Möchten Sie als freiberuflicher Softwareentwickler arbeiten? Wenn JA, kann dieser Artikel Ihr ultimativer Leitfaden sein. Früher haben Software-Entwicklungsteams nur dazu tendiert, einen Vollzeit-Job in Betracht zu ziehen, der wie ein traditioneller 9 bis 5 Job im Büro erledigt werden konnte. Aber die Dinge ändern sich; mit der aufstrebenden Welt, fast jeder Job ist jetzt in Richtung einer Remote-Position bzw. kann als freiberufliche in einigen Fällen bezeichnet werden.

Die Großen in der Softwareentwicklungsbranche sind ebenfalls auf dem Vormarsch und bevorzugen flexible, freiberufliche Arbeitszeiten für die Software- oder App-Entwicklung in ihren eigenen vier Wänden. Dies zu tun, ist ein doppelter Vorteil. Ein freiberuflicher Softwareentwickler kann zu flexiblen Zeiten arbeiten, projektbezogene Zahlungen erhalten, von überall aus arbeiten und bei Bedarf eine Pause einlegen.

Ein IT-Unternehmen, das Software entwickeln möchte, profitiert ebenfalls von der Einstellung freiberuflicher Entwickler, da es oft jemanden einstellen muss, anstatt Top-Software-Ingenieure zu bezahlen, und eine bessere Produktivität und einen besseren Output erhält, wenn es um die Einhaltung von Fristen geht. Selbst wenn Sie bei einem IT-Unternehmen als Softwareentwickler gearbeitet haben, sollten Sie versuchen, in die freiberufliche Softwareentwicklung zu wechseln, da dies Ihr Leben einfacher machen wird.

Was macht ein freiberuflicher Softwareentwickler?

Freiberufliche Softwareentwickler werden eingesetzt, um den Betrieb von Websites, Anwendungen und Computersoftwaresystemen zu unterstützen. Sie entwickeln das "Backend" der Anwendungen, also die Webanwendung oder die mobile App, unter Verwendung von Programmiersprachen oder einer no-code Plattform wie AppMaster. Das bedeutet, dass diese Spezialisten die zugrunde liegenden Mechanismen schaffen, die den Betrieb von Anwendungen ermöglichen und erleichtern. Dies sind typische Aufgaben für selbstständige Softwareentwickler oder Softwareingenieure:

Entwicklung von Anwendungen

Entwürfe von Softwaresystemen

Beratung und Implementierung von Software-Upgrades für Kunden

Erstellen von Webseiten oder Anwendungen mit Code oder nach dem Prinzip no-code

Interaktion mit Kunden, um deren Bedürfnisse zu ermitteln

Führen eines persönlichen Portfolios oder Webentwicklung.

Datenbank-Entwicklung

Wo können freiberufliche Softwareentwickler arbeiten?

Unternehmen aus verschiedenen Branchen stellen Software-Ingenieure ein, um Projekte durchzuführen und softwaretechnische Probleme zu lösen. Die meisten freiberuflichen Softwareentwickler übernehmen Projekte und unterstützen ein Unternehmen bei der Lösung von softwaretechnischen Problemen mit einer App oder bei der Erstellung einer App für einen Kunden. Freiberufliche Softwareentwickler arbeiten unabhängig und häufig auf Distanz. Viele Freiberufler arbeiten von zu Hause aus, aber einige nutzen die Flexibilität der Fernarbeit, um zu reisen und trotzdem ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Wie man Freiberufler für Softwareentwicklung wird

Die Arbeit als Freiberufler kann sehr interessant sein. Jeder Freiberufler hat seinen eigenen Karriereweg und kann auf verschiedene Weise erfolgreiche Projekte finden, da dies stark von der jeweiligen Person abhängt. Versuchen Sie jedoch, sich an die folgenden Maßnahmen zu halten, um ein umfassendes Verständnis dafür zu erlangen, wie Sie sich als Full-Stack-Software-Ingenieur für Softwareentwicklung selbstständig machen können:

Lernen Sie eine Fähigkeit

Wenn Sie als freiberuflicher Softwareentwickler oder Full-Stack-Software-Ingenieur arbeiten, ist ein spezielles Talent von Vorteil, das Sie von anderen unabhängigen Auftragnehmern abhebt. Ziehen Sie in Erwägung, sich in einer Programmiersprache zertifizieren zu lassen oder sich auf einen bestimmten Arbeitsbereich zu konzentrieren, z. B. auf das Debugging von Anwendungen. Auf diese Weise können Sie spezifische Fachkenntnisse erwerben, die Unternehmen bei Freiberuflern häufig zu schätzen wissen. Diese Differenzierung macht es einfacher, Sie zu finden, da Sie bei der Suche nach Webentwicklungsfähigkeiten von Arbeitgebern gefunden werden können.

Regeln aufstellen

Es ist wichtig, dass Sie sich als Freiberufler selbst Grenzen setzen. Eine Struktur für Ihr Arbeitsleben kann Ihnen dabei helfen, gute Arbeitsgewohnheiten aufrechtzuerhalten. Legen Sie praktische Dinge fest wie:

Arbeitszeiten: Legen Sie fest, wie lange Sie täglich arbeiten werden. Es ist wichtig, dass Sie konsequent sind, damit andere sich darauf verlassen können, dass Sie zu diesen Zeiten verfügbar sind.

Zuständigkeiten: Legen Sie fest, welche Aufgaben Sie als freiberuflicher Softwareentwickler haben. So können Sie sich besser konzentrieren und Überschneidungen mit anderen Projekten vermeiden.

Fristen: Legen Sie Fälligkeitstermine für Ihre Projekte fest und achten Sie darauf, diese einzuhalten. Dies wird dazu beitragen, einen positiven Ruf bei Ihren Kunden zu erhalten.

Pausen: Machen Sie Pausen! Es ist leicht, sich in die Arbeit zu vertiefen, aber es ist wichtig, sich gelegentlich vom Bildschirm zu entfernen, um sich die Beine zu vertreten und den Kopf frei zu bekommen.

Kommunikationsmethoden: Wählen Sie die Kommunikationsmittel, die Sie bei der Arbeit mit Kunden oder Teammitgliedern am häufigsten verwenden werden. Das können E-Mail, Instant Messaging oder Videokonferenzsoftware sein.

Arbeit und Beschäftigung

Bemühen Sie sich, Ihren bevorzugten Arbeitsplatz zu wählen. Manche Selbstständige richten ein Heimbüro ein, um ihr Privat- und Geschäftsleben zu trennen.

Kunden

Überlegen Sie sich, mit welchen Kunden Sie am liebsten zusammenarbeiten möchten. Vielleicht möchten Sie nur Aufträge von kleineren Unternehmen annehmen oder sich auf Anwendungen für den Lebensmittelsektor konzentrieren.

Mehrere Kunden

Es ist wichtig, dass Sie Ihre Talente in Bezug auf Ihr Arbeitspensum einschätzen können. Versuchen Sie herauszufinden, wie viele Projekte Sie gleichzeitig bearbeiten können, und behalten Sie diese Zahl im Hinterkopf, wenn Sie Kunden annehmen.

Umfang der Dienstleistungen

Entscheiden Sie, welche Dienstleistungen Sie anbieten werden und wie Sie diese anbieten werden. Vielleicht möchten Sie nur mit bereits vorhandenen Top-Software-Ingenieuren zusammenarbeiten, anstatt neue Software für Kunden zu entwickeln und zu konstruieren, oder Sie möchten nur für die Beratung von Unternehmen verfügbar sein.

Erstellen Sie ein Portfolio

Es wäre hilfreich, wenn Sie ein Online-Portfolio hätten, um Kunden zu finden. Stellen Sie sicher, dass Sie professionelle Referenzen und Beispiele Ihrer Arbeit in Ihr Portfolio aufnehmen. Dies verdeutlicht den Kunden Ihre Fähigkeiten und Ihr Fachwissen und kann sie dazu bewegen, Sie einzustellen. Erwägen Sie, in Ihren Stellenangeboten und Bewerbungen einen Link zu Ihrem Portfolio aufzunehmen, um es auf Ihrer Website zu präsentieren.

Legen Sie Ihre Preise fest

Bei der Entscheidung, wie viel Sie für Ihre Arbeit berechnen wollen, müssen Sie mehrere Kriterien berücksichtigen. Entscheiden Sie zunächst, ob Sie pro Projekt oder pro Stunde abrechnen wollen. Entscheidend ist, dass Sie einen Stundensatz wählen, der Ihre beruflichen Fähigkeiten angemessen vergütet und es Ihnen ermöglicht, Ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Hier sind einige Dinge, über die Sie nachdenken sollten:

Grad der Erfahrung

Fachleute mit größerer Erfahrung verlangen häufig einen höheren Preis, weil sie mehr Zeit in die Verfeinerung ihres Handwerks investiert haben, was zu einer besseren Arbeitsqualität führen kann.

Zeit

Wenn eine Aufgabe viel Zeit in Anspruch nimmt, müssen Sie einen angemessenen Ausgleich für Ihre Zeit verlangen.

Finanzielle Verpflichtungen

Vergessen Sie bei der Wahl Ihres Tarifs nicht, Ihre finanziellen Verpflichtungen zu berücksichtigen. So können Sie sicher sein, dass Sie mit diesen Verpflichtungen umgehen und gut leben können.

Ausrüstung

Ihre Tarife müssen die Kosten für die Anschaffung Ihrer Ausrüstung im Laufe der Zeit widerspiegeln und angemessen abdecken, wenn Sie spezielle Geräte für Ihre Arbeit verwenden, z. B. einen Computer.

Marktwert

Um ein angemessenes Honorar zu ermitteln, sollten Sie die Preise anderer freiberuflicher Softwareentwickler vergleichen.

Zielgruppe auswählen

Finden Sie heraus, für welche Kunden Sie am liebsten arbeiten würden. Das kann sich darauf auswirken, an wen Sie Ihre Fähigkeiten vermarkten. Es ist von Vorteil, wenn Sie bei der Wahl Ihres Zielmarktes Ihre Preisgestaltung berücksichtigen. So können Sie zwischen Kunden unterscheiden, die eher bereit sind, Ihre Gebühren zu zahlen, und solchen, die dazu nicht in der Lage sind. Anstatt Ihr Honorar zu kürzen, um Kunden zu gewinnen, sollten Sie sich auf Kunden konzentrieren, die Ihre Preise bezahlen können.

Stellen Sie Ihre Fähigkeiten heraus

Sobald Sie sich entschieden haben, für wen Sie arbeiten wollen, sollten Sie versuchen, Ihr Fachwissen zu verkaufen. Sie können persönliche Werbung kaufen, Netzwerken für Selbständige beitreten oder sich auf ausgeschriebene Stellen bewerben. Die Vermarktung Ihrer Fähigkeiten ist einer der wichtigsten Aspekte Ihrer Jobchancen als freiberuflicher Softwareentwickler. Versuchen Sie, an jedem Arbeitstag etwas Zeit für diese Aufgabe einzuplanen.

Kunden auswählen

Vergewissern Sie sich, dass Sie Vertrauen in die Kunden haben, für die Sie arbeiten wollen. Versuchen Sie, bei der Wahl des Auftraggebers die Richtlinien zu berücksichtigen, die Sie sich selbst gesetzt haben. Auch wenn Sie sich als Freiberufler auf viele Aufträge bewerben können, können auch Arbeitgeber auf Sie zukommen. Fragen Sie in diesem Fall, ob Sie beruflich mit dem Arbeitgeber kompatibel sind.

Schließen Sie einen Vertrag

Bevor Sie mit der Arbeit an einem Projekt beginnen, sollten Sie sich freiwillig melden und versuchen, einen Arbeitsvertrag aufzusetzen. So können Sie die Richtlinien für Ihre Arbeit als Freiberufler mit der Organisation formell festlegen. In diesen Verträgen werden häufig Ihre Vergütung durch das Unternehmen, Ihre Aufgabe und die Dauer Ihrer Zusammenarbeit mit dem Unternehmen festgelegt. Fragen Sie den Kunden, ob er einen Standardvertrag für Freiberufler hat. Sie können online Vorlagen für einen Arbeitsvertrag finden.

Lernen Sie neue Fähigkeiten

Versuchen Sie, sich als freiberuflicher Softwareentwickler ständig neue Fähigkeiten anzueignen. Das kann bedeuten, dass Sie weitere Qualifikationen erwerben oder Ihren Lebenslauf ständig aktualisieren. Durch die Erweiterung Ihrer Fähigkeiten können Sie oft neue Aufträge für freiberufliche Softwareentwickler finden und Ihre Karriere vorantreiben.

Definieren Sie Ihr Spezialgebiet

Freiberufliche Softwareentwickler können aus einer breiten Palette von Fachgebieten wählen. Sie können je nach Ihren Fähigkeiten und Ihrem Fachgebiet eine beliebige Tätigkeit ausüben, z. B:

Front-End-Entwickler

Backend-Entwickler

Java

CSS

Python

Javascript

PHP

HTML

SQL

oder jede andere beliebte Programmiersprache.

Entwickeln Sie ein Portfolio

Der Aufbau eines Online-Portfolios ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einer erfolgreichen freiberuflichen Tätigkeit und Ihrer Karriere als freiberuflicher Softwareentwickler oder Softwareingenieur. Ihre Glaubwürdigkeit bei potenziellen Kunden, die einen freiberuflichen Softwareentwickler oder Softwareingenieur suchen, wird mit der Qualität Ihres Portfolios steigen. Die Erstellung eines solchen Portfolios kann jedoch kompliziert sein. Erwägen Sie die Erstellung eines Projektentwicklungsportfolios, wenn Sie bei Null anfangen. Webentwicklung, eine App, etwas Software-Engineering, etwas Code, den Sie auf GitHub speichern, usw.

Erstellen Sie selbst etwas, das Ihnen weiterhilft, und verwenden Sie es als Grundlage für Ihr Portfolio. Sie können Ihr Netzwerk nutzen, um Jobangebote zu finden, die Sie kostenlos oder zu einem deutlich reduzierten Preis annehmen können. Auf diese Weise können Sie Ihren Lebenslauf aufwerten, Referenzen und unbezahlbare Berufserfahrung sammeln.

Für diese erste Beschäftigung ist eine Bezahlung immer vorzuziehen. Der Bereich der Software- oder Webentwicklung ist ein wettbewerbsintensives Umfeld für Freiberufler. Es ist hilfreich, wenn Sie sich zunächst um einen oder zwei Aufträge bemühen, um einen Anfang zu machen. Danach können Sie Ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und haben eine bessere Verhandlungsposition.

Legen Sie Ihre Preise für Ihre Dienstleistungen fest

Freiberufliche Softwareentwickler können ihren Kunden auf drei Arten etwas in Rechnung stellen. Zum Beispiel:

Pro Stunde

Die Abrechnung auf Stundenbasis hat den Vorteil, dass Sie geschützt sind, wenn Sie sich in einem Auftrag verzetteln. Der Nachteil ist, dass Sie, wenn Sie keinen hohen Stundensatz verlangen können, unterbezahlt werden können, wenn Sie schnell arbeiten.

Pro Projekt

In den meisten Fällen ist die projektbezogene Abrechnung für alle Beteiligten von Vorteil. Sie machen ein Angebot für einen Auftrag. Sie müssen verhandeln und sich auf einen Preis einigen. Ihre Arbeit ist erledigt. Sie wird an Sie bezahlt. Der Vorteil ist, dass Sie schneller mehr Geld verdienen. Der Nachteil: Wenn sich ein Projekt in die Länge zieht oder etwas schief geht, ist Ihr Zeitaufwand größer als Ihr Einkommen.

Wertorientierter Preis

Sie entscheiden, wie viel Wert Ihr Kunde durch das Projekt erhält. Sie bieten das Projekt auf der Grundlage eines bestimmten Anteils an dieser Summe an. Dieses Preismodell ist weniger typisch und kann für neue Freiberufler schwieriger zu realisieren sein. Wenn Sie jedoch über gute Kenntnisse und Erfahrung verfügen, können Sie Ihr Einkommen erheblich steigern.

Entscheiden Sie, wie Sie Ihren ersten Kunden finden wollen

Ihren ersten Kunden zu finden, ist die schwierigste Aufgabe für einen freiberuflichen Softwareentwickler oder Softwareingenieur. Aber auch das ist denkbar, und es gibt viele verschiedene Wege, die Sie einschlagen können, um dorthin zu gelangen. Um Ihren ersten Kunden zu finden und sich Ihren ersten bezahlten Auftrag zu sichern, können Sie aus den folgenden vier Möglichkeiten oder Strategien wählen:

Individuelles Networking

Lokale Networking-Veranstaltungen und Geschäftstreffen können Ihnen helfen, Ihr Netzwerk aufzubauen und mit verschiedenen möglichen Arbeitgebern in Kontakt zu treten. Oder Sie können verschiedenen Freiberufler-Gruppen oder -Seiten in Ihren sozialen Medien beitreten und dort ebenfalls Kunden oder Arbeit finden.

Freiberufliche Plattform

Als freiberuflicher Software-Ingenieur können Sie mehrere hervorragende Freelancer-Seiten nutzen. Bedenken Sie jedoch, dass jede dieser Plattformen ihre Schwierigkeiten und Einschränkungen hat. Und einige von ihnen werden wahrscheinlich effektiver für Sie arbeiten als andere. Im Allgemeinen können Sie auf diesen Plattformen jedoch gut zurechtkommen, wenn Sie über eine starke Arbeitsmoral und gute Kommunikationsfähigkeiten verfügen und geschickt darin sind, Aufträge zu vergeben und potenzielle Kunden zu überzeugen. Sie können auch mit Zeugnissen und Empfehlungen helfen. Außerdem machen sie die Abrechnung einfach. Wenn Sie Ihre freiberufliche Tätigkeit als Softwareentwickler aufnehmen, sollten Sie sich diese großen Anbieter ansehen und testen:

Upwork

Auf dem Gebiet der Freelance-Plattformen ist Upwork ein ziemlich bedeutender Teilnehmer. Außerdem haben sie viele Kunden und Auftrittsmöglichkeiten im Forum.

Auf dem Gebiet der Freelance-Plattformen ist ein ziemlich bedeutender Teilnehmer. Außerdem haben sie viele Kunden und Auftrittsmöglichkeiten im Forum. Fiverr

Sie können sich auf Fiverr als Freiberufler oder Verkäufer in praktisch jedem Bereich, einschließlich Softwareentwicklung, eintragen.

Sie können sich auf als Freiberufler oder Verkäufer in praktisch jedem Bereich, einschließlich Softwareentwicklung, eintragen. Freelancer

Sie können auf Freelancer ein Profil erstellen, nach Aufgaben suchen, die Ihren Talenten entsprechen, und Angebote abgeben. Anschließend erhalten Sie eine Vergütung, wenn Sie einen Auftrag abgeschlossen und gewonnen haben.

Sie können auf ein Profil erstellen, nach Aufgaben suchen, die Ihren Talenten entsprechen, und Angebote abgeben. Anschließend erhalten Sie eine Vergütung, wenn Sie einen Auftrag abgeschlossen und gewonnen haben. Toptal

Auf dieser Plattform finden Sie das größte und am weitesten verzweigte Netzwerk von Geschäfts-, Design- und technischen Talenten.

Warum ist es eine bessere Idee, ein no-code Entwickler zu werden?

Es gibt einige Gründe, warum es eine bessere Idee ist, ein no-code Entwickler zu werden als ein traditioneller Softwareentwickler. Erstens sind no-code Entwicklungsplattformen viel benutzerfreundlicher als Programmiersprachen, die schwer zu erlernen sind. Dies macht es für nicht-technische Personen einfacher, Anwendungen zu erstellen und zu bearbeiten, ohne dass sie lernen müssen, wie man programmiert. Zweitens können Sie mit no-code Entwicklungsplattformen Anwendungen viel schneller erstellen als mit Programmiersprachen. Das liegt daran, dass no-code Entwicklungsplattformen mit vorgefertigten Features und Funktionen ausgestattet sind, die Sie für die Erstellung Ihrer Anwendung verwenden können. Das bedeutet, dass Sie keine Zeit für die Erstellung dieser Funktionen aufwenden müssen, was sehr zeitaufwändig sein kann.

Schließlich sind no-code Entwicklungsplattformen oft billiger als Programmiersprachen. Das liegt daran, dass Sie für no-code Entwicklungsplattformen keine spezielle Software oder Tools kaufen müssen, um sie zu nutzen. Dadurch können Sie auf lange Sicht eine Menge Geld sparen. Alles in allem gibt es eine Reihe von Gründen, warum es besser ist, ein no-code Entwickler zu werden, als ein traditioneller Softwareentwickler, der Programmiersprachen verwendet. no-code Entwicklungsplattformen sind einfacher zu benutzen, schneller in der Anwendungsentwicklung und oft auch billiger. Wenn Sie also Softwareentwickler werden wollen, empfehle ich Ihnen, no-code Entwicklungsplattformen auszuprobieren.

Vorteile einer Tätigkeit als no-code Entwickler

Es gibt eine Menge Vorteile, wenn Sie Ihre Karriere als no-code Software-Ingenieur oder freiberuflicher Software-Entwickler vorantreiben oder einer sind. Im Folgenden sind einige der wichtigsten Vorteile aufgeführt:

Höhere Produktivität

Als selbstständiger Software-Entwickler oder Software-Ingenieur, und vor allem, wenn Sie sich für eine no-code Plattform wie AppMaster entscheiden, wird Ihre Gesamtproduktivität als Entwickler gesteigert. Eine traditionelle Programmiermethode erfordert viel Zeit und Mühe. Auf der anderen Seite arbeitet eine no-code Plattform wie AppMaster mit dem drag-and-drop Ansatz für eine einfache und zeitsparende App-Entwicklung. Sie können mehr Projekte übernehmen und mehr Geld verdienen.

Einfacher Einstieg

No-code Entwickler genießen eine Reihe von Vorteilen gegenüber ihren traditionelleren Pendants. Der vielleicht offensichtlichste Vorteil ist der einfache Einstieg; da keine Programmierkenntnisse erforderlich sind, kann jeder, der über grundlegende Computerkenntnisse verfügt, ein no-code Entwickler werden. Diese Zugänglichkeit macht die Entwicklung von no-code zu einer attraktiven Option für alle, die Software entwickeln wollen, aber nicht die Zeit oder Lust haben, eine Programmiersprache zu lernen. Darüber hinaus erfordert die Entwicklung von no-code weniger Zeit und Aufwand als die herkömmliche Entwicklung; die meisten no-code Plattformen sind benutzerfreundlich und intuitiv gestaltet, so dass Sie mit minimaler Schulung sofort loslegen können. Das macht die Entwicklung von no-code zu einer idealen Option für alle, die schnell und einfach Software erstellen wollen, ohne komplexe Programmiersprachen lernen zu müssen.

Die Plattform AppMaster hat einen neuen no-code Entwicklungsschulungskurs für verschiedene Niveaus von technischem Hintergrund gestartet. Sie können bei Null anfangen, indem Sie Endpunkte und die Grundlagen der Erstellung von Datenbanken beherrschen, aber auch ein tieferes Wissen über die Entwicklung erwerben, das Ihnen bei der Erstellung Ihrer Anwendungen helfen wird.

Die Quintessenz

Die Tätigkeit eines no-code freiberuflichen Softwareentwicklers oder Softwareingenieurs kann sich lohnen, da der Bedarf an freiberuflichen Entwicklern und Programmierern auf dem Markt bereits jetzt sehr hoch ist. Es ist eine wünschenswerte Option für innovative Personen, die in ihrem Beruf ständig nach Produktivität und Wissen suchen. Ein no-code freiberuflicher Software-Entwickler oder Software-Ingenieur zu sein, kann jedoch eine Herausforderung sein, die Ihnen mit AppMaster erleichtert werden kann. Bilden Sie sich mit unseren Online-Ressourcen weiter, um Zeit und Geld zu sparen.