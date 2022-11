Bạn đang mong muốn trở thành một nhà phát triển phần mềm tự do? Nếu CÓ, bài viết này có thể là hướng dẫn cuối cùng của bạn. Trước đây, các nhóm phát triển phần mềm chỉ có xu hướng xem xét một công việc toàn thời gian có thể được thực hiện giống như một công việc truyền thống từ 9 đến 5 giờ trong môi trường văn phòng. Nhưng mọi thứ đang thay đổi; với thế giới mới nổi, hầu hết mọi công việc hiện đang hướng tới một vị trí từ xa thay vì có thể được gọi là tự do trong một số trường hợp.

Những tay súng lớn trong ngành phát triển phần mềm chuyên nghiệp cũng đang di chuyển và thích thời gian làm việc tự do linh hoạt để phát triển phần mềm hoặc phát triển ứng dụng trong không gian riêng của họ. Việc làm này là một lợi ích hai chiều. Điều này mang lại lợi ích cho nhà phát triển phần mềm tự do làm việc với thời gian linh hoạt, nhận các khoản thanh toán theo dự án, làm việc từ mọi nơi, mọi nơi và nghỉ ngơi khi cần.

Một công ty công nghệ thông tin - IT sẵn sàng hướng tới phát triển phần mềm cũng được hưởng lợi từ việc thuê các nhà phát triển tự do vì họ thường cần thuê ai đó thay vì trả tiền cho các kỹ sư phần mềm hàng đầu và nhận được năng suất và sản lượng tốt hơn khi có thời hạn. Ngay cả khi bạn đang làm việc với một công ty CNTT (công nghệ thông tin) với tư cách là nhà phát triển phần mềm, hãy thử chuyển sang phát triển phần mềm tự do, vì điều này sẽ giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn.

Nhà phát triển phần mềm tự do làm gì?

Các nhà phát triển phần mềm tự do được tuyển dụng để hỗ trợ hoạt động của các trang web, ứng dụng và hệ thống phần mềm máy tính. Họ phát triển "phần cuối" của ứng dụng hoặc ứng dụng web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động, sử dụng ngôn ngữ lập trình hoặc nền tảng no-code như AppMaster. Điều đó chỉ ra rằng các chuyên gia này tạo ra các cơ chế cơ bản cho phép và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các ứng dụng. Đây là những nhiệm vụ điển hình cho các nhà phát triển phần mềm hoặc kỹ sư phần mềm độc lập:

Phát triển ứng dụng

Thiết kế hệ thống phần mềm

Tư vấn và triển khai nâng cấp phần mềm cho khách hàng

Tạo các trang web hoặc ứng dụng bằng cách tiếp cận mã hoặc no-code

Tương tác với khách hàng để xác định nhu cầu của họ

Duy trì một danh mục đầu tư cá nhân hoặc phát triển web.

phát triển cơ sở dữ liệu

Các nhà phát triển phần mềm tự do có thể làm việc ở đâu?

Các doanh nghiệp từ các ngành công nghiệp khác nhau thuê các kỹ sư phần mềm để hoàn thành các dự án và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phần mềm. Hầu hết các nhà phát triển phần mềm độc lập đều đảm nhận các dự án và có thể hỗ trợ một công ty giải quyết các sự cố kỹ thuật phần mềm với ứng dụng hoặc tạo ứng dụng cho khách hàng. Các nhà phát triển phần mềm tự do làm công việc độc lập và thường xuyên ở xa. Nhiều nhà thầu độc lập làm việc tại nhà, nhưng một số sử dụng tính linh hoạt của công việc từ xa để đi du lịch trong khi vẫn kiếm sống.

Làm thế nào để trở thành một freelancer phát triển phần mềm

Làm việc như một freelancer có thể thú vị. Mỗi chuyên gia có thể có một con đường sự nghiệp độc đáo và tìm thấy các dự án thành công theo nhiều cách vì nó phụ thuộc rất nhiều vào từng cá nhân. Tuy nhiên, hãy cố gắng tuân thủ các biện pháp sau để hiểu rõ hơn về cách làm việc cho chính bạn với tư cách là một kỹ sư phần mềm toàn diện cho các chuyên gia phát triển phần mềm:

Học một kỹ năng

Một tài năng chuyên môn có thể giúp bạn khác biệt với các nhà thầu độc lập khác sẽ có lợi nếu bạn làm việc với tư cách là nhà phát triển phần mềm tự do hoặc kỹ sư phần mềm toàn diện. Cân nhắc việc được chứng nhận về một ngôn ngữ lập trình hoặc tập trung vào một dòng công việc cụ thể, chẳng hạn như gỡ lỗi ứng dụng. Bằng cách này, bạn có thể phát triển kiến thức chuyên môn cụ thể mà các doanh nghiệp thường đánh giá cao ở một freelancer. Sự khác biệt này giúp bạn dễ dàng tìm thấy hơn vì bạn có thể xuất hiện trong các tìm kiếm kỹ năng phát triển web của nhà tuyển dụng.

Đặt quy tắc

Điều quan trọng là thiết lập ranh giới cho chính bạn với tư cách là một người làm việc tự do. Thiết lập một cấu trúc cho cuộc sống công việc của bạn có thể giúp bạn duy trì thói quen làm việc tốt. Quyết định các yếu tố thực tế như:

Giờ làm việc: Quyết định số giờ bạn sẽ làm việc mỗi ngày. Điều quan trọng là phải nhất quán để những người khác có thể tin tưởng vào sự sẵn sàng của bạn trong những khoảng thời gian đó.

Trách nhiệm: Phác thảo trách nhiệm của bạn với tư cách là nhà phát triển phần mềm độc lập. Điều này sẽ giúp bạn tập trung và tránh chồng chéo với các dự án khác.

Thời hạn: Đặt ngày đến hạn cho các dự án của bạn và đảm bảo tuân thủ chúng. Điều này sẽ giúp duy trì danh tiếng tích cực với khách hàng của bạn.

Nghỉ giải lao: Nghỉ giải lao! Bạn rất dễ bị cuốn vào công việc, nhưng điều quan trọng là thỉnh thoảng rời khỏi màn hình máy tính để duỗi chân và thư giãn đầu óc.

Phương pháp giao tiếp: Chọn các công cụ giao tiếp bạn sẽ sử dụng thường xuyên nhất khi làm việc với khách hàng hoặc thành viên nhóm. Đây có thể là email, tin nhắn nhanh hoặc phần mềm hội nghị truyền hình.

Công việc Việc làm

Hãy nỗ lực để chọn nơi làm việc ưa thích của bạn. Một số nhà thầu độc lập thành lập văn phòng tại nhà để giúp tách biệt cuộc sống cá nhân và công việc kinh doanh của họ.

khách hàng

Hãy nghĩ về những khách hàng mà bạn cảm thấy thoải mái nhất khi làm việc cùng. Chẳng hạn, bạn có thể chỉ muốn nhận nhiệm vụ từ các doanh nghiệp nhỏ hơn hoặc tập trung vào các ứng dụng cho lĩnh vực dịch vụ ăn uống.

Một số khách hàng

Hiểu tài năng của bạn liên quan đến khối lượng công việc của bạn là rất quan trọng. Cố gắng tính xem bạn có thể thực hiện đồng thời bao nhiêu dự án và ghi nhớ con số này khi chấp nhận khách hàng.

mức độ dịch vụ

Quyết định những dịch vụ bạn sẽ cung cấp và cách bạn sẽ cung cấp chúng. Chẳng hạn, bạn có thể chỉ muốn làm việc với các kỹ sư phần mềm hàng đầu đã có sẵn thay vì phát triển và thiết kế những kỹ sư mới cho khách hàng hoặc bạn có thể chỉ muốn có thể truy cập để tư vấn cho các doanh nghiệp.

Tạo danh mục đầu tư

Sẽ rất hữu ích nếu bạn có một danh mục đầu tư trực tuyến để tìm kiếm khách hàng. Đảm bảo bao gồm các tài liệu tham khảo chuyên nghiệp và mẫu công việc của bạn trong danh mục đầu tư của bạn. Điều này làm rõ các kỹ năng và trình độ chuyên môn của bạn cho khách hàng và có thể ảnh hưởng đến việc họ tuyển dụng bạn. Cân nhắc đưa liên kết đến danh mục đầu tư của bạn vào các cơ hội việc làm và đơn xin việc để giới thiệu nó trên trang web của bạn.

Đặt giá của bạn

Điều quan trọng là phải xem xét một số tiêu chí khi quyết định tính phí bao nhiêu cho công việc của bạn. Quyết định trước nếu bạn muốn lập hóa đơn cho mỗi dự án hoặc giờ. Chọn một khoản phí dịch vụ bù đắp tương đối cho các kỹ năng chuyên nghiệp của bạn và cho phép bạn hỗ trợ bản thân là rất quan trọng. Dưới đây là một số điều cần suy nghĩ:

Cấp độ kinh nghiệm

Các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm hơn thường tính phí nhiều hơn vì họ đã đầu tư nhiều thời gian hơn vào việc trau dồi kỹ năng của mình, có khả năng dẫn đến chất lượng công việc tốt hơn.

Thời gian

Bạn phải tính phí đủ để bù đắp thời gian của mình nếu một nhiệm vụ mất nhiều thời gian.

Nghĩa vụ tài chính

Khi chọn tỷ lệ của bạn, đừng nhớ xem xét các nghĩa vụ tài chính của bạn. Điều đó đảm bảo rằng bạn có thể xử lý các nghĩa vụ này và sống thoải mái.

Thiết bị

Tỷ lệ của bạn phải phản ánh và trang trải đầy đủ chi phí mua thiết bị của bạn theo thời gian nếu bạn sử dụng bất kỳ thiết bị chuyên dụng nào cho công việc của mình, chẳng hạn như máy tính.

Giá trị thị trường

Để hiểu rõ hơn về mức phí hợp lý, hãy cố gắng tra cứu giá của các nhà phát triển phần mềm tự do khác.

Chọn đối tượng

Tìm ra những khách hàng mà bạn muốn làm việc cho. Điều đó có thể ảnh hưởng đến người mà bạn tiếp thị kỹ năng của mình. Sẽ có lợi khi xem xét giá của bạn khi chọn thị trường mục tiêu. Điều đó để bạn có thể phân biệt giữa những khách hàng có thể sẵn sàng trả phí của bạn hơn và những khách hàng không thể. Thay vì thỏa hiệp khoản bồi thường của bạn để có được khách hàng, việc nhắm mục tiêu khách hàng trả mức giá của bạn là rất quan trọng.

Thể hiện kỹ năng của bạn

Cố gắng bán chuyên môn của bạn sau khi bạn quyết định bạn muốn làm việc cho ai. Bạn có thể mua quảng cáo cá nhân, tham gia các trang web mạng cho các nhà thầu độc lập hoặc đăng ký các công việc được đăng. Tiếp thị khả năng của bạn là một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong cơ hội việc làm của bạn với tư cách là nhà phát triển phần mềm tự do. Cố gắng phân bổ một số thời gian mỗi ngày làm việc để thực hiện điều này.

Chọn khách hàng

Hãy chắc chắn rằng bạn có niềm tin vào những khách hàng mà bạn chọn để phục vụ. Khi chọn làm việc cho ai, hãy cố gắng ghi nhớ các nguyên tắc bạn đặt ra cho chính mình. Ngay cả khi bạn có thể nộp đơn cho nhiều công việc với tư cách là một người làm việc tự do, nhà tuyển dụng cũng có thể tiếp cận bạn. Khi điều này xảy ra, hãy hỏi về khả năng tương thích nghề nghiệp của bạn với nhà tuyển dụng.

Làm một hợp đồng

Trước khi bắt đầu thực hiện một dự án, bạn đã đồng ý tình nguyện và cố gắng soạn thảo một hợp đồng lao động. Điều này hỗ trợ trong việc thiết lập chính thức các nguyên tắc cho hợp đồng làm việc của bạn với tổ chức với tư cách là một người làm việc tự do. Các hợp đồng này thường nêu chi tiết về khoản bồi thường của bạn từ công ty, nhiệm vụ của bạn và thời gian liên minh của bạn với công ty. Hỏi khách hàng xem họ có hợp đồng tiêu chuẩn cho dịch giả tự do không. Bạn có thể tìm thấy các mẫu hợp đồng lao động trực tuyến.

Học các kỹ năng mới

Cố gắng theo kịp các kỹ năng và khả năng mới với tư cách là nhà phát triển phần mềm tự do chuyên nghiệp. Điều đó có thể đòi hỏi phải có thêm bằng cấp hoặc cập nhật sơ yếu lý lịch của bạn một cách nhất quán. Bạn thường có thể tìm thấy các hợp đồng phát triển phần mềm tự do mới và thăng tiến trong sự nghiệp bằng cách mở rộng bộ kỹ năng của mình.

Xác định chuyên môn của bạn

Các nhà phát triển phần mềm tự do có thể chọn từ nhiều chuyên môn khác nhau. Bạn có thể là bất kỳ sự lựa chọn nào của bạn hoặc theo kỹ năng và chuyên môn của bạn, chẳng hạn như:

Nhà phát triển front-end

Nhà phát triển back-end

Java

CSS

Python

Javascript

PHP

HTML

SQL

Hoặc bất kỳ ngôn ngữ lập trình phổ biến nào khác.

Phát triển một danh mục đầu tư

Xây dựng danh mục đầu tư trực tuyến sẽ là bước đệm quan trọng để các dự án việc làm tự do thành công và con đường sự nghiệp của bạn với tư cách là nhà phát triển phần mềm hoặc kỹ sư phần mềm làm việc tự do. Uy tín của bạn với các khách hàng tiềm năng đang tìm kiếm dịch vụ cho nhà phát triển phần mềm tự do hoặc kỹ sư phần mềm sẽ tăng lên cùng với chất lượng danh mục đầu tư của bạn. Nhưng việc tạo một danh mục đầu tư như vậy có thể phức tạp. Cân nhắc tạo danh mục kỹ thuật dự án nếu bạn bắt đầu từ đầu. Phát triển web, ứng dụng, một số kỹ thuật phần mềm, một số mã bạn lưu trữ trên GitHub, v.v.

Tự tạo ra thứ gì đó hữu ích và sử dụng thứ đó làm cơ sở cho danh mục đầu tư của bạn. Bạn có thể sử dụng mạng của mình để khám phá các cơ hội việc làm mà bạn có thể chấp nhận miễn phí hoặc với mức phí giảm nhiều. Làm điều này có thể nâng cao sơ yếu lý lịch của bạn và thu thập các tài liệu tham khảo và kinh nghiệm chuyên môn vô giá.

Đối với việc làm sớm này, được trả tiền luôn được ưu tiên hơn. Lĩnh vực phát triển phần mềm hoặc phát triển web là một môi trường cạnh tranh để làm việc tự do. Sẽ rất hữu ích nếu bạn thực hiện một số công việc ban đầu để bắt đầu ít nhất một hoặc hai công việc. Sau đó, bạn sẽ có thể thể hiện khả năng của mình và có nhiều sức mạnh đàm phán hơn.

Xác định mức giá cho các dịch vụ của bạn

Các nhà phát triển phần mềm tự do có thể lập hóa đơn cho khách hàng theo ba cách. Như là:

Trên giờ

Tính phí theo giờ có lợi thế trong việc bảo vệ bạn nếu bạn sa lầy vào công việc. Điều bất lợi là nếu bạn không thể yêu cầu mức lương theo giờ cao, bạn có thể tự trả lương thấp hơn nếu bạn có xu hướng làm việc nhanh chóng.

mỗi dự án

Phần lớn thời gian, thanh toán dựa trên dự án mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Bạn thực hiện một quảng cáo chiêu hàng. Bạn phải mặc cả và quyết định về giá cả. Công việc của bạn đã xong. Nó được trả cho bạn. Ưu điểm là bạn kiếm được nhiều tiền nhanh hơn. Hạn chế là nếu một dự án kéo dài hoặc có gì đó không ổn, khoản đầu tư thời gian của bạn sẽ lớn hơn thu nhập của bạn.

giá dựa trên giá trị

Bạn quyết định giá trị mà khách hàng của bạn sẽ nhận được từ dự án này. Bạn cung cấp dự án dựa trên một phần cụ thể của số tiền đó. Mô hình giá này ít điển hình hơn và có thể khó thực hiện hơn đối với những người làm việc tự do mới. Tuy nhiên, có kiến thức tốt và kinh nghiệm trong việc thực hiện nó một cách chính xác có thể tăng đáng kể thu nhập của bạn.

Quyết định cách bạn muốn tìm khách hàng đầu tiên của mình

Tìm khách hàng đầu tiên của bạn là nhiệm vụ khó khăn nhất đối với nhà phát triển phần mềm tự do hoặc kỹ sư phần mềm. Nhưng điều đó có thể hình dung được, và bạn cũng có thể đi theo nhiều con đường khác nhau để đến đó. Để tìm khách hàng đầu tiên và đảm bảo công việc được trả lương đầu tiên, bạn có thể chọn trong số bốn khả năng hoặc chiến lược sau:

Mạng cá nhân

Các sự kiện kết nối mạng lưới địa phương và các cuộc họp mặt kinh doanh có thể giúp bạn xây dựng mạng lưới của mình và kết nối với nhiều nhà tuyển dụng tiềm năng khác nhau. Hoặc bạn có thể tham gia các nhóm hoặc trang làm việc tự do khác nhau trên mạng xã hội của mình và cũng có thể có được khách hàng hoặc công việc từ đó.

nền tảng tự do

Là một kỹ sư phần mềm tự do, bạn có thể sử dụng một số trang web độc lập xuất sắc. Bây giờ, hãy nhớ rằng mỗi nền tảng này đều có những khó khăn và hạn chế. Và một số trong số chúng có thể sẽ làm việc cho bạn hiệu quả hơn những cái khác. Tuy nhiên, nhìn chung, bạn có thể làm tốt chúng nếu bạn có đạo đức làm việc vững vàng, kỹ năng giao tiếp tốt và có kỹ năng quảng cáo chiêu hàng cũng như thu hút khách hàng tiềm năng. Họ cũng có thể hỗ trợ với lời chứng thực và khuyến nghị. Ngoài ra, họ làm cho thanh toán đơn giản. Khi bạn bắt đầu làm chuyên gia phát triển phần mềm tự do, hãy xem và kiểm tra những người chơi chính này:

Upwork

Trong lĩnh vực nền tảng tự do, Upwork là một người tham gia khá quan trọng. Ngoài ra, họ có nhiều khách hàng và cơ hội biểu diễn trên diễn đàn.

Trên thực tế, bạn có thể thiết lập mình là một người làm việc tự do hoặc nhà cung cấp trên Fiverr trong bất kỳ lĩnh vực nào, bao gồm cả phát triển phần mềm.

Bạn có thể tạo một hồ sơ trên Freelancer , tìm kiếm các nhiệm vụ phù hợp với tài năng của mình và gửi giá thầu. Sau đó, bạn nhận được thanh toán sau khi hoàn thành và giành được công việc.

Mạng lưới tài năng kinh doanh, thiết kế và kỹ thuật lớn nhất, phân tán rộng rãi nhất có thể được tìm thấy trên nền tảng này.

Tại sao trở thành một nhà phát triển no-code lại là một ý tưởng tốt hơn?

Có một vài lý do tại sao trở thành nhà phát triển no-code là ý tưởng tốt hơn là trở thành nhà phát triển phần mềm truyền thống. Đầu tiên, các nền tảng phát triển no-code thân thiện với người dùng hơn nhiều so với các ngôn ngữ viết mã, vốn có thể khó học. Điều này giúp những người không có kỹ thuật tạo và chỉnh sửa ứng dụng dễ dàng hơn mà không cần phải học cách viết mã. Thứ hai, các nền tảng phát triển no-code cho phép bạn tạo các ứng dụng nhanh hơn nhiều so với các ngôn ngữ viết mã. Điều này là do các nền tảng phát triển no-code đi kèm với các tính năng và chức năng dựng sẵn mà bạn có thể sử dụng để tạo ứng dụng của mình. Điều này có nghĩa là bạn không phải dành thời gian xây dựng các tính năng này, điều này có thể gây tốn thời gian.

Cuối cùng, các nền tảng phát triển no-code thường rẻ hơn các ngôn ngữ mã hóa. Điều này là do các nền tảng phát triển không cần no-code không yêu cầu bạn phải mua bất kỳ phần mềm hoặc công cụ đặc biệt nào để sử dụng chúng. Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền trong thời gian dài. Nhìn chung, có một số lý do tại sao việc trở thành nhà phát triển no-code là ý tưởng tốt hơn là trở thành nhà phát triển phần mềm truyền thống sử dụng ngôn ngữ mã hóa. các nền tảng phát triển no-code dễ sử dụng hơn, xây dựng ứng dụng nhanh hơn và thường rẻ hơn. Vì vậy, nếu bạn đang muốn trở thành một nhà phát triển phần mềm, tôi khuyên bạn nên thử dùng các nền tảng phát triển no-code.

Ưu điểm của việc trở thành nhà phát triển no-code

Có rất nhiều lợi ích khi chuyển sang sự nghiệp của bạn với tư cách là kỹ sư phần mềm no-code hoặc nhà phát triển phần mềm tự do hoặc trở thành một. Sau đây là một số lợi ích hàng đầu:

Nâng cao năng suất

Là nhà phát triển phần mềm hoặc kỹ sư phần mềm tự do và đặc biệt nếu bạn chọn nền tảng no-code như AppMaster, thì năng suất chung của bạn với tư cách là nhà phát triển sẽ tăng lên. Một phương pháp lập trình truyền thống đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Mặt khác, một nền tảng no-code như AppMaster hoạt động theo phương pháp drag-and-drop để dễ dàng phát triển ứng dụng nhằm tiết kiệm thời gian. Bạn có thể đảm nhận nhiều dự án hơn và kiếm được nhiều tiền hơn.

Dễ nhập cảnh

Các nhà phát triển No-code được hưởng một số lợi thế so với các đối tác truyền thống hơn của họ. Có lẽ lợi ích rõ ràng nhất là dễ dàng nhập cảnh; bởi vì không yêu cầu kiến thức lập trình, bất kỳ ai có kỹ năng máy tính cơ bản đều có thể trở thành nhà phát triển no-code. Khả năng truy cập này làm cho việc phát triển no-code trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn phát triển phần mềm nhưng không có thời gian hoặc không có khuynh hướng học một ngôn ngữ lập trình. Ngoài ra, phát triển no-code đòi hỏi ít thời gian và công sức hơn so với phát triển truyền thống; hầu hết các nền tảng no-code đều được thiết kế thân thiện với người dùng và trực quan, nghĩa là bạn có thể thiết lập và chạy mà không cần đào tạo nhiều. Điều này làm cho việc phát triển no-code trở thành một lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tạo phần mềm một cách nhanh chóng và dễ dàng mà không cần phải học các ngôn ngữ viết mã phức tạp.

Nền tảng AppMaster đã khởi chạy một khóa đào tạo phát triển no-code mới dành cho các cấp độ nền tảng kỹ thuật khác nhau. Bạn có thể bắt đầu lại từ đầu bằng cách nắm vững các điểm cuối và kiến thức cơ bản về xây dựng cơ sở dữ liệu cũng như kiến thức sâu hơn về phát triển sẽ giúp bạn tạo các ứng dụng của mình.

Điểm mấu chốt

Trở thành một nhà phát triển phần mềm hoặc kỹ sư phần mềm tự do no-code có thể mang lại hiệu quả vì theo quan điểm thị trường hiện tại, nhu cầu về các nhà phát triển và lập trình viên tự do đã rất cao. Đó là một lựa chọn mong muốn cho những cá nhân đổi mới, những người không ngừng tìm kiếm năng suất và kiến thức trong sự nghiệp của họ. Tuy nhiên, trở thành một nhà phát triển phần mềm hoặc kỹ sư phần mềm tự do no-code có thể là một thách thức và có thể trở nên dễ dàng hơn đối với bạn với AppMaster. Được giáo dục với các tài nguyên trực tuyến của chúng tôi để tiết kiệm thời gian và tiền bạc.