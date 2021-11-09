Вы хотите стать внештатным разработчиком программного обеспечения? Если ДА, то эта статья может стать вашим окончательным руководством. Раньше команды разработчиков программного обеспечения рассматривались только как работа на полный рабочий день, которую можно было выполнять как традиционную работу с 9 до 5 в офисе. Но все меняется; с развивающимся миром почти каждая работа теперь переходит на удаленную позицию, а в некоторых случаях может быть названа фрилансом.

Крупные специалисты в области разработки программного обеспечения также переходят и предпочитают гибкий график фриланса для разработки программного обеспечения или приложений в комфортных условиях. Это двусторонняя выгода. Разработчику программного обеспечения выгодно работать по гибкому графику, получать оплату по проекту, работать из любого места и в любом месте, а также делать перерыв, когда это необходимо.

Компания, занимающаяся информационными технологиями, также выигрывает от найма внештатных разработчиков, потому что им часто приходится нанимать кого-то вместо того, чтобы платить лучшим инженерам-программистам, и они получают более высокую производительность и результат, когда речь идет о сроках. Даже если вы работали в компании, занимающейся информационными технологиями, в качестве разработчика программного обеспечения, попробуйте перейти на внештатную разработку программного обеспечения, так как это сделает вашу жизнь проще.

Чем занимается внештатный разработчик программного обеспечения?

Внештатные разработчики программного обеспечения нанимаются для поддержки работы веб-сайтов, приложений и компьютерных программных систем. Они разрабатывают "заднюю часть" приложений, веб-приложение или мобильное приложение, используя языки программирования или платформу, например, . no-code платформы, такой как AppMaster. Это означает, что эти специалисты создают базовые механизмы, которые обеспечивают и облегчают работу приложений. Это типичные обязанности для независимых разработчиков программного обеспечения или инженеров-программистов:

Разработка приложений

Проектирование программных систем

Консультирование и внедрение обновлений программного обеспечения для клиентов

Создание веб-страниц или приложений с помощью кода или подхода go no-code .

. Взаимодействие с клиентами для выяснения их потребностей

Ведение личного портфолио или веб-разработки.

Разработка баз данных

Где могут работать внештатные разработчики программного обеспечения?

Предприятия различных отраслей нанимают разработчиков программного обеспечения для выполнения проектов и решения проблем, связанных с разработкой программного обеспечения. Большинство независимых разработчиков программного обеспечения берутся за проекты и могут помочь компании решить проблемы с программным обеспечением приложения или создать приложение для клиента. Внештатные разработчики программного обеспечения выполняют независимую и часто удаленную работу. Многие независимые подрядчики работают из дома, но некоторые используют гибкость удаленной работы, чтобы путешествовать и при этом зарабатывать на жизнь.

Как стать фрилансером для разработки программного обеспечения

Работа в качестве фрилансера может быть интересной. Каждый профессионал может иметь уникальный карьерный путь фрилансера и находить успешные проекты различными способами, поскольку это во многом зависит от самого человека. Тем не менее, постарайтесь придерживаться следующих мер для широкого понимания того, как работать на себя в качестве full-stack инженера-программиста для специалистов по разработке программного обеспечения:

Овладеть каким-либо навыком

Специализированный талант, который может выделить вас среди других независимых подрядчиков, будет полезен, если вы работаете как внештатный разработчик программного обеспечения или full-stack инженер-программист. Подумайте о том, чтобы получить сертификат по какому-либо языку программирования или сосредоточиться на конкретном направлении работы, например, на отладке приложений. Таким образом, вы сможете развить специфические знания и опыт, которые часто ценятся в фрилансерах. Такая дифференциация упрощает поиск, так как работодатели могут найти вас в поисковиках по навыкам веб-разработки.

Установите правила

Очень важно установить границы для себя как для фрилансера. Установление структуры вашей рабочей жизни поможет вам сохранить хорошие рабочие привычки. Определите практические элементы, такие как:

Рабочие часы: Решите, сколько часов вы будете работать каждый день. Важно быть последовательным, чтобы другие могли рассчитывать на то, что вы будете доступны в это время.

Обязанности: Определите круг своих обязанностей в качестве внештатного разработчика программного обеспечения. Это поможет вам сосредоточиться и избежать дублирования с другими проектами.

Сроки: Установите сроки сдачи своих проектов и обязательно придерживайтесь их. Это поможет сохранить положительную репутацию среди клиентов.

Перерывы: Делайте перерывы! Легко увлечься работой, но важно время от времени отходить от экрана компьютера, чтобы размять ноги и проветрить голову.

Методы коммуникации: Выберите средства коммуникации, которые вы будете использовать чаще всего при работе с клиентами или членами команды. Это может быть электронная почта, обмен мгновенными сообщениями или программное обеспечение для видеоконференций.

Трудоустройство

Приложите усилия, чтобы выбрать предпочтительное место работы. Некоторые независимые подрядчики создают домашний офис, чтобы разделить личную и деловую жизнь.

Клиенты

Подумайте о том, с какими клиентами вам легче всего работать. Например, возможно, вы захотите брать задания только от небольших компаний или сосредоточиться на приложениях для сферы общественного питания.

Несколько клиентов

Понимание своих талантов относительно объема работы имеет решающее значение. Попытайтесь определить, сколько проектов вы можете выполнять одновременно, и держите это число в уме, принимая клиентов.

Уровень обслуживания

Решите, какие услуги вы будете предоставлять и как вы будете их предоставлять. Например, возможно, вы захотите работать только с уже существующими лучшими инженерами-программистами, а не разрабатывать и создавать новые для клиентов, или вы захотите быть доступным только для консультаций с предприятиями.

Создайте портфолио

Для поиска клиентов вам будет полезно иметь онлайн-портфолио. Обязательно включите в портфолио профессиональные рекомендации и образцы ваших работ. Это разъяснит клиентам ваши навыки и степень компетентности и может побудить их принять вас на работу. Подумайте о том, чтобы включить ссылку на свое портфолио в объявления о вакансиях и приложениях, чтобы показать его на своем сайте.

Установите свои расценки

При принятии решения о том, сколько брать за свою работу, важно учитывать несколько критериев. Сначала решите, хотите ли вы выставлять счет за проект или за час. Очень важно выбрать такую стоимость услуг, которая справедливо компенсирует ваши профессиональные навыки и позволит вам содержать себя. Вот некоторые моменты, о которых следует подумать:

Уровень опыта

Профессионалы с большим опытом часто берут больше, потому что они потратили больше времени на оттачивание своего мастерства, что может привести к более качественной работе.

Время

Вы должны брать достаточно денег, чтобы справедливо компенсировать свое время, если задача занимает много времени.

Финансовые обязательства

При выборе расценок не забывайте учитывать свои финансовые обязательства. Это гарантирует, что вы сможете справиться с этими обязательствами и жить безбедно.

Оборудование

Ваши расценки должны отражать и адекватно покрывать затраты на приобретение оборудования в течение долгого времени, если вы используете в своей работе какое-либо специализированное оборудование, например, компьютер.

Рыночная стоимость

Чтобы лучше понять разумную плату, попробуйте поискать расценки других внештатных разработчиков программного обеспечения.

Выберите аудиторию

Выясните, на каких клиентов вы предпочли бы работать. Это может повлиять на то, кому вы будете продавать свои навыки. При выборе целевого рынка выгодно учитывать ценообразование. Это необходимо для того, чтобы вы могли провести различие между клиентами, которые охотнее платят по вашим расценкам, и теми, кто, возможно, не сможет этого сделать. Вместо того чтобы жертвовать своим вознаграждением ради получения клиентов, важно ориентироваться на клиентов, которые будут платить по вашим расценкам.

Демонстрируйте свои навыки

Как только вы решите, на кого вы хотите работать, постарайтесь продать свои знания и опыт. Вы можете купить персональную рекламу, присоединиться к сетевым сайтам для независимых подрядчиков или подать заявку на размещенные вакансии. Маркетинг ваших способностей - один из самых важных аспектов вашей работы в качестве внештатного разработчика программного обеспечения. Постарайтесь выделять на это время каждый рабочий день.

Выберите клиента

Убедитесь, что вы доверяете клиентам, которых вы выбираете для работы. Выбирая, на кого работать, старайтесь помнить о тех ориентирах, которые вы установили для себя. Даже если вы можете претендовать на многие задания в качестве фрилансера, работодатели также могут обратиться к вам. Когда это произойдет, поинтересуйтесь, насколько вы совместимы с работодателем в профессиональном плане.

Заключите договор

Прежде чем приступить к работе над проектом, согласитесь стать волонтером и попробуйте составить трудовой договор. Это поможет официально установить руководящие принципы вашей работы по контракту с организацией в качестве внештатного сотрудника. В таких договорах часто подробно оговаривается размер вашего вознаграждения от фирмы, ваша задача и продолжительность вашего союза с компанией. Спросите у заказчика, есть ли у него стандартный контракт для внештатных сотрудников. Вы можете найти в Интернете шаблоны трудового договора.

Осваивайте новые навыки

Старайтесь приобретать новые навыки и умения в качестве профессионального внештатного разработчика программного обеспечения. Это может повлечь за собой повышение квалификации или постоянное обновление резюме. Расширяя свой набор навыков, вы часто можете найти новые вакансии внештатного разработчика программного обеспечения и продвинуться по карьерной лестнице.

Определите свою специализацию

Внештатные разработчики программного обеспечения могут выбирать из широкого спектра специализаций. Вы можете быть любым из выбранных вами направлений или в соответствии с вашими навыками и специализацией, например:

Front-end разработчик

Back-end разработчик

Java

CSS

Python

Javascript

PHP

HTML

SQL

Или любой другой популярный язык программирования.

Создайте портфолио

Создание онлайн-портфолио станет важным шагом на пути к успешным проектам по трудоустройству на фрилансе и карьерному росту в качестве внештатного разработчика программного обеспечения или инженера-программиста. Ваше доверие к потенциальным клиентам, ищущим услуги внештатного разработчика программного обеспечения или инженера-программиста, будет расти по мере повышения качества вашего портфолио. Но создание такого портфолио может быть сложным. Если вы начинаете с нуля, подумайте о создании портфолио проектной разработки. Веб-разработка, приложение, немного программной инженерии, немного кода, который вы храните на GitHub, и т.д.

Создайте что-то самостоятельно, что будет полезно, и используйте это в качестве основы для своего портфолио. Вы можете использовать свою сеть, чтобы найти возможности для работы, на которую вы можете согласиться бесплатно или за гораздо меньшую плату. Это поможет улучшить ваше резюме, получить рекомендации и бесценный профессиональный опыт.

В сфере разработки программного обеспечения или веб-разработки существует высокая конкуренция за фриланс. Будет полезно, если вы приложите немного усилий на начальном этапе, чтобы получить хотя бы одну или две работы. После этого вы сможете продемонстрировать свои способности и будете иметь гораздо больше возможностей для ведения переговоров.

Определите расценки на свои услуги

Внештатные разработчики программного обеспечения могут выставлять счета клиентам тремя способами. Например:

Почасовая оплата

Почасовая оплата имеет свои преимущества, поскольку защищает вас, если вы увязнете в работе. Недостатком является то, что если вы не можете требовать высокую почасовую ставку, вы можете недоплачивать себе, если вы склонны работать быстро.

За проект

В большинстве случаев тарификация по проектам выгодна всем. Вы предлагаете работу. Вы торгуетесь и определяете цену. Ваша работа выполнена. Она оплачивается. Преимущество в том, что вы зарабатываете больше денег быстрее. Недостаток в том, что если проект затягивается или что-то идет не так, ваши временные затраты превышают ваши доходы.

Цена, основанная на ценности

Вы решаете, какую ценность получит ваш клиент от этого проекта. Вы предлагаете проект в зависимости от конкретной доли этой суммы. Эта ценовая модель менее типична и может быть более сложной в исполнении для начинающих фрилансеров. Однако, имея хорошие знания и опыт в ее правильном применении, вы можете значительно увеличить свой доход.

Решите, как вы хотите найти своего первого клиента

Найти своего первого клиента - самая сложная задача для фрилансера-разработчика программного обеспечения или инженера-программиста. Но это вполне осуществимо, и существует множество различных путей, которые вы можете использовать для достижения этой цели. Чтобы найти своего первого клиента и получить свою первую оплачиваемую работу, вы можете выбрать одну из следующих четырех возможностей или стратегий:

Индивидуальный нетворкинг

Местные сетевые мероприятия и деловые встречи могут помочь вам создать свою сеть и установить контакты с различными возможными работодателями. Вы также можете вступить в различные группы или страницы фрилансеров в социальных сетях и, возможно, получать клиентов или работу оттуда.

Платформа для фрилансеров

Как инженер-программист-фрилансер, вы можете использовать несколько отличных сайтов для фрилансеров. Помните, что каждая из этих платформ имеет свои трудности и ограничения. И некоторые из них, вероятно, будут работать на вас более эффективно, чем другие. Однако, в целом, вы можете хорошо работать на них, если у вас сильная трудовая этика, хорошие коммуникативные навыки и вы умеете предлагать работу и привлекать потенциальных клиентов. Они также могут помочь с отзывами и рекомендациями. Кроме того, они упрощают процесс выставления счетов. Когда вы начнете работать в качестве внештатного специалиста по разработке программного обеспечения, ознакомьтесь с этими основными игроками и протестируйте их:

Upwork

В области фриланс-платформ Upwork является довольно значимым участником. Кроме того, у них много клиентов и возможностей для выступлений на форуме.

В области фриланс-платформ является довольно значимым участником. Кроме того, у них много клиентов и возможностей для выступлений на форуме. Fiverr

На Fiverr вы можете заявить о себе как о фрилансере или продавце практически в любой области, включая разработку программного обеспечения.

На вы можете заявить о себе как о фрилансере или продавце практически в любой области, включая разработку программного обеспечения. Freelancer

Вы можете создать профиль на Freelancer , искать задания, соответствующие вашим талантам, и подавать заявки. После выполнения и победы в конкурсе вы получаете оплату.

Вы можете создать профиль на , искать задания, соответствующие вашим талантам, и подавать заявки. После выполнения и победы в конкурсе вы получаете оплату. Toptal

На этой платформе можно найти самую большую, широко разбросанную сеть деловых, дизайнерских и технических талантов.

Почему стать разработчиком no-code - лучшая идея?

Есть несколько причин, почему стать разработчиком no-code лучше, чем быть традиционным разработчиком программного обеспечения. Во-первых, платформы разработки no-code намного удобнее для пользователя, чем языки кодирования, которые могут быть сложными для изучения. Это облегчает нетехническим людям создание и редактирование приложений без необходимости изучать коды. Во-вторых, платформы разработки no-code позволяют создавать приложения гораздо быстрее, чем языки кодирования. Это происходит потому, что платформы разработки no-code поставляются с уже готовыми функциями и возможностями, которые вы можете использовать для создания своего приложения. Это означает, что вам не придется тратить время на создание этих функций, что может занять много времени.

Наконец, платформы разработки no-code часто дешевле, чем языки кодирования. Это связано с тем, что платформы разработки no-code не требуют приобретения специального программного обеспечения или инструментов для их использования. Это может сэкономить вам много денег в долгосрочной перспективе. В целом, существует ряд причин, по которым стать разработчиком no-code лучше, чем быть традиционным разработчиком программного обеспечения, использующим языки кодирования. Платформы разработки no-code проще в использовании, быстрее в создании приложений и зачастую дешевле. Поэтому если вы хотите стать разработчиком программного обеспечения, я бы рекомендовал попробовать платформы разработки no-code.

Плюсы работы разработчиком no-code

Есть много преимуществ для продвижения по карьерной лестнице в качестве no-code инженера-программиста или внештатного разработчика программного обеспечения или быть таковым. Ниже перечислены некоторые из основных преимуществ:

Повышение производительности

Будучи внештатным разработчиком программного обеспечения или инженером-программистом, особенно если вы выберете платформу no-code, такую как AppMaster, ваша общая производительность как разработчика возрастет. Традиционный метод программирования требует много времени и усилий. С другой стороны, платформа no-code, такая как AppMaster, работает по принципу drag-and-drop подход для легкой разработки приложений, что позволяет экономить время. Вы можете браться за большее количество проектов и зарабатывать больше денег.

Легкость вхождения

No-code Разработчики пользуются рядом преимуществ по сравнению со своими более традиционными коллегами. Возможно, самым очевидным преимуществом является простота входа; поскольку не требуются знания программирования, любой человек с базовыми навыками работы с компьютером может стать разработчиком no-code. Такая доступность делает разработку no-code привлекательным вариантом для тех, кто хочет разрабатывать программное обеспечение, но не имеет времени или желания изучать язык программирования. Кроме того, разработка no-code требует меньше времени и усилий, чем традиционная разработка; большинство платформ no-code разработаны так, чтобы быть удобными и интуитивно понятными, что означает, что вы сможете приступить к работе с минимальной подготовкой. Это делает разработку no-code идеальным вариантом для тех, кто хочет быстро и легко создавать программное обеспечение без необходимости изучать сложные языки кодирования.

Платформа AppMaster запустила новый учебный курс no-code по разработке для разных уровней технической подготовки. Вы можете начать с нуля, освоив эндпоинты и основы построения баз данных, а также получить более глубокие знания в области разработки, которые помогут вам в создании приложений.

Итог

Работа внештатным разработчиком программного обеспечения или инженером-программистом с помощью no-code может быть плодотворной, поскольку, с точки зрения современного рынка, потребность во внештатных разработчиках и программистах уже очень высока. Это отличный вариант для тех кто постоянно стремятся к продуктивности в своей карьере. Однако быть внештатным разработчиком программного обеспечения или инженером-программистом может быть непросто, но с AppMaster вы станете разработчиком значительнее быстрее. Получите образование с помощью наших онлайн-ресурсов, чтобы сэкономить время и деньги.