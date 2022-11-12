你是否期待成为一名自由职业者的软件开发人员？如果是，这篇文章可以成为你的终极指南。以前，软件开发团队只倾向于考虑一个全职工作，可以像传统的朝九晚五的工作一样在办公室环境中完成。但事情正在发生变化；随着新兴世界的发展，现在几乎所有的工作都在向远程职位发展，而在某些情况下可以被称为自由职业者。

软件开发专业行业的大佬们也在行动，他们更喜欢灵活的自由职业者时间，在自己舒适的空间里进行软件开发或应用开发。这样做是一个双向的好处。这有利于自由软件开发人员在灵活的时间内工作，获得项目的付款，在任何地方工作，需要时可以休息。

愿意从事软件开发的信息技术--IT公司也从雇用自由职业者中受益，因为他们经常需要雇用一个人，而不是支付顶级的软件工程师，并在最后期限时获得更好的生产力和产出。 即使你一直在IT（信息技术）公司工作，作为一个软件开发人员，尝试切换到自由职业者软件开发，因为这将使你的生活更轻松。

自由职业的软件开发人员是做什么的？

自由软件开发人员被雇用来支持网站、应用程序和计算机软件系统的运作。他们开发应用程序的 "后端"，或网络应用程序或移动应用程序，使用编程语言或像。 no-codeAppMaster 等平台。这表明，这些专家创造了底层机制，使应用程序的运行得以实现和促进。这些是独立软件开发人员或软件工程师的典型职责。

应用程序开发

软件系统设计

为客户提供咨询和实施软件升级

用代码或去 no-code 的方式制作网页或应用程序

的方式制作网页或应用程序 与客户互动以确定他们的需求

维护个人作品集或网络开发。

数据库开发

自由职业的软件开发人员可以在哪里工作？

各个行业的企业雇用软件工程师来完成项目和解决软件工程问题。大多数独立软件开发人员承担项目，并可能协助公司解决应用程序的软件工程问题，或为客户创建一个应用程序。自由软件开发者做的是独立的、经常性的远距离工作。许多独立承包商在家里工作，但有些人利用远程工作的灵活性，在旅行的同时还能谋生。

如何成为软件开发的自由职业者

作为一个自由职业者工作可能很有趣。每个专业人士都可能有独特的自由职业道路，并以众多方式找到成功的项目，因为这在很大程度上取决于个人。然而，尝试坚持以下措施，以广泛理解如何为自己成为软件开发专业的全堆栈软件工程师而工作。

学习一项技能

如果你作为自由软件开发者或全栈软件工程师工作，一个可以让你从其他独立承包商中脱颖而出的专门人才是有益的。考虑获得一种编程语言的认证，或专注于某一特定的工作，如应用程序的调试。通过这样做，你可以发展企业经常重视的自由职业者的具体专业知识。这种差异化使你更容易被发现，因为你可能在雇主的网络开发技能搜索中出现。

制定规则

作为一个自由职业者，为自己建立界限是至关重要的。为你的工作生活建立一个结构可以帮助你保持良好的工作习惯。决定一些实际的因素，例如。

工作时间。决定你每天的工作时间。重要的是要保持一致，这样别人就可以指望你在这些时间内工作。

职责。概述你作为一个自由职业者的责任是什么。这将有助于保持你的注意力，避免与其他项目重叠。

最后期限。为你的项目设定截止日期，并确保遵守这些日期。这将有助于保持你在客户中的良好声誉。

休息。休息一下吧!你很容易陷入你的工作，但重要的是偶尔离开电脑屏幕，伸展你的双腿和清理你的头脑。

沟通方法。选择你与客户或团队成员工作时最常使用的沟通工具。这可能是电子邮件，即时通讯，或视频会议软件。

工作就业

努力选择你喜欢的工作场所。一些独立承包商建立了一个家庭办公室，以帮助分离他们的个人和商业生活。

客户

想一想你觉得最方便的客户。例如，你可能只希望接受小型企业的任务，或专注于食品服务部门的应用。

几个客户

了解你的人才关于你的工作量是至关重要的。试着弄清楚你能同时做多少个项目，在接受客户的时候要记住这个数字。

服务水平

决定你将提供哪些服务以及如何提供这些服务。例如，你可能只想与已经存在的顶级软件工程师合作，而不是为客户开发和设计新的软件，或者你可能只想为企业提供咨询。

创建一个投资组合

如果你有一个在线作品集，对寻找客户会有帮助。确保在你的作品集中包括专业的推荐信和你的工作样本。这可以向客户说明你的技能和专业程度，并可能影响他们雇用你。考虑在你的工作机会和申请中加入你的作品集的链接，在你的网站上展示。

设定你的费率

在决定对你的工作收取多少费用时，考虑几个标准是至关重要的。首先决定你是否要按项目或小时收费。选择一个能公平地补偿你的专业技能并使你能养活自己的服务费是至关重要的。这里有一些需要考虑的事情。

经验水平

经验丰富的专业人员往往收费较高，因为他们投入了更多的时间来磨练自己的手艺，可能会导致工作质量更好。

时间

如果一项任务需要很长时间，你必须收取足够的费用来公平地补偿你的时间。

财政义务

在选择你的费率时，不要记得考虑你的财务义务。这能保证你能处理这些义务，并能舒适地生活。

设备

如果你在工作中使用任何专业设备，如电脑，你的费率必须反映并充分覆盖你在一段时间内购买设备的成本。

市场价值

为了进一步了解合理的收费，尝试查询其他自由职业者软件开发人员的价格。

选择受众

找出你更愿意为哪些客户工作。这可能会影响你向谁推销你的技能。在选择目标市场时，考虑你的定价是有利的。这是为了让你能够区分那些可能更愿意支付你的费用的客户和那些可能无法支付的客户。与其为获得客户而损害你的报酬，不如瞄准那些支付你费用的客户，这一点至关重要。

展示你的技能

一旦你决定为谁工作，就尝试推销你的专业知识。你可以购买个人广告，加入独立承包商的网络网站，或申请发布的工作。推销你的能力是你作为自由软件开发者的工作机会中最重要的方面之一。尽量在每个工作日分配一些时间来完成这项工作。

选择客户

确保你对你选择服务的客户有信心。在选择为谁工作时，尽量牢记你为自己设定的准则。即使你可以作为自由职业者申请许多任务，雇主也可能会找你。当这种情况发生时，要询问你与雇主的职业兼容性。

订立合同

在开始一个项目的工作之前，你已经同意自愿并尝试起草一份雇佣合同。这有助于正式确立你作为自由职业者与该组织的合同工作准则。这些合同经常详细说明你从公司得到的报酬，你的任务，以及你与公司结盟的时间。询问客户他们是否有自由职业者的标准合同。你可以在网上找到雇佣合同的模板。

学习新技能

作为专业的自由软件开发人员，要努力跟上新的技能和能力。这可能需要获得更多的资格证书或持续更新你的简历。你经常可以找到新的自由职业软件开发的工作，并通过扩大你的技能组合来推动你的职业生涯。

确定你的专业

自由职业软件开发人员可以从广泛的独特的专业知识中选择。你可以成为你的任何选择或根据你的技能和专业，如。

前端开发

后端开发人员

Java

CSS

Python

Javascript

PHP

HTML

SQL

或任何其他流行的编程语言。

开发一个投资组合

建立一个在线作品集将是成功的自由职业者就业项目和你作为自由职业者的软件开发人员或软件工程师的职业道路的一个关键的垫脚石。你在寻求自由职业软件开发人员或软件工程师服务的潜在客户中的信誉将随着你的作品集的质量而增加。但创建这样的投资组合可能很复杂。如果你从头开始，可以考虑创建一个项目工程组合。网络开发，一个应用程序，一些软件工程，一些你存储在GitHub 的代码，等等。

自己创造一些有帮助的东西，并把它作为你的作品集的基础。你可以利用你的网络来发现工作的可能性，你可以免费或以更低的费用接受。这样做可以增强你的简历，收集推荐信和无价的专业经验。

对于这种早期就业，获得报酬总是最好的。 软件开发或网络开发领域是一个自由职业者的竞争环境。如果你在初期投入一些工作，至少为一两份工作开个头，会有帮助。之后，你将能够证明你的能力，并拥有更多的谈判能力。

确定你的服务费率

自由职业软件开发者可以通过三种方式向客户收费。如：。

按小时

按小时收费的好处是，如果你在工作中陷入困境，可以保护你。缺点是，如果你不能要求一个高的小时费率，如果你倾向于快速工作，你可能会少付自己的钱。

按项目

大多数情况下，按项目计费对每个人都有利。你做一个工作推销。你必须讨价还价，决定价格。你的工作已经完成。它被支付给你。这样做的好处是，你可以更快地赚到更多的钱。缺点是，如果一个项目拖拖拉拉或出了问题，你的时间投资超过了你的收入。

基于价值的价格

你决定你的客户将从这个项目中获得多少价值。你根据这个金额的具体份额来提供项目。这种价格模式不太典型，对于新的自由职业者来说，可能更难执行。然而，拥有良好的知识和经验，正确地做到这一点，可以大大增加你的收入。

决定你要如何找到你的第一个客户

对于自由职业者的软件开发人员或软件工程师来说，找到你的第一个客户是最难的任务。但这是可以想象的，你也可以采取许多不同的途径来达到目的。为了找到你的第一个客户并确保你的第一份付费工作，你可以从以下四种可能性或策略中选择。

个人网络

当地的网络活动和商业聚会可以帮助你建立你的网络，并与各种可能的雇主联系。或者你可以在你的社交媒体上加入不同的自由职业者团体或网页，也可能从那里得到客户或工作。

自由职业平台

作为一名自由职业的软件工程师，你可以使用几个优秀的自由职业者网站。现在，请记住，这些平台都有其困难和限制。而其中一些可能会比其他的更有效的为你工作。然而，总的来说，如果你有强烈的职业道德，体面的沟通技巧，并善于推销工作和赢得潜在客户，你可以在这些网站上做得很好。他们还可以协助提供推荐信和建议。此外，他们使计费变得简单。当你开始你的自由职业软件开发专业人士，看看并测试一下这些主要的参与者。

Upwork

在自由职业者平台领域， Upwork 是一个相当重要的参与者。此外，他们在论坛上有许多客户和演出机会。

在自由职业者平台领域， 是一个相当重要的参与者。此外，他们在论坛上有许多客户和演出机会。 Fiverr

你可以在 Fiverr 上设置自己为自由职业者或供应商，几乎在任何领域，包括软件开发。

你可以在 上设置自己为自由职业者或供应商，几乎在任何领域，包括软件开发。 Freelancer

你可以在 Freelancer ，搜索符合你才能的任务，并提交标书。然后，你在完成和赢得工作后收到付款。

你可以在 ，搜索符合你才能的任务，并提交标书。然后，你在完成和赢得工作后收到付款。 Toptal

在这个平台上可以找到最大、最分散的商业、设计和技术人才网络。

为什么成为一个no-code 开发者是一个更好的主意？

有几个原因，为什么成为一个no-code 开发人员是一个更好的主意，比成为一个传统的软件开发人员。首先，no-code 开发平台比编码语言更容易使用，而编码语言可能很难学习。这使得非技术人员更容易创建和编辑应用程序，而不需要学习如何编码。其次，no-code 开发平台允许你比编码语言更快地创建应用程序。这是因为no-code 开发平台带有预建的特性和功能，你可以用它来创建你的应用程序。这意味着你不必花时间建立这些功能，这可能很费时间。

最后，no-code 开发平台通常比编码语言更便宜。这是因为no-code 开发平台不需要你购买任何特殊的软件或工具来使用它们。从长远来看，这可以为你节省很多钱。总的来说，有很多原因说明成为no-code 开发人员比成为使用编码语言的传统软件开发人员更好。no-code 开发平台更容易使用，更快建立应用程序，而且通常更便宜。因此，如果你想成为一名软件开发人员，我建议你尝试一下no-code 开发平台。

成为no-code 开发者的好处

作为一个no-code 软件工程师或自由软件开发人员，或成为一个自由软件开发人员，有很多好处。以下是一些最重要的好处。

提高生产力

no-code 作为一个自由软件开发者或软件工程师，特别是如果你选择像AppMaster 这样的平台，你作为一个开发者的整体生产力将得到提高。一个传统的编程方法需要大量的时间和精力。另一方面，像AppMaster 这样的no-code 平台的工作原理是 drag-and-drop方法，以方便应用开发，节省时间。你可以承担更多的项目，赚更多的钱。

容易进入

No-code 与更传统的同行相比，开发人员享有许多优势。也许最明显的好处是容易进入；因为不需要编程知识，任何具有基本计算机技能的人都可以成为 开发人员。这种可及性使 开发成为那些想开发软件但没有时间或倾向于学习编程语言的人的一个有吸引力的选择。此外， 开发比传统的开发需要更少的时间和精力；大多数 平台被设计成用户友好和直观的，这意味着你可以通过最少的培训就能启动和运行。这使得 开发成为那些希望快速、轻松地创建软件而无需学习复杂编码语言的人的理想选择。no-code no-code no-code no-code no-code

AppMaster 平台推出了新的no-code 开发培训课程，适合不同技术背景的人。你可以从零开始，掌握端点和建立数据库的基础知识，以及更深入的开发知识，帮助你创建应用程序。

底线

作为一个no-code 自由职业的软件开发人员或软件工程师，可以说是硕果累累，因为从目前的市场来看，对自由职业的开发人员和程序员的需求已经非常高。对于那些在职业生涯中不断寻求生产力和知识的创新人士来说，这是一个理想的选择。然而，作为一个no-code 自由职业的软件开发人员或软件工程师可能是具有挑战性的，通过AppMaster ，你可以变得更容易。通过我们的在线资源获得教育，以节省时间和金钱。