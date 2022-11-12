هل تتطلع إلى أن تصبح مطور برامج مستقل؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، يمكن أن تكون هذه المقالة دليلك النهائي. قبل الوقت ، كانت فرق تطوير البرامج تميل فقط إلى التفكير في وظيفة بدوام كامل يمكن القيام بها مثل الوظيفة التقليدية من 9 إلى 5 في إعداد المكتب. لكن الأمور تتغير. مع العالم الناشئ ، تتحرك كل وظيفة تقريبًا الآن نحو منصب بعيد بدلاً من أن يشار إليها على أنها مستقلة في بعض الحالات.

يتحرك أيضًا المدافعون الكبار في صناعة محترفي تطوير البرمجيات ويفضلون أوقات العمل المستقلة المرنة لتطوير البرامج أو تطوير التطبيقات في راحة مساحتهم الخاصة. القيام بذلك هو فائدة ثنائية الاتجاه. يفيد هذا مطور برامج مستقل للعمل في أوقات مرنة ، والحصول على مدفوعات حسب المشروع ، والعمل من أي مكان وفي كل مكان وأخذ قسط من الراحة عند الحاجة.

تكنولوجيا المعلومات - تستفيد شركة تكنولوجيا المعلومات الراغبة في تطوير البرمجيات أيضًا من توظيف مطورين مستقلين لأنهم غالبًا ما يحتاجون إلى توظيف شخص بدلاً من دفع رواتب كبار مهندسي البرمجيات والحصول على إنتاجية ومخرجات أفضل عندما يتعلق الأمر بالمواعيد النهائية. حتى إذا كنت تعمل مع شركة تكنولوجيا المعلومات (تكنولوجيا المعلومات) كمطور برامج ، فحاول التحول إلى تطوير البرامج المستقلة ، لأن هذا سيجعل حياتك أسهل.

ماذا يفعل مطور البرامج المستقل؟

يتم توظيف مطوري البرامج المستقلين لدعم تشغيل مواقع الويب والتطبيقات وأنظمة برامج الكمبيوتر. يقومون بتطوير "الواجهة الخلفية" للتطبيقات ، أو تطبيق الويب أو تطبيق الهاتف المحمول ، باستخدام لغات البرمجة أو نظام أساسي no-code مثل AppMaster. يشير ذلك إلى أن هؤلاء المتخصصين ينشئون الآليات الأساسية التي تمكن وتسهل تشغيل التطبيقات. هذه واجبات نموذجية لمطوري البرامج أو مهندسي البرمجيات المستقلين:

تطوير التطبيقات

تصميمات أنظمة البرمجيات

تقديم المشورة وتنفيذ ترقيات البرامج للعملاء

إنشاء صفحات الويب أو التطبيقات باستخدام التعليمات البرمجية أو اتباع نهج no-code

التفاعل مع العملاء للتأكد من احتياجاتهم

الاحتفاظ بمحفظة شخصية أو تطوير الويب.

تطوير قواعد البيانات

أين يمكن لمطوري البرامج المستقلين العمل؟

تقوم الشركات من مختلف الصناعات بتوظيف مهندسي برمجيات لإكمال المشاريع وحل مشاكل هندسة البرمجيات. يتولى معظم مطوري البرامج المستقلين مشروعات وقد يساعدون الشركة في حل مشكلات هندسة البرمجيات باستخدام أحد التطبيقات أو إنشاء تطبيق للعميل. يقوم مطورو البرامج المستقلون بعمل مستقل وبعيد عن بعد. يعمل العديد من المقاولين المستقلين من المنزل ، لكن البعض يستخدم مرونة العمل عن بُعد للسفر مع الاستمرار في كسب لقمة العيش.

كيف تصبح مستقلاً لتطوير البرمجيات

قد يكون العمل كمستقل مثيرًا للاهتمام. قد يكون لكل محترف مسار وظيفي فريد من نوعه لحسابه الخاص ويجد مشاريع ناجحة بعدة طرق لأنه يعتمد بشكل كبير على الفرد. ومع ذلك ، حاول الالتزام بالإجراءات التالية لفهم واسع لكيفية العمل بنفسك كمهندس برمجيات متكامل لمحترفي تطوير البرمجيات:

تعلم مهارة

تعتبر المواهب المتخصصة التي يمكن أن تميزك عن غيرك من المقاولين المستقلين مفيدة إذا كنت تعمل كمطور برامج مستقل أو مهندس برمجيات متكامل. ضع في اعتبارك أن تكون معتمدًا بلغة برمجة أو تركز على مجال معين من العمل ، مثل تصحيح أخطاء التطبيق. من خلال القيام بذلك ، يمكنك تطوير خبرة محددة تقدرها الشركات بشكل متكرر في العمل المستقل. يجعلك هذا التمايز أسهل في العثور عليه نظرًا لأنك قد تظهر في عمليات البحث عن مهارات تطوير الويب من قبل أصحاب العمل.

ضع قوانين

من الأهمية بمكان أن تضع حدودًا لنفسك كمستقل. يمكن أن يساعدك إنشاء هيكل لحياتك العملية على البقاء على رأس عادات العمل الجيدة. حدد العناصر العملية مثل:

ساعات العمل: حدد الساعات التي ستعمل فيها كل يوم. من المهم أن تكون متسقًا حتى يمكن للآخرين الاعتماد على تواجدك خلال تلك الأوقات.

المسؤوليات: حدد مسؤولياتك كمطور برامج مستقل. سيساعدك هذا في الحفاظ على تركيزك وتجنب التداخل مع المشاريع الأخرى.

المواعيد النهائية: حدد تواريخ الاستحقاق لمشاريعك وتأكد من الالتزام بها. سيساعد هذا في الحفاظ على سمعة إيجابية مع عملائك.

فواصل: خذ فترات راحة! من السهل أن تنشغل بعملك ، لكن من المهم الابتعاد عن شاشة الكمبيوتر من حين لآخر لتمديد ساقيك وتنظيف رأسك.

طرق الاتصال: اختر أدوات الاتصال التي ستستخدمها غالبًا عند العمل مع العملاء أو أعضاء الفريق. قد يكون هذا البريد الإلكتروني أو الرسائل الفورية أو برنامج مؤتمرات الفيديو.

العمل التوظيف

ابذل جهدًا لاختيار مكان عملك المفضل. ينشئ بعض المقاولين المستقلين مكتبًا منزليًا للمساعدة في الفصل بين حياتهم الشخصية والعملية.

العملاء

فكر في العملاء الذين تشعر براحة أكبر في العمل معهم. على سبيل المثال ، قد ترغب فقط في تولي مهام من الشركات الصغيرة أو التركيز على التطبيقات الخاصة بقطاع خدمات الطعام.

العديد من العملاء

إن فهم مواهبك فيما يتعلق بحجم العمل الخاص بك أمر بالغ الأهمية. حاول معرفة عدد المشاريع التي يمكنك القيام بها بشكل متزامن ، واحتفظ بهذا الرقم في الاعتبار أثناء قبول العملاء.

مستويات الخدمة

حدد الخدمات التي ستقدمها وكيف ستقدمها. على سبيل المثال ، قد ترغب في العمل فقط مع كبار مهندسي البرمجيات الموجودين بالفعل بدلاً من تطوير وهندسة جديدة للعملاء ، أو قد ترغب فقط في أن تكون متاحًا للتشاور مع الشركات.

إنشاء محفظة

سيكون من المفيد إذا كان لديك محفظة عبر الإنترنت للعثور على العملاء. تأكد من تضمين المراجع المهنية وعينات من عملك في محفظتك. يوضح هذا مهاراتك ودرجة خبرتك للعملاء وقد يؤثر عليهم لتوظيفك. ضع في اعتبارك تضمين رابط إلى محفظتك في فرص العمل والتطبيقات الخاصة بك لعرضه على موقع الويب الخاص بك.

حدد أسعارك

من الأهمية بمكان مراعاة عدة معايير عند تحديد تكلفة عملك. قرر أولاً ما إذا كنت تريد الفاتورة لكل مشروع أو ساعة. يعد اختيار رسوم الخدمة التي تعوضك إلى حد ما عن مهاراتك المهنية وتمكنك من دعم نفسك أمرًا بالغ الأهمية. وهنا بعض الأشياء للتفكير:

إعلانات الوظائف

غالبًا ما يتقاضى المحترفون ذوو الخبرة الأكبر رسومًا أكثر لأنهم استثمروا المزيد من الوقت في صقل حرفتهم ، مما قد يؤدي إلى عمل بجودة أفضل.

زمن

يجب أن تتقاضى رسومًا كافية لتعويض وقتك بشكل عادل إذا كانت المهمة تستغرق وقتًا طويلاً.

الالتزامات المالية

عند اختيار أسعارك ، لا تتذكر أن تضع في اعتبارك التزاماتك المالية. هذا يضمن أنه يمكنك التعامل مع هذه الالتزامات والعيش بشكل مريح.

معدات

يجب أن تعكس أسعارك تكلفة شراء المعدات الخاصة بك وتغطيها بشكل كافٍ بمرور الوقت إذا كنت تستخدم أي معدات متخصصة لعملك ، مثل الكمبيوتر.

القيمة السوقية

لفهم الرسوم المعقولة بشكل أكبر ، حاول البحث عن أسعار مطوري البرامج المستقلين الآخرين.

حدد الجمهور

اكتشف العملاء الذين تفضل العمل معهم. قد يؤثر ذلك على من تقوم بتسويق مهاراتك. من المفيد مراعاة أسعارك عند اختيار السوق المستهدف. وذلك حتى تتمكن من التمييز بين العملاء الذين قد يكونون أكثر استعدادًا لدفع رسومك وأولئك الذين قد لا يكونون قادرين على ذلك. بدلاً من المساومة على تعويضك للحصول على عملاء ، فإن استهداف العملاء الذين يدفعون أسعارك أمر بالغ الأهمية.

اعرض مهاراتك

حاول بيع خبرتك بمجرد أن تقرر من تريد العمل لديه. يمكنك شراء إعلانات شخصية ، أو الانضمام إلى مواقع الشبكات للمقاولين المستقلين ، أو التقدم للوظائف المنشورة. يعد تسويق قدراتك أحد أهم جوانب فرص العمل الخاصة بك كمطور برامج مستقل. حاول تخصيص بعض الوقت في كل يوم عمل لإنجاز ذلك.

حدد العميل

تأكد من ثقتك في العملاء الذين تختار خدمتهم. عند اختيار من تعمل معه ، حاول أن تضع في اعتبارك الإرشادات التي وضعتها لنفسك. حتى إذا كان بإمكانك التقدم للعديد من المهام كعامل مستقل ، فقد يتواصل معك أصحاب العمل أيضًا. عندما يحدث هذا ، اسأل عن توافقك المهني مع صاحب العمل.

عقد عقد

قبل بدء العمل في مشروع ما ، وافقت على التطوع ومحاولة صياغة عقد عمل. هذا يساعد في وضع المبادئ التوجيهية رسميًا للعمل التعاقدي مع المنظمة كمستقل. تُفصِّل هذه العقود في كثير من الأحيان راتبك من الشركة ، ومهمتك ، ومدة تحالفك مع الشركة. اسأل العميل عما إذا كان لديه عقد قياسي للعاملين لحسابهم الخاص. قد تجد قوالب على الإنترنت لعقد عمل.

تعلم مهارات جديدة

حاول مواكبة المهارات والقدرات الجديدة كمطور برامج محترف مستقل. يمكن أن يستلزم ذلك كسب المزيد من المؤهلات أو تحديث سيرتك الذاتية باستمرار. يمكنك في كثير من الأحيان العثور على العربات الجديدة لتطوير البرامج المستقلة والتقدم في حياتك المهنية من خلال توسيع مجموعة المهارات الخاصة بك.

حدد تخصصك

يمكن لمطوري البرامج المستقلين الاختيار من بين مجموعة واسعة من الخبرات المتميزة. يمكنك أن تكون أيًا من اختياراتك أو وفقًا لمهاراتك وتخصصك ، مثل:

مطور الواجهة الأمامية

المطور الخلفي

Java

CSS

Python

جافا سكريبت

PHP

HTML

SQL

أو أي لغات برمجة شائعة أخرى.

تطوير محفظة

سيكون بناء محفظة عبر الإنترنت بمثابة نقطة انطلاق مهمة لمشاريع التوظيف المستقلة الناجحة ومسار حياتك المهنية كمطور برامج مستقل أو مهندس برمجيات. ستزداد مصداقيتك مع العملاء المحتملين الذين يبحثون عن خدمات لمطور برامج أو مهندس برمجيات مستقل مع جودة محفظتك. لكن إنشاء مثل هذه المحفظة يمكن أن يكون معقدًا. ضع في اعتبارك إنشاء ملف هندسي للمشروع إذا كنت تبدأ من الصفر. تطوير الويب ، والتطبيق ، وبعض هندسة البرمجيات ، وبعض الأكواد التي تخزنها على GitHub ، وما إلى ذلك.

قم بإنشاء شيء بنفسك سيكون مفيدًا ، واستخدمه كأساس لمحفظتك. يمكنك استخدام شبكتك لاكتشاف فرص العمل التي يمكنك قبولها مجانًا أو مقابل رسوم مخفضة للغاية. يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى تحسين سيرتك الذاتية وجمع المراجع والخبرة المهنية التي لا تقدر بثمن.

بالنسبة لهذا العمل المبكر ، فإن الحصول على أجر هو الأفضل دائمًا. يعد مجال تطوير البرمجيات أو تطوير الويب بيئة تنافسية للعمل الحر. سيساعدك إذا قمت ببعض الأعمال الأولية للبدء في وظيفة واحدة أو وظيفتين على الأقل. بعد ذلك ، ستكون قادرًا على إظهار قدراتك ولديك قدر أكبر من القوة التفاوضية.

حدد أسعارك لخدماتك

يمكن لمطوري البرامج المستقلين إصدار فاتورة للعملاء بثلاث طرق. مثل:

في الساعة

يتميز الشحن بالساعة بمزايا في حمايتك إذا تعثرت في العمل. العيب هو أنه إذا كنت لا تستطيع أن تطلب أجرًا مرتفعًا للساعة ، فيمكنك أن تدفع لنفسك أقل من اللازم إذا كنت تميل إلى العمل بسرعة.

لكل مشروع

في معظم الأوقات ، تعود الفوترة على أساس المشروع بالفائدة على الجميع. أنت تقدم عرض عمل. يجب أن تساوم وتقرر السعر. عملك انتهى. إنها مدفوعة لك. الميزة هي أنك تكسب المزيد من المال بشكل أسرع. العيب هو أنه إذا استمر المشروع أو حدث خطأ ما ، فإن استثمار الوقت يفوق دخلك.

السعر القائم على القيمة

أنت تقرر مقدار القيمة التي سيحصل عليها عميلك من هذا المشروع. أنت تقدم المشروع بناءً على حصة محددة من هذا المبلغ. نموذج السعر هذا أقل شيوعًا ويمكن أن يكون أكثر صعوبة في تنفيذه للمستقلين الجدد. ومع ذلك ، فإن امتلاك معرفة وخبرة جيدة في القيام بذلك بشكل صحيح يمكن أن يعزز دخلك بشكل كبير.

قرر كيف تريد العثور على عميلك الأول

يعد العثور على عميلك الأول هو أصعب مهمة لمطور برامج مستقل أو مهندس برمجيات. لكن هذا ممكن ، وهناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكنك اتباعها للوصول إلى هناك أيضًا. للعثور على عميلك الأول وتأمين أول وظيفة مدفوعة الأجر لك ، يمكنك الاختيار من بين الاحتمالات أو الاستراتيجيات الأربعة التالية:

الشبكات الفردية

يمكن أن تساعدك أحداث الشبكات المحلية وتجمعات الأعمال في بناء شبكتك والتواصل مع مختلف أصحاب العمل المحتملين. أو يمكنك الانضمام إلى مجموعات أو صفحات مستقلة مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك وقد تحصل على عملاء أو تعمل من هناك أيضًا.

منصة العمل الحر

كمهندس برمجيات مستقل ، يمكنك استخدام العديد من مواقع العمل المستقل الممتازة. الآن ، تذكر أن كل من هذه المنصات لها صعوباتها وقيودها. ومن المحتمل أن يعمل البعض منهم بشكل أكثر فاعلية من الآخرين. ومع ذلك ، بشكل عام ، يمكنك القيام بعمل جيد معهم إذا كانت لديك أخلاقيات عمل قوية ، ومهارات اتصال لائقة ، ومهارة في الترويج للوظائف وكسب العملاء المحتملين. يمكنهم أيضًا المساعدة في الشهادات والتوصيات. بالإضافة إلى ذلك ، فإنهم يجعلون الفواتير بسيطة. عند بدء محترفي تطوير البرمجيات المستقلين ، انظر واختبر هؤلاء اللاعبين الرئيسيين:

Upwork

في مجال المنصات المستقلة ، يعد Upwork مشاركًا مهمًا إلى حد ما. بالإضافة إلى ذلك ، لديهم العديد من العملاء وفرص العمل على المنتدى.

في مجال المنصات المستقلة ، يعد مشاركًا مهمًا إلى حد ما. بالإضافة إلى ذلك ، لديهم العديد من العملاء وفرص العمل على المنتدى. Fiverr

يمكنك تعيين نفسك كعامل مستقل أو بائع على Fiverr عمليًا في أي مجال ، بما في ذلك تطوير البرامج.

يمكنك تعيين نفسك كعامل مستقل أو بائع على عمليًا في أي مجال ، بما في ذلك تطوير البرامج. Freelancer

يمكنك إنشاء ملف تعريف على Freelancer ، والبحث عن المهام التي تتناسب مع مواهبك ، وتقديم العطاءات. بعد ذلك ، تتلقى مدفوعات بعد الانتهاء من الوظائف والفوز بها.

يمكنك إنشاء ملف تعريف على ، والبحث عن المهام التي تتناسب مع مواهبك ، وتقديم العطاءات. بعد ذلك ، تتلقى مدفوعات بعد الانتهاء من الوظائف والفوز بها. Toptal

يمكن العثور على أكبر شبكة موزعة على نطاق واسع للأعمال والتصميم والمواهب الفنية على هذه المنصة.

لماذا تصبح فكرة أفضل مطور no-code ؟

هناك عدة أسباب تجعل أن تصبح مطورًا no-code فكرة أفضل من أن تكون مطور برامج تقليديًا. أولاً ، تعد منصات التطوير التي لا تحتوي no-code أكثر سهولة في الاستخدام من لغات البرمجة ، والتي قد يكون من الصعب تعلمها. هذا يسهل على الأشخاص غير التقنيين إنشاء التطبيقات وتحريرها دون الحاجة إلى تعلم كيفية البرمجة. ثانيًا ، تسمح لك الأنظمة الأساسية لتطوير البرامج الخالية no-code بإنشاء تطبيقات بسرعة أكبر بكثير من لغات البرمجة. هذا لأن منصات التطوير no-code تأتي مع ميزات ووظائف مدمجة مسبقًا يمكنك استخدامها لإنشاء تطبيقك. هذا يعني أنك لست مضطرًا إلى قضاء الوقت في إنشاء هذه الميزات ، والتي يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً.

أخيرًا ، غالبًا ما تكون منصات التطوير no-code أرخص من لغات البرمجة. هذا لأن منصات التطوير no-code لا تتطلب منك شراء أي برامج أو أدوات خاصة من أجل استخدامها. هذا يمكن أن يوفر لك الكثير من المال على المدى الطويل. بشكل عام ، هناك عدد من الأسباب التي تجعل أن تصبح مطورًا no-code فكرة أفضل من أن تكون مطور برامج تقليديًا يستخدم لغات البرمجة. تعد منصات التطوير التي لا تحتوي no-code أسهل في الاستخدام ، وأسرع في إنشاء التطبيقات بها ، وغالبًا ما تكون أرخص أيضًا. لذلك إذا كنت تتطلع إلى أن تصبح مطور برامج ، فإنني أوصي بتجربة منصات تطوير no-code.

إيجابيات كونك مطورًا no-code

هناك الكثير من الفوائد لتحريك حياتك المهنية كمهندس برمجيات no-code أو مطور برامج مستقل أو أن تكون كذلك. فيما يلي بعض أهم الفوائد:

تعزيز الإنتاجية

كونك مطور برامج مستقل أو مهندس برمجيات ، وخاصة إذا اخترت نظامًا أساسيًا no-code مثل AppMaster ، فستزيد إنتاجيتك الإجمالية كمطور. تتطلب طريقة البرمجة التقليدية الكثير من الوقت والجهد. من ناحية أخرى ، يعمل النظام الأساسي no-code مثل AppMaster على نهج drag-and-drop لتطوير التطبيقات بسهولة لتوفير الوقت. يمكنك تولي المزيد من المشاريع وكسب المزيد من المال.

سهولة الدخول

يتمتع مطورو البرامج No-code بعدد من المزايا على نظرائهم الأكثر تقليدية. ولعل الميزة الأكثر وضوحا هي سهولة الدخول. نظرًا لعدم الحاجة إلى معرفة البرمجة ، يمكن لأي شخص لديه مهارات الكمبيوتر الأساسية أن يصبح مطورًا no-code. تجعل إمكانية الوصول هذه التطوير no-code خيارًا جذابًا لأولئك الذين يرغبون في تطوير البرامج ولكن ليس لديهم الوقت أو الرغبة في تعلم لغة البرمجة. بالإضافة إلى ذلك ، يتطلب تطوير no-code وقت وجهد أقل من التطوير التقليدي ؛ تم تصميم معظم الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي no-code لتكون سهلة الاستخدام وبديهية ، مما يعني أنه يمكنك البدء والتشغيل بأقل قدر من التدريب. هذا يجعل التطوير no-code خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يرغبون في إنشاء برامج بسرعة وسهولة دون الحاجة إلى تعلم لغات البرمجة المعقدة.

أطلقت منصة AppMaster دورة تدريبية جديدة لتطوير no-code لمستويات مختلفة من الخلفية التقنية. يمكنك البدء من البداية من خلال إتقان نقاط النهاية وأساسيات بناء قواعد البيانات ، بالإضافة إلى معرفة أعمق بالتطوير والتي ستساعدك في إنشاء تطبيقاتك.

الخط السفلي

كونك مطور برامج أو مهندس برمجيات مستقل no-code يمكن أن يكون مثمرًا ، من منظور السوق الحالي ، فإن الحاجة إلى المطورين والمبرمجين المستقلين عالية جدًا بالفعل. إنه خيار مرغوب فيه للأفراد المبتكرين الذين يسعون باستمرار إلى الإنتاجية والمعرفة في حياتهم المهنية. ومع ذلك ، فإن كونك مطور برامج مستقل أو مهندس برمجيات قد يكون أمرًا AppMaster no-code احصل على تعليم مع مواردنا عبر الإنترنت لتوفير الوقت والمال.