Şirketiniz için kod kullanmadan bir ERP kurumsal kaynak planlama yazılımı mı oluşturmak istiyorsunuz? Yoksa birçok ERP sistemi için nihai rehber mi? EVET ise, bu makale tam size göre. Bir ERP yazılımı - kurumsal kaynak planlama yazılımı, büyüklüğünden bağımsız olarak şirketiniz için harika olabilir. Tüm iş ihtiyaçlarınızı karşılayan özelleştirilmiş kaynak planlaması - ERP uygulamaları olarak hizmet eder. Bir kuruluşun bilgi ve veri veritabanını birleştirir, günlük atamaları otomatikleştirir ve şirket stratejilerini kolaylaştırır. Kurumsal kaynak operasyonlarını - ERP yazılımını kullanmanın nihai amacı, prosedürleri optimize etmek ve basitleştirmek, çalışanlarla ilgili görevler veya işler için zamanı yönetmek ve onları daha üretken kılmaktır. Bu arayışlar, kuruluş genelinde teması artırırken, gelir artışını ve verimliliği yönlendirebilir.

ERP sistemi nedir?

ERP sistemleri - İşletmelerin günlük faaliyetlerini otomatik olarak koordine etmek ve yönetmek için kullandıkları Kurumsal Kaynak Planlama yazılım çözümleri veya ERP sistemleri. Erken ERP sistemleri, üretim, finans, hesaplar, proje yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve diğerleri gibi iş işlevlerinden sorumluydu. Artık yeni ERP sistemleri, gerekli tüm operasyonları entegre ederek risk yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, kaynak planlama, bütçeleme, tahmin ve raporlama gibi bireylerin görevlerini otomatikleştirmelerini sağladığı için işletmeler için gerekli olan nihai yazılım çözümleri programıdır. tek bir sistemle yönetmek.

Ayrıca, ERP yazılımı için bir yazılım çözümleri sistemi - Kurumsal Kaynak Planlama yazılımı ayrıca planlama, insan kaynakları, envanter satın alma, satış, pazarlama, finans ve diğer işlevleri de içerebilir. ERP yazılımı, bir işletmenin finansal sağlığının ve iş süreçlerinin doğru analizini tahmin etmede hayati bir rol oynar.

ERP ne yapar?

Kurumsal Kaynak Planlama - ERP yazılımı ile farklı departmanlar ve tüm organizasyon ile kolayca iletişim kurabilir ve bilgi paylaşabilirsiniz. Kurumsal Kaynak Planlama - ERP uygulamaları, faaliyet ve çeşitli departmanlar hakkında bilgi toplar ve bu bilgilerin ihtiyaç duyulduğu şirketin diğer ilgili departmanlarının kullanımına sunar.

ERP uygulamasını kullanarak şirketin insan kaynakları, hesaplar, üretim ve dağıtım gibi farklı departmanlarını birbirine bağlayabilirsiniz. Çeşitli departmanlar diğer teknolojileri kullandığından Kurumsal Kaynak Planlama - ERP yazılımı, uyumsuz ERP çözümlerini, ERP modülleri teknolojisini, tedarik zincirini ve maliyetli kopyaları sonlandırabilir. İş süreçleri genellikle sipariş yönetimini, borç hesaplarını, üretim yönetimini, teslimatı, sipariş izleme sistemlerini ve müşteri ilişkileri yönetimi veritabanlarını tek bir sisteme entegre eder.

İster küçük ister büyük bir işletme olsun, Kurumsal Kaynak Planlama - ERP çözümleri ve ERP modülleri, operasyonları, maliyetleri ve insan kaynaklarını uyarlar ve küçük işletme ERP uygulamalarınızı genişletmenize olanak tanır. Kurumsal Kaynak Planlama - ERP sistemini aşağıdaki sektörlerden herhangi birinde kullanabilirsiniz:

Perakende

Sağlık hizmeti

Üretme

Eczacılığa ait

Dağıtım

teknoloji

İnşaat

havacılık

O nasıl çalışır?

Kurumsal Kaynak Planlama yazılımı / ERP sistemleri, şirket insan kaynaklarını yöneterek şirket verimliliğini artırır. Kurumsal Kaynak Planlama yazılımları / ERP çözümleri sadece gerekli insan kaynağı sayısını azaltmaya odaklanmaz. Yine de, küçük işletme ERP yazılımıyla ilgili etkili büyüme ve karlılığın unsurları olan kalite ve işletme performansından ödün verilmemesini sağlar.

Kurumsal kaynak planlaması, yerleşik bir standartlaştırılmış gerçek zamanlı veri formatı kullanır - çalışması için birçok ERP sistemi. Bilgi, gerçek zamanlı verileri giren bir departmandan hareket eder ve bu bilgiye ihtiyaç duyan iş performansının diğer departmanlarına anında erişilebilir. Bu tek tip yapı ile her departmanınız aynı sayfada. Örneğin, yiyecekleri teslim etmek için çeşitli konumlarla ilgilenen, kesin konumları, siparişleri ve zamanlamayı iletmek için diğer personeli yöneten yerel bir yiyecek dağıtım şirketi. Kurumsal Kaynak Planlama - ERP sistemleri, bilgileri sipariş vermeden hesaplara ve ardından teslimat departmanına kadar bilgileri yetkili departmana iletmek için tüm detayları organize bir şekilde biçimlendirmenize izin verir.

ERP'nin Faydaları

ERP çözümleri ve ERP modülleri sunan Kurumsal Kaynak Planlamasının, göz ardı edilmesi imkansız olan ve günümüz iş dünyası üzerindeki etkilerinin çeşitli faydaları vardır.

Verimliliği artırın

Gereksiz görevleri ortadan kaldırarak doğruluğu artıracak küçük işletme ERP çözümlerini ve ERP modüllerini otomatikleştirerek üretkenliği artırır. Ayrıca, birbirine bağlı departmanlar, daha iyi ve hızlı sonuçlar elde etmek için işleri senkronize edebilir.

Gereksiz görevleri ortadan kaldırarak doğruluğu artıracak küçük işletme ERP çözümlerini ve ERP modüllerini otomatikleştirerek üretkenliği artırır. Ayrıca, birbirine bağlı departmanlar, daha iyi ve hızlı sonuçlar elde etmek için işleri senkronize edebilir. Riski azaltmak

Doğru bir tahmin, finansal kontroller gibi risk yönetimini önleyebilir. Örneğin, önümüzdeki dönemde ekonominin durumu ne olacak ve bunu başka hangi faktörler belirleyecek?

Doğru bir tahmin, finansal kontroller gibi risk yönetimini önleyebilir. Örneğin, önümüzdeki dönemde ekonominin durumu ne olacak ve bunu başka hangi faktörler belirleyecek? Raporlamayı iyileştirir

Hızlı raporlama sistemlerine sahip işletmeler, doğru planlama, bütçeleme ve tahminden yararlanabilir. Ayrıca, ihtiyaç duyulduğunda çalışanlarla ve hissedarlar gibi ilgili taraflarla iletişim kurmak.

Hızlı raporlama sistemlerine sahip işletmeler, doğru planlama, bütçeleme ve tahminden yararlanabilir. Ayrıca, ihtiyaç duyulduğunda çalışanlarla ve hissedarlar gibi ilgili taraflarla iletişim kurmak. Daha düşük işletme maliyeti

Kurumsal Kaynak Planlama: ERP sistemleri ve ERP modülleri, farklı departmanların ayrı ayrı çalışması ihtiyacını ortadan kaldırır ve bunun yerine iş fonksiyonlarını tek bir otomatik sisteme entegre eder. Bu sistemle, işletme ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, tüm organizasyonla bilgi alışverişi yapılabilir. Bu, şunları yapabileceğiniz anlamına gelir:



- Daha fazla insan kaynağı kullanmadan daha fazla çalışın

- Daha az zaman harcayacak

- Daha az insan gerekli

Sonuç olarak bu, operasyonel maliyetleri düşürür ve işinizi büyütmenize yardımcı olur.

Verimliliği artırın

Kurumsal Kaynak Planlaması: ERP sistemleri, işletmelerin müşteriler, iş ortakları ve perakendeciler için gerekli bilgileri toplamak için hızlı hareket etmelerini sağlar. Bununla çalışan ve müşteri memnuniyetini ve hızlı geri dönüş oranlarını artırabilirsiniz. Bu şekilde, temel iş fonksiyonlarınız verimli bir şekilde çalışabilir ve bu, azalan maliyetlerle ilişkilendirilecektir.

Kurumsal Kaynak Planlaması: ERP sistemleri, işletmelerin müşteriler, iş ortakları ve perakendeciler için gerekli bilgileri toplamak için hızlı hareket etmelerini sağlar. Bununla çalışan ve müşteri memnuniyetini ve hızlı geri dönüş oranlarını artırabilirsiniz. Bu şekilde, temel iş fonksiyonlarınız verimli bir şekilde çalışabilir ve bu, azalan maliyetlerle ilişkilendirilecektir. Daha basit BT

Kurumsal Kaynak Planlaması: ERP yazılım sistemi, bir veritabanını paylaşan herkes için basit bir çözümdür; herkes her yerden ve her zaman verimli bir şekilde çalışabilir.

ERP sistemleri türleri

Her biri bir dizi dağıtım modeline sahip olan Kurumsal Kaynak Planlama - ERP sistemlerinin üç temel kategorisi vardır. En popüler üç Kurumsal Kaynak Planlaması türü - ERP sistemleri, hibrit ERP, şirket içi ERP ve bulut tabanlı ERP yazılımıdır.

Hibrit ERP

Kurumsal Kaynak Planlaması: Şirket içi ve bulut tabanlı ERP yazılım dağıtımını birleştiren ERP yazılım sistemine "hibrit" yazılım denir. Her sağlayıcının farklı bir barındırma ve dağıtım hizmeti kombinasyonu vardır. Bu modeller, Hibrit ERP çözümü kullanıcılarına teslimat modelleri arasında geçiş yapma veya mevcut yapay zeka sisteminde bulunmayan avantajları dahil etme özgürlüğü verebilir.

Şirket içi ve bulut ERP uygulaması / Kurumsal Kaynak Planlama kombinasyonu, hibrit ERP yazılımı / Kurumsal Kaynak Planlama yaklaşımını işletmelerin iş ihtiyaçlarına uygun hale getirmesini sağlar. İki katmanlı veya hibrit ERP yazılımı olarak da bilinir. Bu yazılım ve veriler, bu noktada kısmen bulut bilişimde ve kısmen şirket içinde olabilir.

Yerinde ERP

Yerinde Kurumsal Kaynak Planlaması: ERP uygulaması, şirketin bilgisayarlarında ve sunucularında barındırma için geleneksel bir modeldir. Bu yazılımı gerçek zamanlı veri merkezinize indirebilirsiniz ve seçtiğiniz herhangi bir yer olabilir. Bulut ERP uygulamasını kurduğunuzda, tüm yapay zeka sisteminin eksiksiz yönetimi, desteği ve sahipliği üzerinde tam kontrole sahip olursunuz. Donanım ve yazılımın kurulumundan ve bakımından personeliniz sorumludur. Fiziksel işyerinizdeki şirket bilgisayarında ve sunucusunda güncellenebilir ve saklanabilir.

Bulut tabanlı ERP

Bulut ERP: Kurumsal Kaynak Planlama, şu anda en çok tercih edilen dağıtım stratejisi olan Hizmet Olarak Yazılım ( SaaS ) adı verilen web tabanlı bir çözümdür. Bulut ERP, bulutta barındırılan bulut ERP ile abone olduğunuz bir hizmet olarak internete bağlanır. Bir işletmenin, internet bağlantısı olan herhangi bir cihazda, genellikle bir ücret ödeyerek doğru zaman verilerine erişmesini ve bu verileri kaydetmesini sağlar. Cloud ERP, sizin adınıza program tedarikçisine ihtiyaç duyar ve genellikle düzenli bakım, güvenlik, destek, güncellemeler ve esnek özelleştirme işlemlerini gerçekleştirir. Bulut ERP - Kurumsal Kaynak Planlama çeşitli nedenlerle popülerlik kazanıyor. Bulut ERP, daha düşük başlangıç maliyetleri, artırılmış ölçeklenebilirlik, daha basit entegrasyon ve daha pek çok şey içerir.

CRM ve ERP arasındaki fark nedir?

Büyük resim olarak görürsek, Kurumsal Kaynak Planlama - ERP ve İçerik Kaynak Yönetimi - CRM karlılığı artırmak için çalışır. Yine de her ikisi de kârlılık hedefine ulaşmak için farklı yaklaşımlar kullanır. Tüm organizasyon sonunda Kurumsal Kaynak Planlama - ERP ve İçerik Kaynak Yönetimi - CRM sistemlerine güvenecektir. İkisi arasındaki temel fark, İçerik Kaynak Yönetimi - CRM'nin satış ve müşteri ilişkileri yönetimi tarafından kullanılması, Kurumsal Kaynak Planlama - ERP ise esas olarak finansal, gerçek zamanlı veriler ve finans departmanı için kullanılmasıdır. Basitçe söylemek gerekirse, bir İçerik Kaynak Yönetimi - CRM'nin amacı, müşteri ilişkilerini geliştirerek daha yüksek hacimli satışlar üretmek ve karı artırmaktır. Aynı zamanda, bir ERP'nin ana amacı sistemi otomatikleştirmek, maliyetleri azaltmak ve genel giderleri azaltmaktır. Bununla, iş daha verimli hale gelir ve sürece harcanan sermaye maliyetini en aza indirir.

CRM özellikleri

Satış gücünü otomatikleştirin

Pazarlama otomasyonu

Müşteri ilişkileri yönetimi

Veri raporları oluşturma

İş bağlantılarını yönet

İş süreçlerini yönetin

En çok satan ürünleri analiz edin

Müşteri adaylarının takip edilmesi

Müşteri profillerini iş arkadaşlarıyla paylaşma

Satış geçmişine göre envanter yönetimi

Potansiyel müşterileri kapanış anlaşmalarına dönüştürmek

Satış için başkalarıyla işbirliği

ERP özellikleri

Üretim Yönetimi

Sipariş yönetimi

Proje Yönetimi

Tedarik zinciri yönetimi

İnsan kaynakları yönetimi

Envanter yönetimi

Gereksiz görevleri azaltın

Finansal Yönetim

Temel iş süreçleri

Tedarik

Daha düşük satın alma maliyetleri

Maaş bordrosu

Bir ERP sistemi örneği nedir?

Birçok tanınmış şirket, karlılıklarını ikiye katlamak ve zamanla sorunsuz çalışmak için popüler ERP satıcısını ve Kurumsal Kaynak Planlama - ERP sistemlerini kullanıyor. Amazon, Toyota ve Starbucks gibi. Kurumsal Kaynak Planlama - ERP sistemleri hakkında bilgi edinmeden önce, Kurumsal Kaynak Planlama - ERP sistemlerinin bir iş tedarik zinciri için ne kadar uygun olduklarını kontrol etmek için avantaj ve dezavantajlarına ışık tutmalıyız.

Özel tabanlı ERP yazılımının avantajları

Esneklik

Üçüncü bölümün yazılımlarında belirli özelliklere sahip olmasına izin verilir. Sisteme sadece gerekli ve uygun özellikleri dahil edebilir, diğerlerini dahil etmeyebilirsiniz, bu da kaosa neden olabilir ve sistemi yükleyebilir.

Üçüncü bölümün yazılımlarında belirli özelliklere sahip olmasına izin verilir. Sisteme sadece gerekli ve uygun özellikleri dahil edebilir, diğerlerini dahil etmeyebilirsiniz, bu da kaosa neden olabilir ve sistemi yükleyebilir. Gerekli özellikler

Sadece sistemde değil, departmanda da belirli ve çeşitli özellikler eklemek mümkündür. Örneğin sipariş yönetimi bölümünde takip özelliklerine ihtiyacınız varsa zorlanmadan sahip olabilirsiniz. Aynı şekilde, diğer birçok Kurumsal Kaynak Planlama - ERP araçlarının özellikleri de hariç tutulabilir.

Özel tabanlı ERP yazılımının dezavantajları

Masraflı

Kurumsal Kaynak Planlama - ERP yazılımının gerçek maliyetini hesaplamak zordur çünkü proje yönetimine, boyutuna, karmaşıklığına, kullanıcı sayısına, yerleşim planına ve özelliklerine bağlıdır. Ancak standart proje maliyetini dikkate almak çok büyük olabilir çünkü birden fazla yazılım ve işçilik maliyeti satın alması gerekir.

Kurumsal Kaynak Planlama - ERP yazılımının gerçek maliyetini hesaplamak zordur çünkü proje yönetimine, boyutuna, karmaşıklığına, kullanıcı sayısına, yerleşim planına ve özelliklerine bağlıdır. Ancak standart proje maliyetini dikkate almak çok büyük olabilir çünkü birden fazla yazılım ve işçilik maliyeti satın alması gerekir. Geliştirme zamanı

ERP sistemleri, tüm departmanı, özellikleri ve çalışanların gerçek zamanlı verilerini içine aldığı için zaman alan bir temel iş sürecidir. Böylece herhangi bir ERP satıcısını alabilir veya kendi ERP'nizi oluşturabilirsiniz. Tüm iş süreçlerinizi ve tedarik zincirinizi kapsayacak bir Kurumsal Kaynak Planlama - ERP sistemi geliştirmek çok zaman alır.

Amazon

Amazon, aşağıdakileri yönetmek için SAP'yi (Sistem Analizi ve Program Geliştirme) kullanır:

Lojistik iş süreçleri ihtiyaçları

finans

İnsan kaynakları

Envanter yönetimi

Sipariş yönetimi

Satış

Tedarik zinciri

gönderi

izleme

Kullanıcılar, yukarıdaki tüm departman işlevlerini tek bir veritabanı kullanarak yönetebilir. Ülke çapındaki siparişleri işlememize ve sipariş karşılama, iptal vb. gibi üçüncü taraf hususlarını izlememize olanak tanır.

toyota

Toyota, iş tedarik zincirini küresel olarak genişletmek istediğinde, kağıtsız bir iş ve tedarik zinciri olmak için Microsoft Dynamics 365'in Kurumsal Kaynak Planlama - ERP sistemlerini benimsedi. Bununla Toyota, çalışma saatlerini azalttı ve operasyon yönetimi doğruluğunu ve genel verimliliği artırdı.

Ayrıca Toyota, tüm dünyadaki müşterilerine satış sonrası hizmetleri tanıttı. Bu ERP yazılımı / Kurumsal Kaynak Planlama yazılımı ile Toyota, müşterilerin kalbini kazanarak daha sadık hale geldi ve satışlarla sonuçlandı.

Starbucks

Starbucks, günlük iş faaliyetlerini ve tedarik zincirlerini otomatikleştirmek için Oracle ERP adlı bulut tabanlı ERP yazılımı / Kurumsal Kaynak Planlama yazılımını kullanır. Bu işletme yönetimi yazılımı ile aşağıdakileri halledebilirsiniz:

Finansal Yönetim

Proje Yönetimi

Tedarik zinciri yönetimi

Tedarik

Muhasebe yazılımı

Bu Oracle ERP ile kritik bilgileri ve gelir analizini aşağıdaki gibi bir veritabanında da görebilirsiniz.

Masraflar

Hasılat

Satış verisi

İşlem güncellemeleri

Envanter yönetimi

Oracle ERP'yi açtığınızda alt kategorileri olan farklı departmanları görebilirsiniz. Örneğin satış kategorisinde, işletmenize göre veritabanınızda oluşturduğunuz müşteri adayları, fırsatlar, hesaplar ve diğerlerinin listesini görebilirsiniz.

ERP Maliyeti

Kurumsal Kaynak Planlama sistemleri / ERP sistemleri oluşturmanın tam maliyeti, toplam maliyetin belirlenmesine çeşitli faktörler katkıda bulunduğundan belirlenemez veya analiz edilemez. Ancak, Kurumsal Kaynak Planlama sistemleri / ERP uygulama maliyetine karar verirken esas olarak dikkate alınan temel hususlar şunlardır:

Yazılım lisans ücreti

Geliştirici ekibin maliyeti

Şirketinizin büyüklüğü nedir?

Hangi ERP modeline ihtiyaç var?

ERP sistemleri için hangi özellikler gereklidir?

Kaç özelleştirme gerekli?

Kurumsal Kaynak Planlama sistemlerinizi / ERP yazılımınızı bir kodlama dili aracılığıyla oluşturmayı planlarken genellikle bu faktörler göz önünde bulundurulur. Bunu akılda tutarak, Kurumsal Kaynak Planlama sistemlerinizi / ERP sistemleri uygulamanızı başarılı bir şekilde geliştirmek için fiyat aralığı, şirketiniz küçükse ve yalnızca temel özelliklere ihtiyacınız varsa, size 25 bin ila 35 bin ABD Doları arasında bir maliyete mal olacaktır. Ancak, büyük organizasyonunuz için tüm gelişmiş özelliklere sahip ERP yazılımı / Kurumsal Kaynak Planlama sistemleri kurmak istiyorsanız, maliyet en az 300 bin ABD Doları ile 350 bin ABD Doları veya daha fazla olabilir.

Öte yandan, kurumsal kaynak planlama uygulamanızı kodsuz yöntemi kullanarak geliştirmek, sizin ve iş zekası sisteminiz için daha iyi ve verimli bir seçenek olacaktır. AppMaster gibi kodsuz bir platform kullanmak, Kurumsal Kaynak Planlama ERP yazılımınızı kodlama dili aracılığıyla geliştirmekten çok daha ucuza mal olacaktır. Ayrıca, AppMaster ile herhangi bir profesyonel geliştirici ekibine veya projenin tamamlanıp başlatılması için uzun bir beklemeye ihtiyacınız olmayacak.

Özel bir ERP nasıl oluşturulur?

Kurumsal Kaynak Planlama yazılımlarının/ERP sistemlerinin avantaj ve dezavantajlarını okuduğunuza göre, maliyeti ve zaman alıcı iş süreçleri konusunda endişeli olmalısınız. Ama endişelenme! Buna bir çözümümüz var. Kodsuz platformları duydunuz mu? Kodsuz platformlar, tek bir kod satırı yazmadan yazılım, web siteleri ve Kurumsal Kaynak Planlama yazılımı / ERP sistemleri geliştirmenize olanak tanıyan harika araçlardır. Bir programlama geçmişine ihtiyacınız yok. İşletmeniz için özel bir Kurumsal Kaynak Planlama - ERP yazılımı oluşturmak için seçenekleri ve özellikleri sürükleyip bırakmanız için size görsel bir arayüz verilecektir.

Özel ERP geliştirmeye yardımcı olan yüzlerce kodsuz platform vardır. Daha ileri gitmeden önce, tüm kodsuz platformların karmaşık ve büyük Kurumsal Kaynak Planlama - ERP sistemleri oluşturmak için yeterince iyi olmadığını anlamalıyız. Bu makalede, kullanımı kolay, ancak işletmeniz için karmaşık Kurumsal Kaynak Planlama - ERP sistemleri oluşturabilen mükemmel ve en çok önerilen kodsuz bir platform AppMaster'dır.

Uygulama Yöneticisi

AppMaster, dinamik özelliklere sahip kodsuz bir platform olup, mobil uygulamalar, web uygulamaları ve Kurumsal Kaynak Planlama - ERP uygulamaları kodlama becerisi olmadan geliştirmenize olanak sağlar. Geniş ve karmaşık proje yönetimi oluşturmak için gereken tüm bileşenlere sahiptir. Bu platform, iş kullanıcılarının fikirlerini test etmeleri ve görevin nasıl yapıldığını analiz etmeleri için en iyisidir. Her şeyi bitirdikten sonra, hiçbir şeyi tekrar kontrol etmenize gerek yoktur. AppMaster her şeyi kendi başına yapacak. AppMaster ile aşağıdaki hizmetleri geliştirebilirsiniz:

CRM

ERP sistemleri

Yönetici panelleri

Özel destek

Uygulamalar

İş akışı otomasyonu

İletişim merkezleri

daha fazlası

Neden AppMaster?

AppMaster, standart programlama ile yazılım geliştirmekten yüz kat daha hızlı olan saniyede 22.000 satır kod üretebilir. Benzersiz işlevleri, onu diğerlerinden farklı kılar, örneğin:

Açık kaynak kodu

Yayınlamanıza izin verildi

Derler

Proje belgelerini otomatik olarak oluşturur

Tüm bunlarla birlikte, bu kodsuz platform, değişiklik yapıldığında kod otomatik olarak oluşturulduğu ve yeniden oluşturulduğu için test için zaman ve kaynak kaybetmemenizi sağlar. Bu yaklaşım sayesinde, her zaman hatasız ve hatasız temiz kodunuz olur.

AppMaster, kişiselleştirme için mükemmel bir seçenektir; bir işe başladığınızda zamanla değişiklikler yapmanız gerekir; bazen iş akışını değiştirirsiniz ve ürünlerde ve her şeyde değişiklik yaparsınız. Kodlamalı bir Kurumsal Kaynak Planlama - ERP sistemi oluşturursanız, mevcut ERP sistemlerinde değişiklik yapmak zordur çünkü doğru kod satırına gitmeniz ve ardından maliyetli ve zaman alıcı olabilecek değişiklikler yapmanız gerekecektir. Bir yanlış kod, tüm sisteminizi silmenize ve iş zekası sistemlerinde çok önemli olan yeni bir kodla başlamanıza neden olabilir.

Kodsuz AppMaster platformunu kullanmanız durumunda değişiklik yaptığınızda platform tüm sistem için tekrar kod yazar ve karışıklık yapmaz. AppMaster kodları temiz ve kısadır, daha az yer kaplar ve anlaşılması kolaydır.

Kısaca

İş için doğru platforma karar vermek için, tüm iş ihtiyaçlarınızı karşılayacak Kurumsal Kaynak Planlama ERP yazılımınızı oluşturacağınız platformu seçmek çok önemlidir. Firmanız için Kurumsal Kaynak Planlama ERP sistemlerini uygulamak, kurumsal operasyonları kolaylaştırmanıza ve uzun vadede şirketin verimliliğini artırmanıza yardımcı olacaktır. AppMaster kullanarak Kurumsal Kaynak Planlama ERP sistemlerinizi hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz.

AppMaster, Kurumsal Kaynak Planlama sisteminizi, kodlama dillerinin koşuşturmacasına girmeden, para açısından verimli bir şekilde sıfırdan geliştirmenize olanak tanıyan kodsuz bir platformdur. AppMaster, kullanan herkesin istediği uygulamayı herhangi bir amaç için oluşturmasını kolaylaştıracak, kullanıcı dostu bir görsel müdahaleye sahiptir. Platformu daha iyi anlayabilmeniz için her adımda size yardımcı olacak 7/24 hazır bir ekibe sahiptir.

AppMaster ile Kurumsal Kaynak Planlama ERP sistemleri uygulamanızı oluşturmak için bugün fiyatlandırma planına göz atın.