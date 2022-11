Volete diventare uno sviluppatore di software freelance? Se sì, questo articolo può essere la vostra guida definitiva. In passato, i team di sviluppo software tendevano a considerare un lavoro a tempo pieno che poteva essere svolto come un tradizionale lavoro da 9 a 5 in ufficio. Ma le cose stanno cambiando; con il mondo emergente, quasi tutti i lavori si stanno spostando verso una posizione remota, che in alcuni casi può essere definita freelance.

Anche i big del settore dello sviluppo software si stanno muovendo e preferiscono orari flessibili da freelance per lo sviluppo di software o app nel comfort del proprio spazio. Questo è un vantaggio a doppio senso. Uno sviluppatore di software freelance può lavorare con orari flessibili, ricevere pagamenti in base al progetto, lavorare da qualsiasi luogo e ovunque e prendersi una pausa quando necessario.

Anche un'azienda di Information Technology (IT) disposta a sviluppare software trae vantaggio dall'assunzione di sviluppatori freelance, perché spesso hanno bisogno di assumere qualcuno invece di pagare ingegneri software di alto livello e ottengono una produttività e una resa migliori quando si tratta di scadenze. Anche se avete lavorato con un'azienda di IT (Information Technology) come sviluppatori di software, provate a passare allo sviluppo di software freelance, perché questo vi renderà la vita più facile.

Cosa fa uno sviluppatore di software freelance?

Gli sviluppatori di software freelance sono impiegati per supportare il funzionamento di siti web, applicazioni e sistemi informatici. Sviluppano il "back end" delle applicazioni, ovvero l'applicazione web o l'applicazione mobile, utilizzando linguaggi di programmazione o una piattaforma come . no-code piattaforma come AppMaster. Ciò significa che questi specialisti creano i meccanismi sottostanti che consentono e facilitano il funzionamento delle applicazioni. Questi sono i compiti tipici degli sviluppatori di software indipendenti o degli ingegneri del software:

Sviluppo di applicazioni

Progettazione di sistemi software

Consulenza e implementazione di aggiornamenti software per i clienti

Creare pagine web o applicazioni con un approccio basato sul codice o su no-code

Interagire con i clienti per accertarne le esigenze

Mantenere un portfolio personale o di sviluppo web.

Sviluppo di database

Dove possono lavorare gli sviluppatori di software freelance?

Le aziende di vari settori assumono ingegneri del software per completare progetti e risolvere problemi di ingegneria del software. La maggior parte degli sviluppatori di software indipendenti accetta progetti e può assistere un'azienda nella risoluzione di problemi di ingegneria del software con un'applicazione o nella creazione di un'applicazione per un cliente. Gli sviluppatori di software freelance svolgono un lavoro indipendente e spesso a distanza. Molti appaltatori indipendenti lavorano da casa, ma alcuni sfruttano la flessibilità del lavoro a distanza per viaggiare pur continuando a guadagnarsi da vivere.

Come diventare un freelance per lo sviluppo di software

Lavorare come freelance può essere interessante. Ogni professionista può avere un percorso di carriera freelance unico e trovare progetti di successo in molti modi, perché dipende molto dall'individuo. Tuttavia, cercate di attenervi alle seguenti misure per avere un'ampia comprensione di come lavorare per conto proprio come ingegnere software full-stack per i professionisti dello sviluppo software:

Imparare un'abilità

Se lavorate come sviluppatori di software freelance o ingegneri software full-stack, è utile avere un talento specializzato che vi distingua da altri contraenti indipendenti. Prendete in considerazione la possibilità di ottenere una certificazione in un linguaggio di programmazione o di concentrarvi su una particolare linea di lavoro, come il debug delle applicazioni. In questo modo, potrete sviluppare competenze specifiche che le aziende spesso apprezzano in un freelance. Questa differenziazione vi rende più facilmente reperibili, in quanto potreste comparire nelle ricerche di competenze di sviluppo web da parte dei datori di lavoro.

Stabilire delle regole

È fondamentale stabilire dei limiti per voi stessi come freelance. Stabilire una struttura per la vostra vita lavorativa può aiutarvi a mantenere buone abitudini di lavoro. Decidete elementi pratici come:

Orario di lavoro: Stabilite le ore di lavoro giornaliere. È importante essere coerenti, in modo che gli altri possano contare sulla vostra disponibilità in quegli orari.

Responsabilità: Delineate quali sono le vostre responsabilità come sviluppatore software freelance. Questo vi aiuterà a concentrarvi e a evitare sovrapposizioni con altri progetti.

Scadenze: Stabilite delle date di scadenza per i vostri progetti e assicuratevi di rispettarle. Questo aiuterà a mantenere una reputazione positiva con i clienti.

Pause: Fate delle pause! È facile farsi prendere dal lavoro, ma è importante allontanarsi ogni tanto dallo schermo del computer per sgranchirsi le gambe e schiarirsi le idee.

Metodi di comunicazione: Scegliete gli strumenti di comunicazione che userete più spesso quando lavorate con i clienti o i membri del team. Si può trattare di e-mail, messaggistica istantanea o software per videoconferenze.

Occupazione lavorativa

Cercate di scegliere il luogo di lavoro che preferite. Alcuni imprenditori indipendenti stabiliscono un ufficio a casa per separare la loro vita personale da quella professionale.

Clienti

Pensate ai clienti con cui vi sentite più a vostro agio a lavorare. Ad esempio, potreste voler accettare solo incarichi da piccole imprese o concentrarvi sulle applicazioni per il settore della ristorazione.

Diversi clienti

È fondamentale capire quali sono i vostri talenti per quanto riguarda il carico di lavoro. Cercate di capire quanti progetti potete realizzare contemporaneamente e tenetelo a mente quando accettate i clienti.

Livelli di servizio

Decidete quali servizi fornirete e come li fornirete. Ad esempio, potreste voler lavorare solo con i migliori ingegneri software già esistenti, piuttosto che svilupparne e progettarne di nuovi per i clienti, oppure potreste voler essere accessibili solo per la consulenza alle aziende.

Creare un portfolio

Sarebbe utile avere un portfolio online per trovare clienti. Assicuratevi di includere nel vostro portfolio referenze professionali e campioni del vostro lavoro. Questo chiarisce ai clienti le vostre capacità e il vostro grado di competenza e può indurli ad assumervi. Considerate la possibilità di inserire un link al vostro portfolio nelle vostre opportunità di lavoro e nelle vostre candidature per metterlo in evidenza sul vostro sito web.

Stabilite le vostre tariffe

È fondamentale considerare diversi criteri per decidere quanto far pagare il vostro lavoro. Decidete innanzitutto se volete fatturare per progetto o per ora. È fondamentale scegliere una tariffa che compensi in modo equo le vostre competenze professionali e vi consenta di mantenervi. Ecco alcuni elementi su cui riflettere:

Livello di esperienza

I professionisti con maggiore esperienza spesso fatturano di più perché hanno investito più tempo nell'affinare il proprio mestiere, il che può portare a un lavoro di migliore qualità.

Tempo

Se un lavoro richiede molto tempo, è necessario fatturare abbastanza da compensare equamente il tempo impiegato.

Obblighi finanziari

Quando scegliete le tariffe, non dimenticate di considerare i vostri obblighi finanziari. Questo garantisce che possiate far fronte a tali obblighi e vivere comodamente.

Attrezzature

Le vostre tariffe devono riflettere e coprire adeguatamente il costo degli acquisti di attrezzature nel tempo, se utilizzate attrezzature specializzate per il vostro lavoro, come ad esempio un computer.

Valore di mercato

Per comprendere meglio un compenso ragionevole, cercate di consultare i prezzi di altri sviluppatori di software freelance.

Selezionare il pubblico

Scoprite per quali clienti preferireste lavorare. Questo può influenzare i destinatari delle vostre competenze. È vantaggioso considerare i prezzi quando si sceglie il mercato di riferimento. In questo modo potrete distinguere tra i clienti che potrebbero essere più disposti a pagare le vostre tariffe e quelli che potrebbero non esserlo. Invece di compromettere il vostro compenso per ottenere clienti, è fondamentale puntare su clienti che paghino le vostre tariffe.

Mettete in mostra le vostre competenze

Cercate di vendere le vostre competenze una volta deciso per chi volete lavorare. Potete acquistare pubblicità personale, iscrivervi a siti web di networking per imprenditori indipendenti o candidarvi alle offerte di lavoro pubblicate. Il marketing delle vostre capacità è uno degli aspetti più importanti delle vostre opportunità di lavoro come sviluppatori di software freelance. Cercate di dedicare un po' di tempo a questa attività ogni giorno lavorativo.

Selezionare il cliente

Assicuratevi di avere fiducia nei clienti che sceglierete di servire. Quando scegliete per chi lavorare, cercate di tenere a mente le linee guida che avete stabilito per voi stessi. Anche se potete candidarvi per molti incarichi come freelance, anche i datori di lavoro potrebbero contattarvi. In questo caso, chiedete la vostra compatibilità professionale con il datore di lavoro.

Stipulare un contratto

Prima di iniziare a lavorare a un progetto, accettate di fare il volontario e cercate di redigere un contratto di lavoro. Questo aiuta a stabilire formalmente le linee guida per il vostro contratto di lavoro con l'organizzazione come freelance. Questi contratti spesso specificano il compenso che riceverete dall'azienda, il vostro compito e la durata del vostro rapporto con l'azienda. Chiedete al cliente se ha un contratto standard per i freelance. È possibile trovare online dei modelli di contratto di lavoro.

Imparare nuove competenze

Cercate di aggiornarvi su nuove competenze e abilità come sviluppatori di software freelance. Ciò può comportare l'acquisizione di ulteriori qualifiche o l'aggiornamento costante del curriculum. Spesso è possibile trovare nuovi ingaggi per lo sviluppo di software freelance e avanzare di carriera ampliando il proprio set di competenze.

Definire la propria specializzazione

Gli sviluppatori di software freelance possono scegliere tra un'ampia gamma di competenze distinte. Potete essere una qualsiasi delle vostre scelte o in base alle vostre competenze e specialità, come ad esempio:

Sviluppatorefront-end

Sviluppatoreback-end

Java

CSS

Python

Javascript

PHP

HTML

SQL

O qualsiasi altro linguaggio di programmazione popolare.

Sviluppare un portafoglio

La creazione di un portfolio online sarà un passo fondamentale per il successo dei progetti di lavoro freelance e per il vostro percorso di carriera come sviluppatore software o ingegnere software freelance. La vostra credibilità presso i potenziali clienti che cercano uno sviluppatore di software o un ingegnere del software freelance aumenterà con la qualità del vostro portfolio. Ma creare un portfolio di questo tipo può essere complicato. Considerate la creazione di un portfolio di progetti di ingegneria se state iniziando da zero. Sviluppo web, un'applicazione, un po' di ingegneria del software, un po' di codice memorizzato su GitHub, ecc.

Create da soli qualcosa di utile e usatelo come base per il vostro portfolio. Potete usare la vostra rete per scoprire possibilità di lavoro che potete accettare gratuitamente o a un prezzo molto ridotto. In questo modo potrete migliorare il vostro curriculum e raccogliere referenze e un'esperienza professionale inestimabile.

Per questo primo impiego, è sempre preferibile essere pagati. Il campo dello sviluppo software o dello sviluppo web è un ambiente competitivo per i freelance. È utile che vi dedichiate al lavoro iniziale per ottenere un inizio per almeno uno o due lavori. In seguito, sarete in grado di dimostrare le vostre capacità e avrete molto più potere di negoziazione.

Determinate le tariffe per i vostri servizi

Gli sviluppatori di software freelance possono fatturare ai clienti in tre modi. Ad esempio:

All'ora

La tariffazione oraria ha il vantaggio di proteggervi se vi impantanate in un lavoro. Lo svantaggio è che se non potete chiedere una tariffa oraria elevata, potete sottopagarvi se tendete a lavorare velocemente.

Per progetto

Nella maggior parte dei casi, la fatturazione a progetto è vantaggiosa per tutti. Il cliente propone un lavoro. Si deve contrattare e decidere il prezzo. Il vostro lavoro è finito. Il lavoro viene pagato. Il vantaggio è che si guadagna più velocemente. Lo svantaggio è che se un progetto si trascina o qualcosa va storto, l'investimento di tempo è superiore al guadagno.

Prezzo basato sul valore

Siete voi a decidere quanto valore riceverà il vostro cliente da questo progetto. Offrite il progetto in base a una quota specifica di tale valore. Questo modello di prezzo è meno tipico e può essere più difficile da realizzare per i nuovi freelance. Tuttavia, una buona conoscenza ed esperienza nel farlo correttamente può aumentare significativamente il vostro reddito.

Decidere come trovare il primo cliente

Trovare il primo cliente è il compito più difficile per uno sviluppatore o ingegnere software freelance. Ma è possibile, e ci sono anche molte strade da percorrere per arrivarci. Per trovare il vostro primo cliente e assicurarvi il primo lavoro retribuito, potete scegliere tra le seguenti quattro possibilità o strategie:

Networking individuale

Gli eventi di networking locali e gli incontri di lavoro possono aiutarvi a costruire la vostra rete e a entrare in contatto con diversi possibili datori di lavoro. Oppure potete iscrivervi a diversi gruppi o pagine di freelance sui vostri social media e ottenere clienti o lavori anche da lì.

Piattaforma di freelance

Come ingegnere del software freelance, potete utilizzare diversi ottimi siti per freelance. Ricordate che ognuna di queste piattaforme presenta difficoltà e restrizioni. E probabilmente alcune di esse funzioneranno per voi in modo più efficace di altre. Tuttavia, in generale, potete ottenere buoni risultati se avete una forte etica del lavoro, discrete capacità di comunicazione e siete abili nel proporre lavori e conquistare potenziali clienti. Possono anche aiutarvi con le testimonianze e le raccomandazioni. Inoltre, semplificano la fatturazione. Quando iniziate a lavorare con i professionisti dello sviluppo software freelance, guardate e provate questi attori principali:

Upwork

Nel campo delle piattaforme per freelance, Upwork è un partecipante piuttosto significativo. Inoltre, ha molti clienti e opportunità di lavoro sul forum.

Nel campo delle piattaforme per freelance, è un partecipante piuttosto significativo. Inoltre, ha molti clienti e opportunità di lavoro sul forum. Fiverr

Su Fiverr è possibile proporsi come freelance o venditore praticamente in qualsiasi campo, compreso lo sviluppo di software.

Su è possibile proporsi come freelance o venditore praticamente in qualsiasi campo, compreso lo sviluppo di software. Freelancer

È possibile creare un profilo su Freelancer , cercare le attività che corrispondono al proprio talento e presentare offerte. Poi, si riceve il pagamento dopo aver completato e vinto i lavori.

È possibile creare un profilo su , cercare le attività che corrispondono al proprio talento e presentare offerte. Poi, si riceve il pagamento dopo aver completato e vinto i lavori. Toptal

Su questa piattaforma è possibile trovare la più vasta e capillare rete di talenti commerciali, di design e tecnici.

Perché diventare uno sviluppatore di no-code è un'idea migliore?

Ci sono alcuni motivi per cui diventare uno sviluppatore no-code è un'idea migliore rispetto a uno sviluppatore di software tradizionale. In primo luogo, le piattaforme di sviluppo no-code sono molto più facili da usare rispetto ai linguaggi di codifica, che possono essere difficili da imparare. Questo rende più facile per le persone non tecniche creare e modificare applicazioni senza dover imparare a codificare. In secondo luogo, le piattaforme di sviluppo no-code consentono di creare applicazioni molto più rapidamente rispetto ai linguaggi di codifica. Questo perché le piattaforme di sviluppo no-code sono dotate di funzioni e caratteristiche precostituite che possono essere utilizzate per creare la propria applicazione. Ciò significa che non è necessario dedicare tempo alla creazione di queste funzioni, che può richiedere molto tempo.

Infine, le piattaforme di sviluppo no-code sono spesso più economiche dei linguaggi di codifica. Questo perché le piattaforme di sviluppo no-code non richiedono l'acquisto di software o strumenti speciali per essere utilizzate. Questo può far risparmiare molto denaro nel lungo periodo. In generale, ci sono diversi motivi per cui diventare uno sviluppatore di no-code è un'idea migliore rispetto a quella di uno sviluppatore di software tradizionale che utilizza i linguaggi di codifica. Le piattaforme di sviluppo di no-code sono più facili da usare, più veloci da costruire e spesso anche più economiche. Quindi, se state cercando di diventare sviluppatori di software, vi consiglio di provare le piattaforme di sviluppo no-code.

I vantaggi di essere uno sviluppatore di no-code

Ci sono molti vantaggi nell'intraprendere una carriera come no-code ingegnere software o sviluppatore software freelance o nell'esserlo. Di seguito sono riportati alcuni dei principali vantaggi:

Aumento della produttività

Se siete uno sviluppatore di software o un ingegnere del software freelance, e soprattutto se optate per una piattaforma no-code come AppMaster, la vostra produttività complessiva come sviluppatori aumenterà. Un metodo di programmazione tradizionale richiede molto tempo e impegno. D'altro canto, una piattaforma no-code come AppMaster lavora sull'approccio drag-and-drop per lo sviluppo di applicazioni semplici e per risparmiare tempo. Potrete così occuparvi di un maggior numero di progetti e guadagnare di più.

Facilità di ingresso

No-code Gli sviluppatori godono di una serie di vantaggi rispetto alle loro controparti più tradizionali. Forse il vantaggio più evidente è la facilità di ingresso; poiché non è richiesta alcuna conoscenza di programmazione, chiunque abbia competenze informatiche di base può diventare uno sviluppatore no-code. Questa accessibilità rende lo sviluppo di no-code un'opzione interessante per chi vuole sviluppare software ma non ha il tempo o la voglia di imparare un linguaggio di programmazione. Inoltre, lo sviluppo di no-code richiede meno tempo e sforzi rispetto allo sviluppo tradizionale; la maggior parte delle piattaforme di no-code sono progettate per essere facili da usare e intuitive, il che significa che si può essere operativi con una formazione minima. Ciò rende lo sviluppo su no-code un'opzione ideale per coloro che desiderano creare software in modo rapido e semplice senza dover imparare linguaggi di codifica complessi.

La piattaforma AppMaster ha lanciato un nuovo corso di formazione sullo sviluppono-code per diversi livelli di preparazione tecnica. È possibile iniziare da zero padroneggiando gli endpoint e le basi della costruzione di database, oltre a una conoscenza più approfondita dello sviluppo che vi aiuterà a creare le vostre applicazioni.

La linea di fondo

Essere uno sviluppatore di software o un ingegnere del software freelance su no-code può essere fruttuoso perché, dal punto di vista del mercato attuale, la necessità di sviluppatori e programmatori freelance è già molto elevata. È un'opzione auspicabile per gli individui innovativi che cercano costantemente produttività e conoscenza nella loro carriera. Tuttavia, essere uno sviluppatore di software o un ingegnere informatico freelance no-code può essere impegnativo e può diventare più facile con AppMaster. Informatevi con le nostre risorse online per risparmiare tempo e denaro.