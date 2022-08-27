Ayrıntılara girmeden önce, önce bir arka uç geliştiricinin ne olduğunu tanımlamamız gerekiyor. Herhangi bir web uygulamasının genellikle iki yönü vardır - ön uç ve arka uç. Ön taraf, ziyaret ettiğiniz ve tarayıcınız içinde iletişim kurduğunuz web sayfalarını içerir. Ön uç geliştiriciler genellikle bu sayfaları tasarlar. Arka uç geliştirme sırasında, web geliştiricileri web sunucusunda yürütülen kodu yazmaktan sorumludur. Ancak kod yazmak kolay değildir. İlk olarak, basit HTML dilinde bile kod yazmak istiyorsanız, becerileri öğrenmelisiniz. Başka bir deyişle, arka uç, genellikle uygulama programı arayüzü veya API olarak adlandırılan bu eklentileri verilere geliştirme tekniğidir. Bugün, arka uç geliştiricileri web uygulamalarının bel kemiği haline geldi. Hemen hemen her şirket, herhangi bir dilde profesyonel olarak kod yazabilen arka uç geliştiricileri arıyor. Etkili bir arka uç web geliştiricisi olmak için öğrenmeniz gereken en önemli 8 beceri vardır.

Beceri 1: Doğru Programlama Dilini Seçin

Web uygulamalarının veya web uygulamalarının programlanması söz konusu olduğunda, mevcut arka uç programlama dillerinde herhangi bir eksiklik yoktur. Doğru dili seçmek kolay değildir. Bu, yeni başlayanlar için bile zor olabilir. Aşağıda, arka uç geliştirme için en uygun diller bulunmaktadır.

Java

Java eski bir dildir. Olağanüstü özellikler sağlar. Esas olarak nesne yönelimli programlama paradigmasını takip eder. Java, arka uç geliştirme için özel olarak tasarlanmıştır. Java daha güçlü bir sistemdir. Genellikle, insan arka uç geliştiricileri yerine bir program yorumlayıcısının yorumlayabileceği bayt kodunda veya düşük seviyeli kodda yapılmadan önce Entegre Geliştirme Ortamında (IDE) yazılır. Arka uç geliştiricileri, kod yazmak için sıklıkla Java kullanır. Java ayrıca, kapsamlı kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturmak için sıklıkla kullanılır. Çok güvenli bir programlama dilidir. Java kullanarak, programcılar aynı anda birden fazla görev işleniyor olsa bile kodu yazabilirler. Programcılar ayrıca kodları Java ile yazmayı tercih ederler. Farklı işlemleri paralel olarak yürüterek bir programı daha kısa sürede gerçekleştirmeniz gerektiğinde kullanışlı olabilir.

PHP

PHP, 1997'de resmi olarak tanıtılan bir başka iyi bilinen sunucu tarafı arka uç web programlama dilidir. Bu dil genellikle oturum aramaları, e-ticaret web siteleri geliştirme ve veritabanlarını ve web uygulamalarını yönetmek için kullanılır.

piton

Python, başka bir üst düzey kodu çözülmüş arka uç web programlama dilidir. Arka Uç Geliştiricileri, kod yazmak, verileri analiz etmek, görevleri otomatikleştirmek, web siteleri, web uygulamaları ve makine öğrenimi oluşturmak için Python kullanır.

Beceri 2: Arka Uç Çerçeveleri Bilgisi

Arka uç programlama dillerini öğrenmek yeterli değildir; ayrıca çerçevelerle becerilerinizi cilalamanız gerekebilir. Arka uç çerçeveleri, çok sayıda kuruluş için uygulama geliştirmeden üstündür. Web geliştiricilerinin optimum verimliliği doğrulaması için arka uç çerçeveleri gereklidir. Örneğin birkaç çerçeve vardır:

Django

Django, açık kaynaklı bir arka uç çerçevesidir. Kodu Python programlama dilinde yazılmıştır. Django, hızlı uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, zengin özelliklere sahip veri tabanına dayalı web sitelerinin geliştirilmesi için de uygundur.

Beceri 3: Kapsamlı Veritabanları Bilgisi

En iyi arka uç web geliştiricilerinden veya profesyonel kod yazarlarından biri olmak için veritabanlarından veri toplama ve alma konusunda bilgi sahibi olmanız gerekir. Veritabanı, bir dizi elektronik tablodur. Her veritabanı, satırlar ve sütunlarda tutulan verilerle belirli bir elektronik tabloya benzeyen bir tablodur. Ön uç geliştiriciler veritabanları ve onlarla arayüzler ile ilişki kurabilse de, arka uç web geliştirme şu anda bu verilere depolama ve alma dahil olmak üzere avantajlı ve istisnai bir yaklaşımla başa çıkmanın tercih edilen yoludur. Harika sosyal sınıf veritabanlarıyla başlayın ve yeterliliğinizin izin verdiği ölçüde grafik veritabanlarına doğru ilerleyin.

Beceri 4: Sunucu Yönetimi

Her web sitesi bir veritabanı üzerinde çalışır. Bu web sitelerinin tüketicileriyle ilgilenmek için bir veri tabanına ihtiyacı vardır. Arka uç geliştiricileri, içeriği bir çerçevede tutmak için bir veritabanı kullanır. Bu çerçeve, içeriği kurtarmayı, toplamayı ve değiştirmeyi kolaylaştırır. Sunucu adı verilen uzak bir kişisel bilgisayarda çalışır. Oracle, MySQL, PostgreSQL ve SQL Server gibi geniş bir veritabanı kapsamı yaygın olarak kullanılmaktadır. Sunucu yönetimi için bunlardan birini seçebilir ve bu konuda uzmanlık kazanabilirsiniz: Nginx, Docker, Kubernetes, New Relic, vb.

Beceri 5: Kapsamlı Uygulama Programı Arayüzü (API) Bilgisi

İnternet tarayıcıları, müşterilerin web uygulamalarına bağlanan tek sistemleri değildir. Her çevrimiçi şirket, hem iOS hem de Android için bir mobil uygulama sağlar. Tam ve kapsamlı API bilgisi, arka uç geliştiricileri veya kod yazarları için çok önemlidir. Hiç şüphe yok ki, HTML madde tasarlamak için en iyisidir. Ancak, çeşitli projelerin kullanacağı veriler için gelişmiş ve iyileştirilmiş yapılandırmalar vardır. JSON ve XML, Uygulama Programı Arayüzü bilgisi için en çok kabul edilen iki konumdur. JSON, JavaScript Nesne Gösterimini tanımlarken, XML genişletilebilir İşaretleme Dilini karakterize eder. Uygulama Programı Arayüzünün birincil işlevi, farklı uygulamalar arasında bağlantı kurmaktır. Birisi mobil uygulamasını kullanarak Amazon'dan bir ürün sipariş ettiğinde, Amazon'un API'si ile bir ilişki kurar.

Beceri 6: Sürüm Kontrol Sistemi Bilgisi

Sürüm kontrol sisteminin birincil amacı, arka uç geliştiricilerin kodu yazarken yaptığı değişiklikleri geri döndürmektir. Bir VCS ayrıca kodlardaki değişiklikleri ayrı bir veritabanında izler. Kaynak denetimi, arka uç web geliştiricileri için de yararlıdır. Kod yazarken yapmış olabilecekleri hataları tersine çevirebilirler. SVN, AWS Code Commit, Mercurial ve Git, arka uç geliştiriciler için son derece popüler sürüm kontrol sistemleridir. Bu araçlar, arka uç web geliştiricilerinin, web geliştirme yolculuğunun bir noktasında kesinlikle ortaya çıkacak sorunları önlemesine olanak tanır.

Sürüm Kontrol Sistemleri veya Kaynak Kontrolü nasıl faydalıdır?

Bu sistem, kodlarınızın sürümlerini oluşturur. Kod tabanınızda yalnızca bir dosya veya çok sayıda değişiklik yapsanız da, değiştirdiğinizin farkında olmak, sahip olmamanız gereken bir şeydir. Sürüm kontrol sistemi, kodunuzun eski bir sürümüne dönme ve yaptığınız değişiklikleri geri çekme potansiyeline sahiptir.

Git

Profesyonel web geliştiricileri her zaman modern sürüm kontrol sistemlerini tercih eder. Birçok popüler kaynak denetimi olmasına rağmen Git, en yüksek performanslı ve güvenli denetim sürümü sistemlerinden biridir. Linux işletim sisteminin aynı geliştiricisi tarafından geliştirilen açık kaynaklı ve desteklenen bir kontrol sistemidir. İşlevsel bir kod modeline sahip arka uç web geliştiricileri, yapılan değişikliklerin tam geçmişini verimli bir şekilde alabilir, bu da kodun gözden geçirilmesini ve düzeltilmesini kolaylaştırır.

Beceri 7: Ön Uç Bilgisi

Temel arka uç programlama kodu bilgisine sahip olduğunuzda, ön uç kodunun temel bir anlayışını öğrenmeniz gerekir. Bunda ustalaşmanıza gerek yok; temel becerileri öğrenin ve HTML ve CSS gibi dillerde yazın. Bir programcı olarak, çeşitli algoritmaları iletmek ve kullanmak için bilgisayarlara veri sağlama becerilerine sahip olmalısınız. Kodlama yoluyla mükemmel bir sonuç arıyorsanız, temel programlama kodlarına da iyi derecede hakim olmalısınız. Profesyonel bir arka uç web geliştiricisi olmak için JavaScript'te ustalaşmanız gerekir. Bunun nedeni, Jscript programlama kodunun ön uç geliştirmenin temeli olmasıdır. Arka uç üzerinde çalışıyor olsanız da HTML, JavaScript ve CSS gibi programlama dilleri kod yazarken bir sütun görevi görecektir.

JavaScript

JavaScript, güvenilir bir ön uç programlama dilidir. Ön uç geliştiricileri bu dilde kod yazar. Bu dil ilk olarak 25 yıl önce 1995'te tanıtıldı. JavaScript, birden çok kaynağın çevrimiçi kullanılabilirliği ve zengin arabirimler dahil olmak üzere birçok avantaj sağlar. Birçok değerli özelliği olmasına rağmen, bazı sınırlamaları da vardır.

JavaScript Özellikleri

Çalışkan Veri Türü — JavaScript'te, herhangi bir veri türü için değişkenleri verimli bir şekilde yeniden kullanabilirsiniz. Son değişkenin kullanımda olmadığı başka bir veri türü için ek bir değişken belirtmeniz gerekmediğini belirtir. Herhangi bir veriyi, x değişkeninde "ABC" dizesini tutmuş gibi bir değişkende tutabilirsiniz. Daha sonra herhangi bir tamsayıyı veya gösterimi aynı değişkende tutabilirsiniz. Bu şekilde, bellekten tasarruf sağlar ve programlama pratiğini geliştirir ve kod satırlarını azaltır.

— JavaScript'te, herhangi bir veri türü için değişkenleri verimli bir şekilde yeniden kullanabilirsiniz. Son değişkenin kullanımda olmadığı başka bir veri türü için ek bir değişken belirtmeniz gerekmediğini belirtir. Herhangi bir veriyi, x değişkeninde "ABC" dizesini tutmuş gibi bir değişkende tutabilirsiniz. Daha sonra herhangi bir tamsayıyı veya gösterimi aynı değişkende tutabilirsiniz. Bu şekilde, bellekten tasarruf sağlar ve programlama pratiğini geliştirir ve kod satırlarını azaltır. Async Processing —Jscript'in en değerli özelliğidir. . Komut dosyalarını paralel olarak yürüterek zaman kazandırır. Bir komut dosyası işleniyor olsa bile tüm istekler paralel olarak çalışır. JavaScript kullanıldığında, komut dosyasının bir kısmı, kodun diğer kısmının yanıtın başlamasını beklemesini engellemeye veya buna izin vermeye yetkin olmayacaktır.

—Jscript'in en değerli özelliğidir. . Komut dosyalarını paralel olarak yürüterek zaman kazandırır. Bir komut dosyası işleniyor olsa bile tüm istekler paralel olarak çalışır. JavaScript kullanıldığında, komut dosyasının bir kısmı, kodun diğer kısmının yanıtın başlamasını beklemesini engellemeye veya buna izin vermeye yetkin olmayacaktır. Hafif — JavaScript, sunucu tarafında veri yönetimi için kullanılan hafif bir arka uç programlama dilidir.

HTML

HTML, Hiper Metin İşaretleme Dili anlamına gelir. Köprü metni, kopyanın veya sayfanın, okuyucunun belgedeki diğer sayfalara gitmesini sağlayan köprüler içerdiği anlamına gelir. Bugün HTML, HTML5 olarak tanınan en son sürümde mevcuttur. HTML, İnternet'in temel bloğudur. Bir web sitesinin ruhudur. HTML, diğer iki kodla uyumlu olarak çalışırken web sayfalarının tasarımını tanımlar. Her web sayfasının biraz HTML'ye ihtiyacı vardır. İçinde kod yazabilmek için HTML dilinin temel becerilerini öğrenmelisiniz. Bir arka uç web geliştiricisi olarak, HTML'de kod yazmanız gerekmez; yine de bir HTML sayfasına veri koyabilmek için temel HTML bilgisini öğrenmeniz gerekecek. Birçok web sitesi HTML ile kodlanmıştır. Ön uç geliştiricileri, verileri HTML dilini kullanarak yerleştirmek için şablonlar oluşturur. Web sayfaları tasarlarlar ve HTML'de kodlar yazarak işlevsel hale getirirler.

CSS Bu dil, verilerin bir web sayfasında ve tüm tarayıcılarda standartlaştırılmış dizide nasıl geliştirileceğini tanımlar. CSS, ön uç geliştiriciler tarafından ön uç geliştirme için kod yazmak için sıklıkla kullanılır.

Beceri 8: İletişim

İletişim, herhangi bir alanda başarının anahtarıdır. Ürün yöneticilerinden, müşterilerden veya diğer ekip üyelerinden fikir toplamaları gerektiğinden, arka uç geliştiriciler için mükemmel iletişim becerileri geliştirmek son derece gereklidir. Arka uç web geliştiricileri için teknik becerileri öğrenmek nasıl önemliyse, teknik olmayan beceriler de öyle. Bir arka uç web geliştiricisinin öğrenmesi gereken bazı işlevsel teknik olmayan becerilerin bir listesi vardır ve iletişim bu listede üst sıralarda yer alır.

Özet

Arka uç web geliştirme, hızla büyüyen bir meslek alanıdır. Ancak başarılı bir arka uç geliştiricisi olmak çok zaman alır. Ayrıca, bilginizi her zaman geliştirmeniz ve BT alanındaki yeniliklerle iletişim halinde olmanız gerekir ve tüm bunlar, uygulama için iyi bir arka uç geliştirebileceğinizi garanti etmez. Bu uzun ve zor bir yol, ancak yalnızca bir arka uç değil, tam bir uygulama oluşturmak için başka bir seçenek daha var. Kodsuz platform, herhangi bir ön uç veya arka uç bilgisi olmadan tam uygulamaların geliştirilmesine izin verir. Şunu hayal edin: Arka uçla ilgili her zaman aklınızda bulundurmanız gereken tüm bilgileri öğrenmenin uzun ve zorlu yoluna rağmen - kodsuz bir platformda nasıl uygulama geliştireceğinizi öğrenebilir ve hızlı ve kolay para kazanabilirsiniz! Ayrıca, sadece mobil uygulamalar değil, aynı zamanda web uygulamaları da oluşturmanıza izin veren birkaç kodsuz platform vardır, örneğin AppMaster, mobil ve web uygulamaları geliştirmenize izin veren ve aynı şekilde teknik belgeleri otomatik olarak yazan kodsuz bir platformdur. arka uç web geliştiricilerinin yaptığı gibi.

Sıkça Sorulan Sorular

İyi bir Backend geliştiricisi olmak için en önemli üç Beceri nedir?

İyi bir arka uç geliştirici olmak için en önemli üç şey şunlardır:

Programlama dilleri ve Arka uç çerçeveleri

Veritabanı Yönetimi

Uygulama programı Arayüzü (API) ve Sürüm Kontrol Sistemleri bilgisi

İlk önce ne öğrenmem gerekiyor, ön uç veya arka uç?

Tamamen size kalmış ve ihtiyaçlarınıza bağlı! Bir arka uç geliştiricisi olmak istiyorsanız, önce ön ucu öğrenmeniz gerekmez: arka ucu öğrenebilir ve ardından sadece ön tarafa aşina olmak için - ön ucu öğrenin.

Arka uçta ağırlıklı olarak hangi dil kullanılır?

Java dili çoğunlukla arka uçta kullanılır. Birçok web geliştiricisi, arka uç için özel olarak tasarlandığından, arka uç geliştirme için Java'da kod yazar.

SQL arka uç mu yoksa ön uç mu?

SQL bir programlama dilidir. Arka uçtaki veritabanlarıyla bağlantı kurmak için kullanılır.