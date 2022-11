Souhaitez-vous devenir un développeur de logiciels freelance ? Si OUI, cet article peut être votre guide ultime. Auparavant, les équipes de développement de logiciels ne considéraient qu'un emploi à temps plein qui pouvait être effectué comme un emploi traditionnel de 9 à 5 dans un bureau. Mais les choses changent ; avec le monde émergent, presque tous les emplois se dirigent maintenant vers un poste à distance plutôt que vers un poste en freelance dans certains cas.

Les gros bonnets de l'industrie des professionnels du développement de logiciels évoluent également et préfèrent des horaires flexibles en freelance pour le développement de logiciels ou d'applications dans le confort de leur propre espace. Il s'agit d'un avantage à double sens. L'avantage pour un développeur de logiciels indépendant est de travailler selon des horaires flexibles, d'obtenir des paiements par projet, de travailler de n'importe où et de faire une pause lorsque cela est nécessaire.

Une société de technologie de l'information (TI) qui souhaite développer des logiciels bénéficie également de l'embauche de développeurs indépendants parce qu'elle a souvent besoin d'embaucher quelqu'un au lieu de payer des ingénieurs logiciels de haut niveau et d'obtenir une meilleure productivité et un meilleur rendement lorsque les délais sont concernés. Même si vous avez travaillé pour une société de TI (technologie de l'information) en tant que développeur de logiciels, essayez de passer au développement de logiciels indépendants, car cela vous rendra la vie plus facile.

Que fait un développeur de logiciels indépendant ?

Les développeurs de logiciels indépendants sont employés pour soutenir le fonctionnement des sites web, des applications et des systèmes logiciels. Ils développent le "back-end" des applications, c'est-à-dire l'application web ou l'application mobile, en utilisant des langages de programmation ou une plateforme comme . no-code plate-forme comme AppMaster. Cela signifie que ces spécialistes créent les mécanismes sous-jacents qui permettent et facilitent le fonctionnement des applications. Il s'agit de tâches typiques des développeurs de logiciels ou des ingénieurs logiciels indépendants :

Développement d'applications

Conception de systèmes logiciels

Conseils et mise en œuvre de mises à jour de logiciels pour les clients

Création de pages Web ou d'applications à l'aide d'un code ou de l'approche go no-code .

. Interagir avec les clients pour déterminer leurs besoins.

Maintenir un portefeuille personnel ou un développement web.

Développement de bases de données

Où les développeurs de logiciels freelance peuvent-ils travailler ?

Les entreprises de divers secteurs engagent des ingénieurs logiciels pour mener à bien des projets et résoudre des problèmes de génie logiciel. La plupart des développeurs de logiciels indépendants prennent en charge des projets et peuvent aider une entreprise à résoudre des problèmes de génie logiciel liés à une application ou à créer une application pour un client. Les développeurs de logiciels indépendants effectuent un travail indépendant et souvent distant. De nombreux entrepreneurs indépendants travaillent à domicile, mais certains profitent de la flexibilité du travail à distance pour voyager tout en gagnant leur vie.

Travailler en tant que freelance peut être intéressant. Chaque professionnel peut avoir un parcours unique en tant que freelance et trouver des projets réussis de nombreuses façons, car cela dépend beaucoup de l'individu. Toutefois, essayez d'adhérer aux mesures suivantes pour avoir une idée générale de la façon de travailler pour vous-même en tant qu'ingénieur logiciel complet pour les professionnels du développement de logiciels :

Apprenez une compétence

Un talent spécialisé qui pourrait vous distinguer des autres entrepreneurs indépendants est bénéfique si vous travaillez en tant que développeur de logiciels indépendant ou ingénieur logiciel complet. Envisagez d'obtenir une certification dans un langage de programmation ou de vous concentrer sur un domaine de travail particulier, comme le débogage d'applications. Vous pourrez ainsi développer une expertise spécifique que les entreprises apprécient souvent chez les freelances. Cette différenciation vous rend plus facile à trouver, car vous pourriez apparaître dans les recherches de compétences en développement web effectuées par les employeurs.

Fixez des règles

Il est essentiel d'établir des limites pour vous-même en tant que freelance. La mise en place d'une structure pour votre vie professionnelle peut vous aider à conserver de bonnes habitudes de travail. Décidez d'éléments pratiques tels que :

Les heures de travail : Décidez des heures que vous allez travailler chaque jour. Il est important d'être cohérent afin que les autres puissent compter sur votre disponibilité pendant ces heures.

Responsabilités : Décrivez vos responsabilités en tant que développeur de logiciels indépendant. Cela vous aidera à rester concentré et à éviter les chevauchements avec d'autres projets.

Dates limites : Fixez des dates d'échéance pour vos projets et veillez à les respecter. Cela vous aidera à maintenir une réputation positive auprès de vos clients.

Pauses : Faites des pauses ! Il est facile de se laisser absorber par son travail, mais il est important de s'éloigner de temps en temps de l'écran de l'ordinateur pour se dégourdir les jambes et se vider la tête.

Méthodes de communication : Choisissez les outils de communication que vous utiliserez le plus souvent lorsque vous travaillerez avec des clients ou des membres de votre équipe. Il peut s'agir du courrier électronique, de la messagerie instantanée ou d'un logiciel de vidéoconférence.

Emploi professionnel

Faites un effort pour choisir votre lieu de travail préféré. Certains entrepreneurs indépendants établissent un bureau à domicile pour mieux séparer leur vie personnelle et professionnelle.

Clients

Pensez aux clients avec lesquels vous vous sentez le plus à l'aise pour travailler. Par exemple, vous pourriez ne vouloir accepter que les missions des petites entreprises ou vous concentrer sur les applications destinées au secteur de la restauration.

Plusieurs clients

Il est essentiel de comprendre vos talents concernant votre charge de travail. Essayez de déterminer le nombre de projets que vous pouvez mener de front, et gardez ce chiffre à l'esprit lorsque vous acceptez des clients.

Niveaux de service

Décidez des services que vous allez fournir et de la manière dont vous allez les fournir. Par exemple, vous préférerez peut-être ne travailler qu'avec des ingénieurs logiciels de haut niveau déjà en place plutôt que d'en développer et d'en concevoir de nouveaux pour les clients, ou vous voudrez peut-être n'être accessible qu'en tant que consultant pour les entreprises.

Créez un portefeuille

Il serait utile que vous disposiez d'un portfolio en ligne pour trouver des clients. Assurez-vous d'inclure des références professionnelles et des échantillons de votre travail dans votre portfolio. Cela clarifie vos compétences et votre degré d'expertise auprès des clients et peut les inciter à vous employer. Pensez à inclure un lien vers votre portfolio dans vos offres et demandes d'emploi afin de le mettre en valeur sur votre site web.

Fixez vos tarifs

Il est essentiel de prendre en compte plusieurs critères pour décider du montant à facturer pour votre travail. Décidez d'abord si vous voulez facturer par projet ou par heure. Il est essentiel de choisir un tarif qui vous rémunère équitablement pour vos compétences professionnelles et vous permet de subvenir à vos besoins. Voici quelques éléments à prendre en compte :

Le niveau d'expérience

Les professionnels plus expérimentés facturent souvent plus cher, car ils ont consacré plus de temps à perfectionner leur art, ce qui peut conduire à un travail de meilleure qualité.

Temps

Vous devez facturer suffisamment pour compenser équitablement votre temps si une tâche prend beaucoup de temps.

Obligations financières

Lorsque vous choisissez vos tarifs, n'oubliez pas de tenir compte de vos obligations financières. Cela vous garantit que vous pouvez faire face à ces obligations et vivre confortablement.

Équipement

Vos tarifs doivent refléter et couvrir adéquatement le coût de vos achats d'équipement au fil du temps si vous utilisez un équipement spécialisé pour votre travail, comme un ordinateur.

Valeur marchande

Pour mieux comprendre ce qu'est un tarif raisonnable, essayez de consulter les prix d'autres développeurs de logiciels indépendants.

Sélectionnez le public

Déterminez pour quels clients vous préférez travailler. Cela peut influencer le public auquel vous proposez vos compétences. Il est avantageux de tenir compte de votre tarification lorsque vous choisissez votre marché cible. Vous pourrez ainsi faire la distinction entre les clients qui sont plus disposés à payer vos frais et ceux qui ne le peuvent pas. Au lieu de compromettre votre rémunération pour obtenir des clients, il est crucial de cibler les clients qui paient vos tarifs.

Mettez en avant vos compétences

Essayez de vendre votre expertise une fois que vous avez décidé pour qui vous voulez travailler. Vous pouvez acheter de la publicité personnelle, vous inscrire sur des sites de réseautage pour entrepreneurs indépendants ou postuler aux emplois affichés. La commercialisation de vos compétences est l'un des aspects les plus importants de vos opportunités d'emploi en tant que développeur de logiciels indépendant. Essayez de consacrer un peu de temps chaque jour de travail à cette tâche.

Sélectionnez le client

Assurez-vous que vous avez confiance dans les clients que vous choisissez de servir. Lorsque vous choisissez pour qui travailler, essayez de garder à l'esprit les lignes directrices que vous vous êtes fixées. Même si vous pouvez postuler à de nombreuses missions en tant qu'indépendant, les employeurs peuvent également vous approcher. Dans ce cas, renseignez-vous sur votre compatibilité professionnelle avec l'employeur.

Établissez un contrat

Avant de commencer à travailler sur un projet, vous avez accepté de vous porter volontaire et essayez de rédiger un contrat de travail. Cela permet d'établir formellement les lignes directrices de votre travail contractuel avec l'organisation en tant que free-lance. Ces contrats détaillent fréquemment votre rémunération de la part de l'entreprise, votre tâche et la durée de votre alliance avec l'entreprise. Demandez au client s'il a un contrat type pour les freelances. Vous pouvez trouver en ligne des modèles de contrat de travail.

Apprenez de nouvelles compétences

Essayez d'acquérir de nouvelles compétences et aptitudes en tant que développeur de logiciels professionnel indépendant. Cela peut impliquer l'acquisition de nouvelles qualifications ou la mise à jour constante de votre CV. Vous pouvez souvent trouver de nouveaux contrats de développement de logiciels en freelance et faire progresser votre carrière en élargissant votre éventail de compétences.

Définissez votre spécialité

Les développeurs de logiciels freelance peuvent choisir parmi un large éventail de compétences distinctes. Vous pouvez être n'importe lequel de vos choix ou en fonction de vos compétences et de votre spécialité, comme par exemple :

Développeurfront-end

Développeurback-end

Java

CSS

Python

Javascript

PHP

HTML

SQL

ou tout autre langage de programmation populaire.

Constituez un portefeuille

La constitution d'un portfolio en ligne sera un tremplin essentiel pour la réussite de vos projets d'emploi en freelance et de votre parcours professionnel en tant que développeur de logiciels ou ingénieur logiciel freelance. Votre crédibilité auprès des clients potentiels recherchant les services d'un développeur de logiciels ou d'un ingénieur logiciel indépendant augmentera avec la qualité de votre portfolio. Mais la création d'un tel portfolio peut être compliquée. Envisagez de créer un portefeuille de projets d'ingénierie si vous partez de zéro. Un développement Web, une application, un peu de génie logiciel, du code que vous stockez sur GitHub, etc.

Créez vous-même quelque chose qui vous sera utile et utilisez-le comme base pour votre portfolio. Vous pouvez utiliser votre réseau pour découvrir des possibilités d'emploi que vous pouvez accepter gratuitement ou à un prix très réduit. Vous pourrez ainsi améliorer votre CV, obtenir des références et acquérir une expérience professionnelle inestimable.

Pour ce premier emploi, il est toujours préférable d'être payé. Le domaine du développement de logiciels ou du développement web est un environnement compétitif pour le freelancing. Il sera utile que vous fassiez un travail initial pour vous lancer dans au moins un ou deux emplois. Après cela, vous serez en mesure de démontrer vos capacités et aurez un pouvoir de négociation beaucoup plus important.

Déterminez les tarifs de vos services

Les développeurs de logiciels indépendants peuvent facturer les clients de trois façons. Par exemple

A l'heure

La facturation à l'heure présente l'avantage de vous protéger si vous vous enlisez dans un travail. L'inconvénient est que si vous ne pouvez pas exiger un taux horaire élevé, vous pouvez vous sous-payer si vous avez tendance à travailler rapidement.

Par projet

La plupart du temps, la facturation par projet profite à tout le monde. Vous faites une proposition de travail. Vous devez négocier et décider du prix. Votre travail est terminé. Il vous est payé. L'avantage est que vous gagnez plus d'argent plus rapidement. L'inconvénient est que si un projet traîne en longueur ou si quelque chose ne va pas, votre investissement en temps est supérieur à votre revenu.

Prix basé sur la valeur

Vous décidez de la valeur que votre client recevra de ce projet. Vous proposez le projet en fonction d'une part spécifique de cette somme. Ce modèle de prix est moins typique et peut être plus difficile à mettre en œuvre pour les nouveaux freelances. Cependant, le fait d'avoir une bonne connaissance et une expérience pour le faire correctement peut augmenter considérablement vos revenus.

Trouver son premier client est la tâche la plus difficile pour un développeur ou un ingénieur logiciel indépendant. Mais c'est concevable, et il existe de nombreuses voies différentes que vous pouvez emprunter pour y parvenir également. Pour trouver votre premier client et obtenir votre premier emploi rémunéré, vous pouvez choisir parmi les quatre possibilités ou stratégies suivantes :

Le réseautage individuel

Les événements locaux de réseautage et les réunions d'affaires peuvent vous aider à construire votre réseau et à entrer en contact avec divers employeurs potentiels. Vous pouvez également rejoindre différents groupes ou pages de freelancing sur vos médias sociaux et obtenir des clients ou du travail à partir de là également.

Plate-forme de freelancing

En tant qu'ingénieur logiciel freelance, vous pouvez utiliser plusieurs excellents sites de freelance. Maintenant, rappelez-vous que chacune de ces plateformes a ses difficultés et ses restrictions. Et certaines d'entre elles fonctionneront probablement plus efficacement pour vous que d'autres. Cependant, en général, vous pouvez réussir sur ces sites si vous avez une bonne éthique de travail, des compétences en communication et si vous savez présenter des offres et convaincre des clients potentiels. Ils peuvent également vous aider à présenter des témoignages et des recommandations. De plus, ils simplifient la facturation. Lorsque vous vous lancez dans le développement de logiciels professionnels en freelance, examinez et testez ces principaux acteurs :

Upwork

Dans le domaine des plateformes de freelance, Upwork est un participant assez important. En outre, ils ont de nombreux clients et des opportunités de travail sur le forum.

Dans le domaine des plateformes de freelance, est un participant assez important. En outre, ils ont de nombreux clients et des opportunités de travail sur le forum. Fiverr

Vous pouvez vous inscrire en tant que freelance ou vendeur sur Fiverr dans pratiquement tous les domaines, y compris le développement de logiciels.

Vous pouvez vous inscrire en tant que freelance ou vendeur sur dans pratiquement tous les domaines, y compris le développement de logiciels. Freelancer

Vous pouvez créer un profil sur Freelancer , rechercher des tâches qui correspondent à vos talents et soumettre des offres. Ensuite, vous recevez un paiement après avoir rempli et remporté des missions.

Vous pouvez créer un profil sur , rechercher des tâches qui correspondent à vos talents et soumettre des offres. Ensuite, vous recevez un paiement après avoir rempli et remporté des missions. Toptal

Le réseau le plus vaste et le plus dispersé de talents commerciaux, techniques et de conception se trouve sur cette plateforme.

Pourquoi devenir un développeur no-code est-il une meilleure idée ?

Il y a quelques raisons pour lesquelles devenir un développeur no-code est une meilleure idée que d'être un développeur de logiciels traditionnel. Tout d'abord, les plateformes de développement no-code sont beaucoup plus conviviales que les langages de codage, qui peuvent être difficiles à apprendre. Il est donc plus facile pour les personnes non techniques de créer et de modifier des applications sans avoir à apprendre à coder. Deuxièmement, les plateformes de développement no-code vous permettent de créer des applications beaucoup plus rapidement que les langages de codage. En effet, les plates-formes de développement no-code sont dotées de caractéristiques et de fonctions préétablies que vous pouvez utiliser pour créer votre application. Cela signifie que vous n'avez pas à passer du temps à construire ces fonctions, ce qui peut prendre beaucoup de temps.

Enfin, les plateformes de développement no-code sont souvent moins chères que les langages de codage. En effet, les plates-formes de développement no-code ne nécessitent pas l'achat de logiciels ou d'outils spéciaux pour être utilisées. Cela peut vous faire économiser beaucoup d'argent à long terme. Dans l'ensemble, il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles il est préférable de devenir un développeur no-code plutôt qu'un développeur de logiciels traditionnel utilisant des langages de codage. Les plateformes de développement no-code sont plus faciles à utiliser, plus rapides à utiliser pour créer des applications et souvent moins chères. Donc, si vous souhaitez devenir un développeur de logiciels, je vous recommande d'essayer les plateformes de développement no-code.

Les avantages d'être un développeur no-code

Il y a de nombreux avantages à faire évoluer votre carrière en tant qu'ingénieur logiciel no-code ou développeur logiciel indépendant ou à en être un. Voici quelques-uns des principaux avantages :

Amélioration de la productivité

En tant que développeur ou ingénieur logiciel indépendant, et surtout si vous optez pour une plateforme comme no-code ou AppMaster, votre productivité globale en tant que développeur sera accrue. Une méthode de programmation traditionnelle exige beaucoup de temps et d'efforts. D'un autre côté, une plateforme no-code comme AppMaster travaille sur l'approche de la drag-and-drop pour faciliter le développement d'applications et gagner du temps. Vous pouvez accepter plus de projets et gagner plus d'argent.

Facilité d'accès

No-code Les développeurs bénéficient d'un certain nombre d'avantages par rapport à leurs homologues plus traditionnels. L'avantage le plus évident est sans doute la facilité d'accès ; comme aucune connaissance en programmation n'est requise, toute personne possédant des compétences informatiques de base peut devenir un développeur no-code. Cette accessibilité fait du développement de no-code une option attrayante pour ceux qui veulent développer des logiciels mais n'ont pas le temps ou l'envie d'apprendre un langage de programmation. En outre, le développement de no-code demande moins de temps et d'efforts que le développement traditionnel ; la plupart des plateformes no-code sont conçues pour être conviviales et intuitives, ce qui signifie que vous pouvez être opérationnel avec un minimum de formation. Cela fait du développement de no-code une option idéale pour ceux qui veulent créer rapidement et facilement des logiciels sans avoir à apprendre des langages de codage complexes.

La plateforme AppMaster a lancé un nouveau cours de formation au développementno-code pour différents niveaux de connaissances techniques. Vous pouvez partir de zéro en maîtrisant les points d'extrémité et les bases de la construction de bases de données, ainsi qu'une connaissance plus approfondie du développement qui vous aidera à créer vos applications.

La ligne de fond

Être un développeur ou un ingénieur logiciel indépendant no-code peut être fructueux car, du point de vue du marché actuel, le besoin de développeurs et de programmeurs indépendants est déjà très élevé. Il s'agit d'une option souhaitable pour les personnes innovantes qui recherchent constamment la productivité et la connaissance dans leur carrière. Cependant, être un développeur de logiciels ou un ingénieur logiciel freelance no-code peut être un défi et peut devenir plus facile pour vous avec AppMaster. Renseignez-vous grâce à nos ressources en ligne pour gagner du temps et de l'argent.