą siłę negocjacyjną.

Określ swoje stawki za usługi

Freelanccy programiści mogą wystawiać klientom rachunki na trzy sposoby. Takie jak:

Za godzinę

Ładowanie godzinowe ma zalety w ochronie, jeśli utkniesz w pracy. Wadą jest to, że jeśli nie możesz zażądać wysokiej stawki godzinowej, możesz zaniżać swoje wynagrodzenie, jeśli masz tendencję do szybkiej pracy.

Za projekt

W większości przypadków rozliczanie według projektu jest korzystne dla wszystkich. Tworzysz ofertę pracy. Musisz się potargować i zdecydować na cenę. Twoja praca jest wykonana. Zostaje ci zapłacona. Zaletą jest to, że szybciej zarabiasz więcej pieniędzy. Wadą jest to, że jeśli projekt się przeciąga lub coś pójdzie nie tak, twoja inwestycja w czas przewyższa twój dochód.

Cena oparta na wartości

To Ty decydujesz, jaką wartość otrzyma Twój klient z tego projektu. Oferujesz projekt w oparciu o określony udział w tej sumie. Ten model cenowy jest mniej typowy i może być trudniejszy do wykonania dla nowych freelancerów. Jednak posiadanie dobrej wiedzy i doświadczenia w jego prawidłowym wykonywaniu może znacznie zwiększyć Twoje dochody.

Zdecyduj, jak chcesz znaleźć swojego pierwszego klienta

Znalezienie pierwszego klienta jest najtrudniejszym zadaniem dla freelancera - programisty lub inżyniera oprogramowania. Ale to jest do pomyślenia, i istnieje wiele różnych dróg, które można podjąć, aby dostać się tam, jak również. Aby znaleźć pierwszego klienta i zabezpieczyć swoją pierwszą płatną pracę, możesz wybrać jedną z następujących czterech możliwości lub strategii:

Individual Networking

Lokalne wydarzenia sieciowe i spotkania biznesowe mogą pomóc Ci zbudować sieć i połączyć się z różnymi możliwymi pracodawcami. Lub możesz dołączyć do różnych grup freelancerskich lub stron na swoich mediach społecznościowych i może zdobyć klientów lub pracę również stamtąd.

Platforma freelancingu

Jako freelancer inżynier oprogramowania, możesz skorzystać z kilku doskonałych witryn freelancerskich. Teraz pamiętaj, że każda z tych platform ma swoje trudności i ograniczenia. I niektóre z nich prawdopodobnie będą działać dla ciebie bardziej efektywnie niż inne. Jednak ogólnie rzecz biorąc, można zrobić dobrze na nich, jeśli masz silną etykę pracy, przyzwoite umiejętności komunikacyjne i są wykwalifikowani w pitching pracy i zdobywając potencjalnych klientów. Mogą one również pomóc z referencjami i rekomendacjami. Dodatkowo, sprawiają, że rozliczenia są proste. Jak rozpocząć swoje freelance specjalistów rozwoju oprogramowania, spojrzeć i przetestować te główne graczy:

Upwork

W dziedzinie platform freelancerskich, Upwork jest dość znaczącym uczestnikiem. Dodatkowo, mają wielu klientów i możliwości gigu na forum.

W dziedzinie platform freelancerskich, jest dość znaczącym uczestnikiem. Dodatkowo, mają wielu klientów i możliwości gigu na forum. Fiverr

Możesz ustawić się jako freelancer lub sprzedawca na Fiverr w praktycznie każdej dziedzinie, w tym rozwoju oprogramowania.

Możesz ustawić się jako freelancer lub sprzedawca na w praktycznie każdej dziedzinie, w tym rozwoju oprogramowania. Freelancer

Możesz stworzyć swój profil na Freelancer , wyszukać zadania, które odpowiadają Twoim talentom i złożyć ofertę. Następnie otrzymujesz zapłatę po wykonaniu i wygraniu zadania.

Możesz stworzyć swój profil na , wyszukać zadania, które odpowiadają Twoim talentom i złożyć ofertę. Następnie otrzymujesz zapłatę po wykonaniu i wygraniu zadania. Toptal

Na tej platformie można znaleźć największą, najbardziej rozproszoną sieć talentów biznesowych, projektowych i technicznych.

Dlaczego zostanie deweloperem no-code jest lepszym pomysłem?

Istnieje kilka powodów, dla których zostanie deweloperem no-code jest lepszym pomysłem niż bycie tradycyjnym deweloperem oprogramowania. Po pierwsze, platformy rozwojowe no-code są znacznie bardziej przyjazne dla użytkownika niż języki kodowania, które mogą być trudne do nauczenia. Ułatwia to osobom nietechnicznym tworzenie i edytowanie aplikacji bez konieczności uczenia się kodu. Po drugie, platformy programistyczne no-code pozwalają na tworzenie aplikacji znacznie szybciej niż języki kodowania.Dzieje się tak dlatego, że platformy programistyczne no-code przychodzą z wstępnie wbudowanymi funkcjami i funkcjami, które możesz wykorzystać do stworzenia swojej aplikacji. Oznacza to, że nie musisz spędzać czasu na budowaniu tych funkcji, co może być czasochłonne.

Wreszcie, platformy programistyczne no-code są często tańsze niż języki kodowania. Dzieje się tak dlatego, że platformy programistyczne no-code nie wymagają zakupu żadnego specjalnego oprogramowania lub narzędzi, aby z nich korzystać. To może zaoszczędzić Ci dużo pieniędzy w dłuższej perspektywie. Ogólnie rzecz biorąc, istnieje wiele powodów, dla których bycie programistą no-code jest lepszym pomysłem niż bycie tradycyjnym programistą, który używa języków kodowania. no-code platformy programistyczne są łatwiejsze w użyciu, szybsze w budowaniu aplikacji, a często również tańsze. Jeśli więc chcesz zostać programistą, polecam wypróbowanie platformy no-code.

Zalety bycia programistą no-code

Istnieje wiele korzyści z przeniesienia swojej kariery jako no-code inżynier oprogramowania lub freelance programista lub bycia jednym. Poniżej przedstawiamy niektóre z głównych korzyści:

Zwiększenie produktywności

Będąc niezależnym programistą oprogramowania lub inżynierem oprogramowania, a zwłaszcza jeśli zdecydujesz się na platformę no-code taką jak AppMaster, twoja ogólna produktywność jako programisty zostanie zwiększona. Tradycyjna metoda programowania wymaga dużo czasu i wysiłku. Z drugiej strony, platforma no-code taka jak AppMaster działa na drag-and-drop podejściu do łatwego tworzenia aplikacji, aby zaoszczędzić czas. Możesz wziąć na więcej projektów i zarobić więcej pieniędzy.

Łatwość wejścia

No-code Programiści korzystają z wielu zalet w stosunku do ich bardziej tradycyjnych odpowiedników. Być może najbardziej oczywistą korzyścią jest łatwość wejścia; ponieważ nie jest wymagana wiedza programistyczna, każdy z podstawowymi umiejętnościami komputerowymi może zostać deweloperem no-code. Ta dostępność sprawia, że rozwój no-code jest atrakcyjną opcją dla tych, którzy chcą tworzyć oprogramowanie, ale nie mają czasu lub ochoty na naukę języka programowania. Dodatkowo, rozwój no-code wymaga mniej czasu i wysiłku niż tradycyjny rozwój; większość platform no-code jest zaprojektowana tak, aby były przyjazne dla użytkownika i intuicyjne, co oznacza, że możesz zacząć działać przy minimalnym szkoleniu. To sprawia, że rozwój no-code jest idealną opcją dla tych, którzy chcą szybko i łatwo tworzyć oprogramowanie bez konieczności uczenia się skomplikowanych języków kodowania.

Platforma AppMaster uruchomiła nowe szkolenie z zakresu rozwojuno-code dla osób o różnym poziomie zaawansowania technicznego. Możesz zacząć od podstaw, opanowując punkty końcowe i podstawy budowania baz danych, a także głębszą wiedzę na temat rozwoju, która pomoże Ci w tworzeniu aplikacji.

Wynik końcowy

Bycie no-code freelancerem lub inżynierem oprogramowania może być owocne, ponieważ z obecnej perspektywy rynkowej zapotrzebowanie na freelancerów i programistów jest już bardzo wysokie. Jest to pożądana opcja dla innowacyjnych osób, które stale poszukują wydajności i wiedzy w swojej karierze. Jednak bycie no-code freelancerem programistą lub inżynierem oprogramowania może być wyzwaniem i może stać się dla Ciebie łatwiejsze dzięki AppMaster. Zdobądź edukację dzięki naszym zasobom online, aby zaoszczędzić czas i pieniądze.